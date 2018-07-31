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الرئيسية | سياسة | العنصر: خطاب العرش رسالة إلى الأحزاب والشباب

العنصر: خطاب العرش رسالة إلى الأحزاب والشباب

العنصر: خطاب العرش رسالة إلى الأحزاب والشباب
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:16

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، يشدد على "حاجة الأحزاب السياسية للانفتاح بشكل أكبر على النخب والشباب".

وأشار العنصر، في تصريح صحافي، إلى أن الخطاب الملكي ذكر أن الأحزاب تقوم في الواقع بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم.

وبحسب الأمين العم لحزب الحركة الشعبية،فإن الأمر يتطلب قراءة في اتجاهين، فهي رسالة للأحزاب السياسية التي يتوجب عليها القيام بنقد ذاتي للانفتاح بشكل أكبر على الشباب والنخب، وفي الوقت ذاته رسالة موجهة للشباب للانخراط في الشأن السياسي والحد من عزوفه عن العمل السياسي والانتخابات كما يلاحظ في الوقت الراهن.

وأضاف المسؤول الحزبي نفسه أن الخطاب الملكي رسالة موجهة للطرفين، وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمستقبل السياسي وممارسة الديمقراطية بالبلاد. وبعد تأكيده على أهمية انخراط الشباب في المشهد السياسي، شدد العنصر على أن "انخراط الشباب في السياسة، سيتيح لهم إمكانية الحوار والتعبير عن أنفسهم"، وكذا توجيه غيرهم ممن ترك عرضة للقوى الظلامية والانتهازية".

وبحسب رئيس جمعية جهات المملكة، ورئيس جهة فاس مكناس، فقد حدد الملك محمد السادس للجميع توقعات عالية، لأنه إذا كان علينا بناء هذا البلد، فيجب أن يساهم الجميع. وأضاف أن "الأحزاب السياسية لا يمكن أن تكون في صفوف المتفرجين، شأنها في ذلك شأن جميع القوى الحية، التي يجب أن تعبر عن نفسها وتتجاوب مع أصحاب المطالب".

وأشار محند العنصر إلى أن خطاب الملك ركز على محاور أساسية، تشمل الوحدة الترابية، والتي لا يمكن "إخضاعها للمساومة أو التهديد"، خاصة وأنها وحدة تم بناؤها عبر التاريخ. وتوقف عند تأكيد خطاب العرش على ضرورة الاستجابة للتوقعات المشروعة للمواطنين في المجال الاجتماعي، مبرزا القطاعات التي لم تحقق نتائج مرضية، والتي تشمل التعليم والصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويجب أن يتم تغيير مسارها مع إطلاق جيل جديد من المشاريع.

وبما أن المجال الاجتماعي لا يمكن أن ينظم نفسه بنفسه، يضيف العنصر، "أعطى الملك محمد السادس أوامر من أجل تسريع الاستثمارات والرد على المستثمرين ومحاربة الرشوة وإصدار ميثاق اللاتمركز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لطيفة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:36
الدكاكين الحزبية تعلق على الخطاب الملكي. انتم من اوصل المغرب الى هذه الحالة المزرية. ماذا قدمتم للوطن والشباب الذي تتبجح بالتحدث عنه؟؟ ميعتم السياسة ولطختوها باطماعكم وتهافتكم على مصالحكم حتى اصبح مرادف السياسي هو الانتهازي.
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2 - ahmed الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:39
كم من خطاب سمعت منذ الراحل الحسن الثاني؟
وكم من اوامر طبقت؟ وعهود ووعود اوفيت بها؟
ام انت كالشاعر يقول مالا يفعل.
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3 - yassine belgique الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:40
بكل صراحة هذا يسمى بالنفاق السياسي.انتم نهبتم البلاد وتوجهون نداءكم لمن يا نوى؟الملك يخاطبكم ويحثكم على العمل وخدمة الشعب المقهور وانتم تخاطبون الشعب يا منافقين.الله يعطينا وجهكم.يجب على الملك ان يفكك الحكومة الى الابد آنذاك يمكن ان يعيش الشعب المقهور حياةً كريمة.
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4 - حسن الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:40
السي العنصر يقول لكم ان الخطاب لا يعني الشياب بمعنى ان شيوخ الاحزاب لم يعنيهم الملك يبقوا في مناصبهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
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5 - arhal الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:41
الا حزاب تفعل ما تشاء و الشباب لا حول لهم و لا قوة
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6 - المعط الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:43
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ.
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7 - غوبر فريد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:46
باز على وقاحة واستهزاء من ذكاء المواطنين !! ومذا نقول عن زعيم أبدي منذ 1986 من القرن الماضي اي قبل سقوط الاتحاد السوفياتي وتوحيد ألمانيا وحرب يوغوسلافيا . يعني ما قبل التاريخ الحديث اَي نهاية الحرب الباردة .
فكيف لهذا الشخص ان يتكلم عن اخلاق السياسة وهو زعيم حزب منذ 1986 في استهتار صارخ لكل قواعد الأخلاق .
باز !!!احترموا هذا الشعب
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8 - ameur الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:55
بعد كل خطاب ملكي يخرجوا علينا رؤساء الاحزاب و الشخصيات الوازنة بتحليل للخطاب و يصفونه بخارطة الطريق و انه رسم لنا برنامج طموح و في الغد ينسون ما قال الخطاب و ما قالوا عليه و تستمر الحياة كما رسموا هم طريقها لهم
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