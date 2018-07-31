التازي: العلاقات المغربية المصرية ضاربة في التاريخ

هسبريس من الرباط

أكد أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، أن "العلاقات المغربية المصرية عريقة وضاربة في التاريخ"، مضيفا أن "أوجه التعاون بين المغرب ومصر متعددة، فهما بلدان شريكان جغرافيا في الفضاءات العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية، ويتميزان بعلاقتهما العريقة، إذ لم ينقطع يوما تواصلهما الإنساني منذ مئات السنين".

واستعرض التازي، في كلمة خلال حفل استقبال أقامته سفارة المملكة، مساء الإثنين، بالقاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لجلوس الملك محمد السادس على العرش، "جوانب من تجليات الروابط الثقافية والحضارية والفكرية التي تجمع بين المغاربة والمصريين منذ غابر الزمن"، مبرزا أن هناك "شغف متبادل بين صناع الفكر والأدب والفن في كلا البلدين، وهو ما يعزز مستوى التبادل الثقافي المشترك".

وتوقف الدبلوماسي المغربي عند "الدلالات العميقة لتخليد هذه الذكرى"، حيث أكّد على أنها "مناسبة يعتز بها المغاربة في كل بقاع العالم، لكي يستحضروا ما حققوه من إنجازات في العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس في درب بناء الإنسان المغربي، وتعزيز قدراته، ومواصلة الإصلاحات الديموقراطية ومسارات التنمية المستدامة".

وبحضور عدد من أعضاء الحكومة المصرية، ومجلس النواب وممثلين عن جامعة الدول العربية، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي المعتمد بالقاهرة، ونخبة من رجال الأعمال والفكر والأدب والثقافة والإعلام وأفراد الجالية المغربية المقيمة بمصر، أشار أحمد التازي إلى أن "الاحتفال بهذه الذكرى يشكّل محطة مهمة لرسم معالم جديدة لتجاوز أي عائق أو إكراه لاستنهاض الهمم في بلد الأصالة والدينامية المتجددة".