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الرئيسية | سياسة | الاتحاد الإشتراكي: الملك محمد السادس يغرس الأمل

الاتحاد الإشتراكي: الملك محمد السادس يغرس الأمل

الاتحاد الإشتراكي: الملك محمد السادس يغرس الأمل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:10

نوّه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما وصفها بالدلالة العميقة لإقدام الملك محمد السادس على إلقاء الخطاب الملكي من قلب مدينة الحسيمة، معبّرا في الوقت ذاته عن "الاعتزازهبما حمله الخطاب من رسائل قوية مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل، رسائل معبئة للإرادات الوطنية ومجددة للعهد المتبادل من أجل الوحدة والتضامن والاستقرار".

وأشار المكتب السياسي لـ"حزب الوردة"، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أنه "تابع ببالغ الاهتمام الخطاب المهم الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ19 لعيد العرش"، معتبرا أن "التوجيهات الملكية التي حملها خطاب العرش من شأنها أن تقوي العزيمة الجماعية في مواجهة الصعاب، ورفع التحديات، ونبذ كل أشكال السلبية والعدمية الرامية إلى التيئيس وتبخيس المؤسسات".

وجاء في البلاغ: "المكتب السياسي يحيي العناية الجادة التي يوليها ملك البلاد لمكانة ودور الأحزاب السياسية في تأطير المجتمع و التعبير عن تطلعاته، ويعبر عن انخراط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مضاعفة جهوده النضالية بمزيد من الانفتاح والتجديد".

وذكر المكتب السياسي أنه "يعتبر مبادرة إحداث السجل الاجتماعي الموحد، من أجل تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، والتعجيل بإنجاح الحوار الاجتماعي في أفق إرساء ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، وإخراج ميثاقي الاستثمار واللامركزية الإداري، كل ذلك من شأنه أن يشكل مدخلا للانتقال نحو نموذج تنموي جديد يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني لتوفير مناصب الشغل، وترسيخ التماسك الاجتماعي، ويعطي نفسا جديدا للمسار الديمقراطي".

إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، يضيف البلاغ، "انطلاقا من التزامه بمضامين الخطاب الملكي، يعلن انخراطه التام عبر تواجده في الواجهات الحكومية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والمجتمعية بصفة عامة، في مواصلة مسار الإصلاح الشامل من أجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سعيد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:33
نعم السيد لشكر الملك يزرع الأمل لأنه ليس رئيس دولة لولايتين بل ملك ينظر لاستمرارية الدولة مع خلفه وحفظ ثرات سلفه ، أما العدمية و اليأس فهي نتاج النخبة السياسية و الحزبية و ذوي المناصب و الريع، الفاسدين المتمردين المنافقين ذوي الجنسيات المزدوجة و المثلتة أما الملكية فيد واحدة واليد الواحدة لا تصفق اقرءو التاريخ، ،،،
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15
2 - غوبر فريد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:33
الأمل هو ان يتنحى امثالكم عن تسيير الاحزاب الأمل هو ان يتم الغاء جميع الاحزاب والقيام باصلاح جذري بإقامة ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية وقضاء مستقل .
اما ان يتهافت الموالون على الكلام الفضفاض ومغالطة الناس فلن يؤدي هذا الى اية نتيجة .
الشعب عاق ولغة الخشب لم تعد تنفع
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50
3 - بلحاج الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:36
هو المهم يحاول زرع شئ ايجابي، اما الاحزاب فهم اعداء هدا الوطن الغالي.
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7
4 - med الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:40
الأحزاب السياسية تحلل الخطابات كأن هذا هو دورها فقط. المواطن المغربي يعرف كل شيء و يعرف ان الأحزاب في واد و متطلبات المجتمع في واد آخر.
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31
5 - حسن الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:43
هل من يوظفون أبناءهم بدون حسيب ولا رقيب يرجى منهم خيرا يتحدث عن للديموقراطيه الله يعطينا وجهكم
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23
6 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:44
إن السلبية والعدمية وتبخيس المؤسسات السياسية ببلادنا ليست وليدة اليوم .إن هذه الرسالة من الملك بمناسبة عيد العرش موجهة الى الأحزاب السياسية ودكاكنه التي تزرع في نفوس الشعب كل انواع التبخيس و التجاهل وعدم التواصل والانصات وتنعثه بكل النعوث والاوصاف المنحطة .هذا الشعب الذي يعاني في صمت وصبر وغيرة على وطنه لتحقيق ابسط حقوقه كإنسان في العيش الكريم . اذن الرسالة موجهة الى الاحزاب السياسية وللحكومة للحوار وتلبية مطالب الشعب في حدود امكانية الدولة . ويجب ان يعلم الجميع أن الوحدة والاستقرار والتلاحم بين الملك و الشعب مبدأ مغربي لا نقاش ولا جدال فيه أحب من أحب وكره من كره .
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6
7 - قدور الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:46
وأنتم تغرسون التشاءوم . و تكرسون الريع و الاستحواذ على أراضى الدولة بالتحايل . لقد سقطت عنكم ورقة التوت و انكشفت عوراتهم ولَم يعد اَي مواطن له الغيرة على بلاده يثق في أقوالكم المعسولة للتغطية على ممارساتكم المشينة . لا ولن تسترجعوا ثقة الموطنين فيكم مهما حاولتم . (اصيف ضيعت اللبن)
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7
8 - مواطن الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:58
الملك يغرس الامل وانتم تغرسون الشؤم يامحتضني الفساد والمفسدين في المؤسسات الاجتماعية التي يشرف عليها بعض المنتمين لكم انتم تعرفونهم وتحمونهم بدل ان تعطوا بهم مثالا في محاسبة الحزب لمناضليه وطرد كل فاسد ادا كنتم فعلا منسجمون مع قناعة صاحب الجلالة واما وان تاكلوا الغلة وتسبون الملة فهدا غير مقبول
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1
9 - مواطن غيور على وطنه الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:01
بسم الله الرحمان الرحيم،
شخصيا كمواطن غيور على وطنه اطلب من صاحب الجلالة ان يحل جميع الاحزاب في المغرب وياسسها من جديد تحت قيادة وجوه جديدة من الشباب،لان الخلل في تسيير البلاد واضح وضوح الشمس ،هاده الوجوه التي اعتمد عليها المغرب في تسييره جلها فقدت المصداقية وهي من اوصلت البلاد لما هي عليه ،
لدا اقول كفانا من ناهبي اموال الوطن بدون رحمة ولا شفقة ولا تفكير في اخوانهم الضعفاء اللدين لا حولة لهم ولا قوة
انشري هسبرس
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4
10 - جناح الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:08
الحقيقة كنت انتظر من الملك إطلاق سراح معتقلين على الخبز البحت عن العيش الكريم.والله مبقيت أفهم والو.اضن ان الشعب المغربي وليه الله ولا غيره.
اما السيد الشكر عليه تنحي من السياسة شعب عاق وفاق.
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