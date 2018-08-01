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الرئيسية | سياسة | ملين: صحة ومزاج الملك وراء تغييرات طفيفة في حفل الولاء

ملين: صحة ومزاج الملك وراء تغييرات طفيفة في حفل الولاء

ملين: صحة ومزاج الملك وراء تغييرات طفيفة في حفل الولاء
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:00

احْتَفظَ حفل تجديد بيعة الملك محمد السادس، الذي أقيم أمس الثلاثاء بالمشور السعيد في مدينة تطوان بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، بذات تفاصيل الحفلات السابقة، حيث شهد حضور العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية، يتقدمها مستشارو الملك ورئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان ووزير الداخلية ووفود من الدول الأجنبية.

حفل الولاء، الذي دام قرابة العشر دقائق، شهد دخول العاهل المغربي على متن سيارة مكشوفة على غرار السنتين الماضيتين، مرفوقا ببعض أفراد العائلة الملكية على رأسها ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد؛ فيما غاب الحصان الذي كانت مراسيم تأدية البيعة معروفة به.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول مقدمي البيعة، ثم تلاه ولاة وعمال جهات الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، كما جرت العادة، قبل أن يفسحوا المجال لولاة وعمال جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية وجهة فاس مكناس.

وجاء في الصف الثالث من المبايعين عمال وولاة جهات الرباط سلا القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، ثم تلتها كل من جهة مراكش آسفي وجهة درعة تافيلالت وجهة سوس ماسة، ليُجري بعدها العاهل المغربي جولة بمختلف أرجاء المشور السعيد ملقيا التحية على إيقاع الموسيقى العسكرية الاحتفالية.

نبيل ملين، الأستاذ بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، أكد أن "حفل الولاء الحالي لم يحمل أي تغيير مقارنة مع السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "الحاصل هو مجرد تغييرات فنية، حيث احتفظ بنفس التوقيت بين 9 دقائق و13 دقيقة، حسب إيقاع الحفل والأفواج الممثلة للجهات المجددة للبيعة".

وأضاف الأستاذ المتخصص في تتبع جذور نظم الحكم في المغرب أن "السيارة التي تحمل الملك كانت تستعمل منذ نهاية القرن التاسع عشر من لدن السلاطين العلويين، وكان أول من استعملها هو السلطان الحسن الأول، الذي ركب سيارة مهداة من الملكة البريطانية فكتوريا".

وأردف ملين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملك لا يزال يستخدم سيارة الملكة فكتوريا، وهي تمثل السلطة والمؤسسة الملكية وليس الملك كشخص"، مشيرا إلى أنها تظهر في جميع المناسبات الملكية من البيعة والجنائز، كما أن الملك الحسن الثاني كان يستخدمها.

وزاد صاحب كتاب "السلطان الشريف.. الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب" أن "الملك محمدا السادس كان قد استخدم السيارة سنة 2014، ثم عاد لركوب الفرس، ولجأ إلى السيارة مجددا، مفسرا الأمر بأنه مرتبط بالمزاج والحالة الصحية للملك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - شعبك الوفي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:22
نحن شعبك الوفي ياصاحب الجلالة .. فينا الصالح وفينا الطالح فينا النزيه وفينا الغير دلك .. نحن الشعب الوفي نساء ورجال .. لسنا من خدام الدولة ولا من الاصدقاء ولا من المستشارون .. نحن الشعب الوفي فينا المثقف الاستاد والباحث الصحافيي والفنان والمهندس والطبيب والمحامي والطالب وفينا العاطل وفينا العاجز والضعيف والفقير نحن الشعب الوفي في كل المدن والقرى والجبال وعلى الطرقات نصيح نحن الشعب الوفي
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-147
2 - Mounir الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:23
الناس وصلو المريخ و اخترعو آلات و نحن نناقش كيف نحسن من شروط الذل و العبودية. فعلا المغاربة يستحقون ذالك.
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205
3 - نو رة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:33
فيما غاب الحصان.غير خليه غايب حسن
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103
4 - طالب حق الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:34
لا يجب الركوع الا لله و لله العزة جميعا و للمؤمنين
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163
5 - لك الله يا وطن الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:34
ركوع لغير الله، أموال تصرف على لا شئ، أنا أفضل أن نحتفل بعيد الإستقلال، عيد الفطر و عيد الأضحى و كفا، الباقي مضيعة لأموال الشعب المقهور
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142
6 - النمس والخس الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:55
سبب تبديل السيارات عوض الخيل هو تعنث الفرس الاسود الذي كان يمتطيه كاد ان يفر لانه لاحظ الالوان البيضاء غريبة لم يتعود عن رؤبتها وانزعج وكان خيرا في تبديل اللاربع بالاربعة هذا ربما وقع منذ اربع سنوات اتذكرض
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0
7 - رشيد الأربعاء 01 غشت 2018 - 00:07
أيركب حتى على103 المهم هو صدق المغاربة في تجديد البيعة والايمان بأهمية الولاء والبراء
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