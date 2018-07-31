الرئيس ترامب يشيد بجهود الملك في مكافحة التطرف

هسبريس من الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش.

وأشاد الرئيس ترامب، في هذه البرقية، بـ"قيادة" الملك في "الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التسامح الديني ومكافحة التطرف"، معربا عن ارتياحه للصداقة الأمريكية-المغربية "القائمة على اهتمامنا المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية".

وأبرز الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى مواصلة العمل سويا مع الملك محمد السادس لتعزيز الروابط بين البلدين والشعبين، ومواصلة العمل المشترك من أجل قارة إفريقية أكثر أمنا ورخاء.