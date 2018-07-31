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كُتّاب وآراء
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الرئيس ترامب يشيد بجهود الملك في مكافحة التطرف
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:13
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش.
وأشاد الرئيس ترامب، في هذه البرقية، بـ"قيادة" الملك في "الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التسامح الديني ومكافحة التطرف"، معربا عن ارتياحه للصداقة الأمريكية-المغربية "القائمة على اهتمامنا المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية".
وأبرز الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى مواصلة العمل سويا مع الملك محمد السادس لتعزيز الروابط بين البلدين والشعبين، ومواصلة العمل المشترك من أجل قارة إفريقية أكثر أمنا ورخاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - يونس السلفي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:24
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
2 - هنود الحمر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:26
هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع البلاد ينخرها الفساد منذ قرون،بنسبة لتطرف أكابر المجرمون هم الأمريكين لو عملت عملية حسابية لبلدان غزاتها أمريكا وكم من إنسان مات فيها لا وجدت بحرا من دم في القرن 21 فقط تم غزو أفغانستان والعراق وضهورها لبوكو مركان وداعش ووووو
3 - مروان الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:29
الشعب المغربي متحضر متعايش مع جميع الأديان سواء يهود أو مسيحيين أو ملحدين
4 - عبد الرحمان بن ادريس الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:58
السلام عليكم! لا دخل للنصارى و لا اليهود و لا المشركين و الهنود ااحمر !! هاده الأمور كما تعلمون سياسية محضة! تهنئة عادية! روسيا و امريكا و الصين و عدد.ديال الدول ذات الوزن الثقيل فالعالم يباركون فهذا امر ايجابي للمغىرب الذي له علاقات جيدة مع اغلب البلدان وللله الحمد! نكونوا ايجابببن وهذا مكيمنعناش تكون عندنا اراء و مواقف ديالنا فبعض القضايا. اللهم ألهمنا رشدنا و أعدنا شر انفسنا
5 - موح الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:05
وأخيرا بدأ ترامب يلتفت إلى بلد اسمه المغرب. ما ذا بخبؤه ترامب للمغرب ؟
6 - ما نعرف الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:11
ترامب كيجري غير على مصلاحتو و كيمص فلوس عباد الله . الهدرة الآخرى غير لقمة فوق الشبعة
7 - مصطفى آيت الغربي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:39
ترامب يعلم جيدا أن الصحراء مغربية ولكنه يضع رجل في المغرب و رجل في الجزائر. ادا كان يريد استمرار هده العلاقة فليفعل ملف الصحراء ويضغط على الجزائر ويستعمرها كما استعمر دول الشرق الأوسط.
يا ترامب ان ملك المغرب سكوتي ولكن ادا غضب فسيكون معكم أشد من المتطرفين الدين لاتعرفون النوم من خشيتهم ادا غضبوا.
نشكر ترامب وأقول له راه عايقين وغير ساكتين ولكن ليس الى أمد بعيد
لقد بلغ السيل الزبى.
يا ترامب ان ملك المغرب سكوتي ولكن ادا غضب فسيكون معكم أشد من المتطرفين الدين لاتعرفون النوم من خشيتهم ادا غضبوا.
نشكر ترامب وأقول له راه عايقين وغير ساكتين ولكن ليس الى أمد بعيد
لقد بلغ السيل الزبى.
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