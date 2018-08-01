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الرئيسية | سياسة | لفتيت يجتمع بالولاة والعمال لتنفيذ توجيهات الملك‎

لفتيت يجتمع بالولاة والعمال لتنفيذ توجيهات الملك‎

لفتيت يجتمع بالولاة والعمال لتنفيذ توجيهات الملك‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 غشت 2018 - 14:40

عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بمدينة تطوان، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم ومقاطعات المملكة.

بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وجسد هذا اللقاء، وفق البلاغ، مناسبة لاستحضار توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، "والتي تشكل معالم الطريق التي وجب الاسترشاد بها للدفع قدما بورش إصلاح الإدارة وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بغاية ترسيخ المكتسبات ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".

وعرف اللقاء استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها الملك، والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.

وتم خلال اللقاء ذاته تناول الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساير الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز وتجذير مكاسب هذا الورش التنموي المتميز وإعادة توجيه برامجه، وتصور وتنزيل صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل.

كما جرى، على الأساس نفسه، تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في الورش الواعد لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد"، بما يمكن من إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعال قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا.

وشكل هذا اللقاء كذلك محطة لاستشراف السبل الحرية بتعزيز انخراط وزارة الداخلية، بسائر مستوياتها المركزية والترابية، في الورش الهام لإصلاح الإدارة وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، بما يتوافق والمنظور المولوي السامي الهادف إلى توطيد الدولة القوية القائمة على التزام الإدارة بمسؤولياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتم خلال هذا اللقاء طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.

وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة لـ"تجديد التأكيد على التجند الدائم والالتزام المتواصل لوزارة الداخلية، بجميع إطاراتها وبكافة مصالحها المركزية والترابية، رفقة مختلف المصالح الأمنية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة والتزام ومسؤولية، وبروح الولاء الراسخ للعرش العلوي المجيد والإخلاص الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، غايتها ومقصدها تعزيز الصرح الديمقراطي والمسار التنموي والتقدمي للمملكة، في ظل إيمان متجذر وقناعة راسخة باستعداد أبناء هذا الوطن للعمل سويا، بكل وحدة وتضامن ووطنية حقة، لمواجهة التحديات وتجاوز الإكراهات، من أجل تنميته وتقدمه وضمان وحدته وأمنه واستقراره"، يقول البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سمير الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:09
عينا من هاد الموال .خطاب ثم دراسة الخطاب ثم حلول شفهية واش حنا كوانب ام استهزاء بنا
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61
2 - السالمي الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:23
دليل آخر على أن الحكومات والبرلمانيين التي يختارها الشعب لا دور لها وأن القصر هو من يحكم ويسير.
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13
3 - meme الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:24
الله يرحم وليديك اسي لفتيت الئ ما زول علينا برارك الحراس الليليين في الضحئ التابعة لدار بوعزه قهرونا بالحشيش و الصداع و التهراس و السيوفا كل ليلة يظلو ناعسين و يباتوا مسهطرينا و البوليس تيجيو يلقاوهم مجمعين و يدخنوا معاهم السجائر و يمشيو جاو النصارئ تخلعوا و هربوا الله يعطيك الصحة و طول العمر الئ ما حيدهم هربنا اولادنا من هذا العنف في وسط الدار البيضائ و طحنا فيه يا ربي ترحمنا
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5
4 - tarik الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:24
وناس وصلو وسلاو وحنا يلاه غنبداو
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5
5 - مول الحانوت الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:27
اين دور الحكومة اين دور الاحزاب والبرلمان
اين دور المنتخبين نريد ديموقراطية
حقيقية فصل الصلط ربط المسؤلية
بالمحاسبة..... المغرب بحاجة
الى مملكة برلمانية كساءر الممالك الاربية
للخروج بالبلد وامنه واستقراره الى بر الامان
السياسة المخزنية عفى عليها الزمان.
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3
6 - حافظ الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:32
هههه صح والله تقمة الاستهتار الى متى هدا العبتتتتتتت.
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7 - Ali الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:32
لقد وصل السيل الزبى كفى راه الشعب عاق واش كاين شي معقول ولا غي الشفوي
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8 - احمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:32
حبر على ورق. مجرد زوبعة وتنتهي..بعد ايام سينسى الخطاب واساسياته.. والله لولا الفساد والريع لاصبحنا في ظرف وجيز ارقى شعوب العالم....لكن الى متى؟؟؟؟
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9 - abou marwan الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:36
لم نفهم اي شيء هل نحن بصدد التحضير لحرب دروس ام اننا نهدف الى تنزيل خطة لتنمية شاملة هدفها النهوض بالاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين و تحسين مستوى عيشهم. أليس هذا دور الحكومة .؟؟؟ فان كانت عاجزة عن القيام بالواجبات المنوط بها فالاولى بها ان تقدم استقالتها .
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10 - أدربال الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:36
إجتمع الملك بالوزراء
و اجتمع الوزراء بالولات
و اجتمع الولات بالعمال
و اجتمع العمال بالباشوات
و اجتمع الباشوات بالشيوخ
و اجتمع الشيوخ بالمقدمين .
ختاما كما كانت جدتي تنهي قصة من قصصها الشيقة
l'sighd kran douka n'lchad
المعنى هو أن كل ماكنت أحكييه لكم مجرد خيال و مضيعة للوقت .
هرمنا
سئمنا
الخطابات الفارغة .
نريد حلولا واقعية .
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