24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قراءة في سياقات ومستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد
- العطلة وفسحة القراءة
- نجاة 103 أشخاص في سقوط طائرة بالمكسيك
- أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية"
- كيف تكون ألما في حياة أبنائك؟!
"سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب (5.00)
- الملك محمد السادس يقرر إعفاء بوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية - (213)
- بلافريج: لا أتفق مع مضامين خطاب الملك .. ووضعية المغرب مقلقة - (126)
- "سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب - (95)
- المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا - (87)
- سائحة توثق "فظاعات المستعجلات" في مستشفى ابن رشد بالبيضاء - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تطوير السياحة والطيران يجمع المغرب وبروناي
استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أوانجكو شهرين بن بينكران حاجي بكار، القائم بالأعمال بسفارة سلطنة بروناي دار السلام في الرباط.
اللقاء بين الطرفين تمحور حول دراسة السبل الكفيلة بدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين، وتحديدا في المجالين السياحي والنقل الجوي.
بعد التطرق إلى مستوى العلاقات الممتازة بين البلدين، أكد المسؤول الحكومي المغربي استعداد الوزارة للتعاون مع سلطنة بروناي في وضع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال التكوين والاستثمار والنقل الجوي والإنعاش السياحي، وكذلك من خلال فتح جسور التعاون بين وكالات الأسفار.
ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال بسفارة بروناي اهتمام بلده بالتجربة المغربية في المجال السياحي، معبرا عن رغبة الوزير المكلف بالسياحة ببروناي في القيام بزيارة المغرب، من أجل دعم العلاقات القائمة بين المغرب وسلطنة بروناي.
ووجه المسؤول ذاته دعوة إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي للقيام بزيارة سلطنة بروناي، من أجل المشاركة في التظاهرة التي ستقام تحت عنوان "عاصمة الثقافة بالمنطقة الآسيوية" خلال سنة 2019؛ فيما أعرب الوزير المغربي عن استعداده للقيام بهذه الزيارة مستقبلا.