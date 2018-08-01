تطوير السياحة والطيران يجمع المغرب وبروناي

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أوانجكو شهرين بن بينكران حاجي بكار، القائم بالأعمال بسفارة سلطنة بروناي دار السلام في الرباط.

اللقاء بين الطرفين تمحور حول دراسة السبل الكفيلة بدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين، وتحديدا في المجالين السياحي والنقل الجوي.

بعد التطرق إلى مستوى العلاقات الممتازة بين البلدين، أكد المسؤول الحكومي المغربي استعداد الوزارة للتعاون مع سلطنة بروناي في وضع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال التكوين والاستثمار والنقل الجوي والإنعاش السياحي، وكذلك من خلال فتح جسور التعاون بين وكالات الأسفار.

ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال بسفارة بروناي اهتمام بلده بالتجربة المغربية في المجال السياحي، معبرا عن رغبة الوزير المكلف بالسياحة ببروناي في القيام بزيارة المغرب، من أجل دعم العلاقات القائمة بين المغرب وسلطنة بروناي.

ووجه المسؤول ذاته دعوة إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي للقيام بزيارة سلطنة بروناي، من أجل المشاركة في التظاهرة التي ستقام تحت عنوان "عاصمة الثقافة بالمنطقة الآسيوية" خلال سنة 2019؛ فيما أعرب الوزير المغربي عن استعداده للقيام بهذه الزيارة مستقبلا.