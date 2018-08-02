24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الزاير: خطورة الوضع الاجتماعي تستدعي تدخل حكومة العثماني (5.00)

  2. تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎ (5.00)

  3. مقاول يناشد الملك لإنقاذ الاستثمار بجهة كلميم (5.00)

  4. لسعة عقرب تدخل طفلتين العناية المركزة بسطات (5.00)

  5. "ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد

"ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد

"ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 02 غشت 2018 - 11:25

انضَاف اسم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى لائحة الوزراء الذين أسْقطهم تفعيل الفصل الـ47 من الدستور المغربي، بعد إعلان الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، أن "الإعفاء يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبقه على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم".

قرار الإعفاء جاء مباشرة بعد تقرير عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قُدّم أمام الملك قبيل خطاب عيد العرش، ولاحظ أن "وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي لا يزال الاستثمار الخاص محدودا؛ وهو ما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل".

معطى ربط المسؤولية بالمحاسبة كان قد لاح في أفق الإقالات الملكية السابقة، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بتتبع اختلالات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وعصف بالعديد من الأسماء التي كانت تشغل حقائب في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يعود مجددا منذرا حسب كثير من المتتبعين بتعديل حكومي موسع، في سياق موجة الغضب الشعبي التي طالت وزراء الحكومة الحالية.

وفي المقابل، تُسجل قراءات قانونية ضرورة محاسبة المسؤول المعفى من مهامه، بحكم أن التنحية ليست كافية لتحديد مكامن الخلل الذي تسبب فيه. كما أن المحاسبة ستكون آلية رادعة لحسم التجاوزات التي يُقدم عليها بعض الوزراء، في مواكبتهم للمشاريع التنموية التي تباشر في مختلف مناطق البلاد.

كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن "تأخر تسليم مشروع منارة المتوسط هو أحد العوامل الرئيسية في إعفاء وزير المالية، لكون المسؤولين وإن هم سمعوا بآذانهم خطاب الملك سنة 2017، لم يتعظوا بأهمية واستعجالية المشروع، فضلا عما جاء في التقرير الأخير لوالي بنك المغرب، والذي حمل عنصرين مهمين يبعثان على الخوف، هما ارتفاع الدين الداخلي ليشكل نصف الناتج الداخلي الخام، وارتفاع العجز التجاري للمملكة بفضل التقدير الخاطئ لسعر البترول، والذي عرف ارتفاعا سنة 2017 حسب التقرير نفسه".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤشر الثالث لتفسير الإقالة هو ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بسنة 2016، والمنذر بتبخر العائدات الخارجية من تحويلات مغاربة العالم، فضلا عن المطالب الشعبية التي وضعت الاقتصاد الوطني على المحك بعد الانخراط الواسع للمستهلكين في حملة مقاطعة بعض السلع، وما تبع ذلك من ارتباك على مستوى التعامل مع ملفات تهم ملف المحروقات، التقاعد بشتى أصنافه وصناديقه وضعف التحفيزات الاجتماعية والجبائية".

وأردف المتحدث أن "الملك شدد، في مناسبات عديدة، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في تسيير الشأن العام وعلى أهمية تفعيلها وفق مقتضيات الدستور وما يستلزمه العمل الجاد في مواقع المسؤولية باعتباره أيضا مطلبا شعبيا نادى به المغاربة بعد توالي فضائح الوزراء، والتي بلغ بعضها مستويات دولية".

وأكمل عايش أن "إعفاء وزير المالية هو حرص ملكي على تنفيذ وعوده بخصوص تتبع الملفات والمشاريع والسهر على التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور بما يكفل الإجابة عن مطالب الشعب المغربي في محاربة كافة أشكال التقصير والإهمال، وكذا محاربة الفساد وتأخير المشاريع الكبرى التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتساعد على رفاهيتها وتطوير محيطها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - idane الخميس 02 غشت 2018 - 11:44
هذا مجرد اعفاء. ننتظر المحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
223
2 - RAMO الخميس 02 غشت 2018 - 11:46
هذا الشعب له رب يحميه .
ظنّاً منهم أن الربيع العربي إنتهى ، دفعوا بن كيران
(الذي لا يفقه في السياسة لأنه إنتحر سياسيا ، ودمر حزبه) ،
فإرتكبوا تلك الحماقات بإسمه موهماً الناس أنه المنقذ و المصلح،
و بعد ذلك ، لم أدري كيف وقع ،ما نعيشه الآن .
فسقطت الأقنعة ، وتعرى كل شيء ، سبحان الله ،
مهما يكن من حلول ترقيعية ، لا يمكن للمغرب أن يتقهقر إلى ما قبل 20
أبريل 2018.
لقد ظنوا أنها سحابة عابرة ، و مع مرور الوقت ، سترجع المياه إلى مجاريها.
( راهنوا على رمضان ، الفطر ،موازين ، كأس العالم ،العطلة ، الصيف ...)
و الله أولئك ، يالله أحسوا بجدية مطالب الجماهير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
98
3 - المواطن الخميس 02 غشت 2018 - 11:48
ننتظر المحاسبة و الاستماع اليه من طرف الشرطة ليكون عبرة لكل مسؤول تخول له نفسه ان يعبت باموال شعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
141
4 - مغربية الخميس 02 غشت 2018 - 11:50
و هل الإعفاء او الإقالة محاسبة ؟ طبعا لا . نحن نريد محاسبة كل موظف و مسؤول و وزير و برلماني لم يقم بمهامه على ما يرام و أنتهى الكلام. و بوسعيد سيعوض بآخر من نفس الحزب و كأن شيئا لم يقع و الفساد و الاختلالات ستستمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
144
5 - ريفي الخميس 02 غشت 2018 - 11:50
1 - فين هي المحاسبة ؟ يجب تغيير المبدأ إلى "ربط المسؤولية بالإعفاء"...2 - بما أنه ثبتت اختلالات في مشروع منارة الحسيمة و معتقلي الحراك هم من أسسوا لهذا المبدأ فلماذا لا يتم إطلاق سراحهم ؟ هذا لأن الدولة لا تريد المصالحة معهم و معنا -الريافة- كما فعلت عندما نفت عبد الكريم الخطابي إلى القاهرة و لم تدعه لمبايعة الحسن الثاني و بالتالي دعواتنا إلى الله تعالى لإنصافنا في الآخرة.. الحرية لناصر الزفزافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
6 - رباطي الخميس 02 غشت 2018 - 11:51
بوسعيد سبق له و أن كان على رأس جهة الدار البيضاء و أعفي بسبب تقصيره في المهام و المشاريع المنوطة به و عين وزير للمالية و الإقتصاد، و أعفي و قريبا سنجده على رأس مؤسسة عمومية كصندوق الإيداع و التدبير و أنا لدي ماستر في المالية و أعاني من البطالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
120
7 - عزيز الخميس 02 غشت 2018 - 11:51
المحاسبة هي أن يمر عبر تحقيق ثم السجن إذا ثبت التقصير و الإهمال أو التلاعب. أما أن يكرم بمكافأة و تقاعد 30.000 درهم شهريا فهذه ليست محاسبة و لا هم يحزنون بل فقط تشتيت الإنتباه بعد الإحباط الذي تملك المغاربة قاطبة بعد خطاب العرش الذي وصف المقاطعين بالعدميين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
8 - nawaf الخميس 02 غشت 2018 - 11:52
هدا مجرد اعفاء ولا ندري اين الخلل المتسبب للاعفاء
ولا توجد محاسبة بالمغرب اد أقصى عقوبة للمسؤول المغربي هي الاعفاء تأتي بعدها عقوبة التنقيل و التغيير اد تستبدل مدينة بمدينة وصلى الله وبارك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
9 - Nour الخميس 02 غشت 2018 - 11:53
اين هي المحاسبة..اين هي المحاسبة..اين المحاسبة.......!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
10 - مواطنة الخميس 02 غشت 2018 - 11:53
رؤوس الفساد متعددة و أسماؤهم باتت معروفة بين القاصي و الداني يمكن لمحمد بوسعيد أن يكون أحدها لكن ليس أبرزها.
الاصلاح يستوجب قطع اليد و ليس تقليم الاظافر
و لكم التعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
11 - سامع وشايف الخميس 02 غشت 2018 - 11:53
هذا محمد بوسعيد الوزير السابق بوزارة المالية، ترك شبكة إدارية تتحكم في زمام وزارة المالية لاسيما المهندسين، والغريب في الامر كل مراكز التسيير والتدبير يرأسها لوبي المهندسيين يعمل في الكواليس، فهل يا ترى يستطيع جطو وقضاته أستئصال لوبي الفساد المتواجد بهذه الوزارة، وهل يمكن أن يخصص لجنة لتقصي الحقائق فيما يتعلق في مناصب المسؤلية؟؟؟؟؟؟؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
12 - القابض على الجمر الخميس 02 غشت 2018 - 11:55
وما هي المحاسبة انا مبقتش فاهم المعنى ديالها المهم مبادرة ملكية نتمنى أن تشمل العديد من الوزراء الجثامين على صدور المغاربة من قبيل وزير الأوقاف ووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
13 - chakir الخميس 02 غشت 2018 - 11:55
مسكين تبع المداويخ حتى شداتو الدوخا و داخ و تخبط مع الارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
14 - muhand الخميس 02 غشت 2018 - 11:56
On vit dans un système schizophrène et contradictoire , Toutes les décisions essentielles et les grandes orientations passent par le Roi. Or tout le monde est responsable sauf lui...
Les membres du gouvernement ont la trouille, ils ne peuvent rien décider seuls, tout vient de cabinet royal et pourtant ils sont responsables.
la solution passe par le transfert du pouvoir aux élus ce sont eux responsables devant le peuple.
les élections sont là pour sanctionner les partis politiques qui n'ont pas bien travaillé et la justice devra être indépendant pour sanctionner les responsables qui ne respectent pas les lois.
=> ça s'appelle la démocratie.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
15 - kader الخميس 02 غشت 2018 - 11:57
virer un ministre pour divier la polémique,tt le monde sait que le roi a perdu les pédales et commence à faire n'importe quoi,si ce Mr est voleur il doit être traduit en justice et si on le fait c qu'il y en a d'autres ,il faut pas faire la descrimination,pourquoi le virer????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - حمزة الخميس 02 غشت 2018 - 11:58
المحاسبة هي القضاء أما الإعفاء فهو يشبه التقاعد النسبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
17 - مغربي الخميس 02 غشت 2018 - 11:58
لازلزال ولا هم يحزنون.فقط تعديل وزاري طفيف لا يسمن ولا يغني من جوع لامتصاص الغضب الشعبي العارم. الزلزال حينما يقدم ناهبي المال العام والمفسدين والعفاريت للعدالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
18 - ABDELAZIZ الخميس 02 غشت 2018 - 11:58
تحقيقات داخلية فتحت مع مفتشي الضرائب، هم موضوع شكايات مجهولة وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط وإلى المديرية الجهوية في الدار البيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز، كما تبين أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتها على التملص من سداد الضرائب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
19 - خريبكي الخميس 02 غشت 2018 - 12:00
اول ما يقوم به الوزير المغربي بعد الاعفاءهو...الالتحاق ب ماما فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - chtouki chouaib الخميس 02 غشت 2018 - 12:00
المغرب في مسار الصحيح بفضل جلالة الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
21 - معتوه الخميس 02 غشت 2018 - 12:02
أين هي المحاسبة؟ وأين دور الحكومة من هذا كله, فلولا عيد العرش وتدخل الملك لما أقدم العثماني على اعفائه.
لما لا نتخلص من الحكومة والبرلمانيين مادامو لا يعملون ولا يحاسبون ولا يستحون فقط شعارات رنانة وقت الانتخابات.
وتتحول وظيفة الوزير بالتعاقد المحدد الاجل حسب المشاريع المكلف بها, كأي وظيفة أخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - عفى الله عما سلف الخميس 02 غشت 2018 - 12:03
ربط المسؤولية بالمحاسبة شئ جيد لكن المحاسبة مع الأعفاء تصبح لامعنى لها.
والصحيح هو ربط المسؤولية بالمحاسبة و المحاسبة بالعقاب حتى لايغتروا بعفى الله عما سلف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
23 - الإعفاء = المحاسبة ؟ الخميس 02 غشت 2018 - 12:03
هل الإعفاء من المهام الوزارية تعتبر محاسبة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
24 - نبيل الخميس 02 غشت 2018 - 12:04
إنه ربط المسؤولية بالمغادرة و ليس المحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
25 - Nizar الخميس 02 غشت 2018 - 12:06
تلع التاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك !راحنا مشي مداويخ :::الفاهم يفهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - Souhail الخميس 02 غشت 2018 - 12:07
ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد كلام و الإعفاء ذر الرماد فوق العيون ، ماذا حصل لأوزين، عليوة الكروج الوزير لا شيء ، نريد تطبيق القانون على الكل ،
كلنا سواسية و تنتظرنا حفرة ، و كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
27 - soufian الخميس 02 غشت 2018 - 12:09
هدا غير فيلم و صافي ما كاين لا محاسبة لا هم يحزنون فين عمرنا شفنا شي واحد تحاسب ف هاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
28 - chihab الخميس 02 غشت 2018 - 12:09
إقالة وزير هنا وهناك لا يكفي إذا أرادوا الإقتصاد أن يتعافى فليس أمامهم إلا خيار واحد وهو إعلان الحرب على الفساد والمفسدين البرامج الإقتصادية لا تكفي وحدها لتحقيق التنمية المغرب شهد ويشهد موجة فساد غير مسبوقة الفساد أخطر بكثير من الإرهاب لأن الإرهاب قد يقتل هنا وهناك لكن الفساد يبيد اجيالا كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - hydro الخميس 02 غشت 2018 - 12:10
un ministre des finances qui ne tient pas compte de la facture de l énergie doit démissionner et un gouvernement qui n active pas le démarrage de la Samir doit ?????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - محاسبة لاعطاء حق ضحايا الفساد الخميس 02 غشت 2018 - 12:15
La seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général,c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les Mre ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils ont été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus
Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - MEKOUAR.BTA الخميس 02 غشت 2018 - 12:15
من يحاسب من . ضعف الطالب والمطلوب . وللجهل والغباوة والبلاهة والبلادة حلاوة هي كحلاوة العسل او اشد . ناسف اذ تزعجكم الاعيب الحواة من حين الى حين . وكل عام ونحن كالانعام او اضل سبيلا .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - مدواخ مدواخ الخميس 02 غشت 2018 - 12:15
تقاعد نسبي ب 40000 درهم شهريا

و فدية ب 70 مليون سنتيم

إغراق الشعب الديوان الخارجية التي فاقت 57 مليار دولار.

مع الاحتفاظ بكامل التعويضات السكن المجاني السيارة الوظيفية الماء الكهرباء الغاز

و الاحتفاظ بمنصب في حزبه ما يعني راتب آخر و سلطة أخرى

هنيئا لك فعلاا نحن مدويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
33 - مدوخ مغترب الخميس 02 غشت 2018 - 12:16
المحاسة هو ان يصل كل من سولت له نفسه نهب المال العام او من ثبتت مسؤوليته عن اي تقصير في مجاله، الى القضاء وان يحاكم ليكون عبرة لمن بعده كما هو معمول به في الدول التي تحترم شعبها ودستورها ، اما الاعفاء دون هذا فهو سوى دغدغة المشاعر ليس الا
انشري ياهسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
34 - الدروج كيتنقى من الفوق الخميس 02 غشت 2018 - 12:16
الشعب يريد محاسبة ومحاكمة جميع المفسدين والدولة خاسها تتعلم من الكوريتين واليابان والدول المتقدمة لعلى وعسى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه وقبل ما ينفجر الشعب حيت الصبر عندو حدوه,اعطيكم مثل بسيط جدا جدا نعم عندنا جوج بحورة واخنوش تيبيع لينا السردين ب25 درهم للكيلو والفاكهة ديال البحر والحوت الاحمر والابيظ ما عمرنا حلمنا به وما عمرو دخل لديورنا والسردين في المغرب والله ماخسوهش يفوت من ثلاثة دراهم للكيلو نعم من طبيعة الحال اخنوش يكون اغنى رجل في العالم وفيييييييينكم يا المقاطعون الاحرار والحراءر??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
35 - RAMO الخميس 02 غشت 2018 - 12:17
إن أصعب ما نعيشه اليوم ، هو فقدان الثقة ،
في نظري ، هذا الصمت أو السكوت الرهيب عن تلك الإتهامات،
يزيد في ثقة المواطنين في كل ما يقال ، ويؤجج المشكلة ،
إذن (خذوا بخاطر المواطنين ) ، حاسبوا المسؤولين (مثل ما وقع في مصر)
و قولوا لنا أن ذلك إشاعة كاذبة ،أو سوء تدبير و تقدير ، أو يرد بعضهم
مما أخذوا ، أو وقع خطأ غير مقصود ،أو....(عطى الله ما يتعمل)
أما الصمت ،أو إقالة ،أو إستقالة ،أو عزل ،أو......
دون توضيح سيزيد الطين بلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
36 - Abassi الخميس 02 غشت 2018 - 12:22
لابد من ربط الفشل في المسؤولية بمحاسبته وتقديمه للمحاكمة وليد الاعفاء فقط لان التعويضات التي كان يتلقاها مقابل عمل متقون ونافع للوطن والمواطن وما دام انه فشل فيه فمن الواجب ارجاع ما صرف له....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - سحنون الخميس 02 غشت 2018 - 12:23
يجب اقالة كل من تبث في حقه تقصير تجاه الوطن وان يمنع من مزاولة اية مسؤولية تهم الدولة.والتشهير بنوعية التقصير .ويتم طرده من الحزب الذي ينتمي اليه .دون نسيان محاكمته حسب نوع فعلته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
38 - Mohamed الخميس 02 غشت 2018 - 12:25
نريد محاسبة لجميع من تورط او عرقلة او تغاضى عن اي مخالفة مهما كانت والتي تمس التنمية او مصالح المواطنين.
وهذا شيء من السهل العمل به فيكفي قراءة بعض الجرائد وسيقف السيد العثماني على المخالفات التي تعرقل تنمية هذا البلد.
مشاريع متوقفة.الترامي على ملك الغير .الرشوة.المحسوبية.الزبونية.استغلال النفود.......وووووو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
39 - BOP35 الخميس 02 غشت 2018 - 12:25
اظن ان بوسعد استعمل كافوزيبل فقط,
لأنه وكما قال احد المعلقين رؤوس الفساد
متعددة وفي جميع المستوايات إبتداء من شيخ
الحومة ومقدم الدوار...
بوسعيد يؤدي الثمن لأنه ربما لقينا في شخصيته كما يقول المثل الفرنسي:
"une tête de turque"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - ahmed الخميس 02 غشت 2018 - 12:27
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - Nabil الخميس 02 غشت 2018 - 12:27
On ne sait pas la raison de ce "congédiement" . il y a peut etre des choses personnelles. Je ne pense pas que c'est le rapport ou bien le boycotte
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - ذر الرماد الخميس 02 غشت 2018 - 12:28
لا تذروا الرماد في أعيننا. أولا: إلقاء خطاب العرش من الحسيمة التي ينتمي إليها جل النشطاء المسجونين هي رسالة إلى الشعب مفادها "ل يتكلم يرعف" ومن لا يعجبه الحال يشرب ماء البحر.
ثانيا: إذا كان هناك تقصير من المسؤولين فالملك هو من إختارهم وله كل الصلاحيات لتأديبهم. الشعب يريد الوضوح ولا حاجة لنا في رسائله المشفرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - زائر الخميس 02 غشت 2018 - 12:32
"ربط المسؤولية بالمحاسبة" لكن اين المحاسبة؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - l'expert retraite bénévole الخميس 02 غشت 2018 - 12:32
و حسب تخميناتنا فإن قرار الإعفاء جاء مباشرة بعد التعليق الذي نشر على موقع هسبريس يتهم فيه مواطن عادي وزير المالية السابق بالتملص الضريبي الذي يعني إختلاس أموال عمومية وتحداه بتكذيه و ملاحقته إن كان كاذبا.

ويمكن الإضلاع على الإتهام الخطير المدون عند وزير الميزانية سابقا إدريس أزمي الذي ذكر مؤخرا في خانة نازل على هسريس و ما أدراك ما هسريس.

فلا يعقل أن يتم حجز الضريبة عن الدخل في المنبع بالنسبة للفقراء الذين يتوفرون إلا بمدخول واحد و ينعم الأغنياء الذين يتوفرون عدة مداخيل بإمكانية عدم التصريح بها وفقا للمادة 82 من مدونة الضرائب. فحذار من تعليقات المجتمع المدني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
45 - Mohammed الخميس 02 غشت 2018 - 12:34
نريد المحاسبة عن كل سنتيم ذهب في غير محله, نريد ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة, أما اعفاء فلان و تعويضه بفلان في انتضار أن نرى المعفي يتقلد منصبا أحسن فهذا لن يزيد الأمور الا احتقانا و سخطا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
46 - أيمن الرباطي الخميس 02 غشت 2018 - 12:36
السلام عايكم
مبروك عليه 30000 درهم للشهر مدى الحياة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - امازيغ سوسي الخميس 02 غشت 2018 - 12:37
هل هده هي المحاسبة ؟ هده تسمى احالة على التقاعد. شخص على ابواب الستينات من عمره قضى عمره كله في التنقل بين المناصب العليا في الحكومة . سبق ان ثم اعفاءه من طرف الملك من وزارة السياحة ورغم دلك عاد ليشغل منصبا اهم واكبر من وزارة السباحة الا وهي وزارة المالية وهاهو يقال مرة اخرى من طرف الملك ولن يكون غريبا ادا عاد يوما كرءبس الحكومة . لا يحز في انفسنا ما تمارسونه علينا من ضغوط ومن تفقير و اختلاس لثروات الوطن التي هي ثروة الشعب واستبلادنا واستحمارنا ولكن يحز في انفسنا ان يستبلدنا كل من هب ودب . " يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " ارا ما يعاودو عليكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - نورالدين الخميس 02 غشت 2018 - 12:37
من مقتضيات الدستور الجديد حق الشعب في الاطلاع على المعلومة و في هاته الحالة لم نطلع بعد على سبب الإعفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - مكناسي الخميس 02 غشت 2018 - 12:39
أعطيوني وزارة المالية شهر فقط وإعزلوني ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
50 - وجدي الخميس 02 غشت 2018 - 12:41
هههههه ربط المسؤولية بالمحاسبة تقتضي تقديم المسؤول للقضاء اذا كان لدينا قضاء نزيه!! كفانا مسرحيات المغرب سقط في القاع ولن تقوم له قائمة مادمنا نتعامل مع هذا الشعب باستغباء و تقديم مصلحة اباطرة المال عن مصالح الشعب،كفانا عبثا بخيرات البلاد و تجويع الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
51 - #حركة مقاطعون الخميس 02 غشت 2018 - 12:44
إن الاعفاءات المتتالية هنا وهناك لن تحل اشكالات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و المعيشي الصعب و المتردي لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح المنهارة قدرته الشرائية وقوت يومه المعدوم و تدني استفادته من الخدمات العمومية المرفقية العمومية ومن مخططات التنمية الدائمة و المستدامة ومعاناته و مكابدته اليومية من أجل الوصول إليها . إن السبب الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب في المغرب و المنذر بالاسوء من جراء حدة الغليان والإحتقان الشعبي العارم و و تأججه الحراكات الاحتجاجية الشعبية السلمية في أصقاع المغرب البئيس و المقهور كالريف و جرادة و زاكورة و آخرها حراك مقاطعون الشعبي العارم المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار هو استمرار هيمنة منظومة الريع و الفساد المتمثلة في الدكاكين السياسوية على مقاليد تدبير الشأن العام المغربي بدعم و مباركة من نظام المخزن الاوتوقراطي. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
52 - المغرب الغير النافع.خنيفرة الخميس 02 غشت 2018 - 12:50
الاعفاء غير كافي. ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني الحساب والمتابعة أمام القضاء وليس الاعفاء فقط. تا أنا خدموني وزير غير نهار وعفيوني و تبقا ليا لخلصة د وزير. و نمشي لسبليون اولا فرنسا نعيش مفطح. الاعفاء غير كافي لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
53 - المهدي الخميس 02 غشت 2018 - 12:51
إن كان وزير "لمداوخين" أخطأ او قصر في عمله فعليه ان يحاسب امام القضاء ! أظن ان وصفه لنا بلمداوخين هي إحدى الجرائم التي اقترفها ! أخشى ان تكون إقالته مجرد ذر الرماد في العيون و مجرد حلقة من مسلسل محبوك يعطي الانطباع باننا في دولة الحق و القانون !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - casab الخميس 02 غشت 2018 - 12:51
ٱين المحاسبة المحاسبة المحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
55 - هشام كولميمة الخميس 02 غشت 2018 - 12:53
نعم إن الإقالة أو الإعفاء لا يعني المحاسبة،و لكن يجب على الشعب الذي: ندد و شجب و تظاهر و قاطع و اعتقل و حكم عليه بالسجن و من يناضل في صمت و من عدب،أن يؤمن بالزمن،ضروري،لأن درب النضال طويل.و هذا كله يعني أنه لا يجب أن نتهور في تعاطينا مع كل ما يقع من حولنا.شكرا على التفاعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - خالد ف الخميس 02 غشت 2018 - 12:53
كلمة إعفاء أصلا مستفزة ، نريد المحاسبة ، و لكنهم يخشون فتح هذا الباب لأنه يشكل الحصن المنيع الذي يحجب من ورائه ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
57 - الخليل المودن الخميس 02 غشت 2018 - 12:54
من المسؤول عن الطريق بين أربعاء عياشة وشفراوش المارةبسعدانة والذي من المرتقب ان يمر موكب صاحب الجلالة عند انتهاء بناء سد دار خروفة والذي تاخر استكماله سنتين هل هو وزير المالية بوسعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 12:55
الإعفاء هو إقالة مع كامل التعويضات و هو ليس بعقوبة فهذا لا يمثل 《ربط المسؤولية بالمحاسبة》 نريد المثول أمام المحكمة و معاينة كل الملفات المشكوك فيها و خصوصا 《 منارة المتوسط 》
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - Moktar الخميس 02 غشت 2018 - 12:57
المحاسبة في أوروبا وأمريكا الصين كوريا.. وليس في الدول العربية
..أقسموا أمام الله والبلاد أمام الملك..
الجحيم ينتظرهمم يوم الحساب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 13:00
الوزير كان على رأس وزارة اللعاقة يعني شبع فلوس . اذا كان هذا الاعفاء حقيقي يجب ان يحاسب على الشاذة والفاذة والا فلا اهمية من ذلك ☺
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - كمال الخميس 02 غشت 2018 - 13:00
وما دور رئيس الحكومه في الحكومه المغربيه هذه. يتم تعيين واقاله وزرائه بدون ان يشعر بذالك.
يبدو هو الاخر يتلقى خبر التعيينات والاقالات عبر وسائل الإعلام كمواطن عادي.
واضح ان صلاحيه رئيس الحكومه في الدستور الجديد والقديم لم يتغير. فقط الذي تغير هو الاسم الذي انتقل من الوزير الأول الى رئيس الحكومه. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - contrex الخميس 02 غشت 2018 - 13:02
يجب محاسبته والا فلا داعي لذر الرماد في عيون المغاربة.وما جدوى و فحوى اذا من شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة"؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - عبد الرحيم الخميس 02 غشت 2018 - 13:02
كم من مناسبة مضت منذ 63 سنة متبوعة بخطابات رنانة, صفق لها الجميع وكتبت عنها الاف المقالات وملايين التعاليق والتحليلات لخبراء ومحللين ولكن دار لقمان باقية على حالها بل زادت تعفنا وتدهورا.
كل ما يقال مجانب للواقع المعاش, هل السيد وزير المالية هو من يقرر لوحده فى اقتراض الديون سواء كانت داخيلة او خارجية ?
هل المغرب بلد منتج للمحروقات حتى يؤثر عليه تقويم سعرها ? الم يكون هناك انتاج اوفر من الحبوب يغطى ارتفاع اسعار الطاقة ?
الم تروج جميع القطاعات لنسب متفاوتة فى التنمية ? هل قرارات اصلاح التقاعد ورفع الدعم تعود لوزير المالية ? هل الاخير من عطل انجاز المشاريع?

المثل يقول "كي يطيح الثور يكثرو السكاكين" وعلى المحلل ان يراجع تحليله ويكون واقعى, الكارثة ليست وليدة اليوم والافلاس فى تصاعد

لو كان الاقتصاد قوي كما يروج له لما تاثر باحوال الطقس او تذبذب اسعار النفط, منذ عقود والميزانية الداخلية تتغذى من خوصصة الممتلكات العمومية والميزانية الخارجية من تحويلات مغاربة العالم, القروض الخارجية وصادرات رونو التى لا ناقة ولا جمل للمغرب فيها.
الخوف لو طلب المستثمرون الاجانب تحويل كل ارباحهم لبلدانهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 63 | عرض: 1 - 63

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.