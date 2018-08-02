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"ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد (5.00)
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كُتّاب وآراء
"ربط المسؤولية بالمحاسبة" يُواصل زعزعة الحكومة بإعفاء بوسعيد
انضَاف اسم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى لائحة الوزراء الذين أسْقطهم تفعيل الفصل الـ47 من الدستور المغربي، بعد إعلان الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، أن "الإعفاء يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبقه على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم".
قرار الإعفاء جاء مباشرة بعد تقرير عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قُدّم أمام الملك قبيل خطاب عيد العرش، ولاحظ أن "وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي لا يزال الاستثمار الخاص محدودا؛ وهو ما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل".
معطى ربط المسؤولية بالمحاسبة كان قد لاح في أفق الإقالات الملكية السابقة، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بتتبع اختلالات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وعصف بالعديد من الأسماء التي كانت تشغل حقائب في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يعود مجددا منذرا حسب كثير من المتتبعين بتعديل حكومي موسع، في سياق موجة الغضب الشعبي التي طالت وزراء الحكومة الحالية.
وفي المقابل، تُسجل قراءات قانونية ضرورة محاسبة المسؤول المعفى من مهامه، بحكم أن التنحية ليست كافية لتحديد مكامن الخلل الذي تسبب فيه. كما أن المحاسبة ستكون آلية رادعة لحسم التجاوزات التي يُقدم عليها بعض الوزراء، في مواكبتهم للمشاريع التنموية التي تباشر في مختلف مناطق البلاد.
كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن "تأخر تسليم مشروع منارة المتوسط هو أحد العوامل الرئيسية في إعفاء وزير المالية، لكون المسؤولين وإن هم سمعوا بآذانهم خطاب الملك سنة 2017، لم يتعظوا بأهمية واستعجالية المشروع، فضلا عما جاء في التقرير الأخير لوالي بنك المغرب، والذي حمل عنصرين مهمين يبعثان على الخوف، هما ارتفاع الدين الداخلي ليشكل نصف الناتج الداخلي الخام، وارتفاع العجز التجاري للمملكة بفضل التقدير الخاطئ لسعر البترول، والذي عرف ارتفاعا سنة 2017 حسب التقرير نفسه".
وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤشر الثالث لتفسير الإقالة هو ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بسنة 2016، والمنذر بتبخر العائدات الخارجية من تحويلات مغاربة العالم، فضلا عن المطالب الشعبية التي وضعت الاقتصاد الوطني على المحك بعد الانخراط الواسع للمستهلكين في حملة مقاطعة بعض السلع، وما تبع ذلك من ارتباك على مستوى التعامل مع ملفات تهم ملف المحروقات، التقاعد بشتى أصنافه وصناديقه وضعف التحفيزات الاجتماعية والجبائية".
وأردف المتحدث أن "الملك شدد، في مناسبات عديدة، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في تسيير الشأن العام وعلى أهمية تفعيلها وفق مقتضيات الدستور وما يستلزمه العمل الجاد في مواقع المسؤولية باعتباره أيضا مطلبا شعبيا نادى به المغاربة بعد توالي فضائح الوزراء، والتي بلغ بعضها مستويات دولية".
وأكمل عايش أن "إعفاء وزير المالية هو حرص ملكي على تنفيذ وعوده بخصوص تتبع الملفات والمشاريع والسهر على التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور بما يكفل الإجابة عن مطالب الشعب المغربي في محاربة كافة أشكال التقصير والإهمال، وكذا محاربة الفساد وتأخير المشاريع الكبرى التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتساعد على رفاهيتها وتطوير محيطها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
ظنّاً منهم أن الربيع العربي إنتهى ، دفعوا بن كيران
(الذي لا يفقه في السياسة لأنه إنتحر سياسيا ، ودمر حزبه) ،
فإرتكبوا تلك الحماقات بإسمه موهماً الناس أنه المنقذ و المصلح،
و بعد ذلك ، لم أدري كيف وقع ،ما نعيشه الآن .
فسقطت الأقنعة ، وتعرى كل شيء ، سبحان الله ،
مهما يكن من حلول ترقيعية ، لا يمكن للمغرب أن يتقهقر إلى ما قبل 20
أبريل 2018.
لقد ظنوا أنها سحابة عابرة ، و مع مرور الوقت ، سترجع المياه إلى مجاريها.
( راهنوا على رمضان ، الفطر ،موازين ، كأس العالم ،العطلة ، الصيف ...)
و الله أولئك ، يالله أحسوا بجدية مطالب الجماهير .
ولا توجد محاسبة بالمغرب اد أقصى عقوبة للمسؤول المغربي هي الاعفاء تأتي بعدها عقوبة التنقيل و التغيير اد تستبدل مدينة بمدينة وصلى الله وبارك.
الاصلاح يستوجب قطع اليد و ليس تقليم الاظافر
و لكم التعليق
Les membres du gouvernement ont la trouille, ils ne peuvent rien décider seuls, tout vient de cabinet royal et pourtant ils sont responsables.
la solution passe par le transfert du pouvoir aux élus ce sont eux responsables devant le peuple.
les élections sont là pour sanctionner les partis politiques qui n'ont pas bien travaillé et la justice devra être indépendant pour sanctionner les responsables qui ne respectent pas les lois.
=> ça s'appelle la démocratie.
لما لا نتخلص من الحكومة والبرلمانيين مادامو لا يعملون ولا يحاسبون ولا يستحون فقط شعارات رنانة وقت الانتخابات.
وتتحول وظيفة الوزير بالتعاقد المحدد الاجل حسب المشاريع المكلف بها, كأي وظيفة أخرى.
والصحيح هو ربط المسؤولية بالمحاسبة و المحاسبة بالعقاب حتى لايغتروا بعفى الله عما سلف.
كلنا سواسية و تنتظرنا حفرة ، و كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
Car les Mre ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils ont été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus
Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
و فدية ب 70 مليون سنتيم
إغراق الشعب الديوان الخارجية التي فاقت 57 مليار دولار.
مع الاحتفاظ بكامل التعويضات السكن المجاني السيارة الوظيفية الماء الكهرباء الغاز
و الاحتفاظ بمنصب في حزبه ما يعني راتب آخر و سلطة أخرى
هنيئا لك فعلاا نحن مدويخ
انشري ياهسبريس
في نظري ، هذا الصمت أو السكوت الرهيب عن تلك الإتهامات،
يزيد في ثقة المواطنين في كل ما يقال ، ويؤجج المشكلة ،
إذن (خذوا بخاطر المواطنين ) ، حاسبوا المسؤولين (مثل ما وقع في مصر)
و قولوا لنا أن ذلك إشاعة كاذبة ،أو سوء تدبير و تقدير ، أو يرد بعضهم
مما أخذوا ، أو وقع خطأ غير مقصود ،أو....(عطى الله ما يتعمل)
أما الصمت ،أو إقالة ،أو إستقالة ،أو عزل ،أو......
دون توضيح سيزيد الطين بلة.
وهذا شيء من السهل العمل به فيكفي قراءة بعض الجرائد وسيقف السيد العثماني على المخالفات التي تعرقل تنمية هذا البلد.
مشاريع متوقفة.الترامي على ملك الغير .الرشوة.المحسوبية.الزبونية.استغلال النفود.......وووووو.
لأنه وكما قال احد المعلقين رؤوس الفساد
متعددة وفي جميع المستوايات إبتداء من شيخ
الحومة ومقدم الدوار...
بوسعيد يؤدي الثمن لأنه ربما لقينا في شخصيته كما يقول المثل الفرنسي:
"une tête de turque"
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
نريد محاسبة
ثانيا: إذا كان هناك تقصير من المسؤولين فالملك هو من إختارهم وله كل الصلاحيات لتأديبهم. الشعب يريد الوضوح ولا حاجة لنا في رسائله المشفرة.
ويمكن الإضلاع على الإتهام الخطير المدون عند وزير الميزانية سابقا إدريس أزمي الذي ذكر مؤخرا في خانة نازل على هسريس و ما أدراك ما هسريس.
فلا يعقل أن يتم حجز الضريبة عن الدخل في المنبع بالنسبة للفقراء الذين يتوفرون إلا بمدخول واحد و ينعم الأغنياء الذين يتوفرون عدة مداخيل بإمكانية عدم التصريح بها وفقا للمادة 82 من مدونة الضرائب. فحذار من تعليقات المجتمع المدني.
مبروك عليه 30000 درهم للشهر مدى الحياة .
..أقسموا أمام الله والبلاد أمام الملك..
الجحيم ينتظرهمم يوم الحساب
يبدو هو الاخر يتلقى خبر التعيينات والاقالات عبر وسائل الإعلام كمواطن عادي.
واضح ان صلاحيه رئيس الحكومه في الدستور الجديد والقديم لم يتغير. فقط الذي تغير هو الاسم الذي انتقل من الوزير الأول الى رئيس الحكومه. والسلام
كل ما يقال مجانب للواقع المعاش, هل السيد وزير المالية هو من يقرر لوحده فى اقتراض الديون سواء كانت داخيلة او خارجية ?
هل المغرب بلد منتج للمحروقات حتى يؤثر عليه تقويم سعرها ? الم يكون هناك انتاج اوفر من الحبوب يغطى ارتفاع اسعار الطاقة ?
الم تروج جميع القطاعات لنسب متفاوتة فى التنمية ? هل قرارات اصلاح التقاعد ورفع الدعم تعود لوزير المالية ? هل الاخير من عطل انجاز المشاريع?
المثل يقول "كي يطيح الثور يكثرو السكاكين" وعلى المحلل ان يراجع تحليله ويكون واقعى, الكارثة ليست وليدة اليوم والافلاس فى تصاعد
لو كان الاقتصاد قوي كما يروج له لما تاثر باحوال الطقس او تذبذب اسعار النفط, منذ عقود والميزانية الداخلية تتغذى من خوصصة الممتلكات العمومية والميزانية الخارجية من تحويلات مغاربة العالم, القروض الخارجية وصادرات رونو التى لا ناقة ولا جمل للمغرب فيها.
الخوف لو طلب المستثمرون الاجانب تحويل كل ارباحهم لبلدانهم.