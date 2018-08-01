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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية

أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية

أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:44

في أول تعليق له على قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من منصبه، بناء على قرار ملكي، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الملك محمد السادس مارس الصلاحيات التي يكفلها له الدستور".

وقرّر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ضمن التركيبة الحكومية الحالية.

بلاغ للديوان الملكي ذكر أنه "طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".

وشدّد أخنوش، في تصريح لهسبريس، على أن "حزب التجمع الوطني للأحرار منخرط وملتزم بتوجيهات الملك محمد السادس التي تلت خطاب العرش، والتي شهدت طرح توجهات إستراتيجية كبرى، في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، تتطلب تآزر وتكاثف جميع القوى الحية في البلاد".

أخنوش جدد التأكيد على أن "ما يهم التجمع الوطني للأحرار هو المصلحة العليا للوطن والمواطنين"، مضيفا: "سيبقى الحزب دائما مناضلا، في مختلف مواقع المسؤولية، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تشغل بال المواطن، ومتشبثا بالثوابت الوطنية وبإنجاح جميع المبادرات الرامية لريادة المملكة".

وكان الديوان الملكي، قد أكد أن القرار بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية "يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم"، وفق بلاغه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (187)

1 - ياسمين الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:53
أحيي عالياً التفاعل الإيجابي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع القرار الملكي السامي. هذا هو حزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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-304
2 - وردة الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:54
نحن نثق بملكنا وبقراراته الصارمة . نتمنى زلزالا سياسيا اخر يعصف بتجار الدين الذين خربو البلد وفيما يخص رئيس التجمعيين فهو تفاعل ايجابا مع قرار الملك وهذا ما يجب تعميمه على باقي مدبري الشان العام فلا بديل عن ربط المسؤولية بالمحاسبة
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-170
3 - رشيد من تيزنيت الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:54
عاش الملك.. اكيد ان مثل هذه القرارات هي التي ستعيد الثقة في نفوس الشعب
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-108
4 - ميسي الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:54
جميع القرارات التي جاءت بعد خطاب الملك لها بعد إصلاحي والأحرار مدعو إلى تقديم بديل لبوسعيد
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-138
5 - متابع الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:55
أخنوش استشعر أن حزبه في خطر يهدد عرش الإنتخابات القادمة والملك أرسل رسالة واضحة للشعب تفيد بأنه لا يوجد أي حزب يستحق صوتنا والشعب سوف يقول كلمته في قادم الأيام
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107
6 - الحسين اعرب الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:55
قرارات الملك لا تناقش و الحمدلله الاحرار عندها كفاءات قادرة على تسيير البلاد
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-176
7 - عبد العظيم الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:55
يجب القول ان الاحرار يمتازون بتعدد الاطر ، فرغم ان بوسعيد معلم، الا ان حزب اخنوش في جعبته العديد من الكفاءات. نتمنى للحزب أن يوفق في مهامه المقبلة
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-167
8 - غزلان الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:55
قرارات الملك لا تناقش فهي مبنية على أسس قوية ومنطقية فالملك دائما يستمع لنبض الشارع.
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-90
9 - سلمى الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:56
ماشي مشكل لموهيم الأحرار عندهووووم هاد البروفيلات ماش بحال لخرين ادبيين
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-140
10 - مغربي حر الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:56
تفاعل حكيم وفي المستوى مع القرار الملكي...بالفعل ما يهمنا هو تطبيق التوجيهات الملكية وتنزيلها على الواقع، مهما اختلفت التوجهات. برافو أخنوش الوزير الذي يعمل دائما بعيدا عن الحسابات
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-112
11 - محمد روراوة الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:56
رئيس حزب الأحرار كان لابد له أن يتفاعل إيجابيا مع قرار ات الملك والاحرار له من الكفاءات ما يكفي
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-113
12 - citoyen الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:56
عقبال انشاء الله للأخرين أمثال الداودي و يتيم و الخلفي
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72
13 - Abdelghafour الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:56
تصريح بعقلو ديال السي أخنوش ومصلحة الوطن هي اللي كتهم دابا ماشي التخربيق.
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-111
14 - عبد الناصر الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:56
حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم دائما بتوجيهات الملك
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-100
15 - ياسين تازي الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:57
نتمنى أن تكون هذه الإقالة حافزا لجميع الوزراء للقيام بواجبهم على أكمل وجه
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65
16 - عبدسلام الدالماسيان الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
العدالة والتنمية بوحدو اللي متعفاوش وزراء ديالو... حزب جبان لا يسير أي قطاع كبير فقط التخبية والهرب اللي كيعرفو ليه.
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-20
17 - توزاني ريان الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
وزير المالية إذا قصر أو أخطأ فالإعفاء من المنصب مسألة عادية ولن تؤثر على أداء الاحرار
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-72
18 - سمير ودادي الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
موقف شجاع من السيد عزيز اخنوش.. و في مثل هذه المواقف تظهر الشخصية الصلبة للرجال الوطنين.
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-86
19 - محمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
تصريح رزين ديال رئيس حزب، ونتمناو الناس يسبقو مصلحة الوطن على الحزب
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-67
20 - salah الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
عاش الملك والله انصر سيدنا والحمد لله باقي الحكام فالبلاد.
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-43
21 - عز الدين الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
كلام في الصميم السيد الرئيس، التجمع مدرسة وسنواصل المسار وخدمة وطننا الذي يعرف ازدهاراً ملحوظاً و ملموساً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
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-77
22 - Azad meryam الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:58
قرارات ملكنا الغالي على الراس والعين واكيد فيها خير للوطن
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-28
23 - زينة السوسية الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:59
التجمع يجسد المعنى الحقيقي لشعاره اغراس اغراس حتى وان طال العزل احد كوادره فالحزب لم يعتمد ابدا على شخص واحد بل له من الكفاءات ما يغنيه
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-65
24 - سفيان الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:59
السيد الرئبس يتفاعل مع كل قرارات جلالة الملك محمد السادس.
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-64
25 - ghita الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:59
ربط المسؤولية بالمحاسبة قالها سيدنا وكيوفي بها وتطبيق على الكل مهما كان وضعه.
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-25
26 - ام اسراء الأربعاء 01 غشت 2018 - 20:59
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب المعروفة لدى الجميع فالاعفاء الملكي هذا لن يأثر على مسار و خطط الحزب المستقبلية
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-61
27 - ياسين بورا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:00
التجمع الوطني للاحرار يعبر عن مستوى عال من الوطنية و يعتبر ان المناصب غير مهمة
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-57
28 - متتبع وحيد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:00
أحيي موقف رئيس حزب الاحرار الذي جاء تفاعلا مع قرار جلالة الملك .
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-57
29 - لكل سؤال جواب الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:00
لم يجب عن السؤال... الأمر لا يتعلق بجلالة الملك، ولا بدفاعكم عن رفاهية الشعب ... ههه، السؤال يتعلق بموقف الحزب ومدى تأثره بإعفاء أحد مسؤوليه، ومدى علاقة وأثر ذلك على الكثلة الحزبية أو ما يسمى بالتجمع ككل.
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11
30 - وليد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:00
رئيس حزب الحمامة معروف عليه وطنيته والتزامه بالتوجيهات الملكية التي دائما ما تروم الرقي بالبلد
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-50
31 - مامعروفش الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:01
اوا فهم راسك وشد ليمن راه المداويخ بيزيدو في السرعة
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49
32 - amal lmir الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:01
بالفعل كلام في الصميم لقد اظهرت شجاعة مواطن غيور على وطنه الى الامام اغراس اغراس
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-52
33 - هماندوزي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:01
نتمنى المزيد من عزل الوزراء حتى لا يبقى أحدا في حكومة المداويخ وتأتي حكومة غير محزبة وتكنوقراطية .
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28
34 - سلام الصويري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:02
قواعد الديمقراطية تلزم الحكام على تقديم الأسباب وَإِذَا كانت الأسباب تعتبر جراءم لابد من المتابعة والمحاكمة .
اما اُسلوب الاعفاء فلن يؤدي سوى لتشجيع مزيد من التجاوزات وعليه فان المعفى يفرح لانه سيذهب بما ملكت يديه الى حال سبيله بكل اطمءنان وهذا هو مربض الفرس وهذه هي معضلة البلد لان رموز الفساد السلطوي والانتخابي والسياسي يبقون دون محاسبة في ضل قاعدة اللاعقاب
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35
35 - بثينة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:02
نتمنى ان الزلزال الملكي يشمل مسؤولين آخرين ومن بينهم وزير الفلاحة الذي يصول ويجول نود يا صاحب الجلالة دماء شابة وجديدة للنهوض بهذا البلد اما الدماء القديمة فلسنا في حاجة لها سنين وسنين ولم نر حاجات تذكر لقد فقدنا الثقة في الوجوه والاسماء القديمة اضيف واقول يجب المحاسبة بعد الإعفاء لإعطاء درس للكل
ما أحوجنا لاناس غيورين على هذا البلد المظلوم
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29
36 - amahrouch الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:02
Je soutiens la décision du Roi.Au moins elle va faire peur aux autres acteurs politique
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-14
37 - مواطنة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:02
حزب التجمع حزب ذكي دائما يتجاوب مع قرارات الملك
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-34
38 - Hassan jawadi الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:02
دائما ما نرا التجمع في الواجهة هذا هو العمل و المعقول و الا فلا . نعم لكل ما فيه الخير لبلدنا الغالي .
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-30
39 - ياسين الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:03
وزير المالية إذا قصر أو أخطأ فالإعفاء من المنصب مسألة عادية ولن تؤثر على أداء الاحرار
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-31
40 - Sadiki Taha الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:03
ربط المسؤولية بالمحاسبة اللا بغينا نتمشاو للقدام. و موقف اخنوش كان منتظرا و خاص اكون منتظر لانه اول من يطالب بالحساب
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-20
41 - عبدالرحمان الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:03
قرارات الملك لا تناقش و حزب التجمع الوطني للاخرار ككل الاحزاب يتحمل مسروليته السياسية
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-24
42 - شيماء الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:03
تفاعل ايجابي من طرف الاحرار بالرغم من عزل احد وزرائهم الا أن مصلحة البلد أولى وأهم.
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-30
43 - benmoh الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:04
on attendait le limogeage de Daudi et c'est Bousaid qui fait les frais.Le chlieh a la peau dure
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6
44 - med الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:04
وزارة المالية وزارة تعد من أهم الوزارات والمؤسسات الدستورية في البلاد. ونظرا للوقت الراهن و المشاكل التي يعرفها الاقتصاد العالمي عامة و الاقتصاد الوطني خاصة. فإن وزير المالية يجب أن يكون ذا كفاءات عالية جدا لا يسمح له بارتكاب أخطاء و لو طفيفة
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13
45 - فاطمة مروازي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:04
الحزب الذي يؤمن بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكنه إلا أن يتفاعل بنفس طريقة تفاعل السيد رئيس الحزب، فالحزب مؤمن بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور المغربي و التجاوب مع توجيهات المؤسسة الملكية.
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-25
46 - الفيلالي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:04
جلالة الملك له الصلاحيات في إعفاء أي وزير و نحن في حزب التجمع مصلحة الوطن أكبر من مصلحة الحزب لذالك نحن راضون على القرار الملكي لأن في ذالك رؤية مستقبلية لصاحب الجلالة
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-27
47 - المهدي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:05
ما أصعب ان يصبح المرء بين عشية وضحاها monsieur l'ex- ministre .. وما أصعب اكثر ان تفقد رضى القمة والقاعدة في آن .. سوّل بنكيران يعاود لك ..
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17
48 - salma الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:05
الحزب الذي يؤمن بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكنه إلا أن يتفاعل بنفس طريقة تفاعل السيد رئيس الحزب، فالحزب مؤمن بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور المغربي و التجاوب مع توجيهات المؤسسة الملكية.
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-20
49 - ادريسي نوفل الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:05
الالتزام السياسي هو الحل و بحال هدشي تيرجع فينا شوية ديال الثقة
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-10
50 - ملوك الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:05
لم يسجل التاريخ يوما ان عارض حزب الحمامة مصلحة الوطن بل يضل دائما حزبا ديناميا يخدم الوطن والمواطن في كل الظروف
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-19
51 - Amanar Rifi الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:05
تفاعل السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مع القرار الملكي القاضي بإعفاء السيد محمد بوسعيد يبين مدى التجاوب الدائم للحزب مع المؤسسة الملكية و احترام قرارتها
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-22
52 - سلمى الزوهري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:06
صاحب الجلالة على صواب عاش الملك الساهر والحامي لهذا البلد ،
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-7
53 - جيهان ابراهيمي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:06
اخنوش لم يقول الا الحقيقة التي يجب ان تقال.
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-20
54 - Hanane Hanane الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:06
تحية للسيد الوزير ....مصلحة الوطن فوق اي اعتبار
التجمع مدرسة
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-18
55 - الصحراء الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:07
مرحبا بقرار صاحب الجلالة و تصريح السيد أخنوش ما هو إلا دليل على أن مصلحة الوطن أكبر من مصلحة الحزب و قرارات الملك تنفذ ولا تناقش
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-16
56 - وفاء السوالي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:07
الخطاب الملكي ارسل اشارات قوية الى مختلف الفاعلين السياسيين، و اكد انه لا مزيد من الإمتيازات.. لا مزيد من التغاضي عن الأخطاء. المسؤولية تقتضي الإلتزام
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-4
57 - Akram ifnawi الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:07
رغم الكفاءة التي يتميز بها السيد محمد بوسعيد و تفانيه الدائم في خدمة الوطن إلا أن القرار الملكي يبقى دائما فوق الجميع و نحترمه و نقدره.
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-14
58 - nasser karim الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:08
جميع القرارات التي جاءت بعد الخطاب الملكي اكيد لها بعد إصلاحي والأحرار مستعدون لتفعيلها على ارض الواقع
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-14
59 - الحاج عبد السلام الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:08
و لو ان الدستور ينص على الفصل 47 الذي يمكن الملك من اعفاء الوزراء، فقرار إعفاء بهاذا الشكل و الاسلوب المخزني يبقى غير قانوني و غير جدي و ليست له ادنى مصداقية في اي نظام ديمقراطي بدون ادنى شك حسب كل المواثيق و القوانين الدولية. فزيادتا على عدم ابلاغ الرأي العام و الاعلام باي تفاصيل يتم تجريد المعفي من كل حقوقه المدنية و الادارية و لا يحق له ان يدافع عن نفسه أمام الادارة او أمام القضاء بل يحتم عليه التقليد المخزني الاختفاء عن الانظار و يمنع من الكلام ! اذا كان السيد الوزير ارتكب جريمتا فالديمقراطية التي تحترم نفسها ستقدمه للقضاء و يتم تمكين الصحافة و الاعلام بالوصول الى المعلومات لتبليغها للرأي العام و يبث القضاء حكمه باستقلالية و تبصر ! لكننا بما اننا في دولة المخزن و نظرا لاضطلاع الوزير المعفي على اسرار الدولة فيتم الاعفاء دون محاكمة و الغريب انه توفر ظروف حماية نسبية للمعفي عنه ماديا بتلقي معاشه و معنويا بحمايته من ''الفضوليين'' لكي يبقى حافظا لاسرار الدار ! ارجو ان يتم نشر تعليقي فرجاءا دعونا نعبر عن امتعاضنا على الاقل ! و شكرا هسبرس.
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20
60 - محسن الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:08
مصلحة العامة اهم من مصلحة الخاصة . التجمع حزب كبير لطالما اعطى الدروس لباقي الفرقاء السياسيين
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-16
61 - bicho الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:08
قرارات الملك لا يناقش فيها مثل بوسعيد مثل أي وزير آخر تمث إقالته وهذا لن يأثر على قوة حزب الاحرار
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-12
62 - العيون الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:08
رغم الإحساس بالحزن لكن مصلحة الوطن أهم من أي شيء و صاحب الجلالة هو الساهر على هم الوطن و ما علينا نحن كتجمعيين إلا مباركة القرار الملكي
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-7
63 - اسماعيل طاطا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:09
الملك حفظه الله مارس صلاحياته الدستورية و قراراته دائما في مصلحة الوطن و المواطنين.
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-5
64 - layla الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:09
نحن نطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا جار على جميع المسؤولين ولو كانو من حزبنا وقرار الملك لا يعلى عليه
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-4
65 - Hafid Bangallou الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:09
المصلحة العامة تقتضي التفاعل الايجابي للسيد رئيس الحزب مع التعليمات الملكية، و الحزب مستعد دائما لتقديم كفاءات تجمعية تستجيب لمضامين الخطاب الملكي السامي.
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-8
66 - يامنة عبدالله الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:09
الملك كان دائما قريبا من المواطن و هذا القرار جاء لتأكيد ذلك
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-5
67 - فاطمة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:09
خطاب جلالة الملك مهم جدا وله الف معنى. عاش الملك.
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-5
68 - salma الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:10
الوطن أولا ثم الحزب ثانيا لهذا فقرار ملك المغرب لن يأثر بتاتا على مسار الحزب وبرامجه التنموية
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-8
69 - sabri الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:10
et que s'est il passe de mr lahcen daoudi qui a demande la demission?? il n ya eu meme pas une reponse de la part du gouvernement ni du palais. Et si on a refuse cette demission pourquoi il n y a eu aucune reponse de la part du gouvernement?? tant de question mais pas de reponse
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6
70 - مدوايخ الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:10
حان وقتُ الحزمِ، لا مبرر في استثناء باقي أعضاء الحكومة الفاشلين، الذين يغتمون عن طريق جيوب المواطنين، لا معنى لهذا الاعفاء إن لم يكن مقروناً بواجب المحاسبة الذي يقره الدستور، أم اللجوء إلى العرف السياسي لتبرير فعل العزل فهذا لا يستند على أي مبرر دستوري.
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10
71 - aicha الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:10
الأحرار حزب يعطي دائما الأولوية للصالح العام على المصالح الشخصية الضيقة لذلك نتوقع ان يدعم هذا القرار الملكي بدون تردد
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-5
72 - Yasser الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:10
تعليق السيد عزيز أخنوش في محله ورغم اعفاء التجمعي محمد بوسعيد من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية من طرف جلالة الملك الا ان الحزب سيتمم مسيرته ملتزما بتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله وتحت رئاسة السيد عزيز أخنوش في خدمة الوطن والمواطنين
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-8
73 - عيسى تازي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:10
تعودنا من الأحرار كحزب و قيادة أن يجعل دائما من أولوياته الوقوف إلى جانب تنفيذ التوجيهات الملكية التى تصب دائما في مصلحة المواطن المغربي و هذا القرار الملكي ليس استثنائا
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-8
74 - صفاء السوري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
هذا ما عودنا عليه حزب الحمامة. حزب وطني بامتياز الايجابية والفعالية ويهمه مصلحة الوطن.
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-9
75 - mohamed rabat الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
من قال بأن التجمع مدرسة فهو يعي ما يقول ، نتمنى من باقي الأحزاب أن تقتدي به وتسير على نهجه علنا نخرج من المشاكل التي نتخبط فيها ..
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-8
76 - إدريس الجراري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
يشوف غير الأجور ديال الناس لي خدامين فالقطاع الفلاحي
وشوف المنتوج الفلاحي الدي يصدر اغلبه للخارج ومدا يستغفيد المغاربة
من هداالمخطط الأخضر راه مشكلت المغاربة هي ان كل المنتوجات المغربية وفي كل المجالات الصناعية والفلاحية موجه للخارج ولا يستفيد منها المغاربة واكبر مشكل هو عدم التنسيق بين القطاعات الحكومية والعمل كفريق وليس كمؤسسات منفصلة لأن كل القطاعات مرتبطة بالقطاعات الأخرى وتاتيرعدم التنسيق والتكامل من اجل مشروع مجتمعي يجعل كل البرامج فاشلة ودون جدوى اليوم التكنلوجيا الحديتة وانترنتة الأشياء غيرت العالم وممكن ان تغير الحكومة بمؤسساتها وإداراتها وكما جاء في الخطاب الملكي ان الإدارة العمومية مطالبة بالتنسيق فيما بينها ولم يعد من المقبول مطالبة المواطن بوتائق يمكنها ان تتوصل بها من إدارة اخرى اي اليوم اصبح ممكن التنسيق بين الإدارات بما يخص المواطن والوتائق التي يحتاجها عبر برامج معلوماتية
من الحالة المدنية إلىاي إدارة لأن المعلوميات يمكن ان تربط بين كل الإدارات
والسي اخنوش خصو يمشي بحالو يشوف التجارة ديالو وخلي الحكومة لولاد الشعب ورجال السياسة الله يعفو علينا عينا...
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5
77 - رمزي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
في نظري موقف التجمعيين موقف يستحق الاشادة فالمحاسبة لا تستثني احدا
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-8
78 - جيجي مروك الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
حزب التجمع الوطني للاحرار يواصل بهمة عالية الاستجابة للقرارات الكبيرة
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-8
79 - نيرمين الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
الأحرار حزب يعطي دائما الأولوية للصالح العام على المصالح الشخصية الضيقة لذلك نتوقع ان يدعم هذا القرار الملكي بدون تردد
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-9
80 - ولد زايو الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
أخنوش جدد التأكيد على أن "ما يهم التجمع الوطني للأحرار هو المصلحة الخاصة لي ووزراء حزبي ، مضيفا: "سيبقى الحزب دائما مناضلا، في مختلف مواقع المسؤولية، لإيجاد مشاكل ناجعة لتراكم المشاكل التي تشغل بال المواطن، ومتشبثا بالثوابت التي جئت وجاء بها هذا الحزب منذ عهد عصمان بإنجاح جميع المبادرات الرامية لريادة المصالح الخاصة كما تعرفونها وتقرأونها في وجوه جميع الوزراء وانتمآتهم الحزبية.
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-5
81 - سامية الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:11
ما يهم التجمع الوطني للأحرار هو المصلحة العليا للوطن والمواطنين لا غير
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-8
82 - خير الدين الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:12
إعفاء أي مسؤول شيء عادي وحزب التجمع سيواصل مساره الذي رسمه مسار الثقة
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-9
83 - farid baraka الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:12
حزب الحمامة حزب الكفاءات و المشاريع و الإنجازات ودائما مع قرارات صاحب الجلالة للنهوض بالمغرب.
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-10
84 - هشام تبرا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:12
الملك يمارس اختصاصاته و يجب على كل من تورط ان يحاسب و هذه هي القاعدة الاساسية
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-3
85 - تجمعي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:13
مرحبا بالقرار و تحية للزعيم على هذا التصريح اللذي له دلالات كبيرة من أهمها أولوية الوطن و احترام القرارات الملكية .حزب التجمع لديه من الكفاءات و الطاقات التي ستعوض السيد بوسعيد التجمع مدرسة
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-7
86 - الحافيظ أدضرضور الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:13
التجمع الوطني للأحرار لن يتأثر مثل سابقيه من الأحزاب بالقرار الملكي، فالحزب مستعد دائما للتجاوب مع المؤسسة الملكية و تقديم البدائل المطلوبة.
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-8
87 - مواطن بسيط الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:13
التجمع لم يفكر يوما في مصلحته الشخصية بل فضل دائما مصلحة البلد ودائما ما يلتزم بقرارات الملك التي لا تقبل النقاش لانه هو الساهر على ضمان حسن سير المؤسسات
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-8
88 - توت الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:13
خاص ربط المسؤولية بالمحاسبة يكون عبر السلطة القضائية، ماشي بقرار من السلطة السياسية.

وإلا غادي نبقاو نضورو بلاصتنا ..
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3
89 - العزززز الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
العززززز ها واحد المسمار كان ضد الزيادة فالاجور تضرب باقي اخنوش والرباعة الحرشة علا من الدور.
ارجو من الملك ان يحل هذه الحكومة.
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5
90 - سمير العتماني الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
رئيس حزب الاحرر يناقش بعقلانية .كل الاحترام والتقدير لك
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-8
91 - حمودي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
اتمنى ان يمارس صلاحياته الدستورية اتجاهك ومن بعد تمارس المحكمة صلاحياتها الدستورية ومن بعد المندوبية العامة للسجون تمارس صلاحياتها
اخنوش ارحل
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5
92 - سعيد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
سبحان الله هاد الوزراء ديالنا عندهوم مع ركوب علا الأمواج عندهوم جميع وصفات تعامل مع كل حدت غنيو لينا تاني هاد الخطاب الملكي حتى الخطاب المقبل وركبو مزيان علا أوضاع المواطن مبقاش حملكوم گاع
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2
93 - kamal bikos الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
لا يجب ان تكون لدينا العقدة في اقالة الوزراء.. بالعكس اي واحد مسؤول يجب ان يحاسب عندما يقوم بالغلط
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-1
94 - العفريت الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
عادي جدا اصلا التجمع لديه من الطاقات و الكفاءات لتعويض السي بوسعيد المهم هو إحترام القرارات الملكية
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-8
95 - كوثر الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:14
موقف حزب الاحرار واضح فهو يحترم جميع قرارات ملك البلاد لان مصلحته الاولى هي المشي قدما لتنمية بلادنا
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-9
96 - الطنز البنفسجي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:15
بالطبع الملك استشار رئيس الحكومة واخذ رأيه ورفض رئيس الحكومة ثم اقتنع بعدما اقنعه الملك بمردوديته المحدودة..
وطبعا في اطار المحاسبة بعد المسؤولية تمت محاسبته بمبدأ التصريح بالممتلكات قبل الاستوزار وكذلك من أين لك هذا والامتيازات وبطاقة المحروقات ووووووو...
لأن بلادنا زوينة واهلها زوينين ومسؤوليها تباااارك الله كيحمقو بالزين.
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2
97 - مغربي حر الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:15
نعم انها ربط المسؤولية لكن لم ارى المحاسبة
أتمنى الا تتعطل أللآلة الحاسبة
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1
98 - الحاج جاكيشان الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:15
و لو ان الدستور ينص على الفصل 47 الذي يمكن الملك من اعفاء الوزراء، فقرار إعفاء بهاذا الشكل و الاسلوب المخزني يبقى غير قانوني و غير جدي و ليست له ادنى مصداقية في اي نظام ديمقراطي بدون ادنى شك حسب كل المواثيق و القوانين الدولية. فزيادتا على عدم ابلاغ الرأي العام و الاعلام باي تفاصيل يتم تجريد المعفي من كل حقوقه المدنية و الادارية و لا يحق له ان يدافع عن نفسه أمام الادارة او أمام القضاء بل يحتم عليه التقليد المخزني الاختفاء عن الانظار و يمنع من الكلام ! اذا كان السيد الوزير ارتكب جريمتا فالديمقراطية التي تحترم نفسها ستقدمه للقضاء و يتم تمكين الصحافة و الاعلام بالوصول الى المعلومات لتبليغها للرأي العام و يبث القضاء حكمه باستقلالية و تبصر ! لكننا بما اننا في دولة المخزن و نظرا لاضطلاع الوزير المعفي على اسرار الدولة فيتم الاعفاء دون محاكمة و الغريب انه توفر ظروف حماية نسبية للمعفي عنه ماديا بتلقي معاشه و معنويا بحمايته من ''الفضوليين'' لكي يبقى حافظا لاسرار الدار ! ارجو ان يتم نشر تعليقي فرجاءا دعونا نعبر عن امتعاضنا على الاقل ! و شكرا هسبرس.
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2
99 - ناصر الصحراوي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:16
عزيز أخنوش نموذج حي لسياسي ناجح ورجل دولة بإمتياز، التجمع موطن الكفاءات والقرار الملكي فوق الجميع لايناقش✌✌
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-3
100 - عزيز الدحماني الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:16
مسرحية لا أقل و لا أكثر مسرحية السنة الماضية كانت أكثر فرجة في عنوانها فقط
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2
101 - توفيق الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:16
حزب التجمع حزب كبير لا يمكن ان يكون ضد قرار حكيم و شجاع ديال عاهل البلاد..
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-3
102 - Aicha oumlil الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:16
السيد رئيس الحزب يتفهم أكثر من غيره بأن القرارت الملكية كيفما كان نوعها لا يمكن إلا أن تخدم المصلحة العليا للوطن.
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-1
103 - مسطي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:16
تحية للسيد أخنوش على تصريحه السريع اصلا التجمع لا تضره هاته الإعفاءات لأن لديه احتياط كبير من الكفاءات و الأطر خيرها فغيرها
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-2
104 - شريد الليل الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:16
هناك عدة وجوه لا بد من تغييرها والاعتماد على آخرين يكونون ماهلين لتحمل المسؤولية. الوجوه القديمة عليها الرحيل عن الكراسي اللتي يضنون انها اصبحة ملكا لهم وسيرثها أبناءهم كان المغربيات بعد ولادتهم اصبحن عقيمات. لا للمنصب مدى الحيات لا لتوريث.
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1
105 - تجاوزا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
يطرح سؤالا عميقا : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2
106 - maher الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
الان قد تأكد للملك ما كان يطالب به الشعب من زمان بعيد. هدا المسؤول ومن يشبهه قد عتو في الأرض فسادا. لا يكفي تجريده فقط من المسؤولية وإنما يجب أيضا تجريده من الممتلكات التي راكمها حينما كان في المسؤولية وهدا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. للتذكير فقط فبوسعيد كان من خدام الدولة الذين استفدو من الأراضي بثمن رمزي في طريق زعير.
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1
107 - mustafa الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
حزب الاحرار نيته صادقة و قوية في خدمة هذا الوطن .. و قياداته تشتغل بجد والوطن فوق اي اعتبار
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-3
108 - دليلة الصلاحي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
من حق الملك ان يمارس صلاحياته التي خولها له الدستور فهو الساهر على ضمان حسن سير المؤسسات وموقف التجمعيين موقف واقعي ووطني يستحق الاشادة
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-3
109 - جواد مساوي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
الناس اللي خدامين فهاد البلاد يجب ان يؤجرو.. و الناس اللي دارو اغلاط يجب ان يتحملوا مسؤوليتاتهم.
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1
110 - محمود الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
الملك يمارس مهامه الدستورية هذا نعرفه نريد ان نعرف ما موقع حزبكم الذي يتغنى بالجدية في العمل "اغاراس اغاراس"و اذا به اصبح "تلاعب تلاعب" و تكاسل تكاسل في القيام بالواجب .
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0
111 - سعبد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:17
التجمع ينتعش بكفاءات وأطر عالية المستوى وعزل بوسعيد من طرف الملك فهو قرار يحترم بشدة لان الاحرار تهمه مصلحة الوطن والمواطن أولا
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-3
112 - bensaid الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
لمادا لا يذكر سبب الإعفاء.اعتقد انه كبش فداء.لا شئ آخر.لان المحاسبة تقتضي أكثر من الإعفاء.والشئ المحسوب للملك هو انه لم يعد يعاقب منتقديه.و هده نعمة.
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1
113 - عزيزة المواري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
الملك يعي جيدااا بمصلحة وطنه ويمشي مع متطلبات شعبه.
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-2
114 - Ouum Ihssane الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
الحزب الذي يؤمن بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكنه إلا أن يتفاعل بنفس طريقة تفاعل السيد رئيس الحزب، فالحزب مؤمن بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور المغربي و التجاوب مع توجيهات المؤسسة الملكية.
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-1
115 - غيثة طامو الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
شهادة رئيس الدولة في حق هذا الرجل خير دليل على كفاءته ، نتمنى من باقي الفاعلين السياسيين أن يشتغلوا مثله و كل في مسؤوليته حتى نرتقي بوطننا العزيز و قرار الاعفاء حق دستوري للملك لا يناقش لا يناقش
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-1
116 - Hafid Benchrifa الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
أخنوش ممتاز في اعطاء الدروس في تحمل المسؤوليات، وخاص يقتاديو بيه الاخرين.
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-1
117 - طارق نون الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
التجمع الوطني للتحرار مند تولي اخنوش رئاسته بعد المغاربة ببدل اقصى ما يكون لارضاء المغاربة و اي وزير او عضو لم يسر على هذا النهج فيجب ان يتحمل مسؤوليته
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-2
118 - Samir r الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
وما هي صلاحيه رئيس الحكومه اسي اخنوش؟ واضح لا شيئ..
الجديد الوحيد في الدستور الجديد ان صح التعبير هو صفه الوزير الأول تحولت من وزير اول الى رئيس الحكومه.لكن الذي يهم اي صلاحيته. فهم نفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها في الدساتير القديمه اي لا شيئ. المعنى واضح.والسلام
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0
119 - بيكام الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:18
الى الامام حزب التجمع الى الامام.
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120 - tawfik الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:19
نحن مع كل من له الغيرة على أعطاب الوطن نشجعه ونضع يدنا في يده .تحياتي
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0
121 - ولد الشعب الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:19
لا نقاش في القرارات الملكية تحية للسيد أخنوش على حكمته لوكان شي طرف آخر تعفى كون نوضو عليها الحرب
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122 - راضية المزوري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:19
السيد الرئيس يشكر على موقفه وتجاوبه وعاش الملك
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-3
123 - هشام العربي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:19
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول و سنواصل المسار كد
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-4
124 - متابع الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:19
رئيس الاحرار رجل واقعي ووطني بامتياز لطالما وضع مصلحة الوطن نصب عينيه ودائما يلتزم بتوجهات الملك ورؤيتة الصائبة
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-3
125 - عاشق الملكية الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:19
جلالة الملك محمد السادس نصره الله مافتى يحارب من اجل هذا الوطن نسال الله ان ينفع به البلاد والعباد
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-3
126 - صلاح مسوري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:20
التجمع دائما حاضر ويتفاعل مع قرارات عاهل البلاد لانها قرارات لا تناقش عاش الملك
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-4
127 - torino الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:20
الاحرار هدفهم مصلحة الوطن والمواطنين ولا شي غير هذا.
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-4
128 - عبدالواحد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:20
عاش الملك هكذا يكون مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و التجمع الوطني للاحرار لديه كفاءات و طاقات حتما ستكون في مستوى التطلعات
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-4
129 - نقطة في بحر الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:20
آآآه لو كان كل مسؤول يعلم أنه إذا تم إعفاؤه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة وستسلب منه ثروته التي جمعها بغير وجه حق وسيلج السجن..لما طمح للمسؤولية إلا من يعلم أنه على قدرها وإذا رأى أنه عاجز على القيام بها فليقدم استقالته وليتسحب مرفوع الرأس ليترك منصبه لمن هو أهل له
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1
130 - hicham الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
عقبال لناس لمقاطعينهم ................
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2
131 - سناء الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
الملك محمد السادس يمارس صلاحياته وتحياتي لحزب التجمع .
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-3
132 - ابراهيم الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
كيفما كانت قرارات الملك فأكيد ستكون صائبة ولصالح الوطن والمواطن وأمر الاقالة ليس أمر مزعجا لاننا نتق في قرارات الملك نصره الله وأيده
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-3
133 - ريفي حر الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
إعفاء السيد بوسعيد لن يؤثر على مسار التجمع عندو الكفاءات و الأطر غير تيهرسو صباعهم بغاو غير فاش يبداو بصحتهم
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-2
134 - abdou الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
Et maintenant qui sont les madawikhes Mr bousaide
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1
135 - راندة كريم الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
مبادرة مشكورة من طرف الوزير هذا هو عين العقل.تحياتي
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-3
136 - Moulay Slimane Lamghari الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:21
الملك لا يظلم أحدا. نبارك جميع مبادرات صاحب الجلالة و نحن واثقون أن قراراته رزينة و صائبة. ابقى لله صاحب الجلالة دخرا و ملاذا لهده البلاد و سدد خطاه. امين يا رب العالمين.
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-3
137 - جاد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:22
نريد حل حزب العدالة و التنمية و محاكمة كل كوادره على رأسهم بنكيران، فهؤلاء سبب كل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها المغرب بسبب سياستهم التقشفية و الفاشلة.
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1
138 - حمان فاطمة. الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:22
التجمع مدرسة تعلمنا الشيء الكثير وما احوجنا لمثل هؤلاء الزعماء الذين يفضلون مصلحة البلد على أشياء ثانوية
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-3
139 - مغربي غيور الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:22
المشكل هو المواطن كيصوت على اللي كيعطيه 200 درهم في الصوت وملي المطالب ماكتحققش كيقولو البلاد فيها الشفارة .. يوا را نتوما اللي اعطيتو الحق للشفارة يتصرفو فيكم....
الملك ماشي بوحدو اللي غادي يصلح .. را الاصلاح ايبدا من الشعب بالتصويت لمن يستحق واللي غادي يخدم البلاد
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140 - ورده جوهري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:23
قرار الملك في محله فهو لم يجانب الصواب فالملك فهم رسالة شعبه ولبى النداء ..
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141 - علي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:23
لاشك في كون القرار الملكي جاء استجابة للمواطن المغربي و الاحرار كحزب وطني بامتياز يقدر اهمية القرار الملكي
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142 - Salim الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:24
حزب الأحرار ديما كايشوف مصلحة الوطن و المواطن قبل كلشي هادشي علاش غادي يدعم قرار الملك بدون تردد
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143 - fati chaibi الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:25
مكاينش باك صاحبي....ربط المسؤولية بالمحاسبة أمر يجب أن يتعود عليه كل من يريد تسيير الشأن العام
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144 - عدنان موري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:25
الله ينصرك سيدنا والله يجعلها درسا لمن سيأتي من وزراء عاش الملك.
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145 - تعزة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:25
المغرب خاصو اتمشا بالسرعة القصوى ديالو.. باركا من التهرب من تحمل المسؤولية
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146 - Dalal banan الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:26
التجمع الوطني للاحرار دائما يتفاعل بايجاب مع قرارات و توجهات الملك لانه يعتبر مصلحة الوطنةفوق كل اعتبار
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147 - Ridouane Bangazzou الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:26
رجالات الدولة الحقيقيين لا يتأثرون أبدا بمثل هذه القرارات الحساسة بقدرما يتفاعلون معها بكل حزم و عزم، و ذلك إيمانا منهم بضرورة اعتبار المصلحة العليا للوطن كأحد الركائز الأساسية التي يجب استحضارها بشكل دائم من طرف قادات الأحزاب السياسية.
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148 - Rayane الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:27
يجب تقبل مثل هذه القرارات بصدر رحب و الاستعداد لها.
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149 - Oum El Ghit Zinoun الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:27
إعفاء السيد بوسعيد من طرف جلالة الملك لم يكن سوى ممارسة لصلاحياته الدستورية فهو الرئيس الأعلى للبلاد وكما تعودنا في حزب الأحرار احترام القانون ودستور البلاد ومساندة القرارات الملكية والعمل في تلاحم وولاء لملكنا الهمام
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150 - Ahmed الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:27
سبحان واليوم وزير المداويخ قدام أعلن قبل إعفاءه بقرار خصخصت وبيع قطاعات الدولة مما تبقى وجعل وضع الاقتصادي شبيه بالاقتصاد المصري المنهار وذلك بسبب النهج المتبع بخصخصت قطاعات الدولة والتوجه لاعتماد ع مداخيل الدولة ع الضرائب وجيوب المواطنين اما القطاعات الاساسية وذات مردوديه مستدامة تفوت لاشخاص وأفراد وأغتناهم وبطبيعة الحال لا ينطوي عليهم دفع الضرائب وبذلك معروف تحت مسميات معروفه ، حتى البحر تم بيعه لاوروبا تحت مسمى الاتفاق البحري مع الاتحاد الأوروبي ، كيف يعقل حكومه ان تريد تقوي وتعزز مداخيلها والجوء بهذا النهج المتبع بضعف مداخيلها وبالتالي تلجأ إلي الاقتراض والمساعدات والتحويلات والضرائب والاعتماده
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151 - بادية زوليخة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:28
الملك أعمل الدستور في ما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة.
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152 - عليا الريفي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:28
الاصلاح ماشي سهل عندو الضريبة ديالو.. و اي واحد تحمل المسوولية خاصو اكون مستعد تماما ان هذا هو المصير ديالو اذا اخفق
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153 - كمال ابلافر الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:28
مصلحة الوطن فوق كل شيء و حزب الاحرار يتفاعل مع كلالمقترحات التي تنصب في هذا المجال
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154 - سلمة بن شقرون الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:28
دائما يحرص جلالة الملك على تطبيق" ربط المسؤولية بالمحاسبة" على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.وهذا هو الصح والمعقول
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155 - مول الكاسكيطة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:29
لطالما اشتغل حزب التجمع جنبا الى جنب مع الملك بغية الرقي بالبلد وتطويرة والاجابة عن الاشكالات الحقيقية التي تؤرق بال المواطنين وهذا الامر لن يتأتى سوى بالالتزام بتوجيهات الملك حامي حمى الملة والدين
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156 - لصالح الفلاحة المغربية الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:29
نتمنى من الملك ان يعفي جميع الوزراء الذين قصروا في حقهم في هذا الوطن ونتمنى إعفاء مسؤلي اليوتس الذي عجز عن تحقيق أهدافه وكذلك مخطط المغرب الأخضر الذي صرفت عليه الملايير وان يحقق النتاءج ووزير الوظيفة العمومية الذي لم يستطع وضع اي إصلاح إداري وقس على ذلك صندوق الإيداع والتدبير وزددد اوززد القدام ا صاحبي
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157 - فيروزي عبد الله الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:29
عاش ألملك محمد ألسادس وأطال ألله عمره
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158 - حيكوم الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:29
اخنوش متأكد ان قرار الملك صحيح و مافيهش حتى شي غلط
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159 - منير السوسي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:30
التجمع الوطني للاحرار بقيادة الرئيس المفخر دائما فب مستوى تطلعات المغاربة حتى في احترام و تقبل قرارات المؤسسة الملكية
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160 - ولد كازا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:31
من هنا تيبان ان اللي كبير كبير.. اخنوش شخصية كبيرة و حزبه في مستوى الحدث.
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161 - عدنان الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:31
عاش محمد السادس نصره الله وأيده
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162 - yougorhen الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:32
يجب اقالة يتيم ايضا و كل وزراء العدالة و التنمية فلا حاجة لنا بهم .
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163 - مغربي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:32
نتفق مع السيد عزيز أخنوش في كلامه لان أولويات الحزب هي مصلحة الوطن والمواطن و رغم الاعفاء الملكي لمحمد بوسعيد من منصبه فلن الحزب سيتمم مهامه كما الفنا برئاسة عزيز اخنوش
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164 - loli mernissi الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:32
بوسعيد ليس وزير فاسد وممكن يكون سبب الاعفاء هو التقصير في شئ ما والله اعلم ...على كل حال قرار سيدنا يحترم لانه في صالح الوطن
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165 - قل الحق ولوكان مرا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:32
هاهو الإعفاء أين هي المحاسبة والمتابعة القضائية؟
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166 - غزيرة المنصوري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:33
حزب التجمع عندو رأية ومصلحة من اجل الوطن وتحياتي على هذا الموقف يحسب له
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167 - انا المواطن الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:34
لماذا اعفي هادا الوزير؟لمن يعرف اجيبوني شكرا
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168 - عزيز رصلوحي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:35
التجمع حزب وطني وقوي يهمه مصلحة الشعب المغربي. عاش الوطن وعاش الشعب المغربي.
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169 - عبدالحفيظ السوسي الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:35
بعيدا عن خطاب المضلومية و التشكيك في النوايا، السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يتشبت بضرورة احترام القرارات الملكية المرتكزة على تفعيل الصلاحيات الدستورية من طرف جلالة الملك، و بالتالي فالحزب يؤكد مرة أخرى على كونه حزب كفاءات و حزب وطني لا تهمه المناصب بقدر ما تهمه المصلحة العليا للبلاد.
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170 - مواطنة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:35
عااااااااااااش الملك عااااااااااااش الملك عااااااااااااش الملك عااااااااااااش الملك
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171 - مواطن الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:35
وداعا.يكبير.المداوخ.والى.القاء.
في.الانتخابات.ااقادمة.ستجدونه.رءيس.
البرلمان.ولو.يحصل.غير.على.3اصوات.
والعبرة.في.المالكي.
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172 - ديرار الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:36
التجمع الوطني للأحرار كان دائما السباق الى تغليب المصلحة العليا للوطن و سيظل كذلك فهو غني بالكفاءات و الأطر المستعدة لخدمة الوطن
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173 - رشيد من كلميم الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:36
الوزير الذي وصف المغاربة بالمداويخ غايكون شاداه الدوووخة والسخفة
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174 - العدالة الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:36
قرارات الملك دائما تشفي الغليل لهذا الكل يثق به شعبا واحزاب سياسية كحزب التجمع الذي يلتزم دائما بتوجيهاته السامية
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175 - فاتي زوهري الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:37
وفقك الله جلالة الملك على هاد القرار ولكم التوفيق وسدد الله خطاكم
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176 - يسرى الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:37
تفاعل في المستوى لرئيس حزب الأحرار، هكذا هم رجال الدولة الاوفياء لوطنهم و لملكهم
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177 - البشير الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:37
والله ايلا رجال هاد الاحرار.. كون البواجدة كون قتلونا بالبكى
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178 - سوسية الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:38
عاش الملك عاش الملك حفظك الله وجعلك ملاذ المغاربة
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179 - ساندرا الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:38
التجمع سيقول كلمته بقوة في المستقبل لانه يشتعل تحت شعار العمل و المعقول و الوفاء لملكنا الهمام
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180 - كفى الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:39
نفس الخطابات نفس الردود نفس السخافات من الأحزاب السياسية الفاشلة المسألة ليست مسألة وزير يجب إعادة النظر في الوضع القائم بشكل واضح وبدون هذه الإعفاءات من هنا والتنصيب هناك كم اعفي من وزير في ملف الحسيمة هل تغير شيء لا.
بوسعيد بعد مدة سيصبح في منصب أكبر كما حصل مع غيره الإعفاء يجب ان يكون بعده حساب وعقاب حتى نعلم انه صادق
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181 - محمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:39
ورغم اننا لم نستيقظ بعد من ما خلفته صدمة الخطاب فاننا نبارك هذه الخطوة رغم عدم كفايتها لاننا نريد حكومة لا يتعدى افرادها 16وزيرا اولا كقدوتا بالدول المتقدمة وثانيا فكلما ازداد عدد الوزراء كلما قل عملهم وثالثا وهو الاهم لبلاد كبلدنا هو الجانب المادي فالكترة تتطلب اموال باهطة نحن في امس الحاجة اليها وماذا عن الداودي والخلفي ويتيم
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182 - عزيز الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:39
حفظ الله أمير المؤمنين ورعاه وأبقى سلطانه، فبلدنا الحبيب لم يعد يقبل التهاون والعبث
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183 - شيماء الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:39
تدخلك هذا يزيدنا تقة بك وبحزبك القوي . مصلحة الوطن فوق اي اعتبار
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184 - محمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:39
التجمع قوي بكفاءاته و أطره و أساتذته وإذ نحيي نحن كتجمعيين تفاعل السيد الرئيس مع هذا القرار
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185 - غريندايزر الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:40
الشيء اذا فات حده انقلب الى ضده ربما يظن التجمعيون ان طريقة ترويض الرأي عن طريق تعليقات لصالحهم هنا ستعطي الحزب لمعانا لدى الرأي لكنه العكس تماما او ربما هي للخارج لكن الخارج يفهم جيدا مايقع اذن هي لمن لم افهم ربما لزمهم تبديل استراتيجية البيع خاصتهم لانها تعود للعصر الطباشيري ما عدنا نفهم شيئا او لربما هو جنون العظمة عندما يصبح الشخص غير قادر على التمييز حتى فيما سينفعه هو فكيف له ب... غريب امركم
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186 - khadija الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:41
إعفاء بوسعيد من مهامه لا ولن تزعز مسار حزب الاحرار
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187 - نونو الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:48
نريد أن يزول الظلم من منصبه و الخراب من منصبه و الفساد من نصبه و القهر الإجتماعي من منصبه و المحسوبية من منصبها و النفاق السياسي من منصبه ,,,
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