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كُتّاب وآراء
أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية
في أول تعليق له على قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من منصبه، بناء على قرار ملكي، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الملك محمد السادس مارس الصلاحيات التي يكفلها له الدستور".
وقرّر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ضمن التركيبة الحكومية الحالية.
بلاغ للديوان الملكي ذكر أنه "طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".
وشدّد أخنوش، في تصريح لهسبريس، على أن "حزب التجمع الوطني للأحرار منخرط وملتزم بتوجيهات الملك محمد السادس التي تلت خطاب العرش، والتي شهدت طرح توجهات إستراتيجية كبرى، في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، تتطلب تآزر وتكاثف جميع القوى الحية في البلاد".
أخنوش جدد التأكيد على أن "ما يهم التجمع الوطني للأحرار هو المصلحة العليا للوطن والمواطنين"، مضيفا: "سيبقى الحزب دائما مناضلا، في مختلف مواقع المسؤولية، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تشغل بال المواطن، ومتشبثا بالثوابت الوطنية وبإنجاح جميع المبادرات الرامية لريادة المملكة".
وكان الديوان الملكي، قد أكد أن القرار بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية "يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم"، وفق بلاغه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (187)
اما اُسلوب الاعفاء فلن يؤدي سوى لتشجيع مزيد من التجاوزات وعليه فان المعفى يفرح لانه سيذهب بما ملكت يديه الى حال سبيله بكل اطمءنان وهذا هو مربض الفرس وهذه هي معضلة البلد لان رموز الفساد السلطوي والانتخابي والسياسي يبقون دون محاسبة في ضل قاعدة اللاعقاب
ما أحوجنا لاناس غيورين على هذا البلد المظلوم
التجمع مدرسة
وشوف المنتوج الفلاحي الدي يصدر اغلبه للخارج ومدا يستغفيد المغاربة
من هداالمخطط الأخضر راه مشكلت المغاربة هي ان كل المنتوجات المغربية وفي كل المجالات الصناعية والفلاحية موجه للخارج ولا يستفيد منها المغاربة واكبر مشكل هو عدم التنسيق بين القطاعات الحكومية والعمل كفريق وليس كمؤسسات منفصلة لأن كل القطاعات مرتبطة بالقطاعات الأخرى وتاتيرعدم التنسيق والتكامل من اجل مشروع مجتمعي يجعل كل البرامج فاشلة ودون جدوى اليوم التكنلوجيا الحديتة وانترنتة الأشياء غيرت العالم وممكن ان تغير الحكومة بمؤسساتها وإداراتها وكما جاء في الخطاب الملكي ان الإدارة العمومية مطالبة بالتنسيق فيما بينها ولم يعد من المقبول مطالبة المواطن بوتائق يمكنها ان تتوصل بها من إدارة اخرى اي اليوم اصبح ممكن التنسيق بين الإدارات بما يخص المواطن والوتائق التي يحتاجها عبر برامج معلوماتية
من الحالة المدنية إلىاي إدارة لأن المعلوميات يمكن ان تربط بين كل الإدارات
والسي اخنوش خصو يمشي بحالو يشوف التجارة ديالو وخلي الحكومة لولاد الشعب ورجال السياسة الله يعفو علينا عينا...
وإلا غادي نبقاو نضورو بلاصتنا ..
ارجو من الملك ان يحل هذه الحكومة.
اخنوش ارحل
وطبعا في اطار المحاسبة بعد المسؤولية تمت محاسبته بمبدأ التصريح بالممتلكات قبل الاستوزار وكذلك من أين لك هذا والامتيازات وبطاقة المحروقات ووووووو...
لأن بلادنا زوينة واهلها زوينين ومسؤوليها تباااارك الله كيحمقو بالزين.
أتمنى الا تتعطل أللآلة الحاسبة
الجديد الوحيد في الدستور الجديد ان صح التعبير هو صفه الوزير الأول تحولت من وزير اول الى رئيس الحكومه.لكن الذي يهم اي صلاحيته. فهم نفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها في الدساتير القديمه اي لا شيئ. المعنى واضح.والسلام
الملك ماشي بوحدو اللي غادي يصلح .. را الاصلاح ايبدا من الشعب بالتصويت لمن يستحق واللي غادي يخدم البلاد
في.الانتخابات.ااقادمة.ستجدونه.رءيس.
البرلمان.ولو.يحصل.غير.على.3اصوات.
والعبرة.في.المالكي.
بوسعيد بعد مدة سيصبح في منصب أكبر كما حصل مع غيره الإعفاء يجب ان يكون بعده حساب وعقاب حتى نعلم انه صادق