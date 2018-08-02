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الرئيسية | سياسة | العثماني يشيد بـ"نضال البيجيدي" ويكشف ثورة تعليمية قريبة بالمغرب

العثماني يشيد بـ"نضال البيجيدي" ويكشف ثورة تعليمية قريبة بالمغرب

العثماني يشيد بـ"نضال البيجيدي" ويكشف ثورة تعليمية قريبة بالمغرب
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 02 غشت 2018 - 01:00

وصف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعضاء حزبه بأنهم مقاومون ومناضلون، قائلا: "حيثما كان هناك عضو، سواء في الجماعة أو البرلمان أو الوزارة أو رئيس الحكومة، فهو مقاوم ومناضل".

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر شبيبة حزبه، المنظم تحت شعار "تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي"، قال العثماني: "شعارنا المقاومة في سبيل الإصلاح، وحيث كان عضو بالحزب فهو مقاوم ومناضل، ونحن مامْربْينشْ الكَبْدة على هذه المسؤوليات كي نظل فيها باستمرار".

وأضاف الأمين العام لـ"حزب المصباح"، بحضور عدد من البرلمانيين وقادة التنظيم، أن أعضاء حزبه "ليسوا مرابطين في سبيل الأمور الشخصية، حساباتنا شفافة وأملاكنا شفافة، ولن نتساهل مع من يرتع في الحرام إذا ما اكتشفنا ذلك".

وشدد العثماني،في اللقاء ذاته، الذي شهد حضورا أقل مقارنة باللقاءات التي كان يترأسها سلفه عبد الإله بنكيران، على أن حزبه يتعرض لحرب إعلامية حقيقة، داعيا أعضاء شبيبته إلى مواجهتها بـ"اليقظة وعدم إتباع أي كان".

وعاد رئيس الحكومة ليؤكد في كلمته أن "البلاد في حاجة إلى أحزاب قوية ومستقلة"، مشيرا إلى أن "حزب المصباح" لا يخضع لأي إملاءات بالنظر إلى الديمقراطية التي يتمتع بها، موردا أن ما أسماها "تلك الجهات" تعرف أن الحزب يحظى بالاستقلالية.

وقال العثماني إنه لم يسبق له أن اتخذ أي موقف تم إملاؤه عليه، مضيفا أن "أعضاء الحزب سْبُوعَة، يتابعون الصغيرة والكبيرة، ولا يتساهلون فيها".

وأفرد رئيس السلطة التنفيذية حيزا في كلمته للحديث عن منجزات حكومته، وإيلائها أهمية قصوى للشباب والشغل، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ستحدث "ثورة في التعليم" في القريب العاجل.

وشدد سعد الدين العثماني على أن حكومته أولت أهمية للشباب وفعلت مجموعة من القوانين؛ على رأسها منحة خاصة بطلبة التكوين المهني، بالإضافة إلى تسويتها وضعية الممرضين بعد سنوات طوال من نضالهم.

وهاجم رئيس الحكومة حزب الأصالة والمعاصرة، دون ذكره بالاسم، داعيا إياه إلى تغيير استراتيجيته، بقوله: "الحزب الذي جاء كي يقطع الطريق على حزب آخر ليس حزبا، ونتمنى أن يغيروا نظرتهم".

وفي الوقت الذي دعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش، إلى إشراك الشباب في العمل السياسي، أكد الأمين العام لـ"حزب البيجيدي" أن شبيبة العدالة والتنمية شاركت في إقناع الشباب بالانخراط في العمل السياسي.

وأضاف: "كثيرون امتعضوا من شبيبة الحزب، وردود فعلهم ضد نجاحات الحزب وشبيبته هي للتغطية عن عجز هذه الأطراف التي لم تمنع الشبيبة من صنع ملحمة حقيقية في التسجيل ضمن اللوائح الانتخابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مغربي وطني الخميس 02 غشت 2018 - 01:16
لماذا يستفزون المغاربة بخرجاتهم كل يوم بكلام وبالوعود الكاذبة فقد الشيء لا يعطيه أعتقد أنه لابد من تغيير هذه الوجوه لكي يرجع شيء من الأمل والثقة للشارع المغربي
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60
2 - توت الخميس 02 غشت 2018 - 01:18
الثورة التعليمية هي أنكم تسدو على خريجي الجامعات كل أبواب الشغل والرقي الاجتماعي وتجبروهم يدفعو بزز لتعاقد مع الاكاديميات الجهوية هربا من الجوع .. باش يزاولو مهنة كتنقرض فعصر الـ Big Data والذكاء الصناعي ...

من دابا عشر سنين تبداو تفسخو العقود ديالهم بداعي عدم الحاجة .. ويلقاو راسهم بخبرة لا علاقة لها بالحاضر .. ويجي وزير عاوتاني يقول ليهم الخبرة ديالكم لا تلائم سوق الشغل ...

كلمة واحدة تلخص المملكة المغربية اليوم: التخبط
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50
3 - Abou anas الخميس 02 غشت 2018 - 01:20
سير الله يعفو عليك، راه كل شيئ تتحكم فيه حكومة الظل ، أما مكونات حكومتكم فقط كراكيز يُتَحكم فيها عن بعد
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35
4 - الطنز البنفسجي الخميس 02 غشت 2018 - 01:25
السي العثماني.. الله يرحم الوالدين.. هالعار.. ماتبقاش تبان لا فالتلفزة لفجورنال.. هالعار.
النضال ديالكم راه باين مزيان فالتصاور دياولكم قبل 2011 و 2018.. باين النضال ديالكم مزيااااااان.
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25
5 - khalid الخميس 02 غشت 2018 - 01:26
في الحقيقة سبوعة .اللقمة تتخذها من فم الفقير واليتامى والأرامل والضعيف الله يخذ فيكم الحق كلشي عاق بكم. هذي الاخرة ليكم .لاعدالة لا تنمية. خرجتوا على لبلاد رجعتوها للعصر الحجري. تركة لافوار.الله يخذ فيكم الحق انا بعدا منسمحش ليكم امام الله.
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23
6 - جامع الفنى مراكش!!! الخميس 02 غشت 2018 - 01:27
تبارك الله اسي العثماني. الثورة التعليمية قادمة
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8
7 - el menani الخميس 02 غشت 2018 - 01:28
مكيعياش هاد العتماني ،قاليق سبوعا.والله أحسبك أضعف رئيس حكومة في تاريخ المغرب
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19
8 - fahd الخميس 02 غشت 2018 - 01:29
عن أية ثورة تعليمية في زمن يتم فيه تشجيع الغش بالجامعة المغربية ،يكفي الرجوع لبيان المكتب المحلي لنقابة كلية الحقوق بوجدة لمعرفة الخروقات المرتكبة لاسيما من خلال إنجاح طلبة راسبين و تجميد العقوبات الصادرة ضد حالات الغش في الامتحانات
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10
9 - achraf الخميس 02 غشت 2018 - 01:29
لا يا معالي رءيس الحكومة يبدو انك لم تستوعب الخطاب الملكي.الوقت يدركك والمحاسبة تنتظرك ولا مجال للبكاء والتمترس وراء الادعاءات الفارغة مثل حزبك مستهدف وغيرها..التقارير الدولية التي تضع المغرب في اسفل الترتيب فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل هي شهادة ادانة لسياستكم المتخلفة..فهل يمكن لمعاليكم ان تبسطوا للراي العام الوطني الخطوط العريضة ولو بعجالة لهده الثورة العلمية التي تبشرنا بها.ادا كنتم غير قادرين على تحمل المسؤولية رجاءا حط السوارت والله يهنيك .الشعب لم يعد يطيق الانتظار.
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14
10 - nor الخميس 02 غشت 2018 - 01:32
على أي نظال ومقاومة التي يتكلم عليها سي رئيس الحكومة و الدي يخص بها حزبه .أذكره بأن أي مواطن مغربي مستقر و يعيش في هدا البلد بدون استثناء فهو مقاوم من جميع الجوانب .أرجوك سيد رئيس الحكومة أن لاتتكلم مرة أخرى عن المقاومة .
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11
11 - كاره الاحزاب الخميس 02 غشت 2018 - 01:36
كل حزب بما لديهم فرحون.

الحل الناجح للمغرب هو حكومة تكنوقراطية أعضاءها من خريجي الجامعات العالمية.متشبعين بالعلوم الحديثة بعيدين عن الخلفيات والاديولوجيات الحزبية الظيقة
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12
12 - Hamiiiiiiiiiida الخميس 02 غشت 2018 - 01:37
انا متأكد انه لن تكون هناك ثورة تعليمية قريبة بالمغرب كما تحدث رئيس الحكومة في هذا المقال، فأعطاب التعليم هي نفسها مند الاسقلال وجميع الحكومات المتعاقبة رفعت نفس الاهداف من تعميم التعليم ومحاربة الهدر وربط التعليم بسوق الشغل و..... ولا هدف واحد تم تحقيقه
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12
13 - عبدو الخميس 02 غشت 2018 - 01:37
لا أدري كيف يستطيعون الإستمرار في هذه التمثيلية البئيسة التي يحاولون من خلالها خذاع المغاربة .. ألا يعلمون أن الشعب المغربي قد تجرع الويلات من خلال سياستهم العقيمة سواء على مستوى تدبير الشان المحلي أو الحكومي ..
المستفيد الأكبر هم المسؤولون الحكوميون. و البرلمانيون و رؤساء الجهات و عمداء المدن و رؤساء الجماعات بفضل ما يرفلون فيه من امتيازات لا تعد ولا تحصى ..
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8
14 - RAMO الخميس 02 غشت 2018 - 01:39
بكل صراحة ، نحن المغاربة كلنا أخطأنا :
ـ هناك ،من لم يصوت ،طول حياته .
ـ وآخرون باعوا أصواتهم .
ـ و ما تبقى ،هم مقربون للمرشحين .
أما الدكاكين الحزبية تتقدم للإنتخابات دون برامج واضحة .
ـ بما أن أولئك ... وجدوا الساحة فارغة ، راهم دارو ما بغاو .
ـ ربما في التسعينات ، لم أتذكر السنة بالضبط ، حزب كبير،كبير ،
في حملته الإنتخابية، يقول "صوتوا علينا ، إن شئتم ، و لا نَعِدكم بشيء .
بالله عليكم كيف ستكون هذه البلاد ،في ظل أولئك الذين أفرزتهم تلك
(نسميها إنتخابات).
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2
15 - امازيغ سوسي الخميس 02 غشت 2018 - 01:44
الحزب لا يشيد بنفسه ولا يمدح نفسه ولكن المواطن هو الدي يحق له ان يشيد بهدا الحزب او داك انطلاقا من اقتناع هدا المواطن بخدمة الحزب لمصلحة المواطن والوطن . وهدا شيء يتوجب على شخص كرءيس الحكومة ان يعرفة . الغرور والجشع والنفاق السياسي و الانغماس في الريع وتفضيل المصلحة الشخصية والحزبية على اي مصلحة اخرى .الركوب عل الاحداث وعلى كل الحراك الشعبي هي سمات الاحزاب المغربية ونقط الالتقاء فيما بينها . اتمنى ان يكتمل وعي الشعب المغربي بوصول موعد الانتخابات المقبلة ويقاطعها بشكل تام لانه لن يستطيع تغيير الواقع السياسي المغربي مهما كان الحزب الدي سيصوت له ومهما كانت وعود هده الاحزاب .
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16 - حمودي الخميس 02 غشت 2018 - 01:44
احسن حاجة تيرها انت هي تسكت تصريحات فارغة
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4
17 - الفأر و الثعلب الخميس 02 غشت 2018 - 01:46
هل تعرفون ما الفرق بين الثعلب و الفأر...يتجلى الفرق حين نضعهما في مكان يصعب الخروج منه. كحجرة اسمنتية مثلا. فالفأر يستطيع حينما يعلم أن في مستطاعه الخروج فهو يفعل دلك و يتميز بمهارات تمكنه من اختيار الطريق الآمن و السريع. في حين ادا أحس بصعوبة الخروج فإنه يلزم مكانه إلى حين تغييرات و مستجدات في الأفق و دلك عكس الثعلب الدي يضل يتحرك في الغرفة المحكمة دهابا و ايابا دون كلل أو ملل.....ان هدا الفرق ينعكس تماما على حالنا..فنسارع بدون كلل إلى إيجاد حلول أو تقديم مقترحات بصفة منتظمة و بدون كلل ...دهابا و ايابا. لمشاكل متوارثة تستدعي التريث و التأني قبل استصدار أي نوع من العلاجات و التي لا تزيد المريض إلا مرضا.....إصلاح بعض الملفات...الصحة...التمدرس...الإستثمار يقتضي الرجوع سلفا لأعوام و سنوات فارطة و القيام بتقييم شامل غير مرتبط بشروط أو قيود في الزمان و نوعية الملفات المتدارسة و بعد تكوين جوهر المشكل يجب توفير الاعتمادات المناسبة لتنزيل الحلول المناسبة ... بطبيعة الحال بعد إشراك عقلاني لأصحاب و معنيي كل ملف على حدة.....و الله المستعان
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18 - المختار الخميس 02 غشت 2018 - 01:47
وا سي العثماني المناضلون و المقاومون رحمة الله عليهم الشوارع تحمل أسماؤهم اتحداك يحمل شارع او زقاق صغير اسم احدكم .تصور شارع يحمل اسم عبد الاله بن كيران او المناااضل فلان من حزبكم أقسم لن يمر منه أحد وانا أولهم.
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19 - الفساد الخميس 02 غشت 2018 - 01:51
ألسي عثماني نريد محاربة الفساد من الأعلى الى الأسفل، قبل التعليم والصحة والتشغيل وغيرها .
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20 - stofstof الخميس 02 غشت 2018 - 01:54
بصراحة حزب العدالة حزب محترم. حزب حقق الكتير ومازال في التنمية وفي جميع القطاعات ولكن في تركيا وليس في المغرب ينقصنا الكتير سنوات
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21 - hilal الخميس 02 غشت 2018 - 01:55
رئيس جامعة محمد الأول في وجدة يتصرف كما لو أنه حاكم في العصور الوسطى ...قام بسب أحد الاعوان بسبب رفضه القيام بأعمال السخرة لفائدته فأي إصلاح تعليمي في ظل تواجد أمثال هذا الرئيس في مراكز المسؤولية
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22 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 02:06
لم أعد أؤمن بهذا الحزب ولن أصوت لكم في قادم الايام
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23 - العثماني يستحمرنا الخميس 02 غشت 2018 - 02:15
العثماني اما انه فقد عقله (ما شربش الدوا) واما كان لا يعي مايقول أمام هذا الملتقى الحزبي نظرا للتصفيات وحرارة الشعارات الخ وإما انه يعتبر المغاربة قطيع حمير لا يفهم شيئا. أما أن يكون بكامل عقله و طبيعي فلا يمكن أن يقول ذلك اللهم اذا كان (وهو كذلك) من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفكرون به. و المصيبة هي أن يقول إن الباجدة سبوعة و حساباتهم واضحة و أن المناصب لا تستهويهم فهذا كلام فارق و الأدلة كثيرة والجرائد الوطنية تعج يوميا بفضاءح و سرقة وتبدير مال عام من طرف أعضاء في الحزب الإخواني. والمصيبة الثانية هي قوله إن المغرب سيعرف ثورة تعليمية في القريب. أظن أنه بعد الخطاب الملكي واجتماع الملك بأعضاء من الحكومة و و و اخرها لقاء العثماني بشبيبته و هذه الخرجة اقول ان هناك شيء يطبخ في مطبخ الدولة ضد الشعب المغربي و المزيد من تفقيره وطحنه. الأمور ستزداد سوءا السنوات المقبلة وعلى المغاربة أن ينتظروا مزيدا من القهر والحكرة و الزلط ونهب جيوب المواطنين. والله استعدوا لأن الأسوأ قادم. انا لست متشاؤم ولكن قراءتي للامور أعتقد صحيحة.
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24 - مجيهدي الخميس 02 غشت 2018 - 02:19
هل من حق برلمانية من حزب البيجيدي ان تنعم باربع تعويضات عن اربع مهام شهريا بالاضافة الى راتبها الشهري كاستادة .. هل الدين يسمح بهذا في بلد يعاني ازمة اقتصادية وفيه مواطنون يعانون بشدة ومحرومون من ادنى شروط العيش تلكريم
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25 - hakima taliba الخميس 02 غشت 2018 - 02:27
ألوم شبيبة العدالة والتنمية لأنها لم تبدي رأيها المحايد في مسألة تعاقد الاساتذة خصوصا ان المتعاقدين هم شباب مغاربة !
اليس من المستحسن ان تدافعو عن مكتسبات الشباب وحقهم في التباري النزيه لولوج للعمل القار والكريم ؟
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