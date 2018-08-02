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الرئيسية | سياسة | الاتحاد الدستوري يثمن إجابة الملك على أسئلة الشعب

الاتحاد الدستوري يثمن إجابة الملك على أسئلة الشعب

الاتحاد الدستوري يثمن إجابة الملك على أسئلة الشعب
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 20:22

أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، خلال اجتماعه بمقر الحزب بالرباط برئاسة الأمين العام محمد ساجد، بـ"الإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في عهد الملك محمد السادس في كافة المجالات".

وثمّن الحزب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، "مضامين الخطاب الملكي وما جاء فيه من أفكار سديدة، والتي تجسد حقيقة الوشائج المتينة التاريخية التي تربط الملك والشعب، وتمثل فعليا أجوبة عملية على انتظارات جماهير وفئات واسعة من الشعب المغربي".

وأكد الاتحاد الدستوري "الانخراط الفعال واللامشروط للمساهمة في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية؛ كخارطة طريق لبناء النموذج التنموي الجديد، واستكمال كافة أوراش الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي".

وأبدى "حزب الحصان" اعتزازه بـ"تأكيد الملك على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للدستور"، معبرا عن "الاعتزاز بالإشادة الملكية بدور الأحزاب السياسية الجادة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والتعاطي الإيجابي مع قضايا المواطنين مهما كانت والانفتاح على نخب جديدة يكون الشباب عمادها وركيزتها الأساسية وأن تغير الأحزاب الآليات والمنهجيات في تعاملها مع المواطنين في قضاياهم المعيشية".

وأشاد الاتحاد الدستوري بـ"حرص محمد السادس على إيلاء أهمية قصوى للمجال الاجتماعي، سواء من خلال آليات الدعم والحماية أو من خلال تشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار المنتج لفرص الشغل، أو من خلال الحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي وإنجاحه".

وأضاف: "نشيد بالرؤية الثاقبة للملك في أن خلق فرص الشغل المنتج هو أسمى أشكال الحماية الاجتماعية، ومن تم التركيز على دعم القطاعات الوطنية المنتجة عبر إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل الإصلاحات الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار والقطع مع البيروقراطية واعتماد نصوص قانونية جديدة في هذا الشأن".

وأكد الحزب دعم الاستراتيجية الملكية لمعالجة إشكالات الموارد المائية والمنبنية أساسا على سياسة بناء السدود التي اعتمدها المغرب لتحقيق الأمن المائي، مؤكدا حرصه على أن تكون الأحزاب المكونة للحكومة متضامنة ومبادرة ومنفذة للبرامج التنموية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 20:32
من أسباب الوضع الحالى هدا الكم الهائل من الأحزاب الفاشلة التي اخترعتها الدولة لإلهاء الشعب
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2 - اسبانيا الخميس 02 غشت 2018 - 20:36
كل الاحزاب تتكلم عن الخطاب وكأنه لا يعنيهم أو على أنه يمدحهم. وجوه صحيحة. مباشرة بعد الخطاب يبداو في التفلسف وكأنهم على احسن الأخلاق من سواهم
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3 - أبو طاگاز الخميس 02 غشت 2018 - 20:37
دكان انتخابي يفتح أبوابه عند الانتخابات و يقفل بعد ذلك .. يطبل للحاكم حين يطلب منه ذلك و موقفه دائما من القضايا الكبرى هو نفسه موقف الدولة الرسمي..
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4 - عبد الله الخميس 02 غشت 2018 - 20:39
أريد أن أعرف ما الفائدة من هده الأحزاب وما الفائدة من الديمقراطية وجل الأحزاب لا تنتقد أو تقتراح حلول للملك
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5 - خليلوفيتش الخميس 02 غشت 2018 - 20:44
أقسم بالله العلي العظيم ما بقيت فاهم والو فين ما خطب الملك كيخرجو لينا هاد الأحزاب السياسية ترحب و تثمن الخطاب وكأنهم أحزاب من بلد آخر
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6 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 20:48
والله سئمنا من سماع الاسطوانة المشروخة من الأحزاب بعد كل خطاب ملكي، (واحتارموا ذكاء المغاربة ) راه الوقت تبدلات
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7 - خالد.ف الخميس 02 غشت 2018 - 20:50
يبدو أن هذه الأحزاب لم تستوعب بعد ما جاء في الخطاب ! إنه كان موجها لمن يعبثون باستقرار و أمن الوطن من المفسدين و الخونة ! أنتم رأس الحربة ،و أنتم المقصودون !
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8 - bejaadi الخميس 02 غشت 2018 - 21:02
Ceux qui profitent du gâteau utilisent le discours du roi , c'est du baise main médiatique ça les rassure ils pensent que les conseillers du roi décortiquent les déclarations de chaque individu chaque parti ........
وشكوووون لِمسَوقليكم ؟؟؟ أنتم والشعب ؟؟؟
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