الاتحاد الدستوري يثمن إجابة الملك على أسئلة الشعب

هسبريس من الرباط

أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، خلال اجتماعه بمقر الحزب بالرباط برئاسة الأمين العام محمد ساجد، بـ"الإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في عهد الملك محمد السادس في كافة المجالات".

وثمّن الحزب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، "مضامين الخطاب الملكي وما جاء فيه من أفكار سديدة، والتي تجسد حقيقة الوشائج المتينة التاريخية التي تربط الملك والشعب، وتمثل فعليا أجوبة عملية على انتظارات جماهير وفئات واسعة من الشعب المغربي".

وأكد الاتحاد الدستوري "الانخراط الفعال واللامشروط للمساهمة في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية؛ كخارطة طريق لبناء النموذج التنموي الجديد، واستكمال كافة أوراش الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي".

وأبدى "حزب الحصان" اعتزازه بـ"تأكيد الملك على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للدستور"، معبرا عن "الاعتزاز بالإشادة الملكية بدور الأحزاب السياسية الجادة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والتعاطي الإيجابي مع قضايا المواطنين مهما كانت والانفتاح على نخب جديدة يكون الشباب عمادها وركيزتها الأساسية وأن تغير الأحزاب الآليات والمنهجيات في تعاملها مع المواطنين في قضاياهم المعيشية".

وأشاد الاتحاد الدستوري بـ"حرص محمد السادس على إيلاء أهمية قصوى للمجال الاجتماعي، سواء من خلال آليات الدعم والحماية أو من خلال تشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار المنتج لفرص الشغل، أو من خلال الحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي وإنجاحه".

وأضاف: "نشيد بالرؤية الثاقبة للملك في أن خلق فرص الشغل المنتج هو أسمى أشكال الحماية الاجتماعية، ومن تم التركيز على دعم القطاعات الوطنية المنتجة عبر إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل الإصلاحات الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار والقطع مع البيروقراطية واعتماد نصوص قانونية جديدة في هذا الشأن".

وأكد الحزب دعم الاستراتيجية الملكية لمعالجة إشكالات الموارد المائية والمنبنية أساسا على سياسة بناء السدود التي اعتمدها المغرب لتحقيق الأمن المائي، مؤكدا حرصه على أن تكون الأحزاب المكونة للحكومة متضامنة ومبادرة ومنفذة للبرامج التنموية.