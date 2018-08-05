قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب

هسبريس – نورالدين إكجان

شبه إجماع تمكَّن حديث "الخلود على رأس الأحزاب والنقابات" من تحقيقه لدى أعلى هرم في السلطة، وكذا عند أبسط المتتبعين للشأن السياسي الوطني، فرغم ملازمة الخطب الملكية التنبيه إلى ضرورة تجديد النخب، إلا أن العديد من القيادات الحزبية ما تزال مصرة على المكوث في الكراسي، صامة آذانها ومتجاهلة مفاهيم غزت القاموس السياسي المغربي، من قبيل "الديناصورات" و"المعمرين".

ظاهرة قديمة جديدة لم تخط الأحزاب المغربية منذ انطلاق تأسيسها؛ فعلى امتداد 74 عاما من حياة حزب الاستقلال، لم يتناوب على أمانته العامة سوى ستة أشخاص، وحزب الحركة الشعبية بتربعِ امحند العنصر على سدة حكمه للسنة الـ 34 على التوالي، ممهدا لنفسه لولاية أخرى رغم الانتقادات من داخل التنظيم ومن خارجه، فرض ذاته الحاكم بأمره في "حزب أحرضان".

بدورها، التنظيمات النقابية تعيش على وقع الظاهرة ذاتها؛ فبعد "المكوث التاريخي" للمحجوب بن الصديق على رأس الاتحاد المغربي للشغل، ما يزال نوبير الأموي مُصرا على البقاء على رأس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم أنه لم يعد قادرا على حضور المهرجانات الخطابية ولا حتى الإدلاء بالتصريحات الصحافية.

جنرال الحركة الشعبية

قصة مُلازمة غريبة يخُطها الأمين العام الحالي للحركة الشعبية، امحند العنصر، مع كرسي الأمانة العامة؛ فبعد إزاحته للمحجوبي أحرضان، وانتخابه سنة 1986، يأبى الرجل القادم من إيموزار مرموشة إلا أن يواصل قيادته للحزب، وترأس جهة فاس مكناس، دون الالتفات إلى نداءات التشبيب المتكررة من خطابات الملك ومن المتتبعين.

العنصر الذي انخرط في الحركة الشعبية منذ سنة 1975، تدرج في مختلف التنظيمات من الشبيبة إلى اللجنة المركزية، ثم استقر به الحال أمينا عاما للحزب، ليتمكن في مستهل تسعينات القرن الماضي من الوصول إلى البرلمان نائبا عن إقليم بولمان، بعد أن عَمَّرَ في وزارة البريد والمواصلات لعقد من الزمن (1981-1992).

منصب الأمانة العامة مَكّن العنصر على الدوام من الاحتفاظ بالواجهة والاستوزار؛ ففي 2002، سيجري وضعه على رأس وزارة الفلاحة والتنمية إلى غاية 2007، قبل أن يُحول إلى وزارة الدولة، ثم وزارة الداخلية، ليستقر الحال بـ"الرجل الحديدي للحركة" على رأس جهة فاس مكناس في الوقت الراهن.

"بيرية" خالدة

رغم الحالة الصحية الصعبة للنقابي نوبير الأموي، إلا أنه مصرٌ على مواصلة اعتلاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، منذ تأسيسها سنة 1978، بمساعدة من نائبه عبد القادر الزاير، الذي أصبح مكلفا بالتنسيق مع مختلف النقابات الأخرى، وبالتفاوض مع الحكومة، ليبقى الأموي مُستقرا على رأس النقابة دون أدوار بارزة.

ابن مدينة "بنحمد"، جوار سطات، لم يُثنه الاعتقال المتكرر ولا تشظي حزب الاتحاد الاشتراكي من مواصلة التشبث بالنقابة، مُتحديا موجة السخرية والملاحظات التي تطاله كلما تعلق الأمر بغيابه عن منصة احتفالات عيد الشغل، وضعف التأطير النقابي وامتداداته في صفوف العمال المغاربة.

تعرضُ استمرار الأموي على رأس "السي دي تي" لانتقادات كبيرة، زكته مطالب النقابيين المتصاعدة إلى وزارة التشغيل بضرورة التعجيل بإخراج القانون الجديد المتعلق بفرض سن معينة على رؤساء التنظيمات النقابية قصد ضمان عدم تعمير أسماء بعينها.

صمود رغم الاعفاء

يواصل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تربعه على رأس التنظيم اليساري للولاية الثالثة، بعد أن راكم مسارا يتأرجح بين السفارة والوزارة والأمانة العامة والصحافة، انطلق من رئاسة الشبيبة الاشتراكية سنة 1994، ليتمكن من تسلق المراكز إلى أن وصل سدة الحزب سنة 2006 وبقي فيها لولاية ثالثة بتزكية من مؤتمر 2018 الأخير.

بنعبد الله استأثر بمناصب وزارية متعددة بدأها بوزارة الاتصال سنة 2002 إلى غاية 2007، ثم عاد إلى الحكومة من باب التنسيق مع حزب العدالة والتنمية، ليتقلد وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قبل أن يجري إعفاؤه من مهامه عقب تقرير ادريس جطو الذي رصد اختلالات في مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

أحزاب مقرونة بأسماء

أصبحت العديد من الأحزاب السياسية مرتبطة بأسماء بعينها؛ ففي ظل التعددية الحالية، تمكنت بعض القيادات السياسية من ضمان اقتران اسمها بتنظيماتها؛ إذ يسجل المتتبعون استغلالا لمعطى "غياب النخب داخل الأحزاب الصغيرة لتبرير استمرار أسماء بعينها على رأس الأمانة العامة للتنظيم".

انتقادات كبيرة طالت قيادات التنظيمات الصغيرة، آخرها حملة تعرض لها عبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، تطالبه بـ"ضرورة الرحيل، استجابة لمضامين الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة تشبيب الأحزاب السياسية ومنح الفرصة للشباب للانخراط في الحياة الحزبية". وإلى ذلك الحين، تواصل قيادات كثيرة بسط نفوذها على القيادة، فعبد الصمد عرشان يترأس الحركة الديمقراطية الاجتماعية منذ 1996، ومحمد زيان يقود الحزب الليبرالي منذ 2002، مع حضور متفاوت للظاهرة في بقية الأحزاب.