24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. موقع سياحي بريطاني يعدد محاسن زيارة المملكة (5.00)

  2. مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)

  3. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  4. هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)

  5. العقارب تهاجم الرحامنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب

قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب

قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب
هسبريس – نورالدين إكجان
الأحد 05 غشت 2018 - 17:00

شبه إجماع تمكَّن حديث "الخلود على رأس الأحزاب والنقابات" من تحقيقه لدى أعلى هرم في السلطة، وكذا عند أبسط المتتبعين للشأن السياسي الوطني، فرغم ملازمة الخطب الملكية التنبيه إلى ضرورة تجديد النخب، إلا أن العديد من القيادات الحزبية ما تزال مصرة على المكوث في الكراسي، صامة آذانها ومتجاهلة مفاهيم غزت القاموس السياسي المغربي، من قبيل "الديناصورات" و"المعمرين".

ظاهرة قديمة جديدة لم تخط الأحزاب المغربية منذ انطلاق تأسيسها؛ فعلى امتداد 74 عاما من حياة حزب الاستقلال، لم يتناوب على أمانته العامة سوى ستة أشخاص، وحزب الحركة الشعبية بتربعِ امحند العنصر على سدة حكمه للسنة الـ 34 على التوالي، ممهدا لنفسه لولاية أخرى رغم الانتقادات من داخل التنظيم ومن خارجه، فرض ذاته الحاكم بأمره في "حزب أحرضان".

بدورها، التنظيمات النقابية تعيش على وقع الظاهرة ذاتها؛ فبعد "المكوث التاريخي" للمحجوب بن الصديق على رأس الاتحاد المغربي للشغل، ما يزال نوبير الأموي مُصرا على البقاء على رأس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم أنه لم يعد قادرا على حضور المهرجانات الخطابية ولا حتى الإدلاء بالتصريحات الصحافية.

جنرال الحركة الشعبية

قصة مُلازمة غريبة يخُطها الأمين العام الحالي للحركة الشعبية، امحند العنصر، مع كرسي الأمانة العامة؛ فبعد إزاحته للمحجوبي أحرضان، وانتخابه سنة 1986، يأبى الرجل القادم من إيموزار مرموشة إلا أن يواصل قيادته للحزب، وترأس جهة فاس مكناس، دون الالتفات إلى نداءات التشبيب المتكررة من خطابات الملك ومن المتتبعين.

العنصر الذي انخرط في الحركة الشعبية منذ سنة 1975، تدرج في مختلف التنظيمات من الشبيبة إلى اللجنة المركزية، ثم استقر به الحال أمينا عاما للحزب، ليتمكن في مستهل تسعينات القرن الماضي من الوصول إلى البرلمان نائبا عن إقليم بولمان، بعد أن عَمَّرَ في وزارة البريد والمواصلات لعقد من الزمن (1981-1992).

منصب الأمانة العامة مَكّن العنصر على الدوام من الاحتفاظ بالواجهة والاستوزار؛ ففي 2002، سيجري وضعه على رأس وزارة الفلاحة والتنمية إلى غاية 2007، قبل أن يُحول إلى وزارة الدولة، ثم وزارة الداخلية، ليستقر الحال بـ"الرجل الحديدي للحركة" على رأس جهة فاس مكناس في الوقت الراهن.

"بيرية" خالدة

رغم الحالة الصحية الصعبة للنقابي نوبير الأموي، إلا أنه مصرٌ على مواصلة اعتلاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، منذ تأسيسها سنة 1978، بمساعدة من نائبه عبد القادر الزاير، الذي أصبح مكلفا بالتنسيق مع مختلف النقابات الأخرى، وبالتفاوض مع الحكومة، ليبقى الأموي مُستقرا على رأس النقابة دون أدوار بارزة.

ابن مدينة "بنحمد"، جوار سطات، لم يُثنه الاعتقال المتكرر ولا تشظي حزب الاتحاد الاشتراكي من مواصلة التشبث بالنقابة، مُتحديا موجة السخرية والملاحظات التي تطاله كلما تعلق الأمر بغيابه عن منصة احتفالات عيد الشغل، وضعف التأطير النقابي وامتداداته في صفوف العمال المغاربة.

تعرضُ استمرار الأموي على رأس "السي دي تي" لانتقادات كبيرة، زكته مطالب النقابيين المتصاعدة إلى وزارة التشغيل بضرورة التعجيل بإخراج القانون الجديد المتعلق بفرض سن معينة على رؤساء التنظيمات النقابية قصد ضمان عدم تعمير أسماء بعينها.

صمود رغم الاعفاء

يواصل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تربعه على رأس التنظيم اليساري للولاية الثالثة، بعد أن راكم مسارا يتأرجح بين السفارة والوزارة والأمانة العامة والصحافة، انطلق من رئاسة الشبيبة الاشتراكية سنة 1994، ليتمكن من تسلق المراكز إلى أن وصل سدة الحزب سنة 2006 وبقي فيها لولاية ثالثة بتزكية من مؤتمر 2018 الأخير.

بنعبد الله استأثر بمناصب وزارية متعددة بدأها بوزارة الاتصال سنة 2002 إلى غاية 2007، ثم عاد إلى الحكومة من باب التنسيق مع حزب العدالة والتنمية، ليتقلد وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قبل أن يجري إعفاؤه من مهامه عقب تقرير ادريس جطو الذي رصد اختلالات في مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

أحزاب مقرونة بأسماء

أصبحت العديد من الأحزاب السياسية مرتبطة بأسماء بعينها؛ ففي ظل التعددية الحالية، تمكنت بعض القيادات السياسية من ضمان اقتران اسمها بتنظيماتها؛ إذ يسجل المتتبعون استغلالا لمعطى "غياب النخب داخل الأحزاب الصغيرة لتبرير استمرار أسماء بعينها على رأس الأمانة العامة للتنظيم".

انتقادات كبيرة طالت قيادات التنظيمات الصغيرة، آخرها حملة تعرض لها عبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، تطالبه بـ"ضرورة الرحيل، استجابة لمضامين الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة تشبيب الأحزاب السياسية ومنح الفرصة للشباب للانخراط في الحياة الحزبية". وإلى ذلك الحين، تواصل قيادات كثيرة بسط نفوذها على القيادة، فعبد الصمد عرشان يترأس الحركة الديمقراطية الاجتماعية منذ 1996، ومحمد زيان يقود الحزب الليبرالي منذ 2002، مع حضور متفاوت للظاهرة في بقية الأحزاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - سلام الصويري الأحد 05 غشت 2018 - 17:19
طلب التنحي مجرد كلام للاستهلاك وهو اكيد يتعارض مع سياسة سلطة التحكم التي خلقت الاحزاب المعنية وكونت زعماءها وتتحكم في كل شيء بالنسبة للأحزاب من اختيار الأعضاء البارزين الى اختيار الزعماء وأغرقتهم في الريع في إطار ديمقراطية الواجهة .
فكيف يمكن تغيير الوضع في غياب ارادة سياسة للإصلاح مع العلم ان الاحزاب تعتبر امتداد لوزارة الداخلية وهي تعتبر الذراع السياسي لتمرير اجندات السلطة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - المنطق الأحد 05 غشت 2018 - 17:22
الحل سهل جدا: تغيير قانون الاحزاب و النقابات لتحديد الزعامة في ولايتين على الحد الاقصى و السن الاقصى في 70 سنة و المشكل و جدا حلا... أما الكلام و الشكوى و القاء المسؤولية على الاخرين فقد هرمنا منه.... اعملوا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - يسن الأحد 05 غشت 2018 - 17:24
بلا نفاق ولا زواق ،المغرب بقرة حلوب الكلّ يرضع من أثداءها...والكلّ بعدما يشبع أو يتقيّء من التخمة يجد الاعفاء فقط..لا حسيب ولا رقيب في بلدنا ..فلو سجن مسؤول وصودرت ممتلكاته لما وصلنا إلى هذا المستوى المتعفّن...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - سعيد الأحد 05 غشت 2018 - 17:24
ان رؤساء الاحزاب (كالطفل أن لم تفطمه عن الرضاعة لايفطم ) أن الفساد مستشري بينهم بشكل مريع، هناك من يبيع التزكيات في الانتخابات؛ و المناصب، و هلموا جرا انها حلاوة السلطة وعسلها، ،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - عسو الريش الأحد 05 غشت 2018 - 17:26
الدولة الوحيدة في العالم التي يعتبر فيها السياسي الحزب ضيعته و البرلمان منزله و الوزارة بورصته المربحة و يقوم بتوظيف الأبناء و الأقارب و لن يترك المكان إلا إذا جاءه الموت و هاته الحالة تجعل المواطن يفقد الثقة و يتم العزوف و ما يزيد السياسي شهية لأن الساحة خالية من المنافس و يرث المكان بالصحة و الراحة مزيدا من الخلود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - abderrahim الأحد 05 غشت 2018 - 17:27
هؤلاء متشبثون بالمناصب والسلطة و بعد الموت يورثونها لاقاربهم لأنهم يعلمون أن لا قيمة لهم بدونها وبها يحافظون على مصالحهم الغير قانونية لذا وجب علينا مقاطعة لا الأحزاب ولا النقابات وحتى الانتخابات لأن بهذه المقاطعة سنحافظ على وطننا من الخونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Badisi الأحد 05 غشت 2018 - 17:27
اطلبوا من الملك شي زلزال حتى يطيح بهؤلاء الرؤساء الخالدين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - مغربي ولاكن الأحد 05 غشت 2018 - 17:27
بسم الله الرحمان الرحيم .الحل بيد الشعب المغربي لمدوخ ليجلسو في مقاعدهم ونحن ادلم يقع تغير جدري في جميع الاحزاب والنقابات الاحزاب نقاطع الانتخابات والنقابات العمال تقاطع مهزلة فاتح ماي .ولكم مني السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - خوك أنا الأحد 05 غشت 2018 - 17:27
فراق الرضاعة صعيب. هذه هي سياسة الاحزاب الديماكراسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - الوافي الأحد 05 غشت 2018 - 17:28
حب السلطة هو مرض يعاني منه الاغلبية الساحقة من الساسة المغاربة ولكن السؤال الذي أطرحه على نفسي دائما هو لماذا الأحزاب لم تتطور نفسها وتقنن التناوب على السلطة وبعد فترتين او ثلاث يكون المعني بالأمر قد استوفى فتراته القانونية وبالتالي عليه مغادرة الحزب والبحث عن شغل في قطاع آخر كما هو جاري به العمل في الدول الديموقراطية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - مفيد ابو الغار الأحد 05 غشت 2018 - 17:29
المخلدون في الكراسي يعتقدون انه لن تكون كاءنة بدونهم .لكن كم اقبر قبلهم تحت التراب ممن كانوا يحملون نفس الاعتقاد .اين هو فرعون وهولاكو والنمرود وغيرهم من الطواغيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - Said الأحد 05 غشت 2018 - 17:30
لماذا لايشتغل الشباب المغربي على الانخراط في العمل السياسي ويؤسس احزابا شابة ونترك الاحزاب الاخرى حتى يفني ملك الموت كل ارادهالانها لن تتنازل عن كراسيها مهما حصل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - Younes-Painter الأحد 05 غشت 2018 - 17:31
ابتلانا الله بحفنة من الجيعانين المهيفين و اللذين وجدوا الدنيا سايبة يعيثون فسادا في البلاد من اولهم لاخرهم دون استثناء !! رؤساء احزاب او نقابيون او غيرهم كلهم مسقيين بمغرفة وحدة !! الله يعفو علينا من هاد بلاد و نخليوها ليهم كاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - حديدان الأحد 05 غشت 2018 - 17:33
سنرى في ال ك.د.ش ونوبير الأموي نمودج الجزائر وبوتفليقة، سنبحث له عن كرسي من مقامه وذو استعمالات متعددة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - الوااااااااقع الخفي الأحد 05 غشت 2018 - 17:34
بالصراحة المرة.....المشكل ليس في شيخوخة أو تشبيبها ؟؟؟؟....حل المشكل هو ان يرفع المخزن يده عن اﻷحزاب وأن ﻻ يكون سببا في ضعفها ؟؟؟؟؟....وان ﻻ يتدخل في شؤونها ؟؟؟؟.....وان ﻻ يتدخل في من يكون على رأسها او ﻻ يكون ؟؟؟؟؟..... وان ﻻيكون سببا في إضعافها؟؟؟؟..... وان يتركها وشأنها ؟؟؟؟..... ومن نال المرتبة اﻷولى في اﻹنتخابات هو من له الحق وحده من يختار من يكون معه في الحكومة أو ﻻ يكون....ﻻيفرض عليه اي حزب ......أظن الرسالة واااااااضحة.....تحياتي لهسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - Hassan الأحد 05 غشت 2018 - 17:34
يجب إقرار قوانين في هذا الشأن و منع الكرسي أكثر من ولايتين كما الحال في الدول الديمقراطية و إلا عاش الشباب تحت رحمة الاجداد ثم يرث هذا الشباب كل سلبيات التسيير بعد أن يغادر الرؤساء مباشرة من الكرسي الذهبي إلى الصندوق الخشبي. القوانين وحدها من تردع أما القناعة فتغلبها الأنانية. رجاءا أجدادي لا تغضبوا مني فقط نريدكم أن ترتاحو قليلا و تتفرغوا للإستغفار و التسبيح قبيل الرحيل و نعدكم أننا راشدون و قادرون على العطاء أكثر منكم و لن ندفع بلدنا إلا لما فيه خير و من يفشل منا في ولايتين على أكبر تقدير فإلى مزبلة التاريخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - Azzouz الأحد 05 غشت 2018 - 17:35
حسنا فعل اعضاء العدالة والتنمية والتوحيد والاصلاح بابعاد بن كيران عن القيادة بعدما استنفذ دواعي وجوده وتجاوزه لصالح اشخاص غيره. هذا يحسب لهم اذ تداركوا الامر رغم تهلال اتباعه الذين راوا فيه زعيما. فليكن لهم ما يريدون مستقبلا بينهم المهم ان لا يفرض علينا كمواطنبن و يمس مصالحنا مرة اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
18 - مغربي من الريف الأحد 05 غشت 2018 - 17:37
في الحقيقة يجب عليهم أن يتنحوا على الاحزاب وترك المجال للشباب انظر اسبانيا انجلترا كندا وآخرون .عندنا شيوخ في الاحزاب كبنعلدالله والعنصر ولشكر وآخرون. سؤال بسيط العنصر الذي يقترب من الثمانين ماذا سيقدم للسياسة وسؤال آخر لماذا متمسك بالحزب وهذا السؤال يوجه إلى أخرين.لماذا متمسكون بالقيادة هل حبا في خدمة المواطن وتطوير الحياة العامة واقتراح مشاريع تنموية من اجل تنمية الوطن.؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - معني التشبيب الأحد 05 غشت 2018 - 17:38
من الخطأ الاعتقاد أن تشبيب الأحزاب تعني فقط تغيير منصب الأمين العام فقط

تشبيب الأحزاب تعني الكثير ابتداء من الاقتراحات الي تبيني القرار

واحد من المعلقين يقول تحديد السن أقصاه ٧٠ سنة
هل ٧٠ سنة يعتبر سن الشباب

لماذا لا يكون عندنا وزراء ونواب سنهم من ٢٥ الي ٥٠ سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - شر الدواب الصم العمي الأحد 05 غشت 2018 - 17:40
لماذا لا يسألون عن ثرواتهم قبل الإستوزار؟ وكم حجمها الآن ؟ ومن أين لهم بكل ذلك ؟ كيف يتركون السلطة وقد جمعوا منها مالا لبدا يحسبون أنه أخلذهم فيها أبدا، كلا سينبذون في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفإدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، دعوهم يجمعون بما ستكوى جنوبهم لأنهم صم ،بكم، عمي لا يعقلون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - ولد حميدو الأحد 05 غشت 2018 - 17:42
ما داموا يتحركون فإنهم ما زالوا شبابا لأن السياسة مثل الإدمان من الصعب التخلص منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - كترة الاحزاب من سخط الله الأحد 05 غشت 2018 - 17:43
تقليص عدد الاحزاب هو الحل. تلاتة احزاب باراكا الله يجعل شي باركا. ماشي 39 حزب. الا بغيتو تزيدو لقدام. بغيتو ترجعو اللور وتفرقوا لفلوس على الاحزاب زيدو شي 40 اخرى ويكون الجميع 80 حزب. وتكمل الباهية. والوزارة تولي 100 وزير البرلمانيين 10000 المستشارين 5000. رؤساء الجماعات 1000000 نواب رؤساء الجماعات 6000000 نايل وعضو. وباختصار كل حومة وزنة بحزب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - RAMO الأحد 05 غشت 2018 - 17:43
الدوام لله ، شئنا أم أبينا ، التغيير مسألة حتمية ،
ذلك التغيير قد يكون نحو الأفضل وهذا ما نتمناه،
أو عكس ذلك ،وذاك ما لا نرجوه .
ومن يريد أن يبقى متمسكا بالكراسي ، سيبقى وحده ،
و ليس معه أحد . ربما تكون خاتمته غير محمودة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - sosiallllll الأحد 05 غشت 2018 - 17:43
كيف تركون ااكراسي للشباب ويتركون الكعكة اامحمرة والمجمرة كيف يتركون اموال الشعب المسكين لكن يجب على المغاربة كل حزب بترأسه كبار السن القدماء لا يصوت عليهم احد وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Hassan temara الأحد 05 غشت 2018 - 17:47
il faut ajouter une clause à la constitution pour profiter une seule fois du parlement et des têtes des partis politiques et surtout supprimer les salaires et les primes . je ne vois pas pourquoi ces gens vont avoir un salaire surtout qu'ils sont recrutés sans examen ni concours ni diplômes universitaires
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - الزمر الأحد 05 غشت 2018 - 17:49
السلام، أغلب الأحزاب إن لم أقل جميعها هم العبد المأمور والسمع والطاعة ، أين هم هؤلاء الشباب الدين سنعلمهم هذه المهنة الجديدة والخطيرة في نفس الوقة والأمثلة كثيرة مثلا طبيب الفقراء،
او مصيرهم سكة الحديد أو القنطرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.