24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الزاير: خطورة الوضع الاجتماعي تستدعي تدخل حكومة العثماني (5.00)

  2. العثور على جثة مجهولة الهوية قرب مسجد بالدروة (5.00)

  3. صحراويون مهددون بالموت عطشاً .. وقيادة البوليساريو تُتاجر بالمياه (5.00)

  4. "البام" يعلن مبادرات مستعجلة لتفعيل خطاب العرش‎ (5.00)

  5. قيمة أسهم شركة "آبـل" تصل إلى تريليون دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 23:30

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تم تعيين العربي ثابت في منصب الكاتب العام، وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، جرى تعيين عزيز سير في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

من جهة أخرى تم على مستوى وزارة الصحة، بناء على خلاصات مجلس الحكومة نفسه، تعيين بحافة عدنان في منصب مدير التنظيم والمنازعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فاق الخميس 02 غشت 2018 - 23:35
التعيين في المناصب العليا لا يناله إلا المقربون من أعضاء حكومة الشؤم فهل من بينهم شباب مغربي من أبناء الشعب الفقيرة لكم الله يا خريجي المعاهد العليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.