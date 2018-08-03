مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تم تعيين العربي ثابت في منصب الكاتب العام، وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، جرى تعيين عزيز سير في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

من جهة أخرى تم على مستوى وزارة الصحة، بناء على خلاصات مجلس الحكومة نفسه، تعيين بحافة عدنان في منصب مدير التنظيم والمنازعات.