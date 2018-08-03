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الرئيسية | سياسة | العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"

العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"

العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 03 غشت 2018 - 17:00

عاد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى ظروف مشاركة تنظيميه في الحياة السياسية المغربية، وكذلك ما وصفها بالظروف العصيبة التي مر منها قبل الالتحاق بالمؤسسات، وذلك ضمن جلسة صباحية لملتقى شبيبة حزبه المنظم في مدينة الدار البيضاء اليوم الجمعة.

العثماني، وفي حوار مباشر مع أعضاء شبيبة "المصباح"، أكد أن أغلبية أعضاء الحزب لم يتوقعوا المشاركة في مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان وجماعات وجهات، موردا: "لم أكن أتوقع يوما أن أكون رئيسا للحكومة، ولم يخطر الأمر ببالي في يوم من الأيام".

وفي هذا الصدد نبه العثماني شباب حزبه إلى أن "المرجعية الإسلامية للحزب ليست اختراعا لفهم جديد للدين، وليس احتكارا للدين، بل الهدف هو الرقي بالعمل السياسي"، مبرزا أن "الهجومات التي يتعرض لها العدالة والتنمية هدفها عزله، لأن التواجد في المؤسسات يقلق الخصوم".

وقال العثماني: "لا يجب أن ننسحب من المؤسسات لأن الخروج منها هدف الخصوم؛ لأن أعضاء الحزب مقاومون من داخل المؤسسات"، موردا أن "مقاومة الحزب من داخل المؤسسات تهدف إلى رد إفساد العملية السياسية".

العثماني أكد أن "المشاركة لا تعني القبول بالفساد، بل الهدف هو إغلاق منافذ الفساد"، مضيفا: "الإصلاح ليس عملا مؤقتا، بل مستمرا، وواهم من يظن أنه ينتهي بالمشاركة السياسية"، وزاد: "حيث ما كنت يجب أن تظل مقاوما".

"وجود الحزب في المؤسسات يضر بالمصالح غير المشروعة للبعض"، يقول العثماني، الذي أكد أن "المشاركة المؤسساتية مقاومة، ويمكن الحديث عن طبيعة الأدوات، لأنها تفاصيل حول عملية المقاومة"، مشددا على أن "الحزب استطاع أن تكون له مكانة في المشهد الحزبي المغربي، وعوض تبني الشعارات، اليوم هناك إمكانية للتدبير المباشر من خلال الجماعات والجهات وغيرها".

العثماني دعا إلى مواجهة الممارسات غير الأخلاقية داخل حزب العدالة والتنمية، مطالبا الأعضاء بالحفاظ على قواعد الممارسة الديمقراطية لمقاومة الاختلالات في البلد.

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهو يسرد محطات التنظيم، توقف عند تاريخ 2003، موضحا أن "الإعلام كله حمل الحزب المسؤولية المعنوية عن الإرهاب، وخصوصا بعد 16 ماي"، وزاد: "90 في المائة من الجرائد المغربية كانت تهدف إلى وقف الحزب".

وفي هذا الصدد أشار العثماني إلى أن تقليص مشاركة الحزب بعد الأحداث جاء لتقديم رسائل طمأنة للعديد من الجهات، مفادها عدم التخوف من "المصباح"، مشيرا إلى أن "الهدف هو "مد يد الله" من طرفه والمشاركة في تغيير واقع المغاربة عن طريق الشراكة والتوافق"، وفق تعبيره.

العثماني يرى في هذا الصدد ألا أحد يمكن أن يقوم بالإصلاحات وحده في المغرب حالا أو مستقبلا، وزاد: "لا مكان لشعار أنا وحدي مضوي البلاد"، موردا أن "جميع الفاعلين السياسيين يحتاجون إلى التعاون، بالإضافة إلى الفاعلين المدنيين، وفقا لما جاء في الدستور، وبناء على مبدأ الديمقراطية التشاركية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي الجمعة 03 غشت 2018 - 17:07
ما يقلقنا بالفعل هو الغياب التام لحلول ناجعة لمشاكل البلاد و تركيز حكومتكم الموقرة على اهداف شخصية او حزبية. حكومة مؤلفة من كتيبة كاملة بدون اي نتائج.
مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار اما هذه الخرجات ما هي الا غوغاء بلا منصت.
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2 - sakhet الجمعة 03 غشت 2018 - 17:11
مافيدكش اسي لعتماني غير شفاوي اقلت اليدوي
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3 - راغب في المعرفة الجمعة 03 غشت 2018 - 17:16
كل الأحزاب السياسية تدعي في برامجها خدمة الشعب إذن لماذا تتخاصم فيما بينها مادام أن هدفها واحد؟ أنا أعتقد أن كل من يتحدث عن خصوم فهو يسعى الى خدمة مصالحه الخاصة ويرى في الآخرين خصوما يعرقلون وصوله إلى هذا الهدف أما لو كانت المصلحة مشتركة وهي خدمة المواطن والبلد لتظافرت جهود جميع الأحزاب و تكتلت القوى دون اعتبار امرجعية أو إيديولوجية مادام الهدف واحدا ولكن بما أن الجميع يبحث عن مصالحه الخاصة لابد من الحديث عن الأعداء والخصوم...
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4 - Saad الجمعة 03 غشت 2018 - 17:18
عن أي مقاومة تتكلم والقليل فيكم أجرته 4 ملايين تأخذونها ظلما وبهتانا من جيوب دافعي الضرائب ودفاعكم المستميت على تقاعد البرلمانيين٠ إن كنت تبحث عن منافذ الفساد فأنت تعلم أين هي وصديقك بنكيران صرح مرات عديدة أن له لائحة بأسمائهم وإن لم تقدر فما عليك سوى التوجه نحو المركز الوطني لمحاربة الفساد وسيرشدك أما أن تطلق علينا قشابتك لتمارس التقية لجمع الأصوات والتعاطف فلا وألف لا باراكا من الإستغباء وخدم بصح٠
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5 - Samir الجمعة 03 غشت 2018 - 17:21
Seulement la résistance ???où est l autorité exécutive ??qu 'est ce que c'est que cette anarchie ???
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6 - wood الجمعة 03 غشت 2018 - 17:23
ما تقوم به أسي العثماني هو بالضبط ما قام به سلفك الذي تم طرده مذموما مدحورا، و هو الإنبطاح من داخل المؤسسات و ليس المقاومة ،، فالمخزن يحكم بواسطة الأحزاب و البرلمان و الحكومة لأنه مضطر لذلك لاعطاء الشرعية لقراراته أمام المؤسسات الدولية ،و لن يضع في الحكومة سوى ضعاف النفوس الذين ينفدون الأوامر بحذافيرها و يقولون صدق الله العظيم ، و لن يغامر باشخاص يقاومون أو يعرقلون تواجهاته ، اما أنت فلا تستطيع ان تحرك ساكنا فلك في سلفك خير عبرة !!
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7 - Hakiman الجمعة 03 غشت 2018 - 17:23
هههههههههه. الله يرحم الوالدين قل لينا اش من مقاومة قاومتي. قل الإقامة داخل المؤسسات و الاستفادة من الريع. أضعف حكومة و أضعف رئيس حكومة بتاريخ المغرب.
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8 - عيان من السياسة الجمعة 03 غشت 2018 - 17:26
السي العثماني م بيدو والو مسكين كلشي بيد الملك هو من يقيل الوزراء و هو من ينصبهم .أصلا العثماني مبيناش فيه رئيس الحكومة ليس لديه هيبة او سلطة كل ما يقوم بيه الا باستشارة القصر
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9 - حوس الجمعة 03 غشت 2018 - 17:30
تواجدكم في المؤسسات أصبح يقلق الشعب المغربي كله، ومقاومتكم هي ضد تحسين عيش المغاربة، ولذلك تجب مقاومة تحكمكم وزرع شبيحتكم ومريديكم في المؤسسات، ومقاومة سعيكم لتيئيس المغاربة، فأنتم لم تستحيوا حتى من خالقكم وتاجرتم بدينه
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10 - محمد نجيب ناجي الجمعة 03 غشت 2018 - 17:31
اسطوانة محاربتكم من كل جهة أصبحت مملة والشعب فاق بيك وبالحزب الفاشل والفاشي ديالك ونتمنى أن يتم خلعك مثل صاحبك البهلوان وأن نستيقظ يوما دون أن نرى وجوهكم الوقحة البئيسة يا تجار الدين يا أغبياء ويا منافقين.
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11 - ملاحظ فقط الجمعة 03 غشت 2018 - 17:31
و الله لم ارى فسادا في المؤسسات السياسية بالشكل الذي صار عليه منذ وصولكم للحكم و كلما ظهرت فضيحة من فضائحكم الا و سارعتم للتباكي و اتهام جهات أخرى بعرقلة رلاصلاح. و الله كان اولى بعزلكم بدل وزيركم في المالية لأنك رئيسه المباشر و كان لزاما عليك مراقبة الصغيرة و الكبيرة و اتخاذ التدابير اللازمة ة ليس انتظار جلالة الملك لتقويم اعوجاجكم و رسم خطة عمل لانقاد ما تبقى لتجنيب البلاد من السكتة القلبية.
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12 - حلالة 59 الجمعة 03 غشت 2018 - 17:32
لقد منحكم الشعب الثقة لكن خنتموها باعترافك يا العثماني أنك لم تكن تحلم برئاسة الحكومة أنك من صنع أخنوش الذي قام بانقلاب على السيد المحترم ابن كيران عبر البلوكاج. و لكن سوف ستصبحون يوما في خبر كان
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13 - simo الجمعة 03 غشت 2018 - 17:32
لا يمكن أن تنجح في منصبك كرئيس حكومة وانت تفكر بهذه العقلية المتحجرة،الكل ضدنا والكل يحاربنا،هل أنت رئيس حكومة أم قائد كتيبة في قبائل الجاهلية؟
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