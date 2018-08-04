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الرئيسية | سياسة | المالكي يمثل الملك في تنصيب رئيس كولومبيا

المالكي يمثل الملك في تنصيب رئيس كولومبيا

المالكي يمثل الملك في تنصيب رئيس كولومبيا
هسبريس من الرباط
السبت 04 غشت 2018 - 13:22

يتشرف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب ايفان دوكي، الرئيس الجديد المنتخب لجمهورية كولومبيا، والتي ستجري يوم الثلاثاء القادم بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأفاد بلاغ صادر عن مجلس النواب بأن الملك محمد السادس كان قد بعث ببرقية تهنئة إلى ايفان دوكي، إثر انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، أعرب فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس المنتخب بكامل التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكولومبي الصديق من اطراد التقدم والازدهار.

وأعرب الجالس على العرش في برقيته عن ارتياحه لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا له الحرص على العمل سويا من أجل تمتين العلاقات وتنويع مجالاتها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين، لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين دول الجنوب.

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1 - منير السبت 04 غشت 2018 - 13:35
أليس الأجدر أن الوزير الأول هو من يجب تمثيل المغرب في هذه المناسبات بحكم أنه يترأس حكومة إنتخبها الشعب!
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2 - khalid السبت 04 غشت 2018 - 13:36
What is the cost for the taxpayer ?
The trip is useless and Malki too
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