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الرئيسية | سياسة | الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء

الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء

الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء
هسبريس - وائل بورشاشن (تصوير: محمد الكرايمي)
الأحد 05 غشت 2018 - 23:00

قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "خطابات الملك قابلة للنقاش"، مضيفا: "باستثناء الفصل 52 من الدستور، ليس هناك أي شيء يمنع من مناقشة الخطابات الملكية".

وتساءل الشناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لماذا علينا أن نفرض على أنفسنا هذا الطابو ونقول إن خطابات الملك غير قابلة للنقاش؟"، موردا: "في تقديرنا كل ما يهم المواطنين في تدبير الشأن العام هو قابل للنقاش، والمغاربة اليوم يريدون إجراءات ملموسة، ويريدون تغييرا في الوضع، وعيشا كريما، وعدالة اجتماعية، ولم يلمسوا هذا بعد"، مضيفا أنه "يجب أن نكتفي من سياسة الترقاع".

وذكر الشناوي أن "الملك طبقا للدستور هو رئيس الدولة، وطبقا للأعراف الديمقراطية كل ما يقوم به قابل للنقاش وقابل للنقد"، قبل أن يستدرك: "بطبيعة الحال في إطار الاحترام التام".

وأوضح المتحدث أنه بعد إعادة قراءة الدستور لم يجد أي إشارة إلى أن خطابات الملك مقدسة وغير قابلة للنقاش، فـ"هناك فصل واحد الذي يتكلم عن الخطابات الموجهة إلى المجلسين داخل البرلمان، التي لن يتلوها نقاش داخلهما، أي داخل المجلسين"، وهذا يعني، بحسب الشناوي، أن الخطابات الملكية الموجهة إلى المجلسين ليست مثلها مثل "كل الخطابات التي تكون داخل البرلمان ويلقيها رئيس الحكومة، أو أحد الوزراء، أو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التي من الضروري والواجب أن يليها نقاش".

وعن عدم حضوره حفل الولاء، أجاب الشناوي أنه لم يتلق أي دعوة هو وعمر بلافريج، مضيفا أنه حتى في حالة تلقيه دعوة لم يكن ليحضر، وزاد موضحا أنه "غير متفق على حفل الولاء"، لأنه "من الأشكال التقليدية التي يجب أن نتجاوزها؛ فلا يجب أن يبقى الناس يحنون رؤوسهم أو أكتافهم لأي كان، بل يحترمون الملك ويسلمون عليه، ولكن الانحناء بذلك الشكل أعتبر أنه ولّى عليه الزمن ولم يعد مقبولا".

وفي إشارة إلى إعطاء الخطاب الملكي الانطلاقة للجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال الشناوي إن: "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تعط أكلها رغم الحديث عن الجيل الثالث، والجيل الرابع، فسنبقى نفرغ الماء في الرمل والمال يضيع"، ثم استرسل مبينا أنه "لا توجد رقابة واضحة على مالية المبادرة، والحكومة نفسها ليس لها حق النظر في تفاصيل أين تذهب مالية المبادرة، لأنها ليست مبادرة حكومية".

وعن إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سابقا، رأى الشناوي أن "الإعفاء ليس محاسبة، أو هو أقل درجة في العقوبة"، عكس ربط بلاغ الديوان الملكي إعفاءه بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف المتحدث أن الشعب المغربي يريد أن يعرف "ما الذي قام به هذا المسؤول، وما الخطأ الذي ارتكبه بالضبط"، مذكِّرا بأن بوسعيد "كان مهيمنا على المالية والاقتصاد، وتناقشنا معه في العديد من المرات حول قوانين المالية، وأكدنا أن كل السياسات المطبقة من طرفه، أي من طرف وزارة المالية والحكومة كلها، يغيب فيها البعد الاجتماعي تماما مع طغيان الطابع الماكرو اقتصادي والتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية".

استبدال بوسعيد بوزراء مالية آخرين لن يغير في الواقع شيئا، في نظر الشناوي، "لأن الحكومة لا تمتلك صلاحيات كافية، والنموذج التنموي كنا عبرنا قبل أن يقولها الملك داخل البرلمان أنه تم تجاوزه، وكنا نعتبر أنه ليس هناك نموذج تنموي، بل طريقة تدبير للتنمية لم تكن صالحة، فأجابتنا الحكومة والوزراء، ومن بينهم بوسعيد، بأن هناك نموذجا تنمويا، ولكن فقط بعدما خطب الملك عن النموذج التنموي، أصبحوا يقولون: بالفعل يجب أن نغير النموذج التنموي".

وتساءل النائب البرلماني عن فدرالية اليسار: "هل تغير شيء في الواقع في تلك القطاعات بعد تغيير الوزراء عقب الزلزال السياسي؟"، قبل أن يجيب: "لا شيء، لا شيء، لا شيء، لأن هناك التصور ذاته والرؤية نفسها عند الدولة لتدبير الشأن العام، ومع الأسف المقاربة الأمنية هي الطاغية."

الشناوي كان ينتظر من الخطاب الملكي "خلق جو، وانفراج، بإطلاق سراح معتقلي الحسيمة وجرادة على خلفية الاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية، لكن إلى حد الآن ما زالوا مستمرين، وبالعكس هناك لغة التهديد، وهذا غير مقبول، ولن يفيد، بل هذا هو ما يهدد استقرار بلادنا التي نريدها أن تكون مستقرة ونعيش فيها ولو نوعا من العدالة الاجتماعية، والحرية، والديمقراطية الفعلية، لا ديمقراطيةَ الواجهة"، وفق تعبيره.

وذكَّر الشناوي، في تصريحه لهسبريس، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتت ضد دستور 2011 الذي يكرس الملكية التنفيذية، "بينما نحن نطالب بملكية برلمانية، إذن نحن من البداية مختلفون مع طريقة تدبير الشأن العام في البلد، ومختلفون مع طرح الملك نفسه"، مضيفا أن ما نعيشه اليوم هو أن "الملك يسود ويحكم والخطابات كلها تؤكد ذلك، عكس الملكية البرلمانية التي يجب أن يسود فيها الملك ولا يحكم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - H MEN الأحد 05 غشت 2018 - 23:12
رجل والرجال قليل,بوسعيد اعفي في 2010 كوزير للسياحة الان كوزير للمالية,جوج حوايج اما راه منحوس او مزبلها.اظن ان اعفاءه سببه منح هدايا ضريبية لزميله حفيظ العلمي.
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14
2 - محمد الأحد 05 غشت 2018 - 23:13
صراحة لم أندم لانني صوت لفيدرالية اليسار الديمقراطي، لم يبدلو تبديلا .. يا ليت لينا برلمانيين في مستوى الشناوي وبلافريج.. كون زادت البلاد للقدام
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13
3 - محمد الأحد 05 غشت 2018 - 23:14
لا أظنه يملك جرأة عدم الحضور ان تم استدعاؤه لحفل الولاء
كونه برلماني فهو غير معني ولكن لو استدعي ضمن فئة الأعيان لن يتردد في الحضور هادشي ما فيهش اللعب كلنا يتذكر عادل تشيكيطو النائب البرلماني الاستقلالي الذي رفض حضور حفل الولاء
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-8
4 - fariat الأحد 05 غشت 2018 - 23:15
سبقه بن كيران في مثل هذا القول ولم نرى سوى السواد الدامس معه هو والعثماني الابكم
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4
5 - متابع الأحد 05 غشت 2018 - 23:15
يجب تغيير العديد من الامور ومن بينها حفل البيع.. يجب أن يكون هناك تعاقد وتكون هناك محاسبة .. ونحتاج لبرلمانيين حقييقين مثلكم سيدي.
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7
6 - جواد الأحد 05 غشت 2018 - 23:16
مع مرور الوقت وكثرة الخطابات بدون تغيير جدري ملموس سبفقد المواطن الثقة ليس في الاحزاب فقط كما هو الحال عليه الآن بل سيفقدها حتى في خطابات الملك.
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4
7 - Mounir Rifi الأحد 05 غشت 2018 - 23:17
الله يعطيك الصحة
نستافدو من الدول الملكية المتقدمة
ونحن لازنا متشبتين بالعبودة وتاعياشت
والله إصاوب
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5
8 - ilham الأحد 05 غشت 2018 - 23:17
je suis tout à fait d'accord avec toi M. CHENNAOUI, il faut militer pour un Maroc meilleur de dignité, de justice et de libertés
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3
9 - ماجد واويزغت الأحد 05 غشت 2018 - 23:19
أنا متفق مع الأخ مصطفى الشناوي
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5
10 - وكواك الحق الأحد 05 غشت 2018 - 23:20
آراء سليمة تحترم بقوة آه آه لو كانت فيدارلية اليسار تمتلك ١٠٠ برلماني من درسة فارس كالشناوي
برافو و الرجال قليل
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6
11 - مغربي من اسكندنافيا الأحد 05 غشت 2018 - 23:20
وأخيرا هناك من يقول الحق ولكن الجيش الإلكتروني للمخزن سيحاول تشويه سمعة الرجل .. هذا البطل الشهم .. انشاء الله انا وعائلتي سنصوت لليسار الديموقراطي فهم أملنا .. لديهم مبادئ وجرؤة لا توجد لدى الدكاكين السياسية الأخرى
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8
12 - sohail الأحد 05 غشت 2018 - 23:22
تكلم النائب بلافرج وقال ممكن مناقشة خطاب الملك لكن باحترام الشناوي كذلك استعمل نفس العبارات ترى هل هناك نقاش باحترام ونقاش بدون احترام ما أعرفه ان النقاش تبادل للافكار والاراء اعتمادا على حسابات علمية وخبرة اما ان نبدأ النقاش بكلمة فضفضة وهي الاحترام من عدمه فهذا نوع من الخوف والخوف يؤدي الى الارتباك والارتباك يؤدي الى الفشل ولهذا تحلوا بالشجاعة الكافية وقدموا بدائل منطقية او اسكتوا
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13 - mre الأحد 05 غشت 2018 - 23:22
الله يكتر من امثالك.............
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4
14 - أكاديري من المانيا الأحد 05 غشت 2018 - 23:23
لو جاتك إستدعاء بزز منك تحاضر ..
القضية ما أحد تسوق لك وما أحد قال لك تعال الى القصر ...
هدو كيصحاب لهم واش حنا اطفال صغار لا نفهم ههه
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-5
15 - driouch الأحد 05 غشت 2018 - 23:23
الفصل 52
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.
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0
16 - دكالي الأحد 05 غشت 2018 - 23:24
نعم نعم نعم كلامه كله منطقي واحيه عن هاد الرسالة.
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3
17 - leila الأحد 05 غشت 2018 - 23:25
أفكار هذا السيد هي نفسها المتداولة من طرف المغاربة على شبكات التواصل الإجتماعي وهيسبريس نفسها، ولا ندري لم لا تتفاعل معها الحكومة ولا يتفاعل معها الملك فكأنما الملك وحكومته ورجال دولته من كوكب غير كوكب الشعب الذي يحس أنه وحيد في دوامة معاناته وقهره، لا يبالي به أحد بتاتا، لا مكان له في إعراب المسؤولين، لا أحد يريد أن يتزعزع عن موضعه، ولا أحد مستعد لتقديم التضحيات إن لم يكن الشعب المغبون الذي يؤديها قسرا، ما هذا العالم الغريب؟ deux vitesses deux mesures, cela ne peut qu’aboutir à un affrontement dont nul ne mesure les conséquences
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4
18 - المرابطين الامازيغ الأحد 05 غشت 2018 - 23:29
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" اكيد ما الخطأ في مناقشت خطاب الراعي مادما هو المسؤول عن الرعية يجب عليه الاستماع الى الرعية ومعرفت احتياجاتها ومعانتها واصلاح ما يجب اصلاحه وتغير ما يجب تعيره والا لا معنى لرعايته ومكانته.
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0
19 - استوقفني ما يلي... الأحد 05 غشت 2018 - 23:32
استوقفني في حديث السيد الشناوي ما يلي:
1_خطب الملك غير مقدسة وقابلة للنقاش؛ وينبغى ان تناقش في اطار من الاحترام.
2_حفل الولاء من الطقوس التي ينبغي تجاوزها.
3_الشعب المغربي يريد معرفة ماهي "الاخطاء" بالضبط التي ارتكبها السيد وزير المالية لتتم اقالته.
4_بلاغ القصر يتحدث عن الاقالة والمحاسبة في حين ان ما طبق لحد الان هو الاقالة فقط.
5_الرجل يقول ايضا انه لم يحضر حفل الولاء لانه لم يتم استدعاؤه..وحتى ان استدعي فهو لن يحضر.
6_التنمية البشرية لم تحقق الاهداف المنتظرة منها.
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6
20 - tarik.uk الأحد 05 غشت 2018 - 23:32
كلام في الصميم، مع احترامي لملكنا، الاعفاء ليس محاسبة. اذا راى ملكنا ان هذا الوزير غير كفء فعليه اعطاء الاساب ألتي ادت الى الى اعفاءه و تولية شخص اكفء منه الذى يكون عالما بمى ينتظره ان اخفق.
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2
21 - حاتم الأحد 05 غشت 2018 - 23:32
للأسف يا شناوي، المغاربة صوتوا لمن وعدوهم بالصلاة والصيام، وصوتوا لاخرين وعدوهم بالزرقالاف. ولا اظن أنه في يوم من الأيام سنجد أغلبية من حزبكم في البرلمان، لأنه وبصريح العبارة لا المخزن ولا المسؤولين يريدونكم في الحكم، وبل وأن 90% من المغاربة مازالو يقدسون كل ما يصدر عن المخزن والداخلية، وبالتالي لا مجال لكي نتقدم قليلا.
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22 - mouktadi abderrazak الأحد 05 غشت 2018 - 23:33
كلام معقول و الأغلبية الساحقة من ابناء الشعب لا تخالفك الرأي ولكن كن على يقين باننا سنبقى مقاطعون وعلى الدرب سائرون وللانتخبات المقبلة مقاطعون . هنا بالمغرب كل من تسيس إلا ولص محترف .هذا ما استنتجناه من الاحزاب والجمعيات والنقابات في هذا البلد الحبيب .
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23 - السوسي الأحد 05 غشت 2018 - 23:35
لن نصل الى الديمقراطية مثل البلدان المتقدمة ابدا بكل بساطة لأننا منفقون ونحب الحياة ولو في مطرح للازبال
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24 - البرنس الأحد 05 غشت 2018 - 23:37
أتفق مع السيد الشناوي في كل ما قال، نشكر له جرأته و شجاعته، بالمقابل على الشعب المغربي أن يعي أن الكرامة و العزة و العيش الكريم لا نقاش فيهما، نريد شعبا واعيا متنورا يعي ما عليه من واجبات دون التنازل عن أدنى حق من حقوقه
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