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كُتّاب وآراء
حزب إسباني: واقعة "شرطي سبتة" تؤكد جديّة المؤسسات المغربية
لازالت واقعة رفض شرطي مغربي مصافحة مندوب الحكومة المحلية لثغر سبتة المحتل تثير ردود فعل متباينة، إذ استنكر حزب إسباني "تضرر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا على خلفية الزيارة التي قام بها المندوب خوان بيباس إلى الممر الحدودي الفاصل بالتزامن مع مناسبة تخليد احتفالات عيد العرش".
وأضاف حزب "معك نحن الديمقراطية"، الذي أنشئ في 22 من الشهر الماضي، أن حاكم مدينة سبتة وضع نفسه في موقف محرج بزيارته المنطقة المحاذية للجدار الأمني العازل الذي يبعد فقط بـ20 كيلومترا عن مدينة تطوان، التي كانت تشهد احتفالات الذكرى 19 لجلوس الملك محمد السادس على العرش.
وعبر التنظيم السياسي ذو التوجه الليبرالي عن انزعاجه من هذا الزيارة التي تمت في مناسبة لها رمزية خاصة بالمغرب، إذ ستعتبر بمثابة "محاولة لتأكيد السيادة الإسبانية على الثغر"، لاسيما في ظل المطالب المتكررة للعديد من التنظيمات الحقوقية والحزبية بالمغرب من أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية.
وأضاف الحزب ذاته أن التحرك الذي قام به كل من المسؤول الحكومي بيباس والقيادي بابلو كسادو، المنتخب مؤخرا على رأس الحزب الشعبي خلفا لمريانو راخوي، إلى النقطة الحدودية الفاصلة، "لم يكن موفقا ويدل عن فقدان البراعة السياسية التي تقتضيها العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط".
وتابع التنظيم، ضمن بيان نقلت مضامينه صحيفة "ثيوتا أكتواليداد" الإسبانية، بأن "الفعل لم يراع العلاقات الهشة بين المغرب والمملكة الأيبيرية"، موضحا في المنحى ذاته أن "الزيارة تفتقر إلى اللباقة السياسية، الأمر الذي ستكون له عواقب على ساكنة سبتة في قادم الأيام"، على حد وصفه.
"ردة فعل الشرطي المغربي تدل عن عدم وجود تفاهم ودي مع البلد الجار، عكس ما حاول بيباس الترويج له"، يضيف حزب "Contigo Somos Ceuta"، الذي يرأسه المغربي عبد المالك محمد، قبل أن يؤكد أن الصورة التي ظهر بها الأمني المغربي "تبدد أي شك حول الطابع الجدي للمؤسسات المغربية".
وطالب الحزب الإسباني بضرورة إحداث "مجلس الجوار"، مهمته السهر على تعزيز التفاهم الودي بين حكومتي البلدين بغية تفادي تكرار مثل هذه الوقائع التي تؤثر سلبا على طبيعة العلاقات الدبلوماسية، داعيا في الآن نفسه إلى عدم إغراق مدينة سبتة في مزيد من العزلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
مشيت مرة وحدة لسبتة وقسمت بالله منرجع ليها دامها بيد السبانيول...قمممة الذل والاهانة...والصراحة...حتى المغاربة متيسواوش الي كيدخلو عليهم ملايين اليوروهات يوميا من البيع و الشرا وبنفس الوقت كيعاملوهم فحال الكلاب
خاص المقاطعة توصل حتى لسبتة و نساليو من سلعتها و نخليوهم يغرقو بيها
اما حلها و تحريرها فعلمه عند الله
المغرب يبيع ثرواته في باطن الأرض والبحر بأبخس الأثمان . وتنتظرون استرجاع سبتة .
يخرج علينا من لا يفقه شيئا في الكفاح و النضال و يقول ثورة زائفة و منهم حتى من سب الشهداء الأبرار و لن نرد عليهم لان لعنة الشهداء ستطالهم لا محالة
و من اكتفى بالضرب تحت الحزام و بالاستقلال النسبى و كفاحه هو تنظيم مسيرات لغزو مناطق مات من أجلها أخرون و المطالبة بأراضي ضحى من أجلها الأخرون هؤلاء سيرون في هذا الشرطي بطلا ليس ككل الأبطال و يجب أن يعمل له تمثال وووو ...
و لكن ما الفائدة و السلطات لا تستطيع حتى قول كلمة ّالمحتل" في وجه اسبانيا و لم و لن تطالب أبدا بها و إنما يستقوون على الصحاروة
باش تكون وطني فالمغرب خاصك غير شويا ديال قلة لحيا .
متى كان عدم رد التحية و المصافحة وطنية ؟
إلا في بلاد لا يجب أن تستغرب و أنت فيها .
بلاد الغوغاء الدهماء .
يترجمون الغباء إلى وطنية .
أتحدى هدا الشرطي البطل !!!
أن يجيب على هدا بكل موضوعية .
هل سكان سبتة و مليلية يريدون العودة للمغرب ؟
بتعبير دقيق
لو خيرناهم بين المغرب و إسبانبا مادا سيختارون ؟
النتيجة واضحة وضوح الشمس في الواحدة بعد الزوال في سماء زاكورة في شهر غشت .
باركا ماكندبو على روسنا .
باركا مانترجمو الوقاحة بالوطنية .
و قلة لحيا بالشهامة .
دبا زعما ملي ماسلمش هاد الشرطي علي داك المسؤول الإسباني غازي تحرر سبتة ؟
يا أمة ضحكت من جهلها الامم .
وعند إنشائها يتم فتح المجال للتهريب المعيشي لفترة محددة ريثما يتم إيجاد حلول للتشغيل بالمنطقة وعندها يكون الجميع مستفيد:ممارسو التهريب المعيشي ,الدولة بعدم تهريب العملة (لأن السلع هناك تباع وتشترى بالأورو والجميع ملزم ب"صرف الدرهم إلى الأورو"وكذلك الشركات المغربية التي دائما ما تشتكي من منافسة التهريب المعيشي لها بحيث يكون بإمكانها فتح فروع لها في تلك المنطقة الحرة بهدف الإستيراد ولكن في نفس الوقت تستفيد هي أيضا من التهريب المعيشي ريثما يتم إيجاد حلول جذرية ويبقى المتضرر الوحيد هو تجار سبتة التي ستعود حتما للسيادة المغربية:
مشكلة النساء التي تبرز بين الفينة والأخرى هي بسبب تحديد ساعات الدخول والخروج لهولاء الممتهنين للتهريب المعيشي:في ظرف 2 ساعات أو 3 ساعات تدخل الملايير لسبتة من العملة المغربية ومع ذلك:"الماكلة فينا واللعنة فينا"لا يقدّرون ذلك ويحتقرون هؤلاء الممتهنين بل أكثر من ذلك يضربهم حرس الحدود
اول شيء احسبه لصالح الشرطة المغربية التي لا اتحملها في داخل المغرب هو هذا الحدث الفريد من نوعه والذي حمسني وحمس كثيرا من المغاربة....
لقد قام الشرطي المغربي بشيء جد وطني وممتاز واشكره جدا على وطنيته......ولا بد ان نطرد الاستعمار الوحشي الخبيث مهما طال الزمن...