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الرئيسية | سياسة | حزب إسباني: واقعة "شرطي سبتة" تؤكد جديّة المؤسسات المغربية

حزب إسباني: واقعة "شرطي سبتة" تؤكد جديّة المؤسسات المغربية

حزب إسباني: واقعة "شرطي سبتة" تؤكد جديّة المؤسسات المغربية
متابعة من خالد ملوك (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 06 غشت 2018 - 20:00

لازالت واقعة رفض شرطي مغربي مصافحة مندوب الحكومة المحلية لثغر سبتة المحتل تثير ردود فعل متباينة، إذ استنكر حزب إسباني "تضرر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا على خلفية الزيارة التي قام بها المندوب خوان بيباس إلى الممر الحدودي الفاصل بالتزامن مع مناسبة تخليد احتفالات عيد العرش".

وأضاف حزب "معك نحن الديمقراطية"، الذي أنشئ في 22 من الشهر الماضي، أن حاكم مدينة سبتة وضع نفسه في موقف محرج بزيارته المنطقة المحاذية للجدار الأمني العازل الذي يبعد فقط بـ20 كيلومترا عن مدينة تطوان، التي كانت تشهد احتفالات الذكرى 19 لجلوس الملك محمد السادس على العرش.

وعبر التنظيم السياسي ذو التوجه الليبرالي عن انزعاجه من هذا الزيارة التي تمت في مناسبة لها رمزية خاصة بالمغرب، إذ ستعتبر بمثابة "محاولة لتأكيد السيادة الإسبانية على الثغر"، لاسيما في ظل المطالب المتكررة للعديد من التنظيمات الحقوقية والحزبية بالمغرب من أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية.

وأضاف الحزب ذاته أن التحرك الذي قام به كل من المسؤول الحكومي بيباس والقيادي بابلو كسادو، المنتخب مؤخرا على رأس الحزب الشعبي خلفا لمريانو راخوي، إلى النقطة الحدودية الفاصلة، "لم يكن موفقا ويدل عن فقدان البراعة السياسية التي تقتضيها العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط".

وتابع التنظيم، ضمن بيان نقلت مضامينه صحيفة "ثيوتا أكتواليداد" الإسبانية، بأن "الفعل لم يراع العلاقات الهشة بين المغرب والمملكة الأيبيرية"، موضحا في المنحى ذاته أن "الزيارة تفتقر إلى اللباقة السياسية، الأمر الذي ستكون له عواقب على ساكنة سبتة في قادم الأيام"، على حد وصفه.

"ردة فعل الشرطي المغربي تدل عن عدم وجود تفاهم ودي مع البلد الجار، عكس ما حاول بيباس الترويج له"، يضيف حزب "Contigo Somos Ceuta"، الذي يرأسه المغربي عبد المالك محمد، قبل أن يؤكد أن الصورة التي ظهر بها الأمني المغربي "تبدد أي شك حول الطابع الجدي للمؤسسات المغربية".

وطالب الحزب الإسباني بضرورة إحداث "مجلس الجوار"، مهمته السهر على تعزيز التفاهم الودي بين حكومتي البلدين بغية تفادي تكرار مثل هذه الوقائع التي تؤثر سلبا على طبيعة العلاقات الدبلوماسية، داعيا في الآن نفسه إلى عدم إغراق مدينة سبتة في مزيد من العزلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ريما الاثنين 06 غشت 2018 - 20:16
جمعوا قلوعكم وخويو البلاد و حتى حد ماغادي يقيسكم بشي وعلاقات ما علاقات مدريدية رباطية زيدوها على راسكم
مشيت مرة وحدة لسبتة وقسمت بالله منرجع ليها دامها بيد السبانيول...قمممة الذل والاهانة...والصراحة...حتى المغاربة متيسواوش الي كيدخلو عليهم ملايين اليوروهات يوميا من البيع و الشرا وبنفس الوقت كيعاملوهم فحال الكلاب
خاص المقاطعة توصل حتى لسبتة و نساليو من سلعتها و نخليوهم يغرقو بيها

اما حلها و تحريرها فعلمه عند الله
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86
2 - الالهاء الاثنين 06 غشت 2018 - 20:18
ماهي الامسراحيات مخزنية للالهاء الشعب وابعاده عن قاضياه العادلة تقسيم التروة سجن ناهبي اموال وتروات الشعب المرور الى الملكية البرلمانية لنمودج السويدي اخراج الجراد الاسود وغلق الحدود للان البلاد اصبحت مزبلة افرقيا
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-6
3 - khalid الاثنين 06 غشت 2018 - 20:18
سبتة المحتلة ومليلية المغتصبة أراضي مغربية وجزء لا يتجزأ من وطننا
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52
4 - Aktam الاثنين 06 غشت 2018 - 20:19
سلام كل الخوف هو توقيف داك الشرطي المسكين ...يقولو ليه علاش درتي هاد الشي...اصلا لبللد مبقيت فاهم فيها شي لعبة
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33
5 - عندما اتت حليمة هرب العريس الاثنين 06 غشت 2018 - 20:20
عندما كثر اللغط واللهط على سبتة ومليلية من طرف المغاربة الاحرار لجات الدولة العميقة لهذا الاسلوب والسينما واتوا بالحاكم الوهمي والاعلام واختاروا شرطي نحيف وتركوا الشرطة الوسيمة لازالت اسرار سبتة ومليلية والمغرب ككل غامضة لازال معنا حزب الاستقلال والمغرب مستقل والحزب لماذا ساري المفعول
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-33
6 - ولد حميدو الاثنين 06 غشت 2018 - 20:25
روسيا في عهد القيصر باعت ألاسكا لأمريكا فحتى سبتة و مليلية علينا أن نعرف إن كان احتلال أو بيع و شراء أو من أجل مقايضتهما بمضيق جبل طارق من أجل حراسة الممر لأن الإنجليز هم الدين كانوا وقتئد قادرين على حماية الملاحة فيه و اسبانيا و المغرب مجرد متعاونان
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14
7 - طارق حتى لأولاد علي الاثنين 06 غشت 2018 - 20:26
بالله عليكم أين تتجلى جدية مؤسساتنا ؟
المغرب يبيع ثرواته في باطن الأرض والبحر بأبخس الأثمان . وتنتظرون استرجاع سبتة .
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20
8 - underscore الاثنين 06 غشت 2018 - 20:27
لما يضحى الملايين من أجل بلد و يكون في كل عائلة 3 أو 4 من الشهداء و يبلغ عددهم من 54 إلى 62 مليون و نصف مليون من الشهداء الأبرار
يخرج علينا من لا يفقه شيئا في الكفاح و النضال و يقول ثورة زائفة و منهم حتى من سب الشهداء الأبرار و لن نرد عليهم لان لعنة الشهداء ستطالهم لا محالة
و من اكتفى بالضرب تحت الحزام و بالاستقلال النسبى و كفاحه هو تنظيم مسيرات لغزو مناطق مات من أجلها أخرون و المطالبة بأراضي ضحى من أجلها الأخرون هؤلاء سيرون في هذا الشرطي بطلا ليس ككل الأبطال و يجب أن يعمل له تمثال وووو ...
و لكن ما الفائدة و السلطات لا تستطيع حتى قول كلمة ّالمحتل" في وجه اسبانيا و لم و لن تطالب أبدا بها و إنما يستقوون على الصحاروة
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-7
9 - محمد عزوز الاثنين 06 غشت 2018 - 20:28
على كل مغربي أن يقبل رأس هذا الشرطي ان قابله. الله يرضى عليك. جبل وأسد في أن واحد.
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10
10 - matrix الاثنين 06 غشت 2018 - 20:30
سلام الله عليكم في قانون الشركة أو الدرك أو القوات المسلحة ممنوع منعا كليا أن تصافح اي مسؤول اجنبي وهدا شي معرف في الشرطة
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15
11 - عبدالله الاثنين 06 غشت 2018 - 20:30
تريد احتقارها يا بورقعة وتعلم جيدا ما هم المغاربة، اقسم بالله العلي العظيم وإنشاء الله سوف تخرج من سبتة ومليلية بغيتي او كرهتي ، حاولت ان تقيس شعور المغاربة ولكن الجندي أجابك جوابا مغربيا عريقا الذين تعرفونه جميعا ، جواب أربعين مليون مغربي وما يجري في دمه، الوقت اتي انشاء الله غير انتظرونا نحن آتيين بالسلام او شيءا اخر ومن الاحسن سلاما لأننا جيران وليس في مصلحتكم او مصلحتنا العنف ولكن ان اضطرتنا الأمور نحن وجادون للموت على ارض اجدادنا. في المستقبل انصحكم لا ل Provokation لانها ليست في مصلحتكم لأنكم غادي تنوضو السبع قبل من وقتو.
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-4
12 - حسن رأي الاثنين 06 غشت 2018 - 20:32
تحية لهذا الشرطي الشهم ولد البلاد و باراكا من الفهامة الخاوية فالتعليقات قهرتونا
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8
13 - ولد لعيون الاثنين 06 غشت 2018 - 20:32
الشرطي لم يتصرف من تلقاء نفسه فلبروتكول يمنع عليه مصافحة اي دبلوماسي وانتم جعلتم منها ملحمة
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8
14 - عبد الحميد الاثنين 06 غشت 2018 - 20:35
ماذا لو قطعنا العلاقة مع إسبانيا ، وأغلقنا كل قنوات التواصل والتعاون معها إلى أن تسلمنا سبتة ومليلية وجميع الجزر المغربية؟ فما يحز في النفس هو أننا نرى سبتة بالقرب منا ولا نستطيع الدخول لها إلا بتأشيرة وكأنها جزء من أوربا رغم أن ترابها ملتصق بترابنا وتاريخها جزء من تاريخنا وسكانها الأصليون لازالوا متشبتين بمغربيتهم...
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-5
15 - أدربال الاثنين 06 غشت 2018 - 20:36
ساهل تكون وطني في بلد الوطنية فيه للفقراء .
باش تكون وطني فالمغرب خاصك غير شويا ديال قلة لحيا .

متى كان عدم رد التحية و المصافحة وطنية ؟
إلا في بلاد لا يجب أن تستغرب و أنت فيها .
بلاد الغوغاء الدهماء .
يترجمون الغباء إلى وطنية .

أتحدى هدا الشرطي البطل !!!
أن يجيب على هدا بكل موضوعية .
هل سكان سبتة و مليلية يريدون العودة للمغرب ؟
بتعبير دقيق
لو خيرناهم بين المغرب و إسبانبا مادا سيختارون ؟
النتيجة واضحة وضوح الشمس في الواحدة بعد الزوال في سماء زاكورة في شهر غشت .
باركا ماكندبو على روسنا .
باركا مانترجمو الوقاحة بالوطنية .
و قلة لحيا بالشهامة .
دبا زعما ملي ماسلمش هاد الشرطي علي داك المسؤول الإسباني غازي تحرر سبتة ؟
يا أمة ضحكت من جهلها الامم .
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5
16 - بنت كاستييخو الاثنين 06 غشت 2018 - 20:37
والله لو أنشأ المغرب منطقة حرة بالفنيدق تدخلها السلع مباشرة من الخارج على غرار ما يتم في سبتة لأصيبت هذه الأخيرة بالكساد ولطالب مواطنوها الإسبان قبل المغاربة بالإنضمام للسيادة المغربية
وعند إنشائها يتم فتح المجال للتهريب المعيشي لفترة محددة ريثما يتم إيجاد حلول للتشغيل بالمنطقة وعندها يكون الجميع مستفيد:ممارسو التهريب المعيشي ,الدولة بعدم تهريب العملة (لأن السلع هناك تباع وتشترى بالأورو والجميع ملزم ب"صرف الدرهم إلى الأورو"وكذلك الشركات المغربية التي دائما ما تشتكي من منافسة التهريب المعيشي لها بحيث يكون بإمكانها فتح فروع لها في تلك المنطقة الحرة بهدف الإستيراد ولكن في نفس الوقت تستفيد هي أيضا من التهريب المعيشي ريثما يتم إيجاد حلول جذرية ويبقى المتضرر الوحيد هو تجار سبتة التي ستعود حتما للسيادة المغربية:
مشكلة النساء التي تبرز بين الفينة والأخرى هي بسبب تحديد ساعات الدخول والخروج لهولاء الممتهنين للتهريب المعيشي:في ظرف 2 ساعات أو 3 ساعات تدخل الملايير لسبتة من العملة المغربية ومع ذلك:"الماكلة فينا واللعنة فينا"لا يقدّرون ذلك ويحتقرون هؤلاء الممتهنين بل أكثر من ذلك يضربهم حرس الحدود
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4
17 - I LIKE EUROP الاثنين 06 غشت 2018 - 20:38
العديد ديال المغاربة والمغربيات كيمشيو يتعالجو في الصبيطارات ديال المدينتين الاسبانيتين النظيفتين سبتة ومليلية وحتى الدكاكين السياسية كيمشيو يتعالجو تما واش كاينة ولا ماكيناش???
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7
18 - ابي الجعد...يا زينة المدن الاثنين 06 غشت 2018 - 20:52
اعيش هنا في هذا اليلد الاستعماري لمدة ثلاثين سنة .....وانا اسباني ومغربي......لكني والله اقسمت الا ازور ابدا هاتين المدينتين السليبتين ابد الهر لما في ذلك من اهانة وذل وهوان واستهزاء بالانسان المغربي....بالحكومة المغربية...بالتاريخ المغربي الحافل والغني بالحهادات المتعددة التي طوعت الجبال والسهول......وطردت المستعمر الغاشم الحاقد الاسباني والفرنسي....
اول شيء احسبه لصالح الشرطة المغربية التي لا اتحملها في داخل المغرب هو هذا الحدث الفريد من نوعه والذي حمسني وحمس كثيرا من المغاربة....
لقد قام الشرطي المغربي بشيء جد وطني وممتاز واشكره جدا على وطنيته......ولا بد ان نطرد الاستعمار الوحشي الخبيث مهما طال الزمن...
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-2
19 - البرجي الاثنين 06 غشت 2018 - 20:54
موطني موطني لن نركع ثانية إلا حين نريد تقبيل أراضينا المحتلة التي اشنقنا لها من زمان....موطني موطني لا تيأس فلقد أنجبت نساء و رجالا لن يفرطوا في جزء من وطنهم اطمن يا وطني أنت تسكن فينا قبل أن نسكن فيك.
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-2
20 - واحد من الناس الاثنين 06 غشت 2018 - 21:00
المشكلة لبسة في الإسبان المشكلة ان المغاربة السبتاوين يرفضون رفض قاطعا العودة الى احضان المهلكة وقد كانة هناك استطلاعات لرأي اتبتت دالك بل لو سألتم اي مغربي في الداخل سيقول لكم نود ان نصبج تحة الحكم الإسباني لما توفره السلطات الاسبانية من رغد العيش وصحة وتعليم عكس مهلكتنا ههههههه
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4
21 - Karim الاثنين 06 غشت 2018 - 21:00
نساو عليكم سبة ومليلية. والله لن تسلمهما اسبانيا الى المغرب ولو قامت الحرب العالمية الثالثة. والمغرب يعرف ذتلك. امامسرحية الشرطي فلا تهم احدا سوى من اعطى لها اهمية اكثر من قيمتها
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0
22 - الوجدي الاثنين 06 غشت 2018 - 21:05
رجل بمعنى الكلمة و يجب ان نفتخر به ،
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-2
23 - تماسينت المنسية alhoceima الاثنين 06 غشت 2018 - 21:11
احنا كنتمناو من ملك اسبانيا نصره الله وايده يفتح لينا الحدود ونمشيو نعيشو بحالنا بحال الناس والله العظيم رانا مقهورين ومخنوقين ومزلوطين النجدة النجدة النجدة النجدة اغيثونا انقذونا اغيثونا اغيثونا من فظلكم نرجوكم نرجوكم اغيثونا النجدة النجدة النجدة please please please help os
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0
24 - سعيد الاثنين 06 غشت 2018 - 21:13
بآختصار الشرطي ولد الوقت متعلم وابن أستاذ ورمز لالشباب العاقل والمحب لبلده وأتحسر على ولاد البلاد صحاب نص نص في المقاهي والشعارات الفضفاضة قالك كتنقصو اللباقة وأنا أقول لهم تنقصكم الحكمة والوطنية ونقص حسي فيما هو جدي
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0
25 - محمد العاقل الاثنين 06 غشت 2018 - 21:14
الشرطي لي مبغاش يسلم يحسان عوانوا مسكين يكون راه عاقبوه بلمزيان وأنا متأكد ان مدير اﻷمن الحدودي اعتذر لحاكم سبتة. ادام الله في عمره اعتذارا كتاابيا. او شويا. على تصرف الشرطي. هاذه حقيقة لا يفهمها المداويخ. دمتم مقاطعين. ادام الله عليكم الصحة والعافية. ونجاكم من عبودية البشر
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0
26 - مفتاح الاثنين 06 غشت 2018 - 21:18
سياسة فاسلة للضحم على الشعب المغربي . سبتة ومليلية لن تعود بعدم مصافحة المندوب مع تقديري لفعل الجندي الذي لم ينفذ الا الاوامر . لان الدول تسترجع الحقوق بالقوة . وليس في مصلحة المغرب البحث عن عدو ثالث شمالا . وهو ما يعني الانتحار السياسي والجيوستراتيجي . مصلحة المغرب مع اسبانيا رغما عن انفه . امام تردي الوضع السيايي مع الشرق والجنوب . فلم يبق للمغرب الا الشمال والغرب . فلا يزايد علينا احد بقوة المغرب الخرافية . ولنكن واقعيين . اسبانيا استفادت نن المغرب والمغرب يستفيذ من اسبانيا . تبق بعض الامور عالقة . الى ان يشاء الله . ويجب اعمال لغة المصلحة قبل الارض . لان المغرب لن يكون بمقدوره فتح ثلاث جبهات عداءية . لانه الخاسر الاكبر
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