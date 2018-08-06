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الرئيسية | سياسة | بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون

بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون

بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 06 غشت 2018 - 16:55

كشف رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أن غيابه عن الساحة السياسية وتواريه عن الأنظار في اللقاءات الحزبية منذ عزله من رئاسة الحكومة، وكذا فشله في قيادة العدالة والتنمية لولاية ثالثة، جعله يدخل في أزمة نفسية.

وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث في ملتقى شبيبة حزبه العدالة والتنمية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أنه كان "في حالة نفسية صعبة جدا"، قائلا: "راني مأزم"؛ كما أورد أنه يجد نفسه مضطرا للسكوت، وزاد مستدركا: "لكن ظروف البلاد جعلتني أفكر..مرة قلت يجب أن أقطع علاقتي مع الحزب".

وعرج الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح" على مضامين خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش، خاصة حين حديث العاهل المغربي عن إحساسه بأن "شيئا ما ينقصنا"، إذ قال بنكيران: "كنت أريد أن أقول للملك إن ما ينقصك هو أن يكون معك رجال مخلصون، فالشعب المغربي يعرف ملكه جيدا ويعرف أنه له نوايا حسنة ويريد تطوير بلاده، وأنه "رجل مزيان"".

وعاد رئيس الحكومة السابق إلى التصريحات التي أدلى بها القيادي في "البيجيدي" عبد العالي حامي الدين حول الملكية، حين وصفها بكونها تعيق التنمية، فعاتبه على ذلك قائلا: "ما قاله حامي الدين لا يجب أن يقوله؛ فلا يمكن السماح بالقول إن الملكية عائق للتنمية؛ بل هي ضامن الاستقرار"، قبل أن يعود للدفاع عن المستشار البرلماني قائلا: "لكن ليس أن يقول ذلك "نقجوه"، فإن أخطأ نرده..هو مستهدف حسب قناعاتنا، ولن نسلمه بغير حق".

وبعد أن أكد أنه وأعضاء الحزب المؤسسين قاموا بمراجعات لمواقفهم من الملكية دون أن يحصلوا على أموال أو يتلقوا اتصالا من مستشار ملكي، شدد على أن "الملكية ما باغياش لي يبندق ليها، وإنما لي يكون مسؤول في البلاد ويوقف"، وزاد: "في 20 فبراير ارتجت الأركان وكنا سندخل مسارا مجهولا، ثم قدرنا ألا نذهب فيه، ونقف إلى جانب نظامنا الملكي ونطالب بالإصلاح، واستجاب لنا الملك ثم الشعب؛ وهذا سر وصولنا إلى الحكومة".

زعيم الحزب كما وصفوه في التقديم، والذي هتفوا بعودته في كثير من المرات، دعا شبيبة العدالة والتنمية إلى "عدم التفريط في الملكية"، مضيفا: "شخص الملك يجب أن يحظى بالاحترام والتقدير".

ولكونه يعلم أن خرجته ستحدث ضجة وسط حزبه وقيادته، أكد بنكيران أنه لم يكن يرغب في القدوم، لأن حديثه السابق تسبب في ضجة، موردا: "قلت أنا نسكت كاع.. إلى هضرت على الحزب سيقولون تتدخل في القيادة، وإن تكلمت عن الحكومة سيقولون بنكيران من أسقطها".

ورغم أنه كان رئيسا للحكومة والمسؤول الأول عن برامجها ومشاريعها وسياستها الإستراتيجية، إلا أن بنكيران انتقد وضعية قطاع التعليم والصحة.

وقال بنكيران في هذا الصدد: "لا نطلب من المدرسة المغربية أن تكون مثل الأمريكية أو الفرنسية، ولكن نطلب أن يكون هناك تعليم مقبول، والأمر نفسه في المستشفيات التي صرنا بها أضحوكة ويصورها الأجانب"، في إشارة إلى تصوير مستعجلات ابن رشد بالبيضاء قبل أيام، وزاد: "هناك أمور كثيرة كتقطع القلب في البلد..هناك شباب يرمون أنفسهم في البحار ونساء كريمات يتعاطين للدعارة في الداخل والخارج بسبب الفقر المدقع".

وتابع رئيس السلطة التنفيذية السابق، الذي كان يخضع لإمرته وزير الاقتصاد والمالية والمشرفون على إعداد الميزانيات: "من يشتغلون على الميزانية لا يفكرون في الفقراء والمساكين، يعرفون المليارات والاستثمارات والمشاريع، والآخرون من لهم؟".

ولم يفوت بنكيران، الذي صام عن الكلام لأشهر، الفرصة دون مهاجمة خصومه، وعلى رأسهم نور الدين عيوش، رجل الإشهار وصاحب نظرية التعليم بالدارجة، إذ قال: "يجي واحد كيعتبر راسو صديق الملك ويصف المذهب المالكي بالمتخلف، وهو لا يعرف حتى الحديث بالعربية، فهذا غير معقول".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - mohamed الاثنين 06 غشت 2018 - 17:08
il n'a plus de barbe ?!?!?!?
une nouvelle approche sûrement hhhhh
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61
2 - هههههه الاثنين 06 غشت 2018 - 17:09
السيد زعم سويا بعدما كان في المعمعة كان يتكلم بالقياس والالغاز هههه
الان اصبح يزعم احب كم بقي للإنتخابات
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53
3 - abdou rabat الاثنين 06 غشت 2018 - 17:09
خليك عزيز عند واحد عشرة فالمآئة ديال المغاربة اما رآه الشعبية ديالك نزلت بشكل كبير
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69
4 - منير الاثنين 06 غشت 2018 - 17:09
نتمنى آلا يعود بنكيران للعمل السياسي بالمرة فهو من أزم وضع الطبقة المتوسطة و أهلك البلاد و العباد بقرارانه الجاءرة
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117
5 - immad الاثنين 06 غشت 2018 - 17:10
الرجال غير المخلصين الذي تحدث انهم هم اعضاء حزبك يا بنكيران... اعترف بانكم دون المستوى واوصلتم الوطن الى الهاوية.
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95
6 - جلول الاثنين 06 غشت 2018 - 17:10
لأول مرة تقول الحقيقة ،وهذا إعتراف ضمني منك بأنك لم تكن يوما صادقا مع المغاربة ومع الملك وحتى مع نفسك.
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75
7 - عبدو الاثنين 06 غشت 2018 - 17:11
رجال الملك يكونون كيفما يكونون، لكن لا يجب أن يكونوا مثلك، لأنك كنت وبالا ومصيبة على الشعب والموظف المغلوب على أمره.
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79
8 - عبد الله الاثنين 06 غشت 2018 - 17:11
و ماذا تسمي هذا الكلام يا بن كيران .
الدولة العلوية تعرف جيدا ، كيف تسيس البلاد و لا تحتاج لشطحاتك المخزية .
نحن اكتوينا بك و اكتوى ابناؤنا و اسرنا .
لا تقلب المواجع .
اعفينا من ارائك و بالمرة من وجهك .
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64
9 - الوطنية الاثنين 06 غشت 2018 - 17:12
كنت اول المتبندقين عندما كنت رئيسا للوزراء حيث كنت تحشر اسم جلالة الملك في كل تدخلاتك . الرجال السياسيين في المغرب ما كاينش . اما الرجال بحق لا يتحزبون ولا يدخلون السياسة .اما من يدخلها فقط لنية في نفس يعقوب
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58
10 - mohamed الاثنين 06 غشت 2018 - 17:13
اوا نتا كنت رئيس الحكومة منين تتقول بأن الملك ينقصه رجال مخلصين ادن انت ليس مخلصا لأنك كنت رئيس حكومة و مادارتي والو غير ثقلتينا بالديون للبنك الدولي هادشي لدرتي ا بن طيران عفوا ابن كيران
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50
11 - المكلخ الاثنين 06 غشت 2018 - 17:13
لا زلت اطرح السؤال على السيد حامي الدين كيف تعوق الملكية تطور المغرب؟
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11
12 - أيمن الرباطي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:14
السلام عليكم
الله ياخد فيك الحق .
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54
13 - محمد انور الاثنين 06 غشت 2018 - 17:14
ما عندي علاقة بالسياسة واول مرة نعلق ف هاد هيسبريس و لكن ملي قريت الكلام ديال هاد بنكيران فقصني وما صبرت وقلت لابد نعلق عليه اعباد الله واش ماشي نتا لي درتي الاصلاح المزعوم ديال التقاعد وعباد الله واش ماشي نتا لي حيتي الدعم على المواد الاساسية باراكا من الكلام الخاوي نتا لي ماشي مخلص خرجتي على البلاد
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69
14 - قدور الاثنين 06 غشت 2018 - 17:14
بن كيران كينعس حتى ايعي ويجي اهضر على الشهامة والرجولة ومصلحة البلاد العفووووو
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50
15 - فعلا ما ينقص الملك ولاد الشعب الاثنين 06 غشت 2018 - 17:14
La Seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général, c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus

Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa
naissance
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7
16 - مصطفى العيساوي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:14
اﻷخبار صحيحة ومفيدة للغاية استمرو في العطاء
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-28
17 - مواطنة الاثنين 06 غشت 2018 - 17:15
ماينقصنا هو التعليم المدرسة التربية التي ترسخ القيم و المبادئ و حب الوطن و الأمانة في أداء الواجب . لك الله يا و طني !!! لك الله يا و طني !!!
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13
18 - Younes-Painter الاثنين 06 غشت 2018 - 17:15
اوا راه اسبانيا و بلجيكا و هولندا و السويد و الدنمارك و بريطانيا كلها ملكيات لكنها تقيم العدل و تقسم الحقوق بالمساواة لشعوبها. اما نحن فتلك قصة اخرى. راه الكار خاسر و شيفور ف كونجي و الروايض مفشوشين و الطريق مهرسة و الركاب ناءمون. خليها على الله و صافي
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30
19 - هشام الاثنين 06 غشت 2018 - 17:15
الله ياخذ فيك الحق على كل ما قمت به.
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36
20 - ادم الاثنين 06 غشت 2018 - 17:16
تيضحكوني العدالة والتنمية هههه ماخلاوهمش يخدمو وخلاوهم يتخلصو ...اوا اسيدي ماتخلصوش واستقلوا يلا كنتو نيتكم صافية
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23
21 - Nait Bra الاثنين 06 غشت 2018 - 17:16
ابن كيران تلف كيقلب اولي مشتشار
.وتا شد لرض احنيني..
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30
22 - مافهمتش الاثنين 06 غشت 2018 - 17:16
عاد كدوي فين كنتي شاد الحكومة كان كلشي زين فهتبني و لا لا .. و ديك ساعة بين لينا ماقديتيش قولها ديك ساعة و انسحب ماشي حتى خرجوك من باب ضيق عليك
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27
23 - das الاثنين 06 غشت 2018 - 17:17
ce qui te manque cher Monsieur Ben Kirane c'est d'admettre que tu es fini et périmé, le Makhzen t'a bien utilisé a ses fins et tu n'es meme pas sortis par la grande porte.... le Makhzen t as jeter par la petite
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18
24 - AA2018 الاثنين 06 غشت 2018 - 17:17
ذهب بن كيران و ذهبت معه اللحية
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20
25 - #مقاطعون و مستمرون الاثنين 06 غشت 2018 - 17:18
بل ان سياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومة التي ترأستها هي التي جرت الويلات ثم الويلات على الشعب المغربي الكادح و دفعته إلى الاحتجاج السلمي الشعبي العارم في كل مناطق المغرب البئيس و المقهور كالريف و جرادة و زاكورة و آخرها حراك مقاطعون الشعبي المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار و الارتفاع الصاروخي للأسعار و جشع كبار الفاسدين وناهبي المال و احتكاراتهم الكبرى المستفدين من سياسات عفا الله عما سلف التي انتهجتها من رفع الدعم عن المحروقات و الاجهاز على صناديق المقاصة و التقاعد و تحرير الدرهم. .. الخ..
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26
26 - samir الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
زعم هو الرجل. كلكم سواسية كاسنان المشط ترونها و اتخليوها مواسخة واتزيدوا باركا من النفاق السياسي
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18
27 - حسن القنيطري الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
لعلّكَ أحدُ الرجال المخلصين..لقد أضحكتنا بَعْد استعبار !! إكذِبْ..إكذِبْ حتى تصدِّق نَفْسَك ..فضحكم الله يا ذئاباً ملتحيةً..أتقصدُ رجالاً مثلك يُجهزون على هذه الأمّةِ التي شقِيَتْ بقيادتكم؟فلتذهب إلى ...التاريخ .إنتهى أمرُكَ أيها المُراوغ المُهرّج..أنصت إلى أنغام أم كلثوم وردِّد معها ،وابق كذلك حتى تُلاقي رَبَِّك بذنوب أُمَّة خنت أمانتها..حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أبها المنافقون.
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20
28 - مغربي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
هدا يعني بأنه يحيط به الفاسدين والجبناء أمثال وأمثال العثماني
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10
29 - مغربي وطني الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
هل هذا يعني انك انت مخلص والباقي كله عكس ذلك ؟ أن من يدعي الاخلاص أين ثقة المغاربة في ترشيحكم اين أصوات الناخبين اين الوعود الكاذبة اين الشتم بالمداويخ والقطيع والتهديد اين التماسيح والعفاريث اين التضليل اين اين وأين........
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14
30 - جواد الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
إذا لم تستحيي فقل ما شئت سكت فنطق فلم يقل شيئا
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10
31 - Ahmed de Rabat الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
يعني انت هو المخلص !!!!! غرفتي المغرب في الديون و رفعت الاسعار رفعة صاروخية ..و نهكت جيوب الفقراء ..سير الله ياخد فيك الحق ...يوم القيامة يحاسبوك 40 مليون مغربي ..الى مزبلة التاريخ
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20
32 - Azad meryam الاثنين 06 غشت 2018 - 17:19
راك كنت رئيسا للحكومة علاش ملقيتيش حلول للتعليم والصحةووووو دبا عاد جاي قول لما قلبك وعقلك معانا وتفكر في مصلحتنا !!!! باز مكتحشمش
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19
33 - said الاثنين 06 غشت 2018 - 17:20
19 عام هادي وهو خدام معاهم واش شكى عليك؟ يا إما أن تنتقد بشكل بناء أو أن تخرس أما أن تغطي الحق بالباطل فهو غير مقبول٠ إنه خطير ما تقوله هذا يعني أن الملك يتعامل مع ناس يسرقون وينهبون وغير مخلصين والأكيد أنه يعلم وفي يده الإستخبارات ولا يحرك ساكنا هذا ما فهته من كلامك٠
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13
34 - ملاحظ الاثنين 06 غشت 2018 - 17:20
هذا مصير الفقهاء. الذين يجرون عربة التنمية إلى الوراء و يتجلى لهم انهم يسيرون بها للأمام. كل ما وصلت إليه البلاد في ظرف 6 سنوات الماضية كان نتيجة تهور الفقهاء. و للحديث بقية.
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10
35 - المهدي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:21
كلام لا يغني ولا يسمن من جوع، عجبا لهؤلاء الذين يقولون شعرا فاذا امتلكوا شيئا من السلطة ابدعوا في تقديم الأعذار والاستفادة من الكراسي ،
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9
36 - ghita الاثنين 06 غشت 2018 - 17:21
اها كتهدر على الإخلاص ؟؟؟؟؟ فاقد الشئ لا يعطيه.
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13
37 - رشيد من لندن الاثنين 06 غشت 2018 - 17:21
أربعون مليون مغربي أصيبوا بالإحباط والأزمات النفسية بسببك يا بن نكران الخير والإحسان ديال المغاربة كاملين.
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18
38 - الديك المذبوح الاثنين 06 غشت 2018 - 17:22
بنكيران انتهى وهو الان يرقص رقصة الديك المدبوح لا اقل ولا اكثر
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8
39 - Smail الاثنين 06 غشت 2018 - 17:22
يا من مرروا بك جميع الملفات التي قضت على المواطن البسيط الان اذن عند العثماني ليصف لك بعض الادوية تخرجك من ازمتك النفسية
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9
40 - غزواني الاثنين 06 غشت 2018 - 17:22
أصبحت رجلا عاديا ويجب أن تتقبل ذلك و خطاباتك لا تأتي بجديد ولا يمكن أن تسترجع تقة الشعب وحتى المحيطين بك فل تمارس حياتك السياسية بشكل عادي دون خرجات للفت الإنتباه.
شكرا هسبرس
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7
41 - Sami الاثنين 06 غشت 2018 - 17:22
Quoiqu'on
puisse dire à son sujet,Benkirane avait du carisme (carisma) et une grande visibilité,mais Tamassih et Affarite ne l'ont pas laissé travailler.
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-8
42 - Said الاثنين 06 غشت 2018 - 17:23
أو بعثت من جديد ؟لا حاجة لنا بك وبحزبك. سوف يدخلكم الشعب الى مزبلة التاريخ في الإستحقاقات المقبلة إن شاء الله.
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4
43 - أبو اروى الاثنين 06 غشت 2018 - 17:23
انت آخر إنسان في هذا الوطن يحق له أن يتكلم عن الرجال "المخلصون" وانت أبعد نا تكون منهم.
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5
44 - commentateur libre الاثنين 06 غشت 2018 - 17:23
Le malheureux c'est qu'il y a encore des gens prêt à voter pour lui. Ce qui normal vu le niveau d'éducation bas d'une majorité des Marocain
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4
45 - مصطفى الاثنين 06 غشت 2018 - 17:23
بالله عليك تتكلم عن اوضاع البلاد،وانت الاعرف انك من اوصلتها للهاوية،لو كنت تملك ذرة حياء ،والقليل من الايمان،لاعتذرت للمغاربة،وقضيت بقية عمرك طالبا من رب العباد المغفرة على كل الماسي التي تسببت بها لهذا الشعب الكريم.
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4
46 - امازيغ سوسي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:23
ساعتك تقاضات اسي بنكيران والدليل الهزاءم المتتااية في وجدة .طنجة. اكادير وغيرها من المدن . اعطاك المواطن الدي صوت عليك الفرصة ضانا انك الامل الوحيد المتبقى وانقاد وراء شعبويتك فادا به يتفاجا انك مثلهم ان لم تكن اسوء منهم . قرات امس ماقاله افتاني : لا ارى المغرب بدون البجيدي . وبنكران زعيم اممي وليس وطني فقط . طيلة اليوم لم استطع منع نفسي من الظحك لهده البلادة والغباء وهدا الاصرار على الاستهزاء بالمواطن وعلى رفض الاعتراف بان هدا المواطن اصبح له المام بما يجري اكثر من السياسيين انفسهم . لا ارى المغرب بدون البيجبدي وبنكيران زعيم اممي .
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2
47 - Hanane Hanane الاثنين 06 غشت 2018 - 17:24
 نقول لهؤلاء البيجيديين واش نتوما بعدا باقي عندكم شي مصداقيه تحكمون من خلالها على الآخرين حزبكم انقسم لقسمين يعض بعضه بعضا صحاب بنكيران وفريق العثماني فريق يتنعم بنعيم الحكومه ويستفيد
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2
48 - المهدي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:24
كل النقط السوداء الآي ذكرها بنكيران فعلا صحيحة لكن ما لم يذكره هو انه مسؤول عن جزء كبير منها .. عقلية الطائفة والولاء للحزب والتخندق ضد الأخرين لن تغادره .. تمعنوا جيدا في حديثه عن حامي الدين : " لن نسلمه " وكأن الأمر يتعلق بمطلوب موضوع نزاع بين دولتين .. على كل قل ما شئت فقد فاتك القطار ..
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3
49 - Immigré الاثنين 06 غشت 2018 - 17:25
انت مبتلى يا اخي بنكيران. تسلح بالصبر فالفرج قريب ان شاء الله. ان بعد العسر يسرا.
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-4
50 - هشام كولميمة الاثنين 06 غشت 2018 - 17:26
أولا حركة 20 فبراير لم تطالب إلا بالعدالة الاجتماعية و الكرامة و الحرية،لأن كلام بنكيران كما لو أنها طالبت بإسقاط النظام.و أنه تدارك الموقف و اختاره الملك و "الشعب"و "فاز" بالحكومة.ثانيا،عندما كنت "رئيسا للحكومة" فأنت المسؤول عن الميزانية و بالتالي لقد أفقرت الفقير و أغنيت الغني.و ما شعار عفا الله عما سلف إلا أحسن دليل على ذلك.اما عن قولك بأن حامي الدين مستهدف،فمن يكون؟هو ليس إلا تاجر دين استفاد هو كذلك من الريع الإسلامي.تحدث عنه بنكيران كما لو أنه جيفارا.هههههه.تنطبق عليكم قولة:لو أمطرت الدنيا حرية لترى العبيد يحملون مظلات.شكرا على التفاعل.
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5
51 - fes driver الاثنين 06 غشت 2018 - 17:27
بعد خرجة بنكيران الإعلامية تأكدت من أن سياسيو المغرب يعانون من انفصام الشخصية فبالرجوع ال إلى التاريخ و الموقف السياسي للوزير الأول السابق نجد في فترته لم يفكر في الفقير في أي من برامجه بل هو من رفع الدعم و حرر الأسعار حتى أصابها السعار . هو من ملأ صندوق التقاعد الذي استنزفه المدراء الفاشلين بمال العمال و الموظفين بزيادة المساهمات و رفع سن التقاعد فهذا السياسي أسوة بالآخرين يقتل الميت و يبكي في جنازته.
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3
52 - منصف الاثنين 06 غشت 2018 - 17:27
ارجوك ان تغلق فمك الى الابد لانك لم تحرك ساكنا امام العفاريت والتماسيح بل اصلحت كل ما افسدوه على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة بدون رحمة ولا شفقة دعينك للله
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53 - عمر الاثنين 06 غشت 2018 - 17:28
بن كيران وفليلساتو ههههخخ ضحكتوني غير بدوك الشعارات
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54 - مواطن غير متحزب الاثنين 06 غشت 2018 - 17:28
التغيير يا سيدي بن كيران يجب أن يأتي من عندكم اولا.

حزبكم من تقاعد الريع البرلمانيين وهذه فضيحة اخري تسجل عليكم.

انتم لستم صادقين مع الشعب وكفاكم من بكاء الثعاليب
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55 - غيور الاثنين 06 غشت 2018 - 17:29
الملك لاينقصه الا رجالا . فعلا ولكن واش نت كنت رجل. والله غ تنشوف وجهك تنشوف المآسي لي الحقتها بهذا البلد و شعبه. ارحل انت لست مرحبا بك. دير الخير في راسك و لبس الضراعية و هز التسبيح و ادخل لدارك و سد عليك . المديونية في عهدك ارتفعت البطالة الفساد الاحتقان الاجتماعي ارتفاع الاسعار و لهيبها . هيبة الدولة انهارت بهضرة الحلايقية
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56 - Mas 2018 الاثنين 06 غشت 2018 - 17:30
Au gouvernement face A et en dehors face B. Si c est pas ca Nifak!
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57 - حجي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:30
الى مزبلة التاريخ، المغاربة سئموا منك ومن أكاذيبك
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58 - بن حمادي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:30
اتركوا الحكومة و رءيسها يعملون.كفی من الشخصنة .العثماني انسحب من الخارجية بصمت.الديمقراطية قالت كلمتها.
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59 - بنكيران قل خيرا أو أصمت الاثنين 06 غشت 2018 - 17:30
بنكيران أريد جوابا عن السؤال التالي : الملك هو الذي يحدد السياسة العامة للبلاد ...الملك هو راسم المشاريع الكبرى التي تسير عليها البلاد بدءا من المخطط الوطني للتربية والتكوين مرورا بمخطط الإقلاع الاقتصادي ثم المخطط الأزرق والمخطط الأخضر ....الملك هو الذي يعين في المؤسسات الاستراتجية في البلاد ...القوانين في البلاد لا تمر دون مصادقة الملك عليها ...خطاب الملك يعد بمثابة توجيهات يجب أن تأخد بها الحكومة ولا تناقشه ...الملك هو ..الملك هو صلاحيات بدون حدود ...كل هذه الصلاحيات والسلط وفي الأخير الملك لا يسأل إذا فشل أو اخطأ في ممارسة أي منها هل هذا يقبله العقل ؟ ...الملكية على الرأس والعين ولكن قلي بالله عليك أسي بنكيران : غدا أو بعد من بإمكاني أن أساءل ...الحكومة عمليا وبنص الدستور لا تملك سلطا وهي خاضعة للملك ومع ذلك تكون موضوع مساءلة في حين الملك الذي تأتمر بأوامره والذي بيده كل السلط لا يساءل ...عفاك أسي بنكيران عتبرني حمق و شرح ليا غي هدي ...واش بغيتو الديمقراطية لي كيحكم إعطي الحساب نقطة رجع للسطر ...هدكشي ديال ضمان الاستقرار والوحدة الترابية راه مبقاش واكل مع المغاربة جيل جديد طلع
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60 - رشيد الاثنين 06 غشت 2018 - 17:30
انت رجل الكرسي وتعشق السلطة حيثما كانت رحيلك اراح المغاربة من كثرة كلامك وتضييع الوقت في الفراغ ودعوات الفقراء واصحاب محضر 20 يوليوز ترافقك إلى يوم لقاء الله
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61 - Hooollandddddddssss الاثنين 06 غشت 2018 - 17:31
العزة لله ثم لنفسك ثم للشعب ثم الملك وليس العكس قال لك الله.... قالت لك نفسك......قال لك الشعب ويقولك لك الملك.
المك محمد السادس يقول استمعوا الي الشعب وانت كنت ولا زلت معاكسا للشعب
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62 - العصرنة الاثنين 06 غشت 2018 - 17:34
بن زيدان أيام الدعوة واللحية واليوم تبوكس مع راسو المآل والإدراك المآل
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63 - dak الاثنين 06 غشت 2018 - 17:36
فاش ما زدقاتش مع الحركة أرا نديرو مع الملك شي باركة...!!!!
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64 - استاد الاثنين 06 غشت 2018 - 17:37
كدبت على الشعب و بعته الاوهام ثم تملقت للملك .. لكن في الاخير عدت بخفي حنين ..
ربما المرض النفسي جزء من العقاب لما تسببت فيه للشعب من هلاك .
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65 - بن طيران الاثنين 06 غشت 2018 - 17:38
علاش كتقلب دبا خربتيها وقديتي الوضعية ديال ولادك وترفحتي وحسنتي اللحية وقربات الانتخابات عاد جاي طل علينا الله يمسخك وياخد فيك الحق ديال كل مواطن ومواطنة مغاربة اللي تكرفستي على حياتهم بالسياسة الفاشلة ديال حزبكم
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66 - Houssain الاثنين 06 غشت 2018 - 17:38
كنا سنصدقك لو لم يسبق لك أن كنت رئيسا لحكومة دفعت بالقطاع العمومي الى الإفلاس وجردت المواطنين من أي حماية. كانت لك الفرصة لتكون رجلا مخلصا ولم تغتنم الفرصة. هناك عديد من الخطاباتت الملكية التي لم تعر لها حكومتك ولا الحالية اي اهتمام. لن يسمح لك تلشعب تمام الله.
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67 - عابر سبيل الاثنين 06 غشت 2018 - 17:40
ألاتخجل من نفسك يا هذا؟تتحدّث عن20فبراير بلا حياء؟:لقد خرج شباب لا تحركهم لا انتماعات سياسية ولا ديماغوجية ولكن فقط وطنية صادقة ورغبة في التغيير فاستغلّيتم أنتم وركبتم على الموج لتجنوا ثمار ما غرسته20فبراير:الشعب لم يكن يوما مقتنعا بكم وإنما بحثه عن وجوه جديدة وقطعه مع وجوه الماضي هو ما حفّزه للسير قدما في تغيير كل شيء حتى الوجوه التي كانت تحكم فجئتم أنتم في غفلة من الزمن لأنكم كنتم تتربصون بالمناصب لتنقضّوا عليها في أول فرصة تتاح لكم ولكن وللأسف لم يستفق الشعب من غفوته إلا بعدما رأى أن الوجوه هي نفس الوجوه وإن اختلفت الإنتماءات ومسلسل طحن الشعب هو نفس المسلسل حتى وإن كان باسم دعاة التقوى والإصلاح فلم تستطع طيلة فترة حكمك سوى إصلاح بيت النعاس والكوزينة ديالك بينما الشعب نال في مقابل ذلك إصلاحا رجعيا وتراجعا عن مكتسبات تقاعده وتمّ ضربه في صميم معيشته ومع ذلك لازلت تملك الجرأة لتتكلّم.طبعا الملكية لا تحتاج للتبنديق ولا إلى التنوفيق الذي يضمر شيئا ويخفي أشياءوما كلام حامي الدّين إلا تعبيرحيّ عن خبث نواياكم:والله أعلم بخبث نواياكم ودائما مايعجّل بفضحكم ليزيل الغشاوة عن أعين المنخدعين فيكم
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68 - مواطن اليوم الاثنين 06 غشت 2018 - 17:41
كان الاجدر ان تعتذر لكل المغاربة عما ارتكبته من اجحاف في حقه منذ توليك منصب رىيس الحكومة والتي كانت اسوا حكومة في تاريخ المغرب الحديث ، كانت سببا في ارتفاع منسوب الاحتقان والاحتجاجات الاجتماعية التي كادت ان تعصف بالسلم الاجتماعي الذي ينعم به المغرب منذ الاستقلال ، الغيتم صندوق المقاصة الداعم الشرعي للطبقات الفقيرة والمتوسطة تحرير سعر المحروقات ، الاقتطاع وتجميد الاجور ، الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في المواد المدرسية والغداىية ، ارتفاع اسعار الكهرباء والماء، ارتفاع البطالة في صفوف الشباب ، تخفيض التوظيف وبالمقابل توظيف ابناءك وابناء حركة التوحيد والاصلاح التي احتلت المرتبة الاخيرة في الترشح واختيار عبدالرحيم الشيخي لولاية ثانية لانكشاف خداعك ،الاستهتار بدستور ،2011 ، رفض الغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ، ضرب الحريات النقابية ، وتتكلم عن الرجال المخلصون ، اخلاصك كان في تنمية ثروتك وتروة المنتمين الى حزبك الذين عاثوا فسادا في الارض واصبحوا من الاثرياء بعد ان ثقنا في صور البيصارة وركوب الطوبيس وزيارة البرارك ، لذا نقول كما قال الشاعر : ملىء السنابل تنحني بتواضع والفا
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69 - hada anz الاثنين 06 غشت 2018 - 17:41
من المفروض ان تخجل ولا تتكلم لان اقل ما يقال عنك انت خائن انت وشرذمتك ولن ينفعك تملقك هذا وليكن في علمك ان المغاربة امقتوك من الافضل لاتظهر ثانية.
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70 - Salah Byar الاثنين 06 غشت 2018 - 17:41
نعم ياسي بنكران انك على حق المغرب خاصوا الرجال لو كانت حكومة السابق نساء لكانوا مخلصين لك ولملكهم ولشعب المغربي لقد خانوك واخانوا الملك وشعبه الوفي
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71 - Omar الاثنين 06 غشت 2018 - 17:42
Mes chers compatriotes je ne comprends pas pourquoi vous donnez de votre temps à une personne insignifiante tel que Benkirane
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72 - انسان الاثنين 06 غشت 2018 - 17:43
كيف ان الملك ينقصه الرجال المخلصون؟ لن نسلمه بدون حق؟؟؟؟ هل اصبحتم امتداد لحزب الله ؟؟؟؟؟ اوا من زبالا لطيفور........،.،
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73 - simo الاثنين 06 غشت 2018 - 17:44
يا بنكيران عييتي ما تغرق الشعب في الزيادات باش دير بلاصتك و يرضيو عليك و قهرتيتا بكلمة هادشي دايرينو باش نقدو البلاد من الافلاس و هاد شي في مصلحة الوطن.المشكل هو الامور بقات كيما هيا غير حشمت نقول زادت تكفسات.
و الوقت لي سالات المهمة ديالك و قضاو بيك الغراض قالو ليك باي باي أعشيري باي باي.
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74 - Amazigh الاثنين 06 غشت 2018 - 17:46
بنكيران أكبر مهرج عارفاه الساحة السياسية المغربية،شخص جاهل بابجديات التسيير،فكك صندوق المقاصة و طبق الثلوث الملعون في التقاعد و رفع الضرائب و قام بتفقير الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان في جميع الدول و جمد الحوار الاجتماعي و احتفل مع موريديهيعيد الشغل ضدا على جميع الأعراف و الأخلاق السياسية... أساء كثيرا إلى الشعب و الأحزاب و النقابات و الأمازيغية و و و و ...
لا اهلا و لا سهلا بخرجتك الغارقة في الشعبوية...ينتقد التعليم و الصحة و هو الذي كرر طيلة الخمس سنوات من رئاسة الحكومة مقولة العام زين...
الما و الشطابة حتى قاع البحر
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75 - حكيييييم الاثنين 06 غشت 2018 - 17:47
اخونا بنكيران نعم نعم نعمَ الرّجل.
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76 - AYOUB CHEMLAL الاثنين 06 غشت 2018 - 17:48
كل الولات و البشوات الدين يعملون تحت امرالملك محمد السادس يقيفون الى جانبه فقد لياخدوا حصتهم من قوته.اما المواطن المسكين هو الذي يعاني في صمت كانه نائم ِفي ظل السياسات الفاشلة التي تنهجها حكومة يترئسها الجهلة. وسيبقى الملك هو الحامي و الضامن لاستقرار المغرب و حمايته هن اهل الفتنة ولاكن اعطاء الشباب دورا اساسيا في السياسة ليعبروا عن ارائهم لتنمية البلاد المغرب.
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77 - abdo الاثنين 06 غشت 2018 - 17:48
انت من سلمت المغرب و خيراته للتماسيح و العفاريت وللاسف أصحاب دربك مايزالون يمارسون نفس سياستك التدميرية للشعب المغربي.

اليوم تعض على يديك فالظالم يعيش معيشة ضنكا.
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78 - محمد... الاثنين 06 غشت 2018 - 17:49
كل ما يتخبط فيه المغرب سببه بن كيران يقول المثل بغى ابوسو وعورو أن صندوق المقاصة كان في المستوى في دعم جميع الفئات لكن كي يستفرد بكرسي الحكومة اراد ان يدعم الفقراء على حد قوله لا هو دعم الفقراء ولا ترك الأمور تمشي كما كانت عليه ومن هنا بدء نهب وسرقة المال العام ويقول عفى الله عما سلف نظرا لعدم قدرتهم على ناس اقوى منه و هو سبب كل المصائب التي نتخبط فيها الان منك لله يا مخترع الفتنة
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79 - واحد من الناس الاثنين 06 غشت 2018 - 17:51
صحيح. الكلام هو ما قاله حامي الدين الملكية في شكلها الحالي تعوق آي تطور لرقي للبلاد بعد 19 سنة نفس الخطاب يتكرر "رؤية استراتيجية " اما الواقع فهو بؤس اجتماعي أرقام البطالة مهولة فساد سرطاني حكامة فاشلة استبداد متصاعد تخلف في جميع النواحي.
كفانا خطابات خشبية و رؤى مستقبلية فما لم يعمل به في السنوات ال19 السالفة لن يعمل به في السنوات الآتية.
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80 - Mourad الاثنين 06 غشت 2018 - 17:52
كل الوزاراء الذين تقلدوا الوزارة الاولى على الاقل خرجوا مرفعي الرأس الى انت دمرت وطحنتي الفقراء و الطبقة الوسطى و الله يوم القيام سياحسبك هؤلاء المظلمين لن اسامحك لن اسامحك.... اذهب الى مزبلة التاريخ
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81 - Ghomari الاثنين 06 غشت 2018 - 17:52
كلام بنكيران صحيح 100 في 100 لكن...
الرجال الذين يحتاجهم المغرب ليسوا من فصيلة وزرائك و على رأسهم العثماني...
و لا الرباح و لا الحقاوي و لا و لا...
وحتى أنت ربما تحتاج إلى الراحة ...
هذا لا يعني أن المغرب ليس له رجال غيورين و مخلصين، لكن هؤلاء لا يريدهم المخزن و يبحث فقط عن الفاسدين... أسمعتم البارحة أن بنت رئيس جهة مراكش ضبطت في شوارع الرباط و هي على متن سيارة في ملكية جهة مراكش و تقود فوق كل ذلك بدون رخصة سياقة؟
قولوا لي بالله عليكم أبهذا النوع من خدام الدولة سينجح المغرب؟ و هو مثال من ألف...نشاهدهم كل يوم...
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82 - driss الاثنين 06 غشت 2018 - 17:55
و علاش تعفيتي سي بنكيران من كنتي فيك المستقبل نتاع المواطن المغربي
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83 - مليكة الاثنين 06 غشت 2018 - 17:55
لقد قمت باستفزاز الشعب المغربي ما فيه الكفاية وظهورك في وساىل الاعلام يقلب علينا المواجع المرجو ان لا ترينا وجهك مرة اخرى ولتذهب الى مزبلة التاريخ ايها الوقح الانتهازي تتازم بمفردك وكفاك استخفافا بعقول المغاربة
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84 - zineb الاثنين 06 غشت 2018 - 17:57
غدا يوم الحساب و حسابكم عسير يا من تتشبتون بالمناصب فانت من اضعت الطبقة الوسطى.
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