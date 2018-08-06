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كُتّاب وآراء
بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون
كشف رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أن غيابه عن الساحة السياسية وتواريه عن الأنظار في اللقاءات الحزبية منذ عزله من رئاسة الحكومة، وكذا فشله في قيادة العدالة والتنمية لولاية ثالثة، جعله يدخل في أزمة نفسية.
وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث في ملتقى شبيبة حزبه العدالة والتنمية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أنه كان "في حالة نفسية صعبة جدا"، قائلا: "راني مأزم"؛ كما أورد أنه يجد نفسه مضطرا للسكوت، وزاد مستدركا: "لكن ظروف البلاد جعلتني أفكر..مرة قلت يجب أن أقطع علاقتي مع الحزب".
وعرج الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح" على مضامين خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش، خاصة حين حديث العاهل المغربي عن إحساسه بأن "شيئا ما ينقصنا"، إذ قال بنكيران: "كنت أريد أن أقول للملك إن ما ينقصك هو أن يكون معك رجال مخلصون، فالشعب المغربي يعرف ملكه جيدا ويعرف أنه له نوايا حسنة ويريد تطوير بلاده، وأنه "رجل مزيان"".
وعاد رئيس الحكومة السابق إلى التصريحات التي أدلى بها القيادي في "البيجيدي" عبد العالي حامي الدين حول الملكية، حين وصفها بكونها تعيق التنمية، فعاتبه على ذلك قائلا: "ما قاله حامي الدين لا يجب أن يقوله؛ فلا يمكن السماح بالقول إن الملكية عائق للتنمية؛ بل هي ضامن الاستقرار"، قبل أن يعود للدفاع عن المستشار البرلماني قائلا: "لكن ليس أن يقول ذلك "نقجوه"، فإن أخطأ نرده..هو مستهدف حسب قناعاتنا، ولن نسلمه بغير حق".
وبعد أن أكد أنه وأعضاء الحزب المؤسسين قاموا بمراجعات لمواقفهم من الملكية دون أن يحصلوا على أموال أو يتلقوا اتصالا من مستشار ملكي، شدد على أن "الملكية ما باغياش لي يبندق ليها، وإنما لي يكون مسؤول في البلاد ويوقف"، وزاد: "في 20 فبراير ارتجت الأركان وكنا سندخل مسارا مجهولا، ثم قدرنا ألا نذهب فيه، ونقف إلى جانب نظامنا الملكي ونطالب بالإصلاح، واستجاب لنا الملك ثم الشعب؛ وهذا سر وصولنا إلى الحكومة".
زعيم الحزب كما وصفوه في التقديم، والذي هتفوا بعودته في كثير من المرات، دعا شبيبة العدالة والتنمية إلى "عدم التفريط في الملكية"، مضيفا: "شخص الملك يجب أن يحظى بالاحترام والتقدير".
ولكونه يعلم أن خرجته ستحدث ضجة وسط حزبه وقيادته، أكد بنكيران أنه لم يكن يرغب في القدوم، لأن حديثه السابق تسبب في ضجة، موردا: "قلت أنا نسكت كاع.. إلى هضرت على الحزب سيقولون تتدخل في القيادة، وإن تكلمت عن الحكومة سيقولون بنكيران من أسقطها".
ورغم أنه كان رئيسا للحكومة والمسؤول الأول عن برامجها ومشاريعها وسياستها الإستراتيجية، إلا أن بنكيران انتقد وضعية قطاع التعليم والصحة.
وقال بنكيران في هذا الصدد: "لا نطلب من المدرسة المغربية أن تكون مثل الأمريكية أو الفرنسية، ولكن نطلب أن يكون هناك تعليم مقبول، والأمر نفسه في المستشفيات التي صرنا بها أضحوكة ويصورها الأجانب"، في إشارة إلى تصوير مستعجلات ابن رشد بالبيضاء قبل أيام، وزاد: "هناك أمور كثيرة كتقطع القلب في البلد..هناك شباب يرمون أنفسهم في البحار ونساء كريمات يتعاطين للدعارة في الداخل والخارج بسبب الفقر المدقع".
وتابع رئيس السلطة التنفيذية السابق، الذي كان يخضع لإمرته وزير الاقتصاد والمالية والمشرفون على إعداد الميزانيات: "من يشتغلون على الميزانية لا يفكرون في الفقراء والمساكين، يعرفون المليارات والاستثمارات والمشاريع، والآخرون من لهم؟".
ولم يفوت بنكيران، الذي صام عن الكلام لأشهر، الفرصة دون مهاجمة خصومه، وعلى رأسهم نور الدين عيوش، رجل الإشهار وصاحب نظرية التعليم بالدارجة، إذ قال: "يجي واحد كيعتبر راسو صديق الملك ويصف المذهب المالكي بالمتخلف، وهو لا يعرف حتى الحديث بالعربية، فهذا غير معقول".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
une nouvelle approche sûrement hhhhh
الان اصبح يزعم احب كم بقي للإنتخابات
الدولة العلوية تعرف جيدا ، كيف تسيس البلاد و لا تحتاج لشطحاتك المخزية .
نحن اكتوينا بك و اكتوى ابناؤنا و اسرنا .
لا تقلب المواجع .
اعفينا من ارائك و بالمرة من وجهك .
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus
Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa
naissance
.وتا شد لرض احنيني..
شكرا هسبرس
puisse dire à son sujet,Benkirane avait du carisme (carisma) et une grande visibilité,mais Tamassih et Affarite ne l'ont pas laissé travailler.
حزبكم من تقاعد الريع البرلمانيين وهذه فضيحة اخري تسجل عليكم.
انتم لستم صادقين مع الشعب وكفاكم من بكاء الثعاليب
المك محمد السادس يقول استمعوا الي الشعب وانت كنت ولا زلت معاكسا للشعب
ربما المرض النفسي جزء من العقاب لما تسببت فيه للشعب من هلاك .
و الوقت لي سالات المهمة ديالك و قضاو بيك الغراض قالو ليك باي باي أعشيري باي باي.
لا اهلا و لا سهلا بخرجتك الغارقة في الشعبوية...ينتقد التعليم و الصحة و هو الذي كرر طيلة الخمس سنوات من رئاسة الحكومة مقولة العام زين...
الما و الشطابة حتى قاع البحر
اليوم تعض على يديك فالظالم يعيش معيشة ضنكا.
كفانا خطابات خشبية و رؤى مستقبلية فما لم يعمل به في السنوات ال19 السالفة لن يعمل به في السنوات الآتية.
الرجال الذين يحتاجهم المغرب ليسوا من فصيلة وزرائك و على رأسهم العثماني...
و لا الرباح و لا الحقاوي و لا و لا...
وحتى أنت ربما تحتاج إلى الراحة ...
هذا لا يعني أن المغرب ليس له رجال غيورين و مخلصين، لكن هؤلاء لا يريدهم المخزن و يبحث فقط عن الفاسدين... أسمعتم البارحة أن بنت رئيس جهة مراكش ضبطت في شوارع الرباط و هي على متن سيارة في ملكية جهة مراكش و تقود فوق كل ذلك بدون رخصة سياقة؟
قولوا لي بالله عليكم أبهذا النوع من خدام الدولة سينجح المغرب؟ و هو مثال من ألف...نشاهدهم كل يوم...