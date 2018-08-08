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الرئيسية | سياسة | هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟

هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟

هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟
هسبريس عبد السلام الشامخ
الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:00

لا هُدوءَ بعْد اليوم في منطقة الشرق الأوسط المُثخنة بالانقسام والتمزق المذْهبي، فقد أبتْ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن تمزّقَ سكينة الصيف، بإعلانها إطلاق تحالفٍ عربي جديد ضد تعاظُم الدور الإيراني في المنطقة، كما سيكُون "الناتو العربي" بمثابة سدٍّ في وجه ما وصفه "ترامب" العدوان الإيراني والإرهاب والتطرف". وفي وقت اختارتْ فيه دول عربية السيْرَ مع تيار ريح دولية تميلُ إلى مُواجهة إيران، تتناسلُ علامات استفهام كثيرة حول احتمالِ مشاركة المغرب في هذا التّحالف العربي.

بيْد أن العلاقات المغربية الإيرانية ليستْ في أحسن أحوالها، بعدما قرّرت الرباط قطع أي اتصالٍ ديبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية، في ردٍّ على تدخل إيراني "واضح" في الصحراء، وهو ما قد يدفعُ الرباط إلى قبول لعب دورٍ في ردع نفوذ بلاد فارس، خاصة وأن إدارة ترامب تمضي قدما في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد يضم الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر والأردن هدفه التصدي لتوسع إيران بالمنطقة.

وترى عدد من الدول العربية في إيران ألدَّ أعدائها، خاصة المملكة العربية السعودية التي تقوم بدور ريادي في إقناع الأقطار العربية بالانضمام إلى مبادرة ترامب، وهو ما يدفعُ إلى التساؤل، اليوم، حول ما إذَا كانَت للمغرب مصلحة فِي الانضمام إلى تحالف عربي ضد إيران.

هسبريس سألت الخبير الهولندي في التطرف والعنف السياسي، حليم المذكوري، حولَ ما إذَا كان المغرب سينضمُّ إلى التحالف العربي ضد إيران، فأجاب بأنَّ "المغرب ليس على استعداد الآن للمشاركة في مثل هذه التحالفات لانعدام مصالح مباشرة له فيها"، مضيفاً أن "المغرب ما زال يراهن على القارة السمراء وعلى علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي، ولا يمكنهُ أن يُجازفَ برصيده الديبلوماسي في خطوة غير محسوبة العواقب".

وأردفَ المذكوري فِي المنحَى ذاته أنَّ "تكتلا عسكريا جديدا في المنطقة من شأنه الزج بها في حالة فوضى لن تستفيد منها إلا إسرائيل، وفي الأخير وعن غير قصد إيران كذلك". أما أوروبا، يزيدُ الخبير الهولندي ذاته، "فتتخوف من موجات إرهابية جديدة وموجات من اللاجئين قد تنتج عن حالة فوضى جديدة في المنطقة".

وتبعاً لذلك، وفي "حالة حدوث مثل هذه الفوضى، فسوف لن يكون المغرب ببعيد عن تأثيراتها"، يقول المذكوري، الذي يرى أن المغرب سيعمل كل ما في جهده لتفادي وضعية استقطاب قد تضر بمصالحه الحيوية والاستراتيجية، معتبرا أن "مقاربة ترامب لمسألة القوة النووية الإيرانية لا تختلف كثيرا. وما يهمُّه في كل هذا هو مصلحة أمريكا أولا وأخيرا، ولا يهمه في ذلك إغراق حلفاء أمريكا في صراعات هم في غنى عنها".

وفي تقدير الباحث ذاته، فـ "في قضية إيران هناك طرف آخر له مصلحة مباشرة في تقليم أظافر طهران، ألا وهو إسرائيل نتنياهو، وهي مصلحة ليست فقط أمنية، بل سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى؛ إذ إن اسرائيل تخطط لفرض نفوذها على المنطقة ليس بقوتها العسكرية، بل بتفوقها التكنولوجي، ولا تريد منافسا ذا إمكانيات مثل إيران، مستغلة في ذلك (خوف) الدول العربية الخليجية من القوة الإيرانية".

فكرة "ناتو عربي" طرحها ترامب في السنة الماضية خلال زيارته إلى السعودية أمام مجموعة من زعماء الدول الإسلامية السنية، إلا أن حظوظها بدت منذ البداية هزيلة جدا، بحسب الباحث الهولندي نفسه، ومع ذلك نجح ساكن البيت الأبيض في عقد اتفاقيات عسكرية بمبالغ فلكية قاربت نصف مليون مليار دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ولد حميدو الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:18
الناتو العربي سينضم لناتو ترامبو ضد الناتو الفارسي
......
فهل إيران أصبحت بعبعا إلى هده الدرجة
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2 - زكرياء المغربي الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:18
أي صراع في الشرق الأوسط بين الدول العربية و إيران لا مصالحة لأي أحد سوى الكيان الصهيوني الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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3 - حلمي الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:19
العرب لا يتفقون الا ادا كان الامر فيه خراب ودمار لبيوت شعوبهم.
اموال البترول صرفت في تدمير وخراب العراق وسوريا واليمن وليبيا .
كربلهم العرب تكربيل واش من تكربيل نيابة عن اسراءيل.
حتى يومنا هدا الاسلحة العربية لم تقتل سوى العرب والمسلمين.
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4 - Mourad الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:21
Morroco already inside the Arab nato against Iran agaisnt Yaman ect to satisfy the Saudi
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3
5 - طنجاوي الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:22
كان من الأجدر كتابة، هل ينظم المغرب إلى حلف الحرب على إيران، بالنيابة عن بني صهيون؟ كلنا نعلم ان دويلتا الخليج،تعملان لفائدة المشروع الصهيوني، فلماذا يريدون جر المغرب إلى حرب،لاناقة لنا بها ولا جمل؟
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6 - مغربي غيور على وطنه الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:25
قال ليك (( ناتو )) عربي.!!

ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين.

ما دام إيران على الحق فسيهزم الجمع ويولون الدبر.
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3
7 - عبد الرفيع التطواني الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:27
بالله عليكم ماذا فعلت ايران للمغرب عبر التاريخ.?????هل هاجمتنا يوما ما هل استقبلت وفدا من المرتزقة يوما ما...نحن من نعاديها فقط لكسب ود السعودية وامريكا ....السعودية وحلفاؤها الخليجيين باعونا بابخس ثمن في تنظيم مونديال 2026 وحتى ملكهم غير وجهته من طنجة كي لا يستفيد المغرب شيئا وامريكا دولة لا تعرف الا مصالحها فقط فقط والله اعرفهم كما اعرف امي وعشت بينهم ربع قرن ...قوم لا يرحم قتلوا ملايين المسلمين ....حتى في حرب الخليج على الشعب العراقي الدولة الوحيدة اللتي لم تفتح حدودها لامريكا لقصف العراق هي ايران ...
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8 - bar الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:30
على المغرب ان يراهن على مصالحه اولا وقبل كل شئ
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9 - RAMO الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:31
الله يلطف بنا ،و يهدينا إلى ما فيه خير للبلاد و العباد،
نحن بعيدون جدا جغرافيا ،لنبقى كذلك سياسيا وعسكريا .
لا مع هذا أو ذاك ،فمصلحة البلاد فوق كل إعتبار ،
لنحافظ على أمننا و إستقرارنا،
لنتحالف ضد الفقر والجهل والفساد.
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10 - hmida la feraille الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:32
الاحمق ترامب لم يقدر على مواجهة ايران وجها لوجه. من مخططاتهم التي نجحت حرب الوكالة حتا لا يموت جنودهم و لا ترهق اقتصادهم. اذا انجر المغرب الى الحرب مع ايران فسوف نرى مدى تاثيرها علينا كشعب. كالعاده سياسه المغرب سياسه الناذل او المسخر. سوف يخوض حربا لا ناقة و لا جمل له فيها. مع العلم ان السعوديه خانت الدين و خانت العروبه. بل وحتى اموال المسلمين يصرفون على اسراييل و امريكا بدون حسيب. ايران اصبحت دوله قويه و تطالب السعوديه بمساعده الدول الاسلاميه من مداخيل الحج @#&
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11 - rachida الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:33
انا ارى انه لا داعي لهذا الناتو العربي لانه سيكون مهزلة . كل الدول العربية تشتري سلاحها من امريكا والغرب وبشرط لا يستعمل ضد اسراءيل اكيد سيكون ناتو كوميدي . عرب لهم جامعة عربية فاشلة فكر اهم ترامب في ناتو . والله مهزلة . امريكا او بالاحرى اسراءيل عينها على ايران لكن عاجزة عن مواجهتها لهذا فكرت في ناتو يستنزف العرب وايران معا وهكذا يضرب عصفورين بحجر واحد
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12 - ايت السجعي الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:35
ترامب يقولها صراحة وفالوجه لحكام الخليج وبوضوح يقول لهم لوترفع أمريكا حمايتها عن انظمتكم فتسقط تلك الأنظمة خلال اسبوع وهذا يعني أن وجود دول الخليج يتوقف على رضى الحليف الأمريكي وقد اتضح الأمر جليا خلال التصويت على إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 حيت تنكر نظام قريش لنا ودعم ترامب لأن الأخير يملك عقلية الكوي بوي ولا توسط معه على راي عمرو بن كلثوم لكل ذلك نظن بأن على المغرب أن يراعي مصالحه أولا كما قالها بوضوح تركي آل الشيخ.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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13 - ابونذير الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:35
على المغرب الشقيق الابتعاد عن دولارات السعودية وعدم التدخل في مشاكل الشرق اوسطية وليس من مصلحة بلدان المغرب العربي الكبير ان تشارك دولة من دوله في صراعات تبعد علينا الاف الكيلومترات فالمشكل بين ايران ودول الخليج
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14 - bejaadi الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:36
Hassan II ménageait le chou " les pétrodollars"la chèvre"le peuple " et le loup "l'occident "en plein guerre du golf et au USA avait déclarait que Sadam été choisi par son peuple aux médias Américains qui oserait faire une telle chose de nos jours!!!On vivait dans la misère mais on avait la sécurité de nos jours ni richesse ni sécurité ni dignité " la prostituée marocaine ne se salissait pas l'image du marocain en Europe ou chez les indiens,on avait une dignité
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15 - محمد الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:39
والله ان العرب ليرتكبون خطأ تاريخيا جسيما بعدائهم لإيران المسلمة ظلما لإرضاء العدو الصهيوني وأمريكا الإمبريالة خوفا من فقدان عروشهم.
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16 - أدربال الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:41
و لمادإنظمام المغرب للناتو العربي ضد إيران ؟
علاش زعما ؟
نحن مغاربة لا علاقة بالمشارقة .
أم أن أل سعود و أل صباح و أل نهيان يريدون أبناء الامازيغ حطبا لحروبهم ؟
كفى من التضحية بأبناء الفقراء في حروب لا ناقة لنا فيه و بعير .
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17 - الاتحاد الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:42
كل شيئ لصالح اسرائيل الكبرى.
وغباءه ان شخصان تقاتلو منذ 1400 قبل الان ولازات الحرب تقام، والان الى الحرب ال سنية الشيعية يلا غباء أمة محمد (ص)
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