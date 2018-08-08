الرئيس الكولومبي يتمنى ملاقاة الملك محمد السادس

هسبريس من الرباط

شارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في مراسيم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد "Ivan Duque Marquez" يوم أمس الثلاثاء، بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالعاصمة الكولومبية بوغوطا.

خلال هذا الاستقبال، تقدم الحبيب المالكي باسم الملك محمد السادس بتهنئة الرئيس "ايفان دوكي ماركيز" إثر انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وأعرب له عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكولومبي من تقدم وازدهار.

كما أبلغ المالكي ارتياح الملك لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا له حرصه على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين، لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين دول الجنوب.

من جانبه، اعتبر الرئيس المنتخب انتداب ممثل للملك لحضور مراسيم تنصيبه بمثابة تقدير كبير لكولومبيا ولرئيسها، وشكر الملك على هذه البادرة، مؤكدا جودة وعمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، مؤكدا أنه يكن احتراما كبيرا للملك وكل ما يقوم به إن على المستوى الوطني أو الدولي، معبرا عن متمنياته الصادقة لملاقاته قريبا.