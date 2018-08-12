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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | البراهمة: "النهج الديمقراطي" يساند تقرير المصير في قضية الصحراء

البراهمة: "النهج الديمقراطي" يساند تقرير المصير في قضية الصحراء

البراهمة: "النهج الديمقراطي" يساند تقرير المصير في قضية الصحراء
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 12 غشت 2018 - 12:00

أقرَّ مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، بأن "الجو العام الذي يسمُ البلادْ لا يسمحُ لهيأته السياسية إلا بمُواصلة المعارك من أجل تحقيق الديمقراطية الكاملة والحرية في وطن يسودُه العدلُ والحرية"، مورداً أن "الشعب هو مصدر السلطة ولا تغيير في الأفق بدون إقرار دستور جديد تصوغهُ مؤسسة تأسيسية تُشرف على تنزيله وتحدد إطاره السياسي العام".

وقال المعارضُ الأول في حزب النهج الراديكالي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، سينشر لاحقا، إن حزبهُ "يعتبرُ نفسهُ في عمق الزمن السياسي المغربي"، منتقداً مشروعية حزب "حامي الدين" الذي قال "إنه يملكُ مفاتيحَ التفاوض الشعبي مع مركز السلطة الذي هو الملكية"، إذ ردَّ عليه البراهمة قائلاً: "الحزب لم يحصلُ إلا على مليون و200 ألف من أصل 28 مليون صوت مغربي لهم الحق في التصويت، فعن أية مشروعية يتحدث؟".

وعن تطورات قضية الصحراء أشار "كبير النهج الديمقراطي" إلى أنه "يتابعُ هذه القضية باعتبارها تهمُّ أولاً المغرب، وكذا لأنها تطرحُ مسألة الهوية والديمقراطية والاستقلال عن الدوائر الإمبريالية"، معبراً عن مساندة هيئته السياسية لمبدأ تقرير المصير الذي يرفضه المغرب، وقال: "من حق السكان الدفاع عن قضاياهم. وقد طرحنا هذه النقطة قبل أن تتبناها الأمم المتحدة في سياق البحث عن حل سياسي بعيد عن خيار المواجهة والحرب؛ وهو ما تم طرحه في الأمم المتحدة وتم تبنيه من قبل الدولة المغربية".

وحول الخطاب الملكي الأخير الذي تسبب في إعفاء الوزير محمد بوسعيد، أقرَّ الكاتب الوطني للحزب المعارض بأنَّه جاء "بخلافِ الخطابات السباقة التي يبدو في ظاهرها وكأنَّ المؤسسة الملكية تنتقد المترجمين للسياسة، سواء من الحكومة أو البرلمان والأحزاب"، متوقفاً عند حدث إعفاء الوزير الذي اعتبره "بدون طعم سياسي لأنه سبق عزل عدد من المسؤولين دون أن يتغير شيء"، ومعتبراً أن "إعفاء وزير لن يُغيِّر جوهر السياسة الاقتصادية في البلاد".

وعن التنسيق الذي يجمع حزبه بجماعة العدل والإحسان المحظورة يرى البراهمة أن "في ذلك إمكانية هائلة لتنمية الشعب والدفع به إلى الأمام"، موردا: "بينما النسق الرسمي اليوم قد أفلس فإن النسق الذي يشتغل خارج المؤسسات هو صاعد من خلال الحركات الاجتماعية والقوى المعارضة التي يمثلها النهج الديمقراطي".

وانتقد السياسي الذي يعارض الانتخابات والدستور بشدة الحكومة التي يقودها العثماني، وقال إنها "لا تحكم ولا تملك السلطة لتحكم"، معتبراً أن "البيجدي لن يتبوأ الرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة بسبب ارتمائه في حضن السلطة، ولكونه لم يقدم شيئاً ملموسا للشعب"، وزاد: "ما قدَّمهُ هو الإجهاز على مكتسبات الشعب، وهو بالتالي حزبٌ محدود جاء لخدمة الدولة والانتخابات التشريعية المقبلة لن تبوئه المرتبة الأولى".

وقارن المعارض بين تجربتي العثماني وبنكيران وقال إن في شخصية الأول "كل ما تريده الدولة فقط بدون زيادة؛ أما بنكيران فهو نبيه وداهية، وهو أيضا فيه كل ما تريدهُ الدولة، لكن فيه زيادة، تكمنُ في خطاباته الشعبوية التي تستأثر باهتمام المواطنين وتجذبُ إليه الرأي العام، وهو ما تخشاهُ الدولة"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - Maghribi الأحد 12 غشت 2018 - 12:08
أتفق تماما مع السيد البراهمة ، وأذهب إلى أبعد من ذلك. أنا أؤيد حق تقرير مصير اللشعب المغربي. يرجى نشر رسالتي وشكرا جزيلا.
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-81
2 - مواضيع اليسار الكرموسية !! الأحد 12 غشت 2018 - 12:10
من غير تقرير المصير ( بمعنى إنفصال ) فالبراهمة و يتحالف معه كعمر بلافريج و نبيلة منيب يساندون حرية الزنا و اللواط و المساواة في الإرث و الإجهاض الاختياري و التربية الجنسية للأطفال و التدريس بالدارجة و إلغاء مادة التربية الإسلامية و تعويضها بالتربية الدينية حتى يختار الطفل دينه بحرية ؛) هذا هو برنامج فيدرالية اليسار المتطرف، أما أفكار في تنمية الاقتصاد و تطوير الصناعات و سبل محاربة البطالة و الرشوة و الزبونية والو، الله يجيب، و بالنسبة للزبونية فهي جد رائجة في أوساطهم !
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46
3 - مجرد رأي الأحد 12 غشت 2018 - 12:11
حتى أنا كمغربي مع تقرير المصير يشارك فيه 40 مليون مغربي على اعتبار أنها أرضنا جميعا و ادا قررت الأغلبية انفصال الصحراء فهنيئا لهم
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93
4 - مول الحوت الأحد 12 غشت 2018 - 12:15
انتك لستم مغاربة أحرار وإنما خونة و عملاء لنظام بومدين الشيوعي البائد،رغم اختلافنا مع الدولة،الا أن الصحراء المغربية خط أحمر يالبراهة الفهايمي.
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73
5 - ملوك الأحد 12 غشت 2018 - 12:15
الخروج عن الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية خيانة للوطن ما بعدها خيانة لذا على البراهمة ومن معه الالتحاق بالجزائر لأنه لا مكان لهم بين المغاربة بعد اليوم. الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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90
6 - مروكي الأحد 12 غشت 2018 - 12:23
مازلنا نعيش في دولة لاتحترم كرامة المواطن و لا تؤمن له ابسط ظروف العيش اما مشكل الصحراء فكلنا نعلم انها مغربية لاكن هل سكانها عبروا عن رأيهم هل يؤيدون بقائهم تحت العلم المغربي ؟ حتى ابسط الحقوق لا يملكها الشعب البسيط لا يسئل و لا يأخد رأيه في أي شيء فعن اي ديمقراطية تتحدثون ! مافائدة التعليم اذا لن يؤمن لي وظيفة جيدة فلكل الشباب احلامهم ! لا تلومو صاحب عربة الخضار عن تشويهه للشارع العام فاغلبهم اصحاب شهادات وهم ليسوا راضيين عن اوضاعهم! لانلومو بائعات الهوى فاغلبهم خرجن لظروفهم المقيتة و البؤس المضقع! فحتى ان خرجت احداهن وافترشت رغيفها لبيعه في الشارع تتعرض لتعنيف و الضرب من رجال السلطة فعن اي دولة اصلا تتحدثون ! الشعب جله بائس و الشباب جله يفكر في الهجرة و الفتيات امتهن الدعارة و الادارات غارقة في الرشوة و المستشفيات بدل ان تعالج الشعب تحتقره واخيراً لا يحق لنا التحدث عن الديمقراطية وتكافئ الفرص مادامت المحسوبية و باباك صاحبي موجودة في هذا البلد!
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-20
7 - Ararasse الأحد 12 غشت 2018 - 12:23
Je conseille à ce monsieur de bien lire l’histoire du Maroc , il se rendra vite compte que la soit disant « autodétermination » au Sahara marocain n’est que de la poudre aux yeux pour spolier le peuple marocain de ses droits historiques . Allez donc proposer aux français l’autodetermination En corse , l’alsace Ou en Bretagne au nom d’un peuple ou d’une identité particulière vous verrez que l’autodetermination Est un outil pour détruire les nations et non pour affirmer une quelconque liberté ...
Bref le populisme a encore de l’avenir pour des gens comme vous ..,
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27
8 - hajjaj الأحد 12 غشت 2018 - 12:24
السلام عليكم
الصحراء مغربية رغم أنف الحاقدين
لا تقرير مصير ولا مفاوضات
الصحراء دارنا ومن يقترب لحرمتنا فإن لنا معه كلام اخر
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50
9 - بوراية حمراء الأحد 12 غشت 2018 - 12:24
مفهوم تقرير المصير بالشكل الذي كان عليه الأمر بعد الحرب العالمية 2 أصبح متجاوزا وخصوصا عندما يربطها شيخ النهج الديموقراطي بمفهوم الإمبريالية
إذاكان الزمن لغة في شعورنا فإن حزب النهج ظل متقوقعا داخل دائرة زمنية فوضوية لم تشفع للشعب الجزائري والسوري والليبي حين قامت أنظمتهم بذبحها كما تُذبح النعاج لمجرد أن حاولت هذه الشعوب تقرير مصيرها بكل حرية
المشكلة هي ألا أحد من معتنقي فكر حزب النهج سيقنعنا بوجود شعب صحراوي متجانس الرؤى والتصورات ومُجمع على تقرير مصيره
إنه العبث السياسي طبقا لمقولة : خالف تعرف

تنويه : والله أشفقت على المبرر الذي قدمه الزعيم حين إنتقد حامي الدين والسؤال : إذا كان البيجيدي يملك مليون و200 ألف صوت فكم يملك حزب النهج من أصوات الشعب لكي يتفاوض مع القصر ؟
فلا البيجيدي ولا النهج ولا أي حزب سياسي يملك التفويض من الشعب لكي يتفاوض مع القصر
فكفانا ثرثرة سياسية
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32
10 - جاو الأحد 12 غشت 2018 - 12:27

الصحراء قضية وطنية لجميع المغاربة والماركسية – اللينينية ونظامنا ملكي لا لا يلتقيان بل الجمهورية فماذا يفعل هذا الحزب في المغرب ؟؟؟؟
والمادة 4 قانون تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب تقول بصريح العبارة : يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
أينك يا وزارة الداخلية المغرب يعرف هشاشة الانتماء
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12
11 - Abedou الأحد 12 غشت 2018 - 12:27
هذا السيد يبحث عن شيء ما حين يتحداك عن تقرير المصير وأشيء أخ ى يحاول من ورائها الإابتزاز.ولكن الملفت في هذا الرجل أنه لا يعطي انطباع أنه رئيس حزب بل شكله يعطي الإنتباه وكأنه مفيوزي أو شيء من هذا القبيل
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15
12 - كريم الأحد 12 غشت 2018 - 12:27
الشيوعية سقطت و ماتت منذ زمن و أولئك الزنادقة التافهين لا زالوا يحلمون بها، و أكثر من ذلك يدعمون البوليساريو. لا توجد لديهم خصلة حب الوطن و الدفاع عن سيادته.
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11
13 - صابر عبد الصبور الأحد 12 غشت 2018 - 12:29
أذكر زعيم النهج الديموقراطي الى ان من دفع ويدفع الثمن من اجل صحرائه هم ابناء الشعب المغربي البسطاء فقد ضحوا بدماءهم وارزاقهم من اجل استكمال الوحدة الوطنية،والمخزن هضم حقوقهم ،ليستفيد الانتهازيون،وانت اليوم تظلم هولاء تحت يافطة تقرير المصير. عجبا امر من يطمح الى الاصلاح ومن يرغب في التغيير في هذا الوطن والشعب بين المطرقة والسندان.
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11
14 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 12:29
حتى لو قبل المغرب لتقرير المصير كما تفضلت سيدي الفاضل هناك دول لا تقبل بدالك لأنها تستفيد من الوضع الحالي
الحل الوحيد الذي يمكن فعله بناء دولة ديمقراطية حقيقية عادلة و ليس العكس هنا أكد لك سيدي الفاضل أن الصحراويين سيدافعون بالغالي و النفيس على الصحراء بأنها مغربية من غير دالك ربما مع الوضع الحالي الدي يعيشه المواطن المغربي بصفة عامة أكد أن جل المناطق ستطالب بتقرير المصير
الثقة لا وجود لها في مسؤولين هدا البلد مع كامل الأسف الشديد
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8
15 - سفيان الأحد 12 غشت 2018 - 12:32
من منكم يعرف هدا الحزب و من اين اتى ؟

هل هدا الحزب خرج من حضن الشعب المغربي الابي ام هو (ابن زنى) جلبته الرياح من اطراف تندوف ؟

رغم انني من معارضي البيجيدي قلبا و قالبا. إلا أنه ادا كان في (بن كيران و العتماني) ما يصلح للدولة فقط. فان هدا الحزب ليس فيه ما يصلح لا للدولة و لا للشعب.
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10
16 - Said الأحد 12 غشت 2018 - 12:34
ليس لكم اي نظرة لاي شيء يهم المغاربة ويرفع القدرة المعيشية للمغاربة ماعدا الكلام الفارغ والدعوة الى الانسلاخ عن الهوية المغربية والدعوة الى الانحلال وبكل هذا لن تبرحوا مكانكم وهو الحضيض والكل يعرف انتماءكم في حضن الحكام الجزائريين فالصحراء المغربية مات من اجلها العديد من المغاربة وانت تدعوا الى تقرير المصير.
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8
17 - المغرب قبل كل شيء الأحد 12 غشت 2018 - 12:34
انا اطلب من السيد البراهمة أن يأتينا بحلول لمعضلة البطالة و الانفلات الأمني والهجرة وووو . كم عدد المغاربة اللذين صوتوا لكم لا شيء.
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15
18 - الرجل الذي احرق السفن الأحد 12 غشت 2018 - 12:38
للأسف يحتاج المغاربة لعقود طيلة وتضحيات وضرب مبرح على القفا حتى يصلوا يوما لفهم ما يقوله الرجل الراديكالي! لأن الرجل الانبطاحي لا يفهم الرجل الراديكالي.
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-1
19 - rbatiii الأحد 12 غشت 2018 - 12:39
الصحراء مغربية أحب من أحب وكره من كره ولا علاقة لقضية الصحراء بالنظام ولا الدستور ولا السياسة الاقتصادية فهما أمران منفصلان وأكثر ما يمكن فعله وتقديمه هو حكم ذاتي تحت سيادة المغرب وارساخ الحكم الذاتي كذالك لجميع جهات المغرب دائما تحت السيادة الوطنية والدولة المغربية.
أما السيد براهمة ، مع احترامي له كرجل مبدأ ، فإنه مازال يعيش في سبعينات القرن الماضي ، أحلام يقظة خارجة عن السياق والواقع وهذا عيب في السياسي المفروض فيه تحليل الحاضر والواقعي بمعطيات الحاضر والواقع.
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3
20 - رسالة الأحد 12 غشت 2018 - 12:39
لا أحب أحزاب اليمين ولكن مع مرور الزمن اكتشفت ان اليسار ليس هو الحل بل بالعكس هو جزء من المشكل.
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4
21 - المهاجر الأحد 12 غشت 2018 - 12:39
حكمت على حزبك بالإعدام السياسي. ...مصطلح لم تسمع به من قبل وانا رجل العلاقات الدولية. ...الشعب المغربي ممكن أن يتقبل منك كل شيء إلا المساس بالوحدة الوطنية. ..تقرير المصير حق أريد به باطل. .من الصحراء إلى الريف إلى الأطلس إلى جبالة إلى سوس إلى .....حتى تتبلقن الدولة وتتجزا إلى قطع فيسهل أكلها متل الطارطا. ....حداري من الأحزاب الراديكالية كيفما كان نوعها
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2
22 - عاقل الأحد 12 غشت 2018 - 12:39
المشكل موجود في الاحزاب والمخرطين والجهل وحب الذات واللامبالات بالمسؤولية.على النتخب ان يكون يتقن استعمال جميع تطبيقات الحاسوب ويتقن اللغات الاربع الانجليزية والعربية والاسبانية والروسية اضافة الى تعلم لهجة الامازيغية اما الدستور يمكن اعطاء البرلمان اتخاذ القرارات لكن بالعلم وليس بالجهل والامية
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0
23 - siml الأحد 12 غشت 2018 - 12:39
هل لازال في هذا الوطن مقل هذه النمادج التي تريد حل مشاكل الشعب بعقلية قديمة؟ فالشعوب تطورت وأصبحت لها طرق حديثة لتعبر عن نضالها. نضال ليس ورائه لا حزب ولا جماعة وإنما بوسائل حديثة. أما مشكل الصحراء فهذا الحزب من الصعب عليه إقناع الشعب عن أطروحاته ولهذا إتجه لدمج المشاكل الإحتماعية والفساد بهذا المشكل. أطروحة حتى الأعداء بدؤوا يشككون فيها لما يعرف العالم من تحولات تسيرها مصلحة القوى العضمى والأجواء الحيوسياسية العالمية.
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2
24 - الصحراء الغربية الأحد 12 غشت 2018 - 12:41
بالرجوع للتاريخ لا نجد أن النظام العلوي اهتم بالاقاليم الجنوبية أي اهتمام وانما ركز سياساته على الوسط والساحل ، حيث مانت الصحراء تنضوي تحت سياكة شيوخ القبائل والاعراف المحلية لذلك لا ريب أن تقرير الشعب لمصيره هو السبيل الأوحد للخروج من الازمة التي نهبت ميزانية المغاربة من اجل رخاء الصحراويين وتقشف الداخليين حتى ان الصحراويات لن يرضو اي يتزوجن من المغرب الاوسط انها سياسة الريع استفاد منها الاعيان
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1
25 - ابن الشهيد الأحد 12 غشت 2018 - 12:42
كان على سي البراهمة ان يقدم تحليلا تاريخيا لتقرير المصير والسياق الدي جاءت فيه مبادرة المغرب المتجلية في الحكم الذاتي وإطلاق الأحكام الجاهزة ليست من شيم المحنكين السياسيين .
ونتمنى أن نسمع رأيك في الحكم الذاتي والتحلي بالشجاعة الكاملة لقول الحقيقة .
قضية الصحراء المغربية محسومة تاريخيا وباجماع المغاربة الأحرار الدين لن يفرطوا بشبر واحد من تراب وطنهم .
الصحراء مغربية والخزي والعار لمن يساوم عليها
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1
26 - wlad chaab الأحد 12 غشت 2018 - 12:46
avec tout le respect de l'autre, ce genre de position extrêmement minoritaire ne mène qu'à la zizanie. Il est évident qu'il existe une quasi unanimité sur la souveraineté du MAROC sur son Sahara ainsi que la réclamation de la libération des autres territoires encore occupés au Nord et à l'est du royaume.
aller à contre courant n'est bénéfique ni à l'auteur de ces déclarations ni au mouvement qu'il représente. Encore moins pour l'unité et la sécurité du pays.
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0
27 - حسام الأحد 12 غشت 2018 - 12:46
ما رأيك السيد البراهمة أن تطالب كل مدينة بتقرير المصير و الإستقلالية و كما تعلم نحن شعب لا نعرف حتى احترام إشارة قف، فتخيل معي مجموع الراغبين في السلطة و كما تعلم من جديد أننا نقوم بسرقة بعضنا البعض بالسيوف و في الشارع العام و تحت مظلة الأمن و المَلك الواحد على الأرض فما بالك إذا تم فك جهاز الأمن و المخابرات ليتأقلم مع النظام الجديد الذي ترغب فيه، أظن أنك سوف تهرب إلى أمريكا و تكون قد إطمأننت على نتيجة المهمة التي وُكلت بها
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2
28 - سينور بوفور الأحد 12 غشت 2018 - 12:47
الأرض لله يرثها لمن يشاء والكلام يخرج من الفم تعتقله الملائكة وكل ذاهب إلى سبيل حاله
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1
29 - المتتبع الأحد 12 غشت 2018 - 12:48
من انتم ومن تمثلون ختى تساندوا الانفصاليين في تقرير المصير قضية الصحراء قضية وطنية والذين لهم الحق هن ابصخراويون من سيدي ايفني الى لكويرة الذين ينعمون بالامن واللمان والاطمينان وينعمون بخيرات الصحراء وتنمية الاقاليم الصحراوية لا غير فهؤلاء ابذين منهم ممثلوهم الجماعيون والمستشارين والبرلمانيين هم ابناء الصحراء
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1
30 - بنعبد القادر الأحد 12 غشت 2018 - 12:48
الرجل يملك شجاعة ونظرة ديمقراطية مستقبلية ثاقبة ، هذا راي الحزب الذي يمثله ورغم أن رأيه حول الصحراء يعتبره البعض خيانة الا أنه في واقع الامر يعبر راي قد يكون مخالفا لراي الاغلبية وهذا لا يعني أنه غير صحيح ولا يمكن تخوينه ففي الدول الديمقراطية لابد من احترام جميع الاراء فتقرير المصير ليسبالضرورة تكون نتيجته الانفصال فقد -وهو احتمال كبير- يقرر الصحراويون رفض الانفصال والبقاء تحت سيادة المغرب أو الحكم الذاتي ونحن نقرأ ونشاهد ونسمع أن الغالبية العظمى من سكان الصحراء يرفضون اطروحة البوليساريو نظرا للتطور الذي عرفته المنطقة مؤخرا ، فتقرير المصير أكثرمن ٧٥٪ هو لصالح المغرب وهو يوفر العديد من المتاعب ولسنا ندري لماذا الخوف اذا كان الممثلون الحقيقيون لسكان الصحراء يرفضون الانفصال وعليه فان كلام السيد البراهمة فيه واقعية وليس بالضرورة من يتبنى سياسةالمخزن حاليا تجاه الصحراء يكون محقا خاصة الاحزاب الحلية التي تميل حيثما هب الريح
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0
31 - Libre الأحد 12 غشت 2018 - 12:49
اود ان اناقش بعض ما جاء في اقوال السيد البراهمة النقطة الاولى وهي الدبمقراطية للتذكير فقط فالماركسية اللينينية التي يتباها الرفبق براهمة كمرجعية تعتبر الديمقراطية مجرد وسيلة للوصول للسلطة وبناء ديكتاتورية البروليتاريا اي ان الهدف هو الديكتاتورية النقطة النانية مسالة تقرير المصير الرفيقة روزا لوكسمبورغ اعتبرت مسالة تقرير مصير الشعوب وسيلة من وساءل التحرر في افق الوحدة في حالة المغرب فتقرير المصير لن يؤدي للوكدة بل الى تشتيت المغرب الى ٥ دويلات صغيرة وهدا احد اهداف الامبريالية اي ان البراهمة يتبنى طرحا امبرياليا النقطة التالتة وهي التحالف مع العدل و الاحسان احيل الرفيق على تجربة حزب تودا رغم ان تحالفهم ليس غريبا لانهم يتبنون نفس الاهداف و الاستراتيجيات رغم اختلاف المسميات فالنهج يريد ديكتاتوريا للبروليتاريا والعدل تريد خلافة على منهاج النبوة النهج يتبى خيار الثورة والعنف الثوري والعدل تتبنى خيار القومة والجهاد تنضيميا يتبنون نفس الاختيار فالعدل هناك مجلس الارشاد وهو من يملك القرار والنهج يتبنى المركزية الديمقراطية اي ان الاقلية هي من تقرر مكان اللغلبية
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32 - كونيتو سيدي بن جبور الأحد 12 غشت 2018 - 12:49
ولو اتقولوا ليا بان العيد غدا.جميع الاحزاب المشاركة في التطبيل والتزمير والكلام الفارغ كلها من صنيعة وترخيص المخزن.غير يشد السلطة الصورية طبعا حتى يبدا في التسبيح بحمد المخزن.ضحكوا اعلى روسكم اليوم معسول الكلام ودغدغة العواطف وغدا عفى الله عن ما سلف.لن يتكرر الدور عن لمداويخ
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2
33 - kader الأحد 12 غشت 2018 - 12:57
la critique de qqs 1 pour nahj c la prostitution ;l'homosexualité etc ;comme si ts les pays démocratiques son victimes de ces fléaux;le maroc actuellement est plein de prostitution et de ts les maux c que ces gens n'ont rien à dire .moi je trouve que ce Mr veut que le maroc soit un pays qui donne à chacun ses droits,et qui sont ces gens qui critiquent ,ils sont surtout des islamistes et des ignorants manipulés par cette mentalité malade des années 700.le monde a changé il faut être comme ts les pays ,il faut que la loi régne ni la religion ni les personnes malades ou ignorants
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0
34 - عبد السلام اطراشلي الأحد 12 غشت 2018 - 13:00
قد نتفق معك في معارضتك وانتقادك للوضع القائم لكن لا نتفق معك في انك مع تقرير المصير هكذا للتتميز بأنك يساري .
اليسار الذي تمثله أصبح متجاوزا وعاجزا . ولتبرير عجزه يلجأ إلى تصريحات وخرجات نشاز لا صدى لها .
المغاربة في أمس الحاجة إلى يسار قوي موحد لا إلى يسار الصالونات.
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1
35 - السياسي الصغير الأحد 12 غشت 2018 - 13:06
سيأتي يوم وكل واحد يأخذ حقه من الحرية والديمقراطية،،حتما سيذهب الحكام الطغاة وسينعم الجزائري والمغربي والتونسي والصحراوي والليبي بالحرية والحقوق الكاملة،،،ربي يفرج إن شاء الله على كل الشعوب المستعمرة،،‎وتنال استقلالها في أقرب وقت‎ ‎
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-1
36 - ahmed الأحد 12 غشت 2018 - 13:07
نتقاطع كثيرا في بعض الرؤى أما هذه فلا ثم لا ثم لا....
ندعوكم أيها البراهمة الى مراجعة موقفكم المتحجر الذى لن يخدم الوطن الدي يجمعنا
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37 - مغلغل الأحد 12 غشت 2018 - 13:08
الحمدالله علي عظمته نهار طلب سيدنا الحسن
الثاني الله يرحمه وايرحم العقل الي كان عنده
جاب العز اللمغاربا في اليوم المسيرة ماطلبش
صحراوين يمشيو المسيرة اطلب من وجدة الي
الكويرة وا المغربا كلهم ما يخصش هذا نقاش
يتكرار في المغربا صحراء مغربية حنا بغينا نمشو
الي صحراء دالنا مايبقا الجدار العزيل ولا هوم
يحزنون خليونا نمتو علي بلادنا قبل ما نموتو
هجلا في ديارنا اطلقنا علهم وا علي اصحاب
هذا الكلام الفارغ نشربو دماءه ونقول مسوس
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38 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 13:09
البراهمة لم يتحرر من حلقة الطلبة ، لم يتطور ولم يعمل على تطوير الفكر والممارسة السياسية لحزبه ، العيش على الماضي والحنين اليه لايبني المستقبل ،اليساريون المغاربة مازالوا يعيشون في قفص الجامعة ،الحنين الى زمن الاتحاد السوفياتي الى ماو الى ستالين الى لينين ،الى الاممية الاشتراكية ، ومفهوم الدولة الغي من طرحهم ،فكر يعيش على الاحلام والشعارات الفارغة .
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39 - abdou الأحد 12 غشت 2018 - 13:15
النهج الديمقراطي لا يمثل المغاربة بل دعاة الاا نفصال والبلبلة
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40 - موحى الأحد 12 غشت 2018 - 13:15
المقارنة بين بنكيران والعثماني هي الحاجة الوحيدة التي تستحق القراءة. ما عدا ذلك عنتريات فارغة تنتمي الى زمن الحرب الباردة.
النهج حزب minuscule اثره في الشارع جد محدود وخطاب منفر وهذا سر رغبته في التحالف مع العدل والاحسان للاستفادة من مخزونهم العددي من الاتباع. ولكن والله ومشاو وتمكنوا من السلطة حتى يطحنوهوم طحين.
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41 - كمال الأحد 12 غشت 2018 - 13:17
واضح أن كل من يدلي برأي مخالف الا واتهم بالخائن. لكن في نفس الوقت لا نسمع اي كلام على من فرطو في اراضينا بالامس القريب..وورطونا في مشكل عويص كهذا الذي لا احد بامكانه التكهن على كيفيه حله.
اموال هائله توجه إلى المجهود الحربي والتي كانت من المفروض ان توجه الى تنميه البلاد بالشكل الذي يحقق فيه العيش الكريم لجميع المغاربه.والسلام
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42 - ولد حميدو الأحد 12 غشت 2018 - 13:18
و انتم لن تحصلوا حتى على الف صوت
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43 - صحراوي الأحد 12 غشت 2018 - 13:18
شكون البراهمة الى كنت في اي مجمع لا أحد يعرفك اليسار مات مع المهدي وعبدالرحمن اليوسفي وبوعبيد ....امثال البراهمة يختلف من أجل أن يعرف
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44 - Annahj الأحد 12 غشت 2018 - 13:18
Mes salutations camarade Brahma
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45 - البعمراني الأحد 12 غشت 2018 - 13:19
أنا مغربي أصلي من الصحراء وولدت في مدينة الرباط هل لذي الحق حسب هاذ البراهمة أن أشارك في هذا التقرير أم لا
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46 - دايخ الأحد 12 غشت 2018 - 13:20
لوليدات ليوم الي معقلوش على حقبة الحسن 2 فقد هو من سمح بتقرير المصير في اراضينا وديك الوقيتة واحد السياسي ديال بصح من طينة المناضل الله اطول عمرو سعيد ايت ايدر الي هو بوعبيد فسجنه.
اما الاخوان ديال النهج راه كنحترموكم ولكن خاصكم mise a jour واش الواحد ادير تقرير المصير فحاجة ديالو راه كلنا ضد هاد النظام الفاسد ولكن وطنيين اونموتو على بلادنا
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