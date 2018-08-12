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كُتّاب وآراء
البراهمة: "النهج الديمقراطي" يساند تقرير المصير في قضية الصحراء
أقرَّ مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، بأن "الجو العام الذي يسمُ البلادْ لا يسمحُ لهيأته السياسية إلا بمُواصلة المعارك من أجل تحقيق الديمقراطية الكاملة والحرية في وطن يسودُه العدلُ والحرية"، مورداً أن "الشعب هو مصدر السلطة ولا تغيير في الأفق بدون إقرار دستور جديد تصوغهُ مؤسسة تأسيسية تُشرف على تنزيله وتحدد إطاره السياسي العام".
وقال المعارضُ الأول في حزب النهج الراديكالي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، سينشر لاحقا، إن حزبهُ "يعتبرُ نفسهُ في عمق الزمن السياسي المغربي"، منتقداً مشروعية حزب "حامي الدين" الذي قال "إنه يملكُ مفاتيحَ التفاوض الشعبي مع مركز السلطة الذي هو الملكية"، إذ ردَّ عليه البراهمة قائلاً: "الحزب لم يحصلُ إلا على مليون و200 ألف من أصل 28 مليون صوت مغربي لهم الحق في التصويت، فعن أية مشروعية يتحدث؟".
وعن تطورات قضية الصحراء أشار "كبير النهج الديمقراطي" إلى أنه "يتابعُ هذه القضية باعتبارها تهمُّ أولاً المغرب، وكذا لأنها تطرحُ مسألة الهوية والديمقراطية والاستقلال عن الدوائر الإمبريالية"، معبراً عن مساندة هيئته السياسية لمبدأ تقرير المصير الذي يرفضه المغرب، وقال: "من حق السكان الدفاع عن قضاياهم. وقد طرحنا هذه النقطة قبل أن تتبناها الأمم المتحدة في سياق البحث عن حل سياسي بعيد عن خيار المواجهة والحرب؛ وهو ما تم طرحه في الأمم المتحدة وتم تبنيه من قبل الدولة المغربية".
وحول الخطاب الملكي الأخير الذي تسبب في إعفاء الوزير محمد بوسعيد، أقرَّ الكاتب الوطني للحزب المعارض بأنَّه جاء "بخلافِ الخطابات السباقة التي يبدو في ظاهرها وكأنَّ المؤسسة الملكية تنتقد المترجمين للسياسة، سواء من الحكومة أو البرلمان والأحزاب"، متوقفاً عند حدث إعفاء الوزير الذي اعتبره "بدون طعم سياسي لأنه سبق عزل عدد من المسؤولين دون أن يتغير شيء"، ومعتبراً أن "إعفاء وزير لن يُغيِّر جوهر السياسة الاقتصادية في البلاد".
وعن التنسيق الذي يجمع حزبه بجماعة العدل والإحسان المحظورة يرى البراهمة أن "في ذلك إمكانية هائلة لتنمية الشعب والدفع به إلى الأمام"، موردا: "بينما النسق الرسمي اليوم قد أفلس فإن النسق الذي يشتغل خارج المؤسسات هو صاعد من خلال الحركات الاجتماعية والقوى المعارضة التي يمثلها النهج الديمقراطي".
وانتقد السياسي الذي يعارض الانتخابات والدستور بشدة الحكومة التي يقودها العثماني، وقال إنها "لا تحكم ولا تملك السلطة لتحكم"، معتبراً أن "البيجدي لن يتبوأ الرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة بسبب ارتمائه في حضن السلطة، ولكونه لم يقدم شيئاً ملموسا للشعب"، وزاد: "ما قدَّمهُ هو الإجهاز على مكتسبات الشعب، وهو بالتالي حزبٌ محدود جاء لخدمة الدولة والانتخابات التشريعية المقبلة لن تبوئه المرتبة الأولى".
وقارن المعارض بين تجربتي العثماني وبنكيران وقال إن في شخصية الأول "كل ما تريده الدولة فقط بدون زيادة؛ أما بنكيران فهو نبيه وداهية، وهو أيضا فيه كل ما تريدهُ الدولة، لكن فيه زيادة، تكمنُ في خطاباته الشعبوية التي تستأثر باهتمام المواطنين وتجذبُ إليه الرأي العام، وهو ما تخشاهُ الدولة"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
Bref le populisme a encore de l’avenir pour des gens comme vous ..,
الصحراء مغربية رغم أنف الحاقدين
لا تقرير مصير ولا مفاوضات
الصحراء دارنا ومن يقترب لحرمتنا فإن لنا معه كلام اخر
إذاكان الزمن لغة في شعورنا فإن حزب النهج ظل متقوقعا داخل دائرة زمنية فوضوية لم تشفع للشعب الجزائري والسوري والليبي حين قامت أنظمتهم بذبحها كما تُذبح النعاج لمجرد أن حاولت هذه الشعوب تقرير مصيرها بكل حرية
المشكلة هي ألا أحد من معتنقي فكر حزب النهج سيقنعنا بوجود شعب صحراوي متجانس الرؤى والتصورات ومُجمع على تقرير مصيره
إنه العبث السياسي طبقا لمقولة : خالف تعرف
تنويه : والله أشفقت على المبرر الذي قدمه الزعيم حين إنتقد حامي الدين والسؤال : إذا كان البيجيدي يملك مليون و200 ألف صوت فكم يملك حزب النهج من أصوات الشعب لكي يتفاوض مع القصر ؟
فلا البيجيدي ولا النهج ولا أي حزب سياسي يملك التفويض من الشعب لكي يتفاوض مع القصر
فكفانا ثرثرة سياسية
الصحراء قضية وطنية لجميع المغاربة والماركسية – اللينينية ونظامنا ملكي لا لا يلتقيان بل الجمهورية فماذا يفعل هذا الحزب في المغرب ؟؟؟؟
والمادة 4 قانون تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب تقول بصريح العبارة : يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
أينك يا وزارة الداخلية المغرب يعرف هشاشة الانتماء
الحل الوحيد الذي يمكن فعله بناء دولة ديمقراطية حقيقية عادلة و ليس العكس هنا أكد لك سيدي الفاضل أن الصحراويين سيدافعون بالغالي و النفيس على الصحراء بأنها مغربية من غير دالك ربما مع الوضع الحالي الدي يعيشه المواطن المغربي بصفة عامة أكد أن جل المناطق ستطالب بتقرير المصير
الثقة لا وجود لها في مسؤولين هدا البلد مع كامل الأسف الشديد
هل هدا الحزب خرج من حضن الشعب المغربي الابي ام هو (ابن زنى) جلبته الرياح من اطراف تندوف ؟
رغم انني من معارضي البيجيدي قلبا و قالبا. إلا أنه ادا كان في (بن كيران و العتماني) ما يصلح للدولة فقط. فان هدا الحزب ليس فيه ما يصلح لا للدولة و لا للشعب.
أما السيد براهمة ، مع احترامي له كرجل مبدأ ، فإنه مازال يعيش في سبعينات القرن الماضي ، أحلام يقظة خارجة عن السياق والواقع وهذا عيب في السياسي المفروض فيه تحليل الحاضر والواقعي بمعطيات الحاضر والواقع.
ونتمنى أن نسمع رأيك في الحكم الذاتي والتحلي بالشجاعة الكاملة لقول الحقيقة .
قضية الصحراء المغربية محسومة تاريخيا وباجماع المغاربة الأحرار الدين لن يفرطوا بشبر واحد من تراب وطنهم .
الصحراء مغربية والخزي والعار لمن يساوم عليها
aller à contre courant n'est bénéfique ni à l'auteur de ces déclarations ni au mouvement qu'il représente. Encore moins pour l'unité et la sécurité du pays.
اليسار الذي تمثله أصبح متجاوزا وعاجزا . ولتبرير عجزه يلجأ إلى تصريحات وخرجات نشاز لا صدى لها .
المغاربة في أمس الحاجة إلى يسار قوي موحد لا إلى يسار الصالونات.
ندعوكم أيها البراهمة الى مراجعة موقفكم المتحجر الذى لن يخدم الوطن الدي يجمعنا
الثاني الله يرحمه وايرحم العقل الي كان عنده
جاب العز اللمغاربا في اليوم المسيرة ماطلبش
صحراوين يمشيو المسيرة اطلب من وجدة الي
الكويرة وا المغربا كلهم ما يخصش هذا نقاش
يتكرار في المغربا صحراء مغربية حنا بغينا نمشو
الي صحراء دالنا مايبقا الجدار العزيل ولا هوم
يحزنون خليونا نمتو علي بلادنا قبل ما نموتو
هجلا في ديارنا اطلقنا علهم وا علي اصحاب
هذا الكلام الفارغ نشربو دماءه ونقول مسوس
النهج حزب minuscule اثره في الشارع جد محدود وخطاب منفر وهذا سر رغبته في التحالف مع العدل والاحسان للاستفادة من مخزونهم العددي من الاتباع. ولكن والله ومشاو وتمكنوا من السلطة حتى يطحنوهوم طحين.
اموال هائله توجه إلى المجهود الحربي والتي كانت من المفروض ان توجه الى تنميه البلاد بالشكل الذي يحقق فيه العيش الكريم لجميع المغاربه.والسلام
اما الاخوان ديال النهج راه كنحترموكم ولكن خاصكم mise a jour واش الواحد ادير تقرير المصير فحاجة ديالو راه كلنا ضد هاد النظام الفاسد ولكن وطنيين اونموتو على بلادنا