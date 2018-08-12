وزيرا داخليتي المغرب وإسبانيا يتباحثان في طنجة

هسبريس- متابعة

اجتمع وزير داخلية إسبانيا، فرناندو جراندي مارلاسكا، بنظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم، بمدينة طنجة، قبل حضورهما مباراة كأس "السوبر" الإسباني بين فريقي برشلونة وإشبيلية بملعب ابن بطوطة.

وصرحت مصادر دبلوماسية إسبانية لـ"إفي" بأن الاجتماع ناقش الموضوع الأكثر أهمية، وهو الهجرة غير الشرعية، حيث يدخل إلى إسبانيا آلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016.

وتمكنت قوات الإنقاذ في سواحل جنوب إسبانيا، حسب المصادر ذاتها، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر، كانوا يستقلون قوارب غير آمنة ومتهالكة.

يشار إلى أن جراندي مارلاسكا التقى بعبد الوافي لفتيت من قبل، يوم 28 يونيو الماضي، خلال اجتماع حكومتي البلدين لمناقشة تلك الأزمة.