24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:08
|06:43
|13:37
|17:15
|20:22
|21:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"
- ترامب: معدلات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما
- المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين في ذمة الله
- آراء في منع الكلاب الخطيرة
- "حمولة الواد" تقلب حافلة ركاب بضواحي الرشيدية
زاكورة تئن تحت وطأة العطش .. والساكنة تشرب من "آبار الدواب" (5.00)
- مقتل مبحوث عنه برصاصات للشرطة في فاس - (161)
- البراهمة: "النهج الديمقراطي" يساند تقرير المصير في قضية الصحراء - (128)
- خبير نفسي: "ضيوف غزاة" يفاجئون المغاربة في موسم الصيف - (117)
- الاتحاد الأوروبي يستقبل "انفصالي الداخل" لمناقشة اتفاق الصيد - (87)
- بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزيرا داخليتي المغرب وإسبانيا يتباحثان في طنجة
اجتمع وزير داخلية إسبانيا، فرناندو جراندي مارلاسكا، بنظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم، بمدينة طنجة، قبل حضورهما مباراة كأس "السوبر" الإسباني بين فريقي برشلونة وإشبيلية بملعب ابن بطوطة.
وصرحت مصادر دبلوماسية إسبانية لـ"إفي" بأن الاجتماع ناقش الموضوع الأكثر أهمية، وهو الهجرة غير الشرعية، حيث يدخل إلى إسبانيا آلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016.
وتمكنت قوات الإنقاذ في سواحل جنوب إسبانيا، حسب المصادر ذاتها، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر، كانوا يستقلون قوارب غير آمنة ومتهالكة.
يشار إلى أن جراندي مارلاسكا التقى بعبد الوافي لفتيت من قبل، يوم 28 يونيو الماضي، خلال اجتماع حكومتي البلدين لمناقشة تلك الأزمة.