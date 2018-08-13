المالكي يمثّل الملك في تنصيب رئيس البراغواي

هسبريس من الرباط

من المقرّر أن يقوم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، بتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب ماريو عبدو بينيتيز"Mario Abdo Benitez"،الرئيس المنتخب لجمهورية البراغواي، بالعاصمةأسونسيون.

وكان الملك محمد السادس، حسب بلاغ صادر عن مجلس النواب، قد بعث ببرقية تهنئة إلىماريو عبدو بينيتيز بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي، حيث قدم الجالس على العرش في برقيته "أحر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس الجديد، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه السامية،لقيادة شعبه الصديق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار".

وأضاف البلاغ أن العاهل المغربي أكّد في البرقية ذاته"حرصه الشديد على توطيد العمل مع الرئيس الجديد، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين، وتوسيع مجالاتها لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وبما يدعم التعاون جنوب ـ جنوب".