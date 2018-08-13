24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. صادرات السيراميك المغربية تعود إلى الارتفاع (5.00)

  2. تهيئة "كورنيش البيضاء" تهدد سلامة الراجلين (5.00)

  3. الانسداد الرئوي المزمن يهدد المصابات بالربو (5.00)

  4. مهاجرون والحياة بالمغرب (5.00)

  5. زاكورة تئن تحت وطأة العطش .. والساكنة تشرب من "آبار الدواب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المالكي يمثّل الملك في تنصيب رئيس البراغواي

المالكي يمثّل الملك في تنصيب رئيس البراغواي

المالكي يمثّل الملك في تنصيب رئيس البراغواي
هسبريس من الرباط
الأحد 12 غشت 2018 - 23:42

من المقرّر أن يقوم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، بتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب ماريو عبدو بينيتيز"Mario Abdo Benitez"،الرئيس المنتخب لجمهورية البراغواي، بالعاصمةأسونسيون.

وكان الملك محمد السادس، حسب بلاغ صادر عن مجلس النواب، قد بعث ببرقية تهنئة إلىماريو عبدو بينيتيز بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي، حيث قدم الجالس على العرش في برقيته "أحر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس الجديد، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه السامية،لقيادة شعبه الصديق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار".

وأضاف البلاغ أن العاهل المغربي أكّد في البرقية ذاته"حرصه الشديد على توطيد العمل مع الرئيس الجديد، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين، وتوسيع مجالاتها لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وبما يدعم التعاون جنوب ـ جنوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.