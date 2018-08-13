24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:44
|13:37
|17:14
|20:21
|21:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"
- "على جسر الشوق".. أسرار رحلة بنت الشاطئ من النيل الى فاس
- ورشة الإبداع والتغيير تجمع الشباب المغربي
- ترامب: معدلات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما
- المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين في ذمة الله
زاكورة تئن تحت وطأة العطش .. والساكنة تشرب من "آبار الدواب" (5.00)
أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية (5.00)
- الاتحاد الأوروبي يستقبل "انفصالي الداخل" لمناقشة اتفاق الصيد - (90)
- بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن - (87)
- مسبار "باركر" ينطلق في مهمة تاريخية لعبور الغلاف الجوي للشمس - (73)
- أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية - (66)
- عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العلوي يدعو المصلحين إلى تسمية المفسدين بطريقة مباشرة
قال القيادي التاريخي لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، إن "النخب التي تنكب على إصلاح المجتمع عليها أن تُدرك بأن الإصلاح يقتضي الاهتمام بكل قضايا المجتمع، وعدم الاكتفاء بالتداول في سبل تحقيق إصلاح بعض القطاعات بعينها"، مضيفا "ليس كل سياسي يستحق أن يدرج ضمن دوائر النخبة إلا بالعودة إلى مواقفه وسلوكياته إزاء القضايا الكبرى".
وأوضح العلوي، خلال ندوة لـ"أكاديمية أطر الغد"، نظمت مساء الأحد، أن "الإصلاح يفرض طرح العديد من الأسئلة على كل من يريد البت في مفهومه: هل هو تصويب لفساد حاصل في الوقت الراهن، أم هو مناهضة ومقابلة للفساد الحاصل؟"، مشيرا إلى أن "السؤال الأعمق في قضية الإصلاح بالإفساد هو: لماذا يلجأ الناس والمسؤولون إلى الفساد؟".
وأوضح القيادي اليساري أن "الإصلاح عمل إرادي وليس عضويا"، مضيفا أن "العملية الإصلاحية تقتضي مرجعية أخلاقية وإيديولوجية متينة، وذلك ما يحدد مدى قدرة المصلحين على استئصال الداء من جذوره، أو قيامهم بنوع من الترميم فقط".
وذكر العلوي أن "هناك قراءتين للإصلاح، أولاهما اعتباره عملية تصويبية، أو قطيعة مع ما كان في الماضي، والمطالبون بالأمر الثاني، الذي يعتبرون أنفسهم ثوريين، عليهم عدم السقوط في المزايدات، والالتزام بالواقعية والتحليل الملموس للواقع الملموس"، مسجلا أن "الجميع مطالب بإدراك طبيعة موازين القوة".
وأكد المتحدث أن "من يريد الإصلاح عليه أن يكون مصلحا متواضعا مع الأطراف الأخرى، حتى لا يسقط في تحريف الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه". وزاد: "من الضروري التبصر والصبر أمام الصعاب والخيبات العديدة لمعرفة مكامن الخلل والتنديد بها، مع الإشارة المباشرة وتسمية المستفيدين من الفساد الحاصل حاليا" في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
شكرا هسبريس
على القاضي ان أن يكون مُصلحاً عادلاً نموذجاً يخاف الله .. والتالي يتَّبعه جميع موظفي المحْكمة ولا يتجرّؤون على السرقة وكلّ ما يخالِفُ القانون وقبل دالك على القاضي أن يبدأَ بمُحاربة الفساد في عُقر داره ويُحاسِب كلّ معارفهِ المتورّطين كيف ما كانت -معزّتهم- له
اذا سنصبح ننادي لاغلبية المغارب باسم المفسد كذا و كذا, الا من رحم ربي. و قد يصبح اسم المغرب هكذا: بلاد المفسدين او قرية الفساد!
الأمور واضحة تماما نعرف من يعرقل الاصلاح و القضاء على الفساد و المفسدين لأنه و بكل بساطة الفساد لا يحارب نفسه أو يحاسب نفسه ان صح التعبير
لماذا لا تكون الشرارة منكم.فتسمون المفسدين بأسمائهم وثقوا أنكم ستحققون بها ما لم يحققه الأوائل منكم وستجدون أ
نفسكم في مقدمة الصفوف
فهل تملكون الجراة ؟وهل أنتم مستعدون ان تقودوا السفينة التي أغرقتها اهواء من كان عتيدا ومن قذفت به حملة المواسم ؟
في الارض فسادا
و في الإقتصاد و نعني بعيدا عن الحسابات السياسية فإن كل من تملص من أداء الضريبة العامة على الدخل التي قننها الفصل 82 من مدونة الضرائب فهو مفسد. و هذا ما قلناه سابقا في صفحات سياسيين ٱخرين في هسبريس.
فكل من لم يدلي بنسخة من الوصل الذي يمنحه مفتش الضرائب عند إقراره بجميع مداخله السنوية فيجوز التشكيك من وطنيته الحقة و إدخاله في خانة المختلسين أو المفسدين و الله أعلم.
القاعدة العريضة فاسدة يا استاذ والنزاهة اقلية استثنائية ناذرة. والحل يكمن في التغيير الجدري .
أما الأسئلة الحقيقية، فهي التي طرحتها وفرضتها المقاطعة.
مقاااااااااطعووووووون، حتى إنتخاباتكم المشبوهة.
ماذام فرنسا و البنك الدولي متحكمين و ضاغطين على المغرب راه بلا منحلمو بالإصلاح
زمام.الامور.الم.يكن.الفساد.ولم.يكونوا.
المفسدين.ولم.تكون.انتم.لردعهم.
ليوم.ترون.ان.شيء.ما.يلوح.في.الافق.
بديتم.تضهرون.كالفطر.في.القنوات.
الملك.خاطب.يريد.تشبيب.الاحزاب.واعدت.
ثقت.المواطن.في.الاحزاب.لايريد.موميهات.
مثلكم.