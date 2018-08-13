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الرئيسية | سياسة | العلوي يدعو المصلحين إلى تسمية المفسدين بطريقة مباشرة

العلوي يدعو المصلحين إلى تسمية المفسدين بطريقة مباشرة

العلوي يدعو المصلحين إلى تسمية المفسدين بطريقة مباشرة
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 13 غشت 2018 - 11:00

قال القيادي التاريخي لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، إن "النخب التي تنكب على إصلاح المجتمع عليها أن تُدرك بأن الإصلاح يقتضي الاهتمام بكل قضايا المجتمع، وعدم الاكتفاء بالتداول في سبل تحقيق إصلاح بعض القطاعات بعينها"، مضيفا "ليس كل سياسي يستحق أن يدرج ضمن دوائر النخبة إلا بالعودة إلى مواقفه وسلوكياته إزاء القضايا الكبرى".

وأوضح العلوي، خلال ندوة لـ"أكاديمية أطر الغد"، نظمت مساء الأحد، أن "الإصلاح يفرض طرح العديد من الأسئلة على كل من يريد البت في مفهومه: هل هو تصويب لفساد حاصل في الوقت الراهن، أم هو مناهضة ومقابلة للفساد الحاصل؟"، مشيرا إلى أن "السؤال الأعمق في قضية الإصلاح بالإفساد هو: لماذا يلجأ الناس والمسؤولون إلى الفساد؟".

وأوضح القيادي اليساري أن "الإصلاح عمل إرادي وليس عضويا"، مضيفا أن "العملية الإصلاحية تقتضي مرجعية أخلاقية وإيديولوجية متينة، وذلك ما يحدد مدى قدرة المصلحين على استئصال الداء من جذوره، أو قيامهم بنوع من الترميم فقط".

وذكر العلوي أن "هناك قراءتين للإصلاح، أولاهما اعتباره عملية تصويبية، أو قطيعة مع ما كان في الماضي، والمطالبون بالأمر الثاني، الذي يعتبرون أنفسهم ثوريين، عليهم عدم السقوط في المزايدات، والالتزام بالواقعية والتحليل الملموس للواقع الملموس"، مسجلا أن "الجميع مطالب بإدراك طبيعة موازين القوة".

وأكد المتحدث أن "من يريد الإصلاح عليه أن يكون مصلحا متواضعا مع الأطراف الأخرى، حتى لا يسقط في تحريف الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه". وزاد: "من الضروري التبصر والصبر أمام الصعاب والخيبات العديدة لمعرفة مكامن الخلل والتنديد بها، مع الإشارة المباشرة وتسمية المستفيدين من الفساد الحاصل حاليا" في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - مغربي قح الاثنين 13 غشت 2018 - 11:13
أنا معاك مية فالمية. و نبداو بهادوك لي استافدو من أراضي صوديا و سوجيطا بثمن بخس.
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20
2 - شي مدوخ الاثنين 13 غشت 2018 - 11:15
هناك وزير تقدمي في حكومة التناوب الأولى تحصل على 240 هكتار من الأراضي السقوية الخصبة أثناء توليه حقيبة الفلاحة دون أن تكون من حقه. فكيف نسمي هذا الوزير؟
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17
3 - zakaria andham الاثنين 13 غشت 2018 - 11:17
المفسدون عندنا هم من ينادي بالاصلاح ومادمنا بدون مصلحين فلنا الله
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12
4 - فريد الاثنين 13 غشت 2018 - 11:17
تسمية المفسدين نعم هم كل من تقلد منصب عالي في الدولة بدون استثناء جميع ما يسمى أمناء الأحزاب بل سارقي أموال الشعب وكل من تولى تسيير المشاريع الكبرى و و و ...
شكرا هسبريس
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13
5 - البقالي الاثنين 13 غشت 2018 - 11:18
تحية طيبة الى هذا الرجل ...لا زلت احتفظ برسالة خاصة ارسلها لجميع نساء ورجال التعليم ....هذا رجل شريف .... المفسدون كثر والنظام الذي يحكم يعرفهم جميعا ...لا يخفى شئ ....انا احمد الله وانا قريب الى الستين عاما انني لم اخذ حق احد ابدا ولم اتملق لاحد أبدا أبدا ...لكنني أؤكد لكم ان المخلص لا مكان له مع الذئاب ... المكرطة او الملتحية ...
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6 - bouaazza الاثنين 13 غشت 2018 - 11:20
Y t il un homme ou femme politique qui défend sincèrement le peuple !!??? Cet homme veut nous faire croire que c'est demain il arrive au pouvoir il va faire un nettoyage des " المفسدين ", pourquoi il n'a rien quand il était au pouvoir ??? D'après vous ou ils ont étudié les enfants de cet homme ?? Ou ils travaillent ? Et si un enfant fait une bêtise est-ce qu'il sera jugé comme les enfants du peuple ???!! Il me semble qui'il a dit " المفسدين "
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7 - هشام كولميمة الاثنين 13 غشت 2018 - 11:20
تحليل منطقي و واضح...أعتقد أن السيد العلوي من موقعه أعطى نصائح لكل السياسيين(الذين يصوبون و الذين يريدون اقتلاع الفساد من جذوره).و قوله التحلي بالصبر و عدم الوقوع في المزايدات حتى تكون الرؤية واضحة.و يجب تسمية المفسدين مباشرة.اعتقد أن لا أحد الآن يستطيع فعل ذلك.
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4
8 - المتتبع الاثنين 13 غشت 2018 - 11:21
بصفتكم وزير سابق وبالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سبق لامينكم العام الذي اعفاه الملك والاعفاء لم يكن الا بالفساد لذى احرى بكم ان تبداوا من حزبكم وتنظفوه من المفسدين لا افهم حزب يدعي الديموقراطبة ويصوت لامين عام اعفي بغضبة ملكية
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9 - صالح الاثنين 13 غشت 2018 - 11:22
رجل والرجال قليل. وليس الرجل من يقول كان ابي وانما الرجل من يقول ها انا.بمواقفه و مبادئه .
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-5
10 - انت من بينهم الاثنين 13 غشت 2018 - 11:22
لقد كتبت عنك وسائل الاعلام انك استفدت من اراض لم تشترها من مالك الخاص ولم ترثها عن اجدادك وانما غنمتها مع من اغتنم لما سقطت القرة فحشدت سكينك معهم.من ايت كسبت تلك الاراضي وباي ثمن اشتريتها وممن وكيف الخ...ءاباؤنا ماتوا من اجل تلك الاض التي سطوت عليها انت وامثالك ممن يدعي الدفاع عن الوطن....في اي موقع كنت ومن اي موقع كنت تدافع..البسطاء يدافعون ويحاربون بل ويموتون دفاع عن الاوطان والحتالة والنصابين والانتهازيين يغنمون الغنائم ويوزعونها بينهم لانهم يقولون *نعام سيدي*فقط..ان كنتم صالحين ونقيين فلمادا ترفضون التصريح بممتلكاتكم قبل تحما المسؤولية ام انكم *معولين*على خزيت والسرقة..العاهرات اصبحن داعيات يعطين دروسا في الوعظ والاشاد..يومكم سيكون اسودا.فحداري فالنار تقترب من الحطب.
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11 - محمد... الاثنين 13 غشت 2018 - 11:23
يجب على من اراد الإصلاح أن يسميهم بأسمائهم مع محاسبتهم ومحاكمتهم كي يكونوا عبرة وليس التستر عليهم وعفى الله عما سلف هذا خوف وجبن من أجل الكراسي
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12 - Inox الاثنين 13 غشت 2018 - 11:23
Ooالتساؤل الذي وَجبَ طرْحه دائماً :لماذا لا يُحاسبُ المفسِد في هذه البلاد ؟؟!! سواءً هرّب المخدرات أو الأموال أوالذهب.،أو خان الأمانة...
على القاضي ان أن يكون مُصلحاً عادلاً نموذجاً يخاف الله .. والتالي يتَّبعه جميع موظفي المحْكمة ولا يتجرّؤون على السرقة وكلّ ما يخالِفُ القانون وقبل دالك على القاضي أن يبدأَ بمُحاربة الفساد في عُقر داره ويُحاسِب كلّ معارفهِ المتورّطين كيف ما كانت -معزّتهم- له
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13 - عادل الاثنين 13 غشت 2018 - 11:24
لا يمكن أن تدعو لشيء لم يفعله حزبكم الانبطاحي، فالمفسدون معروفون، وتسمية الواضحات من المفضحات...
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14 - Me again الاثنين 13 غشت 2018 - 11:27
اذن يجب ان نضيف بدل "السيد" للاسم الكامل لجميع السياسيين و المسؤولين, يجب ان نضيف كلمة "المفسد". مثلا: المفسد النائب البرلماني او الوزير او الرئيس او الموظف او المستشار فلان فرتلان. او فقط المفسد فلان فرتلان!
اذا سنصبح ننادي لاغلبية المغارب باسم المفسد كذا و كذا, الا من رحم ربي. و قد يصبح اسم المغرب هكذا: بلاد المفسدين او قرية الفساد!
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15 - أبو سفيان الاثنين 13 غشت 2018 - 11:27
جاء في لوائح الاستفادة من هكتارات أراضي الريع إسم هذا المناضل بالاسم وعدد الهكتارات . ولم أسمع برد له ينفي بها ذلك . أما وأن يدلي بدلوه في بئر الفساد ولنخبة وجب عليها وعي الواقع دون النسياق للكلمات الرنانة المتجاوزة . واقعنا المعاش تعدى جميع النقط الحمراء ليفظ أفواه الناهبين للمال العام أومانسميه حاليا بثروة المغاربة دافعي الضرائب
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16 - مدوخ الاثنين 13 غشت 2018 - 11:29
أكبر تمساح سماهم التماسيح أكبر متاجر بالدين سماهم اصحاب العصا في الرويدة ووو . ياك الفقر نقص ب50في 100 حسب العثماني اظن انه يقصد العدالة والتنمية
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17 - عبد الحق الاثنين 13 غشت 2018 - 11:30
سيدي الفاضل الواقع نعرفه حق المعرفة ،الفساد ينخر المغرب طولا وعرضا منظم و مهيكل و محمي من طرف الديناصورات الكبار السؤال الذي يطرح نفسه هل لك الشجاعة الكاملة بأن تسمي المفسدين الكبار بأسمائهم من طبيعة الحال لا و ألف لا و مليون لا
الأمور واضحة تماما نعرف من يعرقل الاصلاح و القضاء على الفساد و المفسدين لأنه و بكل بساطة الفساد لا يحارب نفسه أو يحاسب نفسه ان صح التعبير
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18 - امحمد سالم برد الليل الاثنين 13 غشت 2018 - 11:31
سبحان الله عندما يكون الطائر خارج السرب تجد تغريده تغريدا مخالفا لتغريدة السرب ،وتجده ينتقد حتى طريقة تحرك السرب ، ولكن نسي أنه كان يوما ضمن السرب ،ولم يبحبكلمة خوفا على مكانه ضمن السرب ،،عندما نكون خارج السرب نتمنى العودة إليه فترانا نغرد بما يجعلنا نثير انتباه السرب لعله يجعل لي أو لأحد أولادي مكان ضمنه
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6
19 - موحا موركان الاثنين 13 غشت 2018 - 11:36
ربما ما حز في نفس السيد اسماعيل العلوي هو ما قيل عنه هو و آخرين في أحد فيديوهات اليوتوب بأنه استحوذ على مئات وربما آلاف الهكتارات من الأراضي. فهده تسمية مباشرة فما رأيك فيها سيدي؟
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20 - كرييييم الاثنين 13 غشت 2018 - 11:36
هاته العبارة تغني عن كل خطابات "الإصلاح عمل إرادي وليس عضويا"، كيف لك أن تصلح و لو كنت بن كران أو العثماني و همك الأول و الأخير ان تركب علا موجة احتجاجات (ك 28 فبراير ) التي ربكبها فقيههم بن كران... لصلخ ما تبقا من لحم المغاربة فصلخوه صله المعزي.... إسماعيل إسم على مسمى...الله يرحم علي عطا....
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21 - احمد مختار الاثنين 13 غشت 2018 - 11:38
يشرفني أن أدعو النواب المخلصين للوطن اقتراح تعديل النص القانوني بالقانون الجنائي المتعلق بتقادم الجرائم وذلك : بجعل جرائم الفساد والاختلاس التي يرتكبها الموظفون حسب التعريف الوارد في الفصل 224 من القانون الجنائي لاتتقادم .
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22 - ا ج الاثنين 13 غشت 2018 - 11:38
عجبا...من رجل يخوض في كيفية الحديث عن الفساد وكأنه يعلم الناس ما يقولون...مع العلم و كماصرحت بعض المصادر أنه يستولي على أكبر عدد من هكتارات المغرب.
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23 - شامة الاثنين 13 غشت 2018 - 11:38
تدعون الثورية ولكم فيها باع جوتاريخ
لماذا لا تكون الشرارة منكم.فتسمون المفسدين بأسمائهم وثقوا أنكم ستحققون بها ما لم يحققه الأوائل منكم وستجدون أ
نفسكم في مقدمة الصفوف
فهل تملكون الجراة ؟وهل أنتم مستعدون ان تقودوا السفينة التي أغرقتها اهواء من كان عتيدا ومن قذفت به حملة المواسم ؟
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24 - سعيظ الاثنين 13 غشت 2018 - 11:40
ان السيد العلوي ذو ثقافة وخلفية شيوعية و علمية مادية أما أغلب المغاربة فيامرهم ب الروحانيات و ذابوا على تسمية العفاريت بالمسلمين أو الجواد ،اتقاءا لشرهم و ضررهم فلا تنتظر أن يسمونهم بأسمائهم، انها مشكلة ثقافية ههههه
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25 - prof الاثنين 13 غشت 2018 - 11:42
والله لو كان كل مسؤول يستحضر رقابة الله وانه سوف يسال امام رب كريم لما كان هناك فساد ولا استبداد ولا ظلم ولا.........ولكن المسؤولون عندنا يزين لهم الشيطان اعمالهم فيتامدون ويعتون
في الارض فسادا
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26 - Abdelhak الاثنين 13 غشت 2018 - 11:42
عن أي مصلح تتكلم ليكشف المفسدين.هل يوجد مصلحون في هذا البلد ونحن لا نعلم؟
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27 - hicham الاثنين 13 غشت 2018 - 11:42
سياسيين تتعجبونا غير ف الندوات ..فش تكونو ف مواقف لقرار تديروا ما بغيتو. لمشكل ما عندكمش غيرة على هاد لوطن من لخر.
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28 - l'expert retraite bénévole الاثنين 13 غشت 2018 - 11:48
في السياسة | العلوي يدعو المصلحين إلى تسمية المفسدين بطريقة مباشرة

و في الإقتصاد و نعني بعيدا عن الحسابات السياسية فإن كل من تملص من أداء الضريبة العامة على الدخل التي قننها الفصل 82 من مدونة الضرائب فهو مفسد. و هذا ما قلناه سابقا في صفحات سياسيين ٱخرين في هسبريس.

فكل من لم يدلي بنسخة من الوصل الذي يمنحه مفتش الضرائب عند إقراره بجميع مداخله السنوية فيجوز التشكيك من وطنيته الحقة و إدخاله في خانة المختلسين أو المفسدين و الله أعلم.
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29 - ملاحظ الاثنين 13 غشت 2018 - 11:51
وهل الفساد يعلن عن نفسه .
القاعدة العريضة فاسدة يا استاذ والنزاهة اقلية استثنائية ناذرة. والحل يكمن في التغيير الجدري .
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30 - عاشق كريستيانو الاثنين 13 غشت 2018 - 11:54
يبدو أن ندوب سنوات الأرهاب المخزني في الستينات هي بالنسبة للمثقف المغربي هي أشبه بانتكاسة سبعة وستين بالنسبة لمصر الناصرية وللعالم العربي المتطلع للحاق بالغرب المتقدم ، والذي كان في نفس الآن يطمح إلى مجتمع فيه نصيب من العدالة والديمقراطية ؛ لقد أنتج تفسخ الأمبراطورية العثمانية كيانات مشوهة ، رغم مرور تلك الكيانات بالتجربة التحررية ، و رغم ادعاءات المغرب بالخصوصية فمازال السبات العميق الذي عرفته الأجيال في القرون السابقة والتعثر الذي عاشته يمارس ثقلا على مغرب القرن الواحد والعشرين ، النظام التقليداني وظف منجزات الحداثة لصالحه ، من خلال آلية الوراثة التقليدية سيطر الاقتصاد ، وكذلك ضخم من خطابه الاديولوجي من خلال استخدام الأقمار الصناعية والفضائيات ؛ وهو يقيم علاقات مع الشركات الرأسمالية الغربية ، دولة تبدو حداثية لكنها محافظة في الجوهر؛ هوية المواطنة ملتبسة ، فالشعب هو رعية ومستهلك ! أما اليسار فقد انفلت المجتمع من بين يديه ولم بقادر على التأثير فيه ؛ شخصيا يمكن أن أجزم ألا أمل في التغيير، لقد اصبحنا لعبة لبنيات خفية تعيد انتاج نفسها إلى ما نهاية !
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31 - hamdoune الاثنين 13 غشت 2018 - 11:58
المفسدون يعرفهم القاصي والداني ولم يجرؤ أحد على ذكر أسمائهم والواجب يحتم معاقبتهم وتجريدهم مما نهبوا من خيرات البلاد ومع الأسف لم يحصل ذلك منذ الإستقلال ألى اليوم ومازال مسلسل النهب مستمر لتأكدهم أن الطريق سالك وبدون حساب
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32 - حلل وناقش الاثنين 13 غشت 2018 - 11:58
كلكم فلاسفة، في حلل وناقش من أين تؤكل الكتف.
أما الأسئلة الحقيقية، فهي التي طرحتها وفرضتها المقاطعة.
مقاااااااااطعووووووون، حتى إنتخاباتكم المشبوهة.
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33 - بائع متجول الاثنين 13 غشت 2018 - 11:59
الشعب حاليا ينتظر الإصلاح لأنه لايملك القدرة على محاسبة المفسدين الله غالب
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34 - المسيح الدجال الاثنين 13 غشت 2018 - 12:00
عيينا ما نسمعو فهاد الشيعارات شي إصلاح ما كاين
ماذام فرنسا و البنك الدولي متحكمين و ضاغطين على المغرب راه بلا منحلمو بالإصلاح
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35 - levoyageur الاثنين 13 غشت 2018 - 12:03
بالمحاسبة والعدالة سنتخلص من المفسدين وتزدهر البلاد انشاء الله
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36 - Azzouz الاثنين 13 غشت 2018 - 12:05
السيد اسماعيل العلوي يشفع له تاريخه ضمن النخبة ليعطي توجيهات حول الاصلاح وهو الذي قاد قطاع التربية بكثير من الحكمة والتدبر باضافة لمسات معنوية لتكريم العلم والمتعلمين ومطالبته برفع ميزانية القطاع في بداية الالفية الثالثة كلامه بهذه الصفة على الراس والعين . اما مشاركة حزبه في حكومة ابن كيران فقد زادت الطين بلة لما شارك حزب التقدم مع نخب مثل وزراء تعليم صحة جاءوا مع العدالة ونرى اليوم ثمرة صنيعهم الكارثي. اتمنى ان ياخذ مسافة مع هذه التجربة حفاظا على رصيده الايجابي سابقا.
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37 - موطن الاثنين 13 غشت 2018 - 12:05
حينما.كنتم.في.الحكومة.وكان.بيدكم.
زمام.الامور.الم.يكن.الفساد.ولم.يكونوا.
المفسدين.ولم.تكون.انتم.لردعهم.
ليوم.ترون.ان.شيء.ما.يلوح.في.الافق.
بديتم.تضهرون.كالفطر.في.القنوات.
الملك.خاطب.يريد.تشبيب.الاحزاب.واعدت.
ثقت.المواطن.في.الاحزاب.لايريد.موميهات.
مثلكم.
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38 - بن البصير الاثنين 13 غشت 2018 - 12:07
بصراحة والله لن يتغير المغرب الا ادا وقف الكل ضد الفاسدين ونحاسبتهم والجهر بهم واستراد اموال الدولة ومحاسبة املاكهم والسجن هناك من اصبح ارهابيا بالفساد وهناك مجرما بالفساد هناك مافيا لابد من التغير لنحمي هدا الوطن بترسنة من القوانين الجادة والمحاسبة الحقيقيةىليس فقط الكلام والاعلنات لابد من عمل ومحاسبة كل ارهابي في الفساد من ياكل املاك الدولة واملاك الغير بالسلطة والتسلط والتزوير بدون محاسبة سجنية ومادية واستراد الحقوق الوطن والغير سنبقى في داءرة فارغة نتحدت فقط
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