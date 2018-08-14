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الرئيسية | سياسة | مشاحنات في "حزب السنبلة" وشباب الحركة ضد تعويض العنصر بحصاد

مشاحنات في "حزب السنبلة" وشباب الحركة ضد تعويض العنصر بحصاد

مشاحنات في "حزب السنبلة" وشباب الحركة ضد تعويض العنصر بحصاد
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:00

يعيش حزب الحركة الشعبية على وقع صراعات حادة وتبادل للاتهامات؛ وذلك تزامنا مع السباق نحو الظفر بأمانته العامة في المؤتمر الثالث عشر الذي ينتظر أن يعقد في شتنبر المقبل.

ودخلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على "خط الهجوم" الذي تعرض له عضو المكتب السياسي أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال، إذ استنكرت ما وصفته بـ"الأساليب الخسيسة التي استخدمت من أجل الإساءة له ولأسرته الصغيرة وعائلته الحركية بهدف التشهير"، وفق تعبيرها.

واعتبرت قيادة الحزب أن "هذه الحملة بمثابة السلاح البديل للعاجزين والجبناء وأعداء النجاح الذي حققه الأخ شدا في ما يخص النهوض بمستوى بني ملال التي يرأس بلديتها"، على حد قولها.

ولفت الحزب الانتباه، في بلاغ له، إلى أن "الحملة تندرج في إطار مسلسل خبيث ومفضوح اعتمد الفبركة والتزوير في مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف قياديين آخرين، في صدارتهم الأمين العام للحزب؛ وهي المحاولات اليائسة التي ترمي إلى التشويش على الاستعدادات الجارية على قدم وساق من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية".

واحتدم الصراع بين أجنحة "حزب الزايغ" هذه الأيام لقيادة الأمانة العامة وخلافة امحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، الذي عمّر سنين طويلة على رأس التنظيم، إذ يدفع كثيرون بوزير الداخلية السابق محمد حصاد لشغل منصب الأمين العام.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية من داخل "البيت الحركي" أن توجها عاما لقيادات الحزب يتجه إلى الدفع بالوزير المعفى من مهامه للوصول إلى الأمانة العامة، مؤكدين أن حصاد مواظب على حضور الاجتماعات رغم إعفائه من مهامه الحكومية قبل شهور.

مقابل ذلك، يدفع بعض أعضاء المجلس الوطني، خاصة من الشباب، برفض تولي حصاد قيادة الحزب، خاصة أن أعلى سلطة في البلاد "ساخط عليه"، في إشارة إلى عزله والتأكيد على عدم تحمله أي مسؤولية مستقبلا.

وشدد بعض الأعضاء على أن الحزب بات عليه التجاوب مع خطاب الملك محمد السادس الذي دعا إلى انخراط الشباب في العمل السياسي، مؤكدين أن "التشبيب ينطلق من القيادة، لذلك لا يجوز أن يكون حصاد الذي تجاوز ستين عاما أمينا عاما؛ ناهيك على كونه ليس من أبناء الحركة الأصليين، بل تم إسقاطه ومنحه الصفة دون تدرج في صفوف الحزب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مراكشي اصيل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:15
راه قلتها لكم غي تيبدل للبلايص لي مهاجم ولا قلب الدفاع ولي لعاب ولا مدرب وغاديا هاكك .ولاوالاحزاب بحال فرق كرة القدم والشعب تيتسنا الماتش امتى غاي لعب.ههههه
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2 - محمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:23
الأحزاب في المغرب تثير الإشمئزاز و الضحك في نفس الوقت، يدافعون عن رئيس بلدية بني ملال مع العلم أن الشخص معروف من أصحاب الشكارة و الفساد، و لا يدافعون عن حصاد خريج مدرسة البوليتكنيك، سفهاء .
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3 - wood الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:32
أنه العبث بعينه بل هو استفزاز للمغاربة . فالمخزن لا يتردد في تأكيده أنه هو المتحكم في الاحزاب يزيل من يشاء و ينصب من يشاء فيها ، بل حتى الخريطة السياسية يفصلها حسب مزاجه . فحصاد اصلا كان غير منتمي لأي حزب و تم توزيره تحت يافطة الحركة الشعبية في نفس اللحظه ، و أكثر من ذلك تم اعفائه بحكم أنه كان وزيرا الداخلية و ارتباطه بتأخر مشروع الحسيمة ،و الآن يعود مرة أخرى من النافذة لحزب مخزني لا وجود له على ارض الواقع ، فالمخزن يؤكد في هذه الحالة ان مسألة الإعفاءات و الزلازل كانت مجرد مزحة يضحك بها على المداويخ المغاربة !!!
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4 - الاعشى الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:46
السلام عليكم الحركة الشعبية حزب ممخزن و هدا معروف مند زمن بعيد يعني ان ليس له ارادة سياسية و لقد أتبت دلك عبر المواقف التي كان،يتخذها الحزب و كدلك عبر إسقاط وزراء لا ينتمون للحزب و لم يتكلم الا القليل ممن لم يستسيغوا عدم الاستوزار وتم طردهم اما مول الكرامة فرغم فضائحه فقد تم تزكيته هدا الا شيئ قليل مما يوجد داخل الغابة و لهدا ادعوا هؤلاء الشباب أن لا يتهوروا لان لائحة الشباب في الانتخابات سوف لن تضم اسماءهم مع العلم ان ولو لم يتكلموا فنسبة ادراجهم في رأس الأئمة يضل ضعيفا المهم هو استمروا في النضال للحصول على المناصب لان دلك احسن من الجلوس في المقهى و الكلام على الكورة
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5 - الوافي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:49
أتعحب عندنا ارى كل هذه الاحزاب تعقد اجتماعات وتحشد الجماهير وتدخل في الصراعات داخلية كانت ام خارجية وفي الاخير الحكم كله في يد مؤسسة واحدة تقرر وتشرع وتنفذ! وعندما تأتي الاخيرة بقرار او ظهير ترى هذه الاحزاب كلها تمدح وتنفخ وتطبل دون اي نقاش او حوار اوعلامة استفهام!
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6 - العباسي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:50
زوبعة في فنجان ؟؟؟؟؟ هل هكذا حزب هو حزب؟؟؟؟
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7 - المتتبع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:51
وتقولون لنا ان في المغرب احزاب من هي هذه الاحزاب حزب التقدم والاشتراكية الذي بعد اعفاء امينه العام صوت المكتب السياسي له كامين عام لفترة ثالثة وكان الحزب ليس به سباب لتحمل المسؤولية او العدالة والتنمية الذي امينع العام العثماني قبل ما رفضه بنكيران للبقاء على راس الحكومة او الحركة الشعبية التي نزل بها حصاد بمظلة واسند له متصب وزير التعليم وبعد فضيحة اعفايه ها هو العنصر يعمل ما في وسعه لمي يكون امينا عاما للحركة بالله عليكم هل هءه الاحزاب ديموقراطية وتلومون الشباب لماذا لا ينخرطون في الاحزاب السياسية اذا كنتم تلحون على ذلك فما على الذين يطلبون ذلك الا الدعوة لحل جميع الاحزاب السياسية كلها وحل البرلمان واعفاء الحكومة
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8 - حلمي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:52
Gاع اولاد عبد الواحد واحد.
ولو انتخبتم احسنكم سيكون اكفس من هاد الجوج على ما اضن العنصري وحصاد ودراس.
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