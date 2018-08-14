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الرئيسية | سياسة | التحكم في مستوى المديونية يدفع العثماني إلى اتخاذ خيارات تقشفية

التحكم في مستوى المديونية يدفع العثماني إلى اتخاذ خيارات تقشفية

التحكم في مستوى المديونية يدفع العثماني إلى اتخاذ خيارات تقشفية
هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:00

هيمن هاجس الديون الداخلية والخارجية للخزينة على السياسة الاقتصادية لحكومة سعد الدين العُثماني، التي تتجه إلى تبني سياسة التقشف و"تزيار السمطة" لما تبقى من عمرها قبل انتخابات 2021.

وبدت واضحة السياسة التقشفية التي تعتمدها الحكومة من خلال المعطيات التي تعدها حول قانون المالية لسنة 2019، وهو ما يعد استمرارا لحالة عدم الرضا التي أبان عنها منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات، والذي يطالبهم من خلاله بإعداد المقترحات المتعلقة بـ"البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2019-2021 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء".

ولتحقيق استقرار الدين العام في 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في متم عام 2021، الذي حدده البرنامج الحكومي، تؤكد المعطيات الحكومية الحديثة أنه يتعين العمل على ترتيب أولويات الإنفاق، معترفة بصعوبة التوفيق بين تحسين جاذبية الاقتصاد والاستجابة للطلب المتزايد والملح للخدمات الاجتماعية، وجهود ضبط الموازنة العامة.

وفي هذا السياق يرتقب وفقا للمعطيات الحكومية أن ينخفض معدل مديونية الخزينة العامة ليصل إلى 64.6 في المائة سنة 2018، و64.5 في المائة سنة 2019، بعد الارتفاع الذي عرفه سنة 2017 ببلوغه 65.1 في المائة، مشيرة إلى أن المكون الداخلي سيصل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 49.5 في المائة سنة 2019.

هذا وأفرزت وضعية نفقات ومداخيل الخزينة عند نهاية ماي 2018 عجزا في الميزانية ناهز 21.5 مليارات درهم، وذلك بسبب ارتفاع النفقات العادية بنسبة 3.6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 8 في المائة.

ورغم تأكيدات الحكومة أن تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية سيساهم في ترشيد النفقات، ما سيمكن من خفض اختلال التوازن في الميزانية، إلا أن المعطيات الحكومية التي وجهها العثماني إلى مؤسسات الدولة تدعو إلى التحكم في كتلة الأجور المتوقعة من خلال حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين الموظفين.

وأكد العثماني في وقت سابق على ضرورة مضاعفة الجهود لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، مع تقليص نمط عيش الإدارة، خاصا بالذكر النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات.

وفي هذا الصدد تسعى الحكومة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى "التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية"، مشيرة إلى "إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:14
توظيف رائع للكيخوتي وسانشو، معبر جدا، مع فارق أن العثماني لا يمت للكيخوتي بصلة، الكيخوتي ضحا بالغالي والنفيس لتحقيق حلم الفروسية والعثماني يضحي بالشعب لإرضاء قانون الميزانية.
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8
2 - momo الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:17
سياسة التقشف لازم أن تبدأ مع أعضاء الحكومة من وزراء ، كتاب عامون، رؤساء الإدارات التابعة للدولة... فيما يخص امتيازاتهم التي لا تعداد لها من رواتب، سيارات الدولة، السكن، les frais des déplacements, les indemnités..... وليس التقشف مع الشعب الفقير الذي لاحول ولا قوة له الا بالله
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3 - hicham الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:18
و زيد اسي العتمانى التقشف ساهل ماهل نبداو بيكم الوزارات و البرلمانين و موضفي الدولة الكبار بما انكم و طنيون و تحبون المغرب اكتر منا ايوا خدمو كمتطوعين
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4 - fox الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:20
قال لنا سلفكم غادين تزيروا امعيا السمطة ش شوية باش انمشيوا بالبلاد لقدام صدقناه... فاوقع البلاد والعباد معا تحت رحمة المديونية من سلم رقبة البلاد لحبل المديونية ؟ اليس سلفكم؟
والان تفكر وتقدر وتقرر وتقر إجراءات تقشفية لمواجهة ماجنت يداه بمعنى ما تبقى من السمطة زيروا حتى أخرجوا عيننا ابحال السردين في سعره والبنزين في لهيبه او زير لبزيم مزيان.
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5 - MEHDI الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:20
الحكومة مديونة الشركات مديونة المستثمرين ورجال الأعمال والمقاولين مديونين والمواطنين الصغار والكبار كلشي مديون حتى أمي للي جالسة غا فدار تبلات ليا بديون القروض الصغرى الله يعفوا على الجميع ... فمتى يا ترى يستفيق الجميع من خمرة الربا أليست الديون الربوية حرب ؟ كانعرف واحد رجل الأعمال بقا يخلص فواحد الدين طلع ليه الدم فينما يخلص يرجع يلقاه دزاد بالماجوراسيو ولا بغا يسالي هههه قالي أخويا فقصني نسافر بعدا هاد الصيف وتانرجع ويفرجها ربي . بعدا من الربا تعيشون في سلام يا عباد الله .
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6 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:21
حيدو الفساد الى بغيتو تنقصو الديونية.. حيدو الريع.. كونو رجال وشجعان وجريئين ولو مرة فحياتكم وحيدو الريع ومصاريف البرلمان والخرجات والتنقلات والمعاشات وكل المصاريف التافهة بحالكم..
أو حيدو انتوما.. مابقيناش حاملينكم.. انا مكنقصدش العدالة والتنمية كنقصد كل الاحزاب.. ريحة الخنز عكات والدود للي فكروشكم غادي يتفركع..
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7 - عزيز الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:21
البلاد بعتوها و دم بنادم مصيتوه اش بقيلكم عاد
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8 - #مقاطعون الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:21
على هذا الأساس سيلتحق المغرب بتركيا و ما تتعرض له عملتها من إنهيار و تهاوي بسبب سياسة الفشوش الاردوغانية و في أول تهديد من العملاق الأمريكي تهاوت عملتها و نظامها النقدي مما سينعكس على نظامها المالي أيضا بل امتدت الأزمة إلى عملات دول البريكس كجنوب افريقيا و البرازيل و روسيا و الأرجنتين و أندونيسيا المرتبطة أشد الارتباط بالسوق التركية و هذا بسبب سياسات تحرير السوق و تعويم العملة و التراجعات عن كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحمائية التي تصب في مصلحة الشعوب و الداعمة أعيشها اليومي من شغل و تعليم و صحة و تقاعد و سكن و غيرها...
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9 - Adam الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:22
التحكم في المديونية يا رءيس الحكومة المحكومة لا يكون الا بتعديل حكومي يقلص اعضاء الحكومة الى عشرين وزيرا + الغاء مجلس المستشارين + تقليص اعضاء البرلمان والحد من رمتيازاتهم بما فيها التقاعد والايواء والتنقل …..+ترشيد نفقات التسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة +استرداد الاموال العامة المختلسة والمهربة والمودوعة في ابناك سويسرا وبانما + الحد من اهدار المال العام على مهرجانات الرقص والغناء + احتواء القطاع غير المهيكل + واقرار المساوات الضربية والعدالة المجالية ...بكلمة واحدة تبدير ميزانية الدولة بما بخدم البلاد والعباد بعيدا عن منطق الانانية والانتهازية التي تغني الاغنياء وتفقر الفقراء
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10 - مواطن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:22
سياسة تقشفية تكون فقط على القطاعات الاجتماعية .صحة تعليم تشغيل و نفقات البنية التحتية
سياسة صندوق النقد الدولي .
الحكومة لا تتوفر على استراتيجية لنهوض بالاقتصاد فقط صراعات على المناصب و الامتيازات.
وتستمر سياسة بن زيدان .حزب الندالة وو التعمية لابتوفر على كوادر قادرة على و ضع برنامج اقتصادي شامل يحافظ على البنية الاقتصادية و في نفس الوقت لا تتأثر القطاعات الاجتماعية .
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