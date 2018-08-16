المالكي يوصل تهنئة ملكية إلى رئيس الباراغواي

هسبريس من الرباط

بأمر من الملك محمد السادس شارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في مراسيم تنصيب الرئيس الباراغواني الجديد ماريو أبدو بينيتيز ، بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات وأعضاء السلك الدبلوماسي بعاصمة جمهورية الباراغواي اسونسيون.

بلاغ لمجلس النواب قال إن الحبيب المالكي جدّد، خلال هذا الاستقبال، تهنئة الملك محمد السادس للرئيس بينيتيز بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي، معربا له عن أصدق المتمنيات للتوفيق في مهامه لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الباراغواني من تقدم وازدهار.

وأبلغ المالكي ارتياح الملك لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية الباراغواي من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا له حرصه على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين، لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين دول الجنوب.

من جانبه، شكر الرئيس المنتخب الملك لحرصه حضور المملكة المغربية مراسيم تنصيبه واعتبره تقديرا كبيرا لجمهورية الباراغواي ولرئيسها المنتخب، مشيرا إلى جودة وعمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الباراغواي.

وأكد الرئيس الجديد أنه يكنّ احتراما للملك وكل ما يقوم به إن على المستوى الوطني أو الدولي، وأنه يهدف إلى الاندماج الإقليمي والانفتاح على كل الشركاء والأصدقاء على أساس المصالح المتبادلة والمتكاملة لما فيه خير الشعوب، معبرا عن متمنياته الصادقة لزيارة المغرب والتعرف على مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقودها الملك لفائدة الشعب المغربي.