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الرئيسية | سياسة | الملك يترأس مجلساً وزارياً .. وقانون الخدمة العسكرية يجمع الحكومة

الملك يترأس مجلساً وزارياً .. وقانون الخدمة العسكرية يجمع الحكومة

الملك يترأس مجلساً وزارياً .. وقانون الخدمة العسكرية يجمع الحكومة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 17 غشت 2018 - 19:55

أعلنت الأمانة العامة للحكومة اجتماع المجلس الحكومي يوم الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي يُصادف ذكرى ثورة الملك والشعب.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، نقطة أعمال وحيدة، وهي المصادقة على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.

ومن المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

وأكد مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية انعقاد المجلس الوزاري بداية الأسبوع المقبل، غير أنه أشار إلى أن مكان انعقاد المجلس يظل غير معروف، في وقت أكدت مصادر متطابقة أن مدينة تطوان ستحتضن أشغال الاجتماع.

وكان سعد الدين العثماني دعا في رسالة تأطيرية لمشروع قانون مالية 2019 إلى تفعيل توجيهات الملك التي وردت في خطاب العرش الأخير، عبر الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.

وحول انعقاد المجلس الحكومي تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، وهو يوم عطلة رسمية، أوضح المصدر الحكومي أن "أعضاء الحكومة يشتغلون حتى في أيام العطل الرسمية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست بإدارة تخضع لتوقيت محدد، بل يمكن أن تجتمع في أي وقت حسب الظروف التي تقتضيها المستجدات"، بتعبيره.

ومنح العثماني عطلة صيفية لمدة أسبوعين لفريقه الحكومي، في إطار حق الاستفادة من "الكونجي" السنوي؛ إذ توقفت أشغال المجلس الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان الملك محمد السادس أعلن إجراءات استعجالية في خطاب عيد العرش، مشددا على ضرورة العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية؛ أولها إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.

وثاني الإجراءات يتمثل في الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.

وثالث إجراء اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها، مؤكدا على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع إلى المرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

ويرتقب أن يوجه الملك محمد السادس خطابا سامياً إلى الشعب المغربي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - اعصيم سمير الجمعة 17 غشت 2018 - 20:04
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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-21
2 - مغربي الجمعة 17 غشت 2018 - 20:04
نعم للخدمة العسكرية الاجبارية. هي الكفيلة بتلقين روح المواطنة و الاحترام و في نفس الوقت تبعد الشباب عن الممارسات المتهورة من استهلاك للمخدرات و السرقة و العربدة. و حبذ لو استغلوا السجناء في اعمال ذات اهداف اجتماعية مثل شق الطرق و ما شابه ذلك.
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15
3 - Amir S الجمعة 17 غشت 2018 - 20:07
هاد الشي عاش كاتجامعو غير على المساىل التي لا تنفع الشعب متعرفوش تجامعو على شي حاجا ليستفيد منها الشعب المقهور الفقير العاطل المريض
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15
4 - hossain الجمعة 17 غشت 2018 - 20:08
في الواقع يجب ارجاع اجبارية الخدمة العسكرية حتى تمتص الاجرام المتفشي في المجتمع
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8
5 - Souhail الجمعة 17 غشت 2018 - 20:09
يجب مناقشة ربط المسؤولية بالمحاسبة، البث في إهانة أفراد الأمن الوطني و الشعب من طرف أصحاب المال و النفوذ الذين لا يستحقون العيش و يجب إعدامهم، مجرد رأي
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9
6 - علاء الدين الجمعة 17 غشت 2018 - 20:09
والله العظيم ما غي التخربيق هادي 70 عام وانتم تصادقو والوا علاش حيت الفساد ينخر الدولة
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14
7 - الطنز البنفسجي الجمعة 17 غشت 2018 - 20:12
للي كيمسنا مباشرة فهاد الوقت أجلالة الملك هي الحكرة للي ولينا كنحسو بيها..
بلد القانون للي غادي بلا قانون وبلا حساب .. مللي وللاو البوليس كيتصرفقو وكيصرفقونا حنا المساكين.
مابقيناش كنحتارمو الحكومة وما بقيناش كنحتارمو شرطة النظام.. اش بقى.
بغينا المحاسبة ثم المحاسبة والضرب من حديد لكل من تطاول على حق الشعب.
هاديك الساعة حنا معاك أجلالة الملك حتى الموت وغادي تشوف منا غير للي يعحبك ونوقفو معاك كثر مللي واقفين الاتراك مع اردوغان
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7
8 - من القطيع الجمعة 17 غشت 2018 - 20:12
هذه الحكومة يجب ان ترحل ولا تعود
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9
9 - امازيغ الجمعة 17 غشت 2018 - 20:18
المواطن لم يعد يهمه من يجتمع بمن . ولا ما يصدر عن تلك الاجتماعات كان هدا ينخدع به مواطن الثمانينيات والسبعينيات حيث كانت وطاة المعيشة اقل عليه في تلك الحقبة وكان المواطن بريءا وسادجا في نفس الوقت .اما اليوم فالمواطن يريد اشياء ملموسة فرص الشغل .زيادة في الاجور . اثمنة مواد مناسبة . العيش الكريم .الكرامة . المنافسة على تلك المناصب العليا التي يصادق عليها في كل اجتماع حكومي اسبوعي . وادا كان هناك من قانون عسكري فيجب ان يشمل تجنيد ابناء المسؤولين الدين لا يعرفون لا موقع المغرب ولا شكل خريطته ليتحملوا نصيبهم من الدفاع عن الوطن ادا مازال هناك وطن . اما غير دلك فهو يظحك اكثر مما يثير الانتباه . في احدي لقاءات الملك بالوزراء قال لهم :" اللي ما بغا يخدم احط السوارت " ولم يغير دلك شيءا فهل سيقول اكثر من هدا ؟ مجرد سؤال .
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7
10 - مصطي الجمعة 17 غشت 2018 - 20:20
اتمنى ان يعصف سونامي على هذه الحكومة ويكون تغير جذري..... نريد حكومة لشعب ليس حكومة لحكومة
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4
11 - hassan الجمعة 17 غشت 2018 - 20:20
"الحكومة ليست بإدارة تخضع لتوقيت محدد ولا تخضع للقانوانين التي تسري على المواطنين كما تتمتع بكل الامتيازات والتعويضات الخيالية والسي صاحب الحكومة وكذلك صاحب المقال هناك من يعمل حتى يوم الاعياد الدينية والوطنية وليس فقط هذا بدون تعويضات واذا اردت معرفة ذلك فسال اهل وزاراة الداخلية عن مصلحة الاتصالات .... الله اشوف من الحال وخلاص
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-2
12 - شفيق بن المختار الجمعة 17 غشت 2018 - 20:20
الخدمة العسكرية اصبحت ضرورة ملحة...حيث ان الشباب المغربي اصبح عرضة للفايسبوك و الواتساب
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6
13 - الثروة والصحة التعليم الشغل الجمعة 17 غشت 2018 - 20:20
نريد تقسيم العادل للثروات والصحة والتعليم والشغل واطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين وكافة المعتقلين السياسيبن وعاش الشعب جلالة الشعب فخامة الشعب.
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1
14 - Nichne الجمعة 17 غشت 2018 - 20:21
قانون الخدمة العسكرية ؟؟؟؟؟ ، اذا جعلتموها الزامية فابداوا ( انتم الوزراء و رءساء الحكومة السابقون و الحاليون و الاحقون و البرلمانيون و المستشارون و اعضاء حكومة الضل المخزنية و الجنرالات و كل الضباط و..... ) بابناءكم و ابناء خدام الدولة ناهبي المال العام و دعوا عنكم ابناء المزاليط الفقاقير ، انتم اولى بالدفاع عن بقرتكم الحلوب المغرب اما المزاليط و المداويخ فربما يفضلون رجوع فرنسا و الاسبان الى تسيير المغرب ، قضيتم على غيرة المزاليط و المداويخ و الفقاقير على وطنهم المغرب بالتهميش و الحقرة و التفقير و القمع و الاقصاء و الحرمان .
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6
15 - مغربي الجمعة 17 غشت 2018 - 20:22
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-2
16 - ابو انس ج- الجمعة 17 غشت 2018 - 20:24
الملك يطالب اذن بتيسير الادارة و تبسيط المساطر و تمكين المستثمرين و رجال المال و الاعمال من الاشتغال في ظروف جيدة لامتصاص البطالة المستشرية... و تحرير الطاقات و العمل على تكريس الطمأنينة لدى الناس لكي تتحرك و تعمل و تشتغل عوض الانتظارية و الاتكالية و الكسل...ربما هذا هو برنامج الملك و يريد تسريعه...لكن السيد العثماني لا يفقه في التسيير و الاقتصاد و المال و الابناك و فاقد الشيئ لا يعطيه...العثماني تكوينه دعوي لا علاقة له بتعقيدات الحياة المعاصرة و لا تصور او خطة له...كان يلزم تعيين شخص خريج مدارس التجارة و الاقتصاد يفهم بسرعة ما يدور في العالم دولة دولة و ما يدور بالمغرب لكن هيهات فالاخوان عقلهم في الماوراء الطبيعة و يسيبحون في الغيبيات و السماوات العلا و همهم عذاب القبر و هاجوج و ماجوج و الثعبان الازرق و السحر الاحمر و ضريب السماوي و الخط...فهل من اقالة جماعية لهذه الحكومة الاخطبوطية الكثيرة العدد بلا فائدة اللهم البحث عن الكرسي و المنصب و الجاه و التقاعد السهل و الامتيازات...
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1
17 - البشير الجمعة 17 غشت 2018 - 20:25
حنا تنتسناو تنفيد مطالب الشعب والاهتمام به وبناء المدارس والمستشفيات والتشغيل والتنمية والتوزيع العادل للتروة وانتوما ملهيين مع الافارقة وتوزيع الاضاحي على السياسيين وتنظيم المهرجانات
اتمنى ان لا يكون خطاب الملك عن افريقيا والمهاجرين الافارقة
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1
18 - Hamid الجمعة 17 غشت 2018 - 20:29
هههههه. المغرب في المرتبة 123 و عدد الاجتماعات فاق 100 في السنة.
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0
19 - رشيد الجمعة 17 غشت 2018 - 20:31
واش نتوما متخدمو حتى يوقف عليكم الملك
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20 - مغربي الجمعة 17 غشت 2018 - 20:35
النصوص و التوصيات و القوانين عندما بالأطنان و التفعيل الله يجيب .يتم تفعيل فقط القوانين التي تمس جيوب الفقراء .
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0
21 - مواطن مغربي الجمعة 17 غشت 2018 - 20:39
رغم كل التطورات في العالم والمشاكل نفتخر بان لنا ملك شاب متفهم واطلب من الله ان يحفظه كما لايفوتني ان انوه بالمجهودات المبذولة من طرف أعضاء الحكومة وجميع المسؤلين المغاربة ولي اليقين ان مملكتنا تسلك الطريق الصحيح بعد الوقوف على ملفات المفاسدين والحد من غطرسة البعض وبمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الأضحى اطلب من الله ان يحفظ جلالة الملك والاسرة الشريفة والى كل مواطن مغربي صالح
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0
22 - amaghrabi الجمعة 17 غشت 2018 - 20:40
الحمد لله على نعمة الملكية المغربية التي أسسها اجدادنا الامازيغ الاحرار بمبايعة المولى ادريس الأول رحمه الله مما جعل الشعب المغربي منذ ذلك العهد يتمتع بالقيادة الشرعية التاريخية وبالتالي هذا مفخرة للشعب المغربي بشرعية حاكمه التاريخية والدستورية إضافة الى تجديد البيعة السنوية وتلاحم الأحزاب السياسية المغربية الكبيرة والتي تمثل اغلبية الشعب المغربي ,وانظروا اخواني المغاربة الكرام الى جارة السوء الجزائر رئيسها لا يمثل لا الشرعية التاريخية ولا بيعة ولا تزكية شعبية بحيث اغتصب الشرعية الشعبية من حزب عباس مدني الذي زج به في السجن وجاؤوا بهذا الرئيس على رؤوس الرماح ,ومما يزيد فضائحا ان هذا الرئيس اصبح مريضا منذ سنوات غير صالح للحكم ومع ذلك تشبثوا به من اجل الحفاظ على سلامة الدولة واستمرار حركة العجلة السياسية والاقتصادية في البلاد لانهم خائفون من التغيير ويجهلون المستقبل السياسي المنتظر اذا رحل الرئيس المريض العجز عن الحركة.فكيف لا نكون سعداء بملكنا السليم جسديا وفكريا والحمد لله.افتخر بملكي واعتز بشعارنا الخالد"الله الوطن الملك|" واعتز بالراية الحمراء ذات النجمة الخضراء ومن يبتغي غير ذلك فه
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23 - بن البصير الجمعة 17 غشت 2018 - 20:40
نطلب من صاحب الجلالة ان يتابع كل شيء لانه هو الوحيد فقط التي يثق فيه الشعب اما ادارتنا لايزال ينقصها الكفاءة والتجديد والوطنية والقناعة والضمير ادا نثمنى من صاحب الجلالة تتبع الاوراش الكبيرة والثنمية واموال الدولة والمحاسبة
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24 - أكاديري من المانيا الجمعة 17 غشت 2018 - 20:41
طيب نبدأ بأبنائكم ..
أبناء خدام الدولة والوزراء ..
ثم يأتي أبناء الشعب ..
مارأيكم يا أيتها الحكومة الفاشلة. .؟
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