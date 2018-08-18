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الرئيسية | سياسة | "بوديموس" يرفض دعم جهود المغرب لصدّ الهجرة

"بوديموس" يرفض دعم جهود المغرب لصدّ الهجرة

"بوديموس" يرفض دعم جهود المغرب لصدّ الهجرة
متابعة من خالد ملوك
السبت 18 غشت 2018 - 08:44

اعتبرت أصوات من داخل حزب "بوديموس"، في تصريحات لصحيفة "إل كونفيدنثيال ديخيتال" الإسبانية، أن موافقة المفوضية الأوروبية على تخصيص ما يزيد عن 50 مليون يورو للمغرب "تكافئ سياسة المغرب القمعية"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية المغربية "رفعت من درجة العنف في حق المهاجرين القادمين من دول العمق الأفريقي".

وزاد الحزب ذاته أن عناصر الأمن المغربي تقوم بمطاردات وهجمات ضد المهاجرين الذين يقيمون بالغابات المجاورة لمدن الشمال في انتظار فرصة العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، قبل أن يتم ترحيلهم عبر حافلات إلى مدن أخرى، موضحا أن "قصر رئاسة الحكومة الإسبانية "La Moncloa" على علم بموقفه الثابت بشأن ملف الهجرة غير النظامية الذي لا يمكن حله من خلال تمويل الجلادين"، على حد وصفه.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة الإسبانية تجاهلت تحذيرات ممثلي الحزب بخصوص الدعم المالي الذي سيتم تخصيصه للمغرب، مبرزا في المنحى ذاته أن "بوديموس" سيطلب توضيحات للرئيس بيديرو سانتشيث في جلسة خاصة وداخل قبة البرلمان بشأن هذا القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، لاسيما في ظل توجيه اتهامات للمغرب ب"ممارسة سياسة الابتزاز بغرض الحصول على المزيد من الأموال" بتعبيره.

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