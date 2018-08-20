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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد
عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رجاء ناجي مكاوي سفيرة للمملكة لدى الفاتيكان، خلال مجلس الوزراء المنعقد بالقصر الملكي في الرباط.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك محمد السادس، يوسف العمراني سفيرا بجنوب إفريقيا، وزهور العلوي سفيرة بألمانيا.
كما عين حسن أبو أيوب سفيرا للمملكة برومانيا، وسمير الظهر مندوبا دائما للمغرب لدى منظمة اليونيسكو، ومحمد علي الأزرق سفيرا للمغرب بتركيا، ومحمد ستري سفيرا للمملكة بإمارة قطر.
وعين كذلك خالد الناصري سفيرا بالأردن، ويوسف بلا سفيرا بإيطاليا، ولطفي بوشعرة سفيرا للمملكة بروسيا، وعز الدين فرحان سفيرا بالنمسا، وياسر فارس سفيرا بالأرجنتين، وأمين الشودري سفيرا بالبيرو، وجمال شعيبي سفيرا بالفيتنام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
حسن ابو ايوب دبا عقدين من الزمن وهو سفير من دولة لدولة
والله اللعب والتفليا