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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد

الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد

الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 غشت 2018 - 22:29

عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رجاء ناجي مكاوي سفيرة للمملكة لدى الفاتيكان، خلال مجلس الوزراء المنعقد بالقصر الملكي في الرباط.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك محمد السادس، يوسف العمراني سفيرا بجنوب إفريقيا، وزهور العلوي سفيرة بألمانيا.

كما عين حسن أبو أيوب سفيرا للمملكة برومانيا، وسمير الظهر مندوبا دائما للمغرب لدى منظمة اليونيسكو، ومحمد علي الأزرق سفيرا للمغرب بتركيا، ومحمد ستري سفيرا للمملكة بإمارة قطر.

وعين كذلك خالد الناصري سفيرا بالأردن، ويوسف بلا سفيرا بإيطاليا، ولطفي بوشعرة سفيرا للمملكة بروسيا، وعز الدين فرحان سفيرا بالنمسا، وياسر فارس سفيرا بالأرجنتين، وأمين الشودري سفيرا بالبيرو، وجمال شعيبي سفيرا بالفيتنام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يونس الاثنين 20 غشت 2018 - 22:48
قنصلية المغرب بمدينة بيلباو لا تجيب على الهاتف ولو أمضيت اليوم كله وانت تهاتف ، نريد أن نعرف ايام العطلة التي برمجوها لتفادي السفر وإهدار يوم عمل ، لمن نشتكي يا عباد الله!!!؟ من يقف جنبنا !!؟؟؟ ما العمل !!؟؟؟؟ لمسنا تحسنا بعد التنقيلات التي جرت سابقا لكن هي تعود إلى تماطلها ، لماذا لا يفتحون جسابا على الفيسبوك أو صفحة على الانتيرنيت لنشر المعلومات المهمة مثل أيام العطل والأعياد !!؟؟؟
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17
2 - عبدالإله الاثنين 20 غشت 2018 - 22:49
أتساءل أين هو العثماني من كل هذا
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7
3 - زكرياء المغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 22:57
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
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-9
4 - باحث عن الحقيقة الاثنين 20 غشت 2018 - 22:58
وحق الله العظيم هاد الشي كل لعب وتفليا وضحك على الاذقان
حسن ابو ايوب دبا عقدين من الزمن وهو سفير من دولة لدولة
والله اللعب والتفليا
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2
5 - عبد اللطيف إموريك الاثنين 20 غشت 2018 - 23:04
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلى الأخ يونس صاحب التعليق لأول إلى كنتي مواطن مغربي خاصك تعرف جميع الأعياد الوطنية وشكرا
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-3
6 - م.ص الاثنين 20 غشت 2018 - 23:12
جمال الشعيبي ومحمد علي الأزرق من خيرة أطر وزارة الخارجية كفاءة وإتقانا للغات وقدرة على التواصل هذا بالاضافة الى كونهما يمثلان الجيل الجديد للسفراء الشباب المتمرس في الدبلوماسية ونعم الاختيار .
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-4
7 - حديدان الاثنين 20 غشت 2018 - 23:14
عندما تسمع ان الصين وما ادراك ما الصين سكان كالنمل ومساحات شاسعة ولها حكومة ب36 وزير، وهذا الاسبوع ادت حكومة باكستان اليمين، باكستان ب190 مليون نسمة لها حكومة مشكلة من 26 وزير....والمغرب اقل من 40مليون نسمة ب42 وزير ومثلهم من كتاب الدولة، لا اعرف كم سيكون عندنا من وزير لو كنا 200مليون نسمة، اكيد سيكون لكل مليون نسمة وزير ولست ادري ماذا ستكون تسميات الوزارات، تصوروا كل حسب مخيلته.....
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9
8 - soufian الاثنين 20 غشت 2018 - 23:16
لو تلغى الحكومة التي بلا وزن او صلاحية ويكون الملك هو رئيس الوزراء لكان افضل
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