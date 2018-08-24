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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يعين مسؤولين كِبارا وولاة وعمالا جددا

الملك محمد السادس يعين مسؤولين كِبارا وولاة وعمالا جددا

الملك محمد السادس يعين مسؤولين كِبارا وولاة وعمالا جددا
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 غشت 2018 - 18:30

عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، ولاة وعمالا جددا بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بكل من:

الولاة بالإدارة الترابية:

كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش،

عبد السلام بكرات، والي جهة بني ملال -خنيفرة وعامل إقليم بني ملال،

ـ الولاة بالإدارة المركزية:

محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

جلول صمصم والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

ـ العمال بالإدارة الترابية:

عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، عبد الحميد الشنوري، عامل إقليم خريبكة، حسن خليل، عامل إقليم تيزنيت، إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان- آيت ملول، الحسن بوكوثة، عامل إقليم سيدي بنور.

وهشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة، وصالح داحا، عامل اقليم تاونات، السيد الحسن صدقي، عامل اقليم سيدي افني، ورشيد عفيرات، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، وجمال مخططار، عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وفؤاد حجي، عامل اقليم زاكورة،

ومهدي شلبي، عامل اقليم وزان، وزين العابدين الزهر، عامل إقليم الحاجب، وياسين جاري، عامل عمالة المضيق- الفنيدق، ويوسف الضريس، عامل عمالة الصخيرات- تمارة، وعادل الملكي، عامل اقليم الصويرة، ومحمد حميم، عامل اقليم طرفاية،

وبوعبيد الكراب، عامل اقليم شيشاوة، ويوسف خير، عامل اقليم آسا- الزاك، ومحمد علمي ودان، عامل اقليم شفشاون، وصلاح الدين أمال، عامل اقليم طاطا، ثم عمر فيلال، العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء،

ـ العمال بالإدارة المركزية:

يونس القاسمي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

محمد سمير خمليشي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

عبد المجيد الكاميلي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

بلوة العروسي، العامل مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية،

عبد الله نصيف، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

جمال الشعراني، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، كما يتعلق الأمر بعمر لحلو العامل، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وتوفيق بنعلي العامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الولاة والعمال الجدد القسم بين يدي الملك.

وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - فاسي الجمعة 24 غشت 2018 - 18:21
وفاس مسكينة نساوها. لك الله يا فاس
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5
2 - ابو احسان الجمعة 24 غشت 2018 - 18:31
وفيناهو عامل اقليم طاطا الذي سيخلف حسن خليل المعين على اقليم تزنيت..!!؟؟؟
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0
3 - تاوريرت الجمعة 24 غشت 2018 - 18:31
وماذا عن عامل مدينة تاوريرت. كارثة أن لم يتغير العامل الحالي
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11
4 - أمين الجمعة 24 غشت 2018 - 18:32
سعداتهم.كم كنت أتمنى ان أصير رجل سلطة ثم أرتقي خطوة بخطوة لأصير واليا.
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9
5 - الناصري الجمعة 24 غشت 2018 - 18:33
متمنياتنا الخالصة بالتوفيق للوالي الجديد لمراكش ولكافة الولاة والعمال الاخرين
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-16
6 - Mohamed الجمعة 24 غشت 2018 - 18:50
ils ont oublier Meknès cette ville de plus de 1000ans d'histoire complétement marginaliser par le régime depuis la sois disant indépendance
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0
7 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 18:52
يجب على كل مسؤول عينه ملكنا ان يعمل بجد واخلاص للوطن والمواطنين لانه وضع فيه الثقة لكي يعينه على المسؤولية لكي نمشي قدما ويبقى هذا الوطن آمنا ويعيش عيشا كريما كريما ومدافعا عن وحدته الترابية من طنجة الى الكويرة وشكرا.
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22
8 - زكرياء الجمعة 24 غشت 2018 - 18:55
عندما يتعلق بتعينات واقالات فى المملكة بصفة خاصة او دول اخرى عامة، الشيء عادي ولما يكون ذلك فى الجزائر فهو غير عادي بالنسبة للمغرب رغم ان الدول الاخرى تراها امور عادية جدا. الله يهدى عباده ويشفى مخلوقاته.
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2
9 - مقلوب علي القفة..... الجمعة 24 غشت 2018 - 18:59
علاش مسمتوهش زلزال؟ هههههه ولا عيقتو شويا على المداويخ خ بهاد الكلمة ههههه المهم المداويخ مولفين يلعبو كارطة يعني عندهوم مع ضمس و عاود فرق هههه و لايني كلشي عارف بلا كارطة هي هي و فيها غير ربعين حرامي عفوا ربعين ورقة ههههه تصبحون على وطن
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7
10 - مواطن الجمعة 24 غشت 2018 - 19:00
هدوا هما لخصهوم تجنيد بش تربى فيهم حب الوطن .
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3
11 - karimcanada الجمعة 24 غشت 2018 - 19:01
كثرة التعيينات والخطابات بدون فائدة تذكر على المواطن
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6
12 - اعصيم سمير الجمعة 24 غشت 2018 - 19:02
المزيد من العمل والجهود من اجل تحقيق الامن والسلم والازدهار لهدا البلد الامين.حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية.
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-9
13 - Ahmed الجمعة 24 غشت 2018 - 19:05
لا اعرف ما معنى الانتخابات في المغرب مادام الملك يفعل كل شيء يعين و يعفي ، يمرر قوانين بسرعة البرق مثل قانون التجنيد خوفا مما حصل بالريف لهذا التجنيد سوف يرسخ في أذهان الشباب قمع المواطنيين و حب الحاكم و أسرته و حماية لصوص البلد ، اما بالنسب قانون الشغل والصحة و التعليم لم ينظر فيه منذ سنوات ، الخوف من الشعب و الأصوات التي تنادي بتقاسم الثروات والحراك و المقاطعة جعلت الحاكم يستفيق كما حصل اتناء الربيع العربي عندما وعد الشعب بالأكاذيب من أجل احتواء غضب الشعب ، الدول العظمى وفرت تعليم جيد من أجل شعب واعي و عمله جيد من أجل دعم الاقتصاد و القدرة الشرائية و الصحة من أجل شعب قوي انا الدول القمعية تبحث فقط على إقفال الأفواه بأي سبب ..
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3
14 - saad الجمعة 24 غشت 2018 - 19:11
صناديق متحركة وأموال تهدر بدون محاسبة ماذا فعلوا العمال اللذين سبقوهم اربع سنوات من النهب لا حسيب ولا رقيب
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2
15 - سمير الجمعة 24 غشت 2018 - 19:16
احسن والي مر على مدينة طنجة عظمى والي اليعقوبي يباشر عمله مباشرة في الميدان فهو لا يجلس على الكرس الظخم بل تراه في كل مكان فيطنجة كبرى يراقب ويحاسب ولكن شئ الوحيد ان سعادة الوالي المحترم لم يراقب موظفون لصوص لا يتم اعتقالهم اصبحوا مليار دير راقبوا ممتلكاتهم وسترون بأنفسكم السييبة واستغلال النفود ومعروفون عند الجميع حتى امتحانات الكفاءة المهنية بالمحسوبية والمال أين يا سعادة الوالي وهم في قعر دارك نحن نتفهم لأنك أعطيت أولوية مدينة طنجة العظمى اتحدى أي مسؤول لن تجد في راس ماله اكثر من مليار
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-1
16 - Désaccord الجمعة 24 غشت 2018 - 19:19
To mohamed 6
Meknès, 1000 ans d'histoire ????? On ne pas utiliser la même echelle de datation!!!! Ça fait combien de fêtes de mouton - de sacrifice- tes mille ans???
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0
17 - بوعزة الجمعة 24 غشت 2018 - 19:20
الأفواج الجديدة من خدام الدولة اللهم وفقهم وسدد خطاهم في خدمة المواطنين وخدمة البلاد والعباد ولا تجعلهم يفكرون فقط في خدمة مصالحهم الخاصة وخدمة اهلهم وعشيرتهم .
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-4
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