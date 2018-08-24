الملك محمد السادس يعين مسؤولين كِبارا وولاة وعمالا جددا

هسبريس من الرباط

عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، ولاة وعمالا جددا بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بكل من:

الولاة بالإدارة الترابية:

كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش،

عبد السلام بكرات، والي جهة بني ملال -خنيفرة وعامل إقليم بني ملال،

ـ الولاة بالإدارة المركزية:

محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

جلول صمصم والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

ـ العمال بالإدارة الترابية:

عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، عبد الحميد الشنوري، عامل إقليم خريبكة، حسن خليل، عامل إقليم تيزنيت، إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان- آيت ملول، الحسن بوكوثة، عامل إقليم سيدي بنور.

وهشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة، وصالح داحا، عامل اقليم تاونات، السيد الحسن صدقي، عامل اقليم سيدي افني، ورشيد عفيرات، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، وجمال مخططار، عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وفؤاد حجي، عامل اقليم زاكورة،

ومهدي شلبي، عامل اقليم وزان، وزين العابدين الزهر، عامل إقليم الحاجب، وياسين جاري، عامل عمالة المضيق- الفنيدق، ويوسف الضريس، عامل عمالة الصخيرات- تمارة، وعادل الملكي، عامل اقليم الصويرة، ومحمد حميم، عامل اقليم طرفاية،

وبوعبيد الكراب، عامل اقليم شيشاوة، ويوسف خير، عامل اقليم آسا- الزاك، ومحمد علمي ودان، عامل اقليم شفشاون، وصلاح الدين أمال، عامل اقليم طاطا، ثم عمر فيلال، العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء،

ـ العمال بالإدارة المركزية:

يونس القاسمي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

محمد سمير خمليشي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

عبد المجيد الكاميلي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

بلوة العروسي، العامل مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية،

عبد الله نصيف، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

جمال الشعراني، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، كما يتعلق الأمر بعمر لحلو العامل، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وتوفيق بنعلي العامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الولاة والعمال الجدد القسم بين يدي الملك.

وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.