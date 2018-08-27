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الرئيسية | سياسة | هل تنهي "أزمة أفيلال" تحالف "الرفاق والإخوان" داخل الحكومة؟

هل تنهي "أزمة أفيلال" تحالف "الرفاق والإخوان" داخل الحكومة؟

هل تنهي "أزمة أفيلال" تحالف "الرفاق والإخوان" داخل الحكومة؟
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 27 غشت 2018 - 20:00

يبدو أن سنوات الوئام التي طبعت علاقة حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في طريقها إلى الباب المسدود، بعد إسقاط اسم شرفات أفيلال من الحكومة، وتناسل معطيات حول صراع خفي بين كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي "سعى بشكل حثيث إلى عدم إشراك الوزيرة التقدمية في تدبير قطاع الماء".

الأزمة عجلت باقتراح جلسة بين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله، للتداول في مستقبل التحالف؛ في حين مازالت مسألة بقاء "البي بي إس" داخل التحالف الحكومي رهينة قرار المكتب السياسي، خصوصا أن الحزب لم يعد ممثلا سوى بحقيبتين وزاريتين هما الصحة ووزارة السكنى وإعداد المدينة.

ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة توضيحات لحزب التقدم والاشتراكية حول وضعية شرفات أفيلال الوزارية بعد قرار حذف وزارتها، خصوصا أن بلاغ الديوان الملكي لم يوضح مستقبل كاتبة الدولة في الحكومة، وإن كانت ستسند إليها مهمات حكومية جديدة.

وفي السياق ذاته أكد مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، أن "قرار حذف وزارة الماء ستكون له آثار سلبية على مستوى التحالف الحكومي القائم، وأيضاً على الثقة المتبادلة بين التنظيمين السياسيين التي جمعت بينهما في عهد عبد الإله بنكيران والولاية الحالية لسعد الدين العثماني".

وفي هذا الصدد أوضح أمين السعيد، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنه "منذ تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة لوحظ نوع من التراجع على مستوى نمط العلاقة المتقاربة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية"، وزاد: "كما كشفت الممارسة العملية وجود توتر قوي بين بعض وزراء حزب العدالة والتنمية وبعض وزراء حزب التقدم والاشتراكية؛ تجسد ذلك في الصراع المحتدم بين عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والنقل والماء، وشرفات أفيلا، كاتبة الدولة المكلفة بالماء".

وأضاف السعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتعاملُ مع حزب التقدم والاشتراكية بنوع من التعالي والاستصغار، ففي وقت استشار مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص إعفاء محمد بوسعيد واقتراح شخصية لتعويض حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية من داخل "حزب الحمامة"، على النقيض من ذلك يلاحظ غياب التنسيق بين قيادة الحكومة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي توصل بخبر إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء عبر البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري".

وأكمل صاحب كتاب "آراء ومواقف وتحليلات دستورية" أنه "من المفترض أن تدافع قيادة التقدم والاشتراكية عن موقعها كعنصر أساسي داخل التحالف الحكومي، وأن يتم التعامل معها بنوع من العدالة السياسية كما هو الشأن بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار"، مستبعدا انسحاب حزب التقدم والاشتراكية، "لكون هذا القرار بمثابة موت بطيء لحزب ظل يقاوم لتفادي السقوط في مقاربة حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يمثل درسا وتمرينا سياسيا للأحزاب السياسية الصغرى التي تخرج من التحالف الحكومي وتتعرض لخفوت كبير يؤثر على مستقبلها داخل المشهد السياسي بصفة خاصة والمحطات الانتخابية بصفة عامة"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - يوم الحساب الاثنين 27 غشت 2018 - 20:17
حكومة عجوزة وسياسة فاشلة لهذا الامور لاتتحسن بالمغرب
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8
2 - الوطنية الاثنين 27 غشت 2018 - 20:17
هما وزارات خاصهم يتحيدو . لا تحالف لا سيدي زكري . كفى هدر أموال الشعب في وزراء لا طاقة لهم الا كثرة الكلام والبلادة .
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9
3 - راس الطارو الاثنين 27 غشت 2018 - 20:17
الزواج العرفي بين الكتاب والمصباح سيطول وعن مضص على الأقل إلى حين ان تنتهي ولاية الإخوان فقط لأن الكتاب وبصريح العبارة معندوش مفيدوش معندو والو.
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8
4 - عبقري الاثنين 27 غشت 2018 - 20:23
لو كانت تهمكم مصلحة الوطن لحدفتم 20 وزارة و لكن تحبون المناصب و العلاوات و سيارات الخدمة و البنزين بالمجان ..... كيف يعقل ان الصين صاحبة 1300000000 نسمة تسير ب 20 وزير و المغرب 35000000 لديه 40 وزير.... المهم افعلوا ماشئتم في هدا الشعب المهضوم الحقوق
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9
5 - هرو هولاكو الاثنين 27 غشت 2018 - 20:24
الأهم ليس في عدد الحقائب الوزارة بل العيب في تدني مستوى المردودية فمند مجيء السيدة شرفات أفيلال إلى هاته الوزارة أي مند 3سنوات، تحولت كتابة الدولة المكلفة بالماء إلى كتابة الدولة المكلفة بالعطش بحيث انتشرت ظاهرة شح الماء بشكل مستحيل شمالا وشرقا وغربا وجنوبا فكم من بادية أو قرية أو مدينة لم تسلم من ظاهرة العطش إلى أن وقع ما يسمى ثورة العطش بالجنوب الشرقي. لهدا فإن إقالتها منطقية أخدا بعين الإعتبار مفهوم المسؤولية مقابل المحاسبة.
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5
6 - adam الاثنين 27 غشت 2018 - 20:25
حزب يستفيد من دعم الدولة وله جريدة لا تقرأ كل همه هو حقيبة وزارية... وأسفاه
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4
7 - مستغرب الاثنين 27 غشت 2018 - 20:29
الحقيبة الوزارية تكليف ليست تشريف أحسن تحالف يمكن للأحزاب ان تقوم به هو التحالف مع الشعب و أخذ مطالبه ماخذ الجد و الدفاع عن حقوقه و قضاياه لا المتاجرة و المساومة بها لقضاء مآرب شخصية
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8 - محمد الاثنين 27 غشت 2018 - 20:31
حزب لا تقدم و لا اشتراكية ظهر على حقيقته الانتهازية منذ قبوله في المشاركة في حكومة تجار الدين إخوان الظلام
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9 - lhoussain الاثنين 27 غشت 2018 - 20:35
on veut des nouvelles jeunes visages C est fini avec ces vieux daynasours qui n ont rien réalisé dans ce pays
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10 - محمود الاثنين 27 غشت 2018 - 20:39
مال هذ الناس عوتني كيطخاطفو على لبلايص و نساو الشعب .
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11 - Said الاثنين 27 غشت 2018 - 20:42
التقى الجمعان المنافقان فخان الجمع ذو المرجعية االا سلامية الجمع ذو المرجعية الشيوعية. ولو في الخيال لن يتحقق الانسجام كل ما في الامر نفاق وخدع و قضاء مصالح.
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12 - بنعبد الله??????? الاثنين 27 غشت 2018 - 20:42
الم يتم اقالة واعفاء نبيل بنعبد الله?????????
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6
13 - حسونة السوسي الاثنين 27 غشت 2018 - 20:43
مصير جميع الأحزاب هو الخفوت شيئا فشيئا حتى الموت مادامت لا تأثير لها في المشهد السياسي .. وما دامت بعيدة جدا عن الطبقة الناخبة ومادامت لا تعرف معنى وجودها ومعنى تحمل مسؤوليات سياسية .. ومعنى الحقائب الوزارية ... !!!
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14 - zaidessouti الاثنين 27 غشت 2018 - 20:44
هاد الوزارة هي اكبر مشكل في زاكورة ,نطالب بتنحها هي والوزيرة وحتئ هاد الحزب الغير المشترك ,يشترك الا في الفضائح ,سجل اسود خاصة في زاكورة التي اتئ فيها علئ اليابس والاخضر والحاقه اضرار جسيمة في الممتلكات والنفس والجسد,الله يخد فيكم الحق
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15 - زموري الاثنين 27 غشت 2018 - 20:46
سبحان الله لو الأحزاب في مغربنا الحبيب تتصارع على مصلحة المواطنين و الشعب كما أقاموا الدنيا على افيلال لكنا في مصاف الدول المتقدمة و لما لا كوكب المريخ.
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16 - ابوزيد الاثنين 27 غشت 2018 - 20:52
لقد عوض فقدان منصب شرفات وزيرة الماء بتعيين خالد الناصري الذي ينتمي لنفس الحزب. ( على الشمال في الصورة ) سفير بالمملكة الهاشمية الأردنية.
وهو الذي تدخل شخصيا قرب البرلمان بالرباط عندما أوقف شرطي ابنه بعد تسببه في حادثة سير .حيث صرخ في وجه الشرطي بإخلاء سبيل ابنه أو سوف يعمل شغله ( أطلق ولدي ولا غا ندير خدمتي ) أمام اعين الجميع. هذا هو مغربنا والله غالب.
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