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الرئيسية | سياسة | المالكي: التجربة التنموية الكورية جديرة بالاهتمام

المالكي: التجربة التنموية الكورية جديرة بالاهتمام

المالكي: التجربة التنموية الكورية جديرة بالاهتمام
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:02

استقبل لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين بمقر المجلس، لي جو يونغ، نائب رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية.

وأوضح المالكي، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد بالرباط، أن "البلدين يتقاسمان القيم نفسها المتعلقة بتعزيز السلم والأمن ووحدة الشعوب والحفاظ على الوحدة الترابية للدول".

وأضاف أن جمهورية كوريا الجنوبية تعتبر نموذجا للتنمية المرتكزة على تثمين الرأسمال البشري، مشيرا إلى أن المغرب بصدد التفكير في نموذج تنموي جديد يلبي حاجياته الحالية والمستقبلية، وأن التجربة التنموية الكورية جديرة بالاهتمام ويمكن الاستفادة منها.

وأبرز المالكي توفر إمكانيات وفرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات حيوية، من قبيل الطاقات المتجددة والسياحة وصناعة السيارات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن تنظيم منتدى اقتصادي برلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية بداية السنة المقبلة، بمشاركة فاعلين اقتصاديين، "سيشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين البلدين، لما يلبي رغبتهما في مزيد من التعاون والعمل المشترك".

من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية، لما تتميز به من موقع جيو-استراتيجي هام، حيث تعتبر بوابة لإفريقيا وصلة وصل مع أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية ستساهم بحيوية في إنجاح المنتدى الاقتصادي البرلماني المغربي- الكوري، وستواكب كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أعرب الوفد البرلماني الكوري عن اهتمام الشركات الكورية الجنوبية بالاستثمار في المملكة المغربية، مع التأكيد على العدد المتزايد للسياح الكوريين، الراغبين في التعرف على المغرب، والذين بلغ عددهم سنة 2017 حوالي 40.000 سائح. ويضم الوفد البرلماني الكوري نوابا يمثلون مختلف التيارات السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، وينتمون إلى لجان برلمانية متعددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:15
الدول المحترمة تقدمت بأول شيء و هو محاربة الفساد و محاربة الريع سواء كان إقتصاديا أو سياسيا ، أما عدا ذلك فسنبقى في قاع مزبلة الأمم ، و لو تأتوا بنموذج من زحل
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21
2 - Kamal Deutschland الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:19
والله أضحكني السيد المالكي بهذه الجملة. وكأن المغرب دولة عظمى وسيتواضع مع كوريا ويقيم تجربتها.آسي المالكي الله يهديك على نفسك وعلينا، را كوريا هاديك، دولة عظمى ونجحت على جميع المستويات في ظرف قياسي، يجب عليك أن تقول أننا يجب علينا التعلم والإستفادة من كوريا. إذا أصلا كانت لديكم الرغبة للإستفادة منهم.وشكرا
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12
3 - امازيغ سوسي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:25
هل في نظرك انتم وهؤلاء المسؤولون والبرلمانيون والمؤسسات هم الدين سيستفيدون من التجربة الكورية و يطبقونها ويرتقون بالمغرب الى مستوى كوريا ؟ اكون تحشم اسي المالكي .
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6
4 - hamidovitsh الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:28
ليس جديرة بالاهتمام بل بالتطبيق الفعلي بعد تهيئة الأرضية اللازمة من حل لمشاكل المتراكمة منذ الاستقلال كضعف الخدمات الصحية والاجتماعية وفشل المنظومة التعليمية زيد او زيد .. كوريا تطورت بفعل الضرب من حديد على كل من يفكر في الفساد تغليب المصلحة الخاصة على العامة . لا مجال المقارنة يا استاذ في كوريا الجنوبية لا يعرفون الريع ولا خدام الدولة مفاهيم و ممارسات لا يقبلها عقلهم
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