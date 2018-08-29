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كُتّاب وآراء
الحكومة تتدارس الشغل في القطاعات التقليدية
من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
كما سيتدارس المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف "وانا كوربوريت"، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.