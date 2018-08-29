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الرئيسية | سياسة | الحكومة تتدارس الشغل في القطاعات التقليدية

الحكومة تتدارس الشغل في القطاعات التقليدية

الحكومة تتدارس الشغل في القطاعات التقليدية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:26

من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

كما سيتدارس المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف "وانا كوربوريت"، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - med f الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:32
أين الدرسات السابقة الحكومة بارعة في الدرسات فقط
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-2
2 - المختار الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:42
المغرب له مؤهلات كبرى جدا نظرا لموقعه الجغرافي و أبنائه الخريجين من الجامعات في حالة العطالة. الحكومة لا تهتم حتى بالأفكار التي يعلق عليها في هذا المنبر في العديد من المناسبات. كنا نعلق و نقوم باقتراخات تتوافق مع الفرص التي يوفرها الموقع الجغرافي للمغرب و مع ذكاء الشباب المغربي من أجل منفعة التصدير الواسعة المنفعة. لكن الحكومة لا تنتبه للتعليق و الأفكار النيرة للمغاربة. و فكروا غير بوحدكوم....
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3 - ht.brahim الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:57
الحل تحت أقدامنا، أقصد الأرض، التربة، الفلاحة. أتمنى تشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة إلى البادية، ومنحن من يرغب في ذلك أرض مستصلحة و مساعدته لينتج اكتفاءه الذاتي و أكثر
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0
4 - Hassan Temara الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:59
من سمع ان الحكومة اجتمعت سيتخيل اليه أن الأزمات الإجتماعية زالت وان الشعب بخير وعلى خير... صفان طويلان وعريضان من الوزراء بدون طائل ... اجتماعات من اجل الصور التذكارية فقط ولدر الرماد في العيون... مسرحيات ألفناها وتعودنا عليها دون أن يرجى منها خيرا ..... مسكين هذا الشعب العظيم لا يستحق هذا الذل والويل..
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