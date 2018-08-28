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الرئيسية | سياسة | أزمة حكومية .. "التقدم والاشتراكية" يطلب أجوبة مقنعة من العثماني

أزمة حكومية .. "التقدم والاشتراكية" يطلب أجوبة مقنعة من العثماني

أزمة حكومية .. "التقدم والاشتراكية" يطلب أجوبة مقنعة من العثماني
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:35

أزمة كبيرة تُواجهها الحكومة، إذ طلب حزب التقدم والاشتراكية، العضو في الائتلاف الحكومي، رسمياً من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال.

وقد قرر الحزب، عقب اجتماع طويل لديوانه السياسي، مساء اليوم الثلاثاء، دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد اتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة، بعدما أصبح الحزب يُسيّر وزارتين فقط عوض ثلاث في السابق.

يأتي هذا بعد صدور بلاغ للديوان الملكي قبل أسبوع تضمن قراراً بحذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية، وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، باقتراح من رئيس الحكومة، وكان ذلك قراراً مفاجئاً بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية.

عُنصر المفاجأة في هذا الأمر راجع إلى كون حزب "الكتاب" المعني بالقرار لم يتم إخباره، كما لم يتم إخبار كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه على المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وهو ما دفع قيادة الحزب إلى عقد لقاء مع رئيس الحكومة، أمس الاثنين، لكنه فشل.

هذا الأمر دفع قيادة التقدم والاشتراكية إلى عقد اجتماع خاص، اليوم الثلاثاء، عبر عقبه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح رسمي، عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".

ونوه التقدم والاشتراكية بوزيرته شرفات أفيلال، حيث وصف أداءها بــ"المتميز". كما نعتها بـ"المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت، وقدرة على الإنجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنياً ومحلياً".

وعبر حزب "الكتاب"، الذي كان من أقوى حلفاء العدالة والتنمية في عهد عبد الإله بنكيران، عن "عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة، والذي كانت للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه".

وتساءل عن هذا القرار "الذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبداً بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أن "وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلاً حقيقياً بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات".

واعتبر الحزب أن "هذا التدبير يعاكس تماماً ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نَفَس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ياسر الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:49
شرح الواضحات من المفضحات، السيدة لا تصلح لشيء، و لا يرجى منها قيمة مضافة ( غي كملوا بها الفرقة)، زيادة على ذلك " فمها خايب و قبيح"
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22
2 - سعيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:50
هاكم جواب من أحد المواطنين من أبناء الشعب :
سيروا إلى حال سبيلكم وراجعوا أوراقكم ، فحزبكم لا يساوي شيئا في المشهد الحزبي .. وحزبكم يندحر إلى منحدرات سحيقة .. ووزراء حزبكم طردوا بعد فشلهم في تدبير الوزارات .. والمطرودون عادوا إلى التسيير من فوق .. اعملوا على بناء حزبكم وتخلصوا من إرثكم الفاشل واقطعوا مع لغة الهروب إلى الأمام فلن تجديكم نفعا .
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18
3 - ابا هند الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:53
السي بنعبد الله انعل الشيطان و خلي الشباب يخدموا شويا، واش مكتعياوش؟ واش مكتشبعوش ؟ ياك الملك اعفاك، احشم أصحابنا شويه.
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18
4 - حليم الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:55
هادشي غير سنيما حزب التقدم و الإشتراكية حزب لا حول له و لا قوة و باق مع الجهة الغالبة و وزراؤه الذين ألفوا دفء كرسي الوزارة سيضغطون للبقاء ضمن الاغلبية . فلا مبادىء لأحزابنا .
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11
5 - البعمراني الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:57
اذا كنت فعلا حزب مازالت به قليل من النخوة والانفة اخرجوا من الحكومة ان استطعتم ها هو العثماني اعطاكم جوابا غبر مقنع ماذا عساكم فاعلون لاشيء لأنكم حزب قزم لا تأثير له بخروجكم من الحكومة الحكومة يتبقى لها اغلبيتها يعني بقائكم وخروجكم سيان
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10
6 - مواطنة محكورة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:59
ب لا ما تسول على الاسباب اين هي وزارة الماء النس عيدو بلا ماء تصور معاناة الناس بلا ماء وما زلت سال عن الاسباب الله يعطينا وجهكم يجب ان تحاسب على هذه الخساءر
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9
7 - moha azghar الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:01
عن اي ازمة تتحدثون، ازمة الماء الشروب في المناطق النائية او عن ازمة السكن الصفيحي او ازمة التعليم المتدني او ازمة المستشفيات التي تفتقد لادنى المستلزمات الاستشفاءية البسيطة.فعلا انتم على حق ستتازم وزيرتكم لفقدانها الامتيازات هنا وهناك، فعلا الفطام صعب.ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب في مشاركتم في الحكومة.امنحوهم 12 وزيرا لانهم يتوفرون على 12 مقعدا.
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4
8 - أستاذ الإجتماعيات الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:02
لا أدافع عن الفيلالي (فهي تستحق الإقالة)، و لا أحترم أي حزب مغربي، لكن العثماني أبان عن غدره قبحه و عدم قدرته على المواجة.
السياسي المقتدر، الذي يملك شخصية قوية و يحترم نفسه و يحترم الآخرين، كان يجب أن يجلس مع الوزيرة و مع فريقها، و أن يخبرها بما يجري و بما يصله من تقارير، و عن ما ينوي إتخاذه من إجراءات، و ليس إتخاذ أسلوب ملتوي، الإبتسام في وجهها، و طعننا أمام أعلى سلطة في البلاد دون سابق إنذار.
أقول للمغاربة و الأحزاب و النقابات و فعاليات المجتمع المدني، إحذروا هذا الرجل فهو أشد خبثا و خطورة من بنكيران، و يمكنه التلاعب بالجميع بأسلوب الذئب تحت (هيدورة) خروف.
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-3
9 - بوشتة ايت عراب الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:05
لاصقين باي ثمن في الحكومة منذ 20 سنة و فقط ب 4 مقاعد نيابية...كيف لحزب قزمي انتخابيا و برلمانيا و نقابيا ان يسير وزارات كبيرة مثل الصحة و السكن و المدينة و الثقافة و الاتصال و الماء و غيرها...كيف تفسير الامر سياسيا و انتخابيا؟؟ انه عبث بنكيران و تركته و هو الذي ادخل القفشات و النكات الحامضة و البسملات في غير موضعها و الثرثرة و الخروج و الدخول في الهضرة و سياسة "هبل تربح" و التبوريد و ديالي كبر من دياك و عفا الله عما سلف و لغة العفاريت و التماسيح ناهيك عن سياسة كارثية من ارتفاع مديونة الدولة و ارتفاع صاروخي لتكلفة الحياة و المعيشة و الاجهاز على التوظيف و التقاعد و استشراء الفساد و الرشوة و الفضائح الجنسية الخ الخ...ماذا قدم هذا الحزب "رويضة سوكور" مثلا؟ لا شيئ فقط الفيترينا و التضخم الكلامي و لغة الخشب و العبث.. البيجيدي يمكنه تكوين حكومة مع الاستقلال فقط..
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2
10 - العثماني قتل السياسة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:05
لعثماني لا يرجى منه خير ...فقد خان وانقلب على بنكيران ...وانقلب على الإرادة الشعبية ...وانقلب على مبادئه ...إذن أنا لا أستغرب أن يخون وينقلب على الأغلبية التي شكلت معه الحكومة ...العثماني أكبر وضمة عار في تاريخ الحكومات بالمغرب ...لا كريزما لا شخصية لا قدرة على الإقناع لا قدرة على التسير لا حول ولا قوة إلا بالله ...اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ...
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11 - haroun الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:06
ماذا انتم فاعلون... لا شيء... ستبقون في الحكومة ولو بنصف حقيبة وزارية...
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12 - Khalil الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:07
حزب جايب ستة مقاعد معندوش حتى فريق برلماني أو تيهدد كونو تتحشمو شويا
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13 - Moktar الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:07
وزيرة مقالة ظالمة الموظفين تدعي البراءة فاشلة لم تنجز شيء للمغاربة تستنجد بوزير مقال الله ياخذ فيهم الحق
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14 - متتبع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:08
واقيلا كان خاص العثماني يحيد وزير الأوقاف باش حتى حزب مايتقلق
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15 - noureddine-oujda- الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:08
كلام الأمين العام للتقدم كلام صريح وصحيح ،فرغم إختلافي مع بنكيران ،فإنه من المؤكد كان وفي لأصدقاءه وبالأخص للتقدم والإشتراكية .العثماني إرتكب خطأ جسيما أو أرغم أن لايستشير نبيل بنعبد الله ، سنة 2021 معشر المداويخ سيقدمون للأحزاب السياسية هدايا خاصة إن شاء الله.
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16 - مواطن الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:09
للأسف رجعنا إلى مرحلة ما قبل 2011 زمن التحكم و التليكومند قد ولى و لبغاها المخزن هي لكاينة .معاقبة حزب الكتاب عبرة لمن يعتبر
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17 - ىسيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:09
لحفظ ماء الوجه لهاد الحزب المهتالك يجب عليه الانسحاب من الحكوكة و الحدساحة السياسية المغربية ، شوهة بجميع المقاييس الكونية، ؟!!!
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18 - الماء والمياه الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:12
الأمر لا يحتاج إلى جواب مقنع. منذ تشكيل هذه الحكومة والمواطنون يتساءلون عن سبب وجود وزارتين مكلفتين بالماء أو اومياه. فهناك وزارة أخنوش المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات وهناك وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ونضرا لتضارب الاختصاصات حول المياه والماء كان لا بد من حذف القطاع الذي لا فائدة منه.
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19 - elhachimie الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:13
باي باي وزيرة 2 فرنك
يبدو لأول وهلة أن هذا الإعفاء للوزيرة أو كاتبة الدولة أفيلال هو عمل منطقي لأن هذا القطاع رغم حيويته وأهميته في الحياة اليومية وما وقع بالقصر الكبير يوم عيد الأضحى مثال على ذلك . إلا أنه لا يستوجب أن تكون له حقيبة وزارية خاصة .اللهم إذا أردنا توزيع ااحقائب الوزارية بمنطق الريع وإرضاء أحزاب التحالف الحكومي بهكذا مناصب .
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20 - كريمة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:13
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار اسي بن عبدالله. فهمتي ولا لا.انتهى الكلام.
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