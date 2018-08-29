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الرئيسية | سياسة | رفاق بنعبد الله يُطالبون بمغادرة الحكومة حفاظا على "ماء الوجه"

رفاق بنعبد الله يُطالبون بمغادرة الحكومة حفاظا على "ماء الوجه"

رفاق بنعبد الله يُطالبون بمغادرة الحكومة حفاظا على "ماء الوجه"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:00

ذهب أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية أبعد مما جاء في بلاغ المكتب السياسي الذي طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال؛ إذ دعوا إلى الخروج من الحكومة حفظاً لماء وجه "حزب علي يعتة".

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدداً من قيادات الحزب التاريخية، وعلى رأسها الأمين العام السابق مولاي إسماعيل العلوي، أكدت أن "أزمة حذف وزارة أفيلال، بدون التشاور مع الهيئة السياسية المعنية، تستوجب الانسحاب من الحكومة لأن الحزب استنفد موقعه في الأغلبية".

كريم التاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن "هناك مطالب فعلاً من الرفاق تدعو إلى الخروج إلى المعارضة، لكن مؤسسات الحزب هي الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار مثل هذا".

وقرر الحزب، عقب اجتماع لديوانه السياسي، مساء أمس الثلاثاء، دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد اتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة، بعدما أصبح الحزب يُسيّر وزارتين فقط عوض ثلاث في السابق، خصوصا بعد رفض العثماني تعويض حقيبة أفيلال.

وأوضح التاج، في تصريح لهسبريس، أن "الحزب يميز جيداً بين القرارات الملكية التي يقدرها ويحترمها ويمتثل لها، وبين اقتراح رئيس الحكومة الذي استهدف التقدم والاشتراكية بدون التشاور معه أو حتى التشاور مع الأغلبية، رغم أن الأمر يمس إعادة هيكلة جزء من الحكومة، الموضوعة لخدمة برنامج حكومي معين".

وأورد القيادي "التقدمي" أن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء يأتي نتيجة خلاف بين شرفات أفيلال والوزير المشرف على القطاع المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، مشيرا إلى أن "حزبه حاول جاهداً بحسن نية حل هذا الخلاف انطلاقاً من قاعدة احترام مكونات الأغلبية الحكومية، ولكن من دون نتيجة".

وتابع المتحدث بأن الحزب سينتظر إعطاء المزيد من التوضيحات من قبل رئيس الحكومة، قبل الذهاب إلى اللجنة المركزية لاتخاذ قرار المواصلة في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة بعد استنفاد التقدم والاشتراكية لموقعه في الأغلبية.

وتسبب البلاغ الذي أصدره حزب التقدم والاشتراكية في أزمة جديدة داخل حزب العدالة والتنمية، إذ دعا أكثر من قيادي إلى ضرورة انعقاد "برلمان البيجيدي" لمناقشة خلفيات القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب في حق حليفه الـPPS.

في الصدد ذاته وجهت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، انتقادات شديدة إلى العثماني بسبب عدم تواصله مع أعضاء الحزب في واقعة حذف وزارة الماء.

واعتبرت ماء العنين أن صمت قادة "البيجيدي" وعدم تواصلهم مع أعضاء الحزب "ينبئ بوجود أزمة حقيقية مهما تم التغاضي عنها وانتقاد القائلين بوجودها سواء من خلال عزلهم أو تبخيس وجهات نظرهم"، داعية قيادة التنظيم السياسي إلى "التوقف عن التعامل مع الأعضاء والمناضلين من منظور "من معنا" و"من ضدنا"، وأن تنتبه إلى أن الحزب يمر من فترة عصيبة زادتها حساسية الوضعية السياسية في البلد"، وفق تعبيرها.

وأقرت النائبة البرلمانية بأن الحوار الداخلي الذي أطلقه العثماني "لم يؤد الأغراض المرجوة منه، وبقي حوارا بين أفراد محدودين من حيث العدد داخل غرف مغلقة؛ في حين أن الأسئلة لدى عموم الأعضاء تتناسل دون أجوبة".

وعلى صعيد ذي صلة قررت الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 15 شتنبر المقبل، قبل أسبوع من انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المرتقب أن تناقش قرار الخروج من الحكومة أو الاستمرار فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - متتبع الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:12
الما و الشطابة، مين تخرجو من الحكومة سدو الباب، كلكم بحال بحال، أش دارت ألوزيرة بالسلامه، عطيوها جوج فرانك ديالها والله يعاون هاد الشعب.....مقاطعون إلى أن ......مريرتي سلاوي
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16
2 - محمود الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:12
اخر من يتكلم عن ماء الوجه لو كان عنده لاعتزال السياسة و لرجع لمكتبه ليسترزق الله في ترجمة عقود الزواج و الطلاق .
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5
3 - ppspssss الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:13
دكان سياسي يريد أن يقنعنا بأنه يحترم المبادئ حمدو الله أخذتو حقيبتين وزاريتين وأفيلال ستعين سفيرة أو مديرة في المستقبل.
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7
4 - التبوحيط الخاوي الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:14
الدكاكين السياسية لا تهمها الا كثرة الحقائب وان تزيد الغلة ولا تكثرت لما يريده الشعب،
يجب على الحكومة ان :
- تقلص عدد الوزراء الى 10 وتخفيض اجورهم الى النصف
- تقليص مجلسي النواب والشيوخ كذالك ،كثرة العدد بلا فائدة
-ان ينتهي راتبهم باتهاء ولايتهم التشريعية ان كانوا يحبون الخير لوطنهم ويخافوا الله في المواطنين
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7
5 - قل الحق ولوكانومرا الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:14
حزب التقدم والاشتراكية عليه ان ينسحب من الحكومة ومن الخريطة السياسيةالمغربية حزب انتهت صلاحيته منذ زمان
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6
6 - متابعة الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:16
ماذا أنجزت هذه الوزيرة صاحبة لقب جوج فرنك..جنوب المغرب يعاني من العطش ..ماذا فعلت ؟ هم يريدون البقاء في الحكومة من اجل استخلاص الرواتب ..لا تهمهم المصلحة العليا للوطن..ونحن نقول الكثير من الوزراء عاطلين عن إفادة الشعب المغربي ويجب حذفهم بركة غير نصف العدد الموجود الآن ..وبالماء والشطابة سيدتي الوزيرة بدون فائدة ..شكرا هسبريس
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7 - مواطنة 1 الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:18
وا خدموا البلاد! هاد افيلال اش من خدمة دارت ، الله يعاونها ، كون كانت فيها الفايدة كون الملك كاع ما حدفها ، شحال خايبة في التعاوده ، حدفها بالكتابة ديالها كلها ، معناه ما لايقة حتى لحاجة ، حيث كون كانت فعلا لايقة وخدامة واش غادي الملك يوافق يحدفها بالمرة ؟!!! اتمنى ان يعي باقي كتاب الدولة والوزراء والبرلمانيين ان هذا ما يسمى تقييم المردودية واللي ما عنده مردودية الله يعاونه يمشي وبصمت . خصكم تحمدو الله اللي الشعب ما خرجش يطالب بمحاسبتكم على اش اديته معاكم !!!
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8 - Kelm الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:18
Le PPS n a rien apporté au peuple marocain ainsi que les autres parties, qu ils partent ou restent c est toujours le vrai citoyen qui endosse et paye et ses ....enfants hériteront cette dette
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9 - hamid الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:21
أتسائل لماذا كثرة الأحزاب ارحلو جميعا فأنتم لاتمثلونا تمثلون فقط مصالحم
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10 - رشيد الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:21
مجرد السباق على الكراسي و الوزارات....مكاين غير المصالح الشخصية بحجة خدمة الوطن..الطنز العكري
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11 - Hamido الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:22
1اجتاح العطش العديد من المناطق والمدن 2 تسربت المياه العادمة من السجن إلى الماء الشروب الموجه الدارالبيضاء وضواحيها.3 وهو الأهم موقعة 2 فرنك التي يدكرها المغاربة.سير ترتاح يانبيل فالمواطن تجاوز الأحزاب والانتخابات المقبلة ستعرف الأحزاب حجمها الحقيقي .
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12 - ملاحظ مغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:22
في الحقيقة يستاهلوا ما جرى لهم .. فالحزب الدي لا مبادىء له .. داءما تكون نهايته هكذا..
الرفاق لو كانوا بالفعل رفاق حقيقيين لما وضعوا ايديهم منذ البداية مع حزب رجعي ظلامي متأسلم ..
كلهم يتهافتون على الكراسي والمناصب الوزارية...
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13 - خارج الوطن الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:23
سبحان الله الكل يتهافت ويبكي لفقدان كعكة الوزارة وينسون او يتناسون ما يعانيه المواطنون من قطع او انقطاع للماء الصالح للشرب المتكرر وبدون سابق انذار ، ولا نتكلم عن القرى والبوادي اللاتي لايوجد فيها ربط لهذه الخدمة رغم انهم مواطنون لبلد لايحترم المواطنة ...هيهات هيهات لما توعدون ، الله المتعان.
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14 - بوحتى الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:23
الاحزاب جلها أصبحت بدون مصداقية وحزب الملتحين حدث ولا حرج ملكيون أكثر من الملك أعداء الفقراء بدون رحمة ولا شفقة ,فلماذا هذا العبث.
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15 - abdallah الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:25
نحن في دولة خروج أو دخول حزب لا يهمنا مصلحة الشعب فوق كل الوزارات لأن هناك وزاراث يجب حدفها عدد وزراؤنا يفوق عدد وزراء الصين أكبردولة نسمة ونحن في المغرب نبدع في إنتاج وزارات هي أصلا غيرمنتجة لإرضاء الأحزاب كي يتقاسموا الغنيمة حان الوقت وعلى العقلاء أن يبادروا ويكدوا ويقتصدوا من هضر المال العام
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16 - ramssid الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:26
واش هدو بغاو الخير ﻻبﻻد ابدا؟؟؟؟؟؟
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17 - الحاصول الباتول الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:27
الرفاق حائرون يتهامسون. حقيبتان اتنتان إحداهما إسمها الصحة.... حفض الله صحة أبداننا فهي رأسمالنا. وغير ذلك تفاصيل.. الحاصول حصل الكتاب.
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18 - abdo الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:27
الشعب المغربي قاطبتا كببرا وصغيرا مثقف وأمي غني وفقير يعرف تمام المعرفة بأنكم تنهبو أموال الفقراء من خلال تلك الأحزاب كفاكم من الثمتيل علينا سيكون خير ان تنسحبو ليس فقط من الحكومة وإنما من السياسة
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