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الرئيسية | سياسة | لفتيت: ورش الجهوية المتقدمة "خيار استراتيجي"

لفتيت: ورش الجهوية المتقدمة "خيار استراتيجي"

لفتيت: ورش الجهوية المتقدمة "خيار استراتيجي"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 غشت 2018 - 23:44

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة كخيار إستراتيجي، "يستلزم، على الرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، مجهودات كبيرة وانخراطا قويا من طرف كل الفاعلين، وفي مقدمتهم مسؤولو المصالح المركزية لوزارة الداخلية".

كما أكد الوزير على "ضرورة الارتقاء بدور صندوق التجهيز الجماعي لدعم الجماعات الترابية، وجعلها في مستوى الآمال المنتظرة من مختلف الإصلاحات الكبرى التي انتهجتها الدولة"، وذلك في كلمة له خلال ترؤسه مراسيم تنصيب ولاة وعمال الإدارة المركزية، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

كما دعا لفتيت، في معرض تطرقه إلى ورش "اللاتركيز الإداري"، إلى الانخراط بقوة في إنجاح هذا الرهان الذي تعقد عليه الدولة آمالا كبيرة لتعزيز مسارها التنموي، مسجلا في هذا الشأن أن الحكومة بصدد إصدار مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري في الأسابيع المقبلة، "بما سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد الجمعة 31 غشت 2018 - 00:04
كلام فارغ
لا يمكن تطبيق الجهوية المتقدمة ببساطة لأنها ستسلب أصحاب المصالح في الرباط من وضع أيديهم على خيرات البلاد.
ثلاثون سنة و أنا أسمع بالجهوية و مازلنا مرتبطين بالمركز.
حتى ضريبة الأزبال (حاشاكم) نؤديها للرباط
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2 - نورالدين الجمعة 31 غشت 2018 - 00:05
كلام في كلام، لا معنى له، مصطلحات وتعابير فضفاضة لا معنى لها !!!
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3 - الخفاء والتجلي الجمعة 31 غشت 2018 - 00:31
وحدها:
_ لجن متخصصين في التدبير الاداري والمالي والاجتماعي مكونة تكوينا اكاديميا قويا ذات سلطة قوية تشرف على التكوين والمراقبة والتتبع.
_المراقبة الشديدة المفاجئة ومن غير سابق إنذار.( تفاديا لتكوين علاقات ثم لوبيات)
_ لجن تقوم بزيارة واحدة للجهة اما للمراقبة أو التكوين أو التتبع أو التقييم ثم التقويم.
((سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،)) لصالح المغاربة دون هدر للجهد أو الوقت او ا...
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0
4 - wood الجمعة 31 غشت 2018 - 00:47
ما يثير الاستغراب ان الذي يتكلم عن الجهوية المتقدمة يوجد على رأس وزارة الداخلية التي هي وزارة كل شيء بما فيها التعليم و الصحة و غيرها و تشرف على الإنتخابات و تفصل الخريطة السياسية كما تشاء و لها اليد الطولى في نتائجها و تنصب من تشاء و تسقط من تشاء . فالجهوية الحقيقية هي اصلا غير قابلة للتطبيق بسبب الفوارق الجهوية الكبيرة بين الجهات بعضها يفتقد لكل شيء بينما المغرب كله يمكن ٱختزاله في محور الرباط الدار البيضاء و بعض المدن كطنجة و مراكش و أكادير اما الباقي فلا محل له من الإعراب . فموضوع ما يسمى الجهوية المتقدمة يلوح به المخزن فقط كلما اشتد عليه خناق قضية الصحراء لتضليل الرأي العام الدولي !!!
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