24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ألمانيا ترفض تبادل الأراضي بين صربيا وكوسوفو (5.00)

  2. منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)

  3. ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة (5.00)

  4. الدخول المدرسي بالمغرب ينطلق الأربعاء المقبل (5.00)

  5. حقيبة ممرّضة تجرّ شخصين إلى القضاء بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني

حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني

حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني
متابعة من خالد ملوك
السبت 01 شتنبر 2018 - 12:00

استنكرت الحكومة المحلية لمدينة مليلية تصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إن "قرار إغلاق النقطة الجمركية للممر الحدودي "بني انصار" إجراء طبيعي وسيادي هدفه تعزيز النشاط التجاري لميناء مدينة الناظور الجديد".

وأكد خوان خوصي إمبرودا، رئيس الثغر الخاضع للاحتلال الإسباني، أن السلطات المغربية لن تتراجع عن قرارها، لأن الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد لا تقوم بشيء من أجل حل هذا الملف، الذي أثار جدلا واسعا داخل التراب الأيبيري، موضحا أن حكومة الاشتراكيين الجديدة لا تدافع عن مصالح المدينة.

وحذر إمبرودا من خطورة استمرار "الحصار البري المغربي"، مشيرا إلى أنه مرت 60 سنة على توقيع اتفاق السماح بمرور البضائع عبر المعبر الجمركي "بني انصار"، وأن "ما يقصده المغرب، عندما يتحدث عن أنه دولة ذات سيادة، هو أنه لا يهتم بكيفية تأثير هذا الإجراء على مدينة مليلية، بشكل خاص، وإسبانيا عامة".

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن السلطات المغربية قامت بـ"عمل عدواني" لم يأخذ بعين الاعتبار العلاقات الجيدة التي تربط الرباط ومدريد، مشيرا إلى أن "حماية المصالح الاقتصادية لطرف ما لا يجب أن يتم على حساب خسارة طرف آخر"، في إشارة إلى رغبة المغرب في إنعاش تصدير واستيراد السلع عبر ميناء الناظور.

"الخروج الرسمي للحكومة المغربية، مؤسف ويعني أنها تجاهلت تماما موقف الحكومة المحلية لثغر مليلية بشأن قرار الإغلاق"، يضيف القيادي بالحزب الشعبي المعارض، الذي أبرز أنه لا يعاتب "المغرب كثيرا، بل الحكومة المركزية التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانتشيث، الذي لم يبادر إلى مناقشة الوضع".

وأشار إمبرودا إلى أن سانتشيث لا يدافع عن السياسة الخارجية للبلاد، ولا عن السيادة الإسبانية، لأنه لم يجد حلا لهذا المشكل، الذي سيدمر الوضع الاقتصادي لمدينة مليلية، مؤكدا أن "اتخاذ القرار بشكل أحادي من طرف الحكومة المغربية، دون سابق إخبار، يعكس ضعف الدبلوماسية الإسبانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rachida السبت 01 شتنبر 2018 - 12:17
واحتلال المدينة طول هذه السنين عمل عدواني اكثر يا سلطات اسبانيا . متى ستعلمون ان دوام الحال من المحال ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - السعيد السبت 01 شتنبر 2018 - 12:20
مليلية مدينة مغربية محتلة . يجب على الاسبان مغادرتها وايضا مغادرة سبتة ..
انتم ستغادرونهما طواعية .. الحصار سيستمر الى تحريرهما ... حكومة مدريد تعلم ان المدينتين مغربيتين ولن تستطيع فعل اي شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - مغربي السبت 01 شتنبر 2018 - 12:21
قرار شجاع لا يجب التراجع عنه. حكومة الاحتلال للثغر المغربي تتحدث عن قرار عنصري و أحادي الطرف و يضر بمصلحة المدينة. لم تأبهوا ابدا كمحتلين لنفس الأسئلة و انتم تغتصبون جزءا من بلادنا العزيزة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - mmmmmmmm السبت 01 شتنبر 2018 - 12:21
محتلينا و باغييين مازال تنهبو ....جحا أولى بلحم ثوره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.