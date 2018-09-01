العثماني يطير إلى جمهورية الصين بتكليف من الملك

هسبريس - متابعة

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه بتكليف من الملك محمد السادس، يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انطلاقا من يوم غد الأحد، بزيارة لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي ستحتضنها العاصمة بكين.

وأوضح البلاغ، أن العثماني سيترأس خلال هذه القمة، الوفد المغربي الذي يضم وزراء ومسؤولين من عدد من القطاعات.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة سيشارك، بهذه المناسبة، في الأنشطة الموازية لهذه القمة، ولا سيما الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة، كما سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الصينيين.