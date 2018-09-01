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كُتّاب وآراء
العثماني يطير إلى جمهورية الصين بتكليف من الملك
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه بتكليف من الملك محمد السادس، يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انطلاقا من يوم غد الأحد، بزيارة لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي ستحتضنها العاصمة بكين.
وأوضح البلاغ، أن العثماني سيترأس خلال هذه القمة، الوفد المغربي الذي يضم وزراء ومسؤولين من عدد من القطاعات.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة سيشارك، بهذه المناسبة، في الأنشطة الموازية لهذه القمة، ولا سيما الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة، كما سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الصينيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
لن يفيد في شئ
ولن يتخذ اي قرار
ولن يناقش اي مقترح
ولن يساهم باي فكرة
ولن يساند اي موقف
ولن يدلي باي تصريح
ولن ياخذ اي مبادرة
وبالتالي اقول حسبي الله ونعم الوكيل....
يمكنه التكلم باللغة العربية .كما يفعل الرئيس الفرنسي بلغته الفرنسية و التركي بلغته التركية و الاسباني بلغته الاسبانية