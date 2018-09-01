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الرئيسية | سياسة | العثماني يطير إلى جمهورية الصين بتكليف من الملك

العثماني يطير إلى جمهورية الصين بتكليف من الملك

العثماني يطير إلى جمهورية الصين بتكليف من الملك
هسبريس - متابعة
السبت 01 شتنبر 2018 - 22:19

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه بتكليف من الملك محمد السادس، يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انطلاقا من يوم غد الأحد، بزيارة لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي ستحتضنها العاصمة بكين.

وأوضح البلاغ، أن العثماني سيترأس خلال هذه القمة، الوفد المغربي الذي يضم وزراء ومسؤولين من عدد من القطاعات.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة سيشارك، بهذه المناسبة، في الأنشطة الموازية لهذه القمة، ولا سيما الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة، كما سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الصينيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - moha السبت 01 شتنبر 2018 - 22:25
نتمنى من الله أن يستفيد السيد العثماني من هدا الاجتماع ويعود إلى البلاد بالنفع
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-21
2 - سؤال السبت 01 شتنبر 2018 - 22:25
بأي لغة سيتكلم؟ بالإنجليزية الركيكة او بالفرنسية الضعيفة . و أي كاريزما لديه حتى يمثل المغرب في هاته القمة؟
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25
3 - majda السبت 01 شتنبر 2018 - 22:29
الانجلزية عطيها التيقار لله يرضي عليك قاليك سيدنا
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13
4 - simo السبت 01 شتنبر 2018 - 22:31
بالتوفيق ان شاء الله زيارة عمل ميمونة وتفتح افاق واعدة مع دولة الصين
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-20
5 - Observateur السبت 01 شتنبر 2018 - 22:33
الجزائر، موغابي، الموزمبيق و مادورو يستنكرون عدم توجيه الدعوة للجمهورية التندوفية الإشتراكية العربية الشيوعية الديموقراطية الشعبية الفضائية
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-1
6 - ana السبت 01 شتنبر 2018 - 22:33
si jamais il ne parle pas ce n est pas grave.
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6
7 - ابو اسحاق السبت 01 شتنبر 2018 - 22:33
خاصو إيطير من بلاصتو ويرجع بنكيران.
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-2
8 - ouraibi السبت 01 شتنبر 2018 - 22:39
je crois que mr othmani n est pas califie pour cette responsabilite ni quelqu un d autre .et pourtant on espere le bienfait pour notre pays
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3
9 - Younes-Painter السبت 01 شتنبر 2018 - 22:41
اجتماع من هذا المستوى يتطلب حظور زعماء الدول و ليس من ينوب عنهم. هذه هي السياسة اللتي جعلت وزننا و مواقفنا لا تساوي شيءا قاريا و دوليا و حتى اقليميا. العثماني طفروا حتا راسوا ما بقا غير ينوب على شي واحد !!
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8
10 - عزام السبت 01 شتنبر 2018 - 22:45
رئيس الحكومة عليكم مطالبة الحكومة الصينية باعتذار رسمي بعد ذلك الإستقبال المهزلة في زيارتكم الأخيرة للصين: لا بروتوكول، لا وزير في الإستقلال، لا صحافة..الله يهديك السي العثماني ذلك الإستقبال لا يشرف المغرب الذي تمثله...: عزام
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3
11 - الشاب الطموح السبت 01 شتنبر 2018 - 22:49
يعتبر الاقتصاد الصيني من اهم الاقتصادات في العالم و نعلم جيدا أنه من يتحكم في الاقتصاد يتحكم في الاعلام و السياسو و كل شيء لهذا على المملكة الشريفة التعاون مع دولة الصين الشعبية و تعجل من بلدنا نقطة ربط بينها و بين الدول الشقيقة الافريقية وهذا يدل على سياسة تنوع الشركاء .
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-3
12 - محمد السبت 01 شتنبر 2018 - 22:55
هل سيشارك وفد البوليزاريو ام لا. اظن انه سيشارك كما العادة بوفد مشترك مع الوفد الجزائري
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3
13 - مسافر السبت 01 شتنبر 2018 - 22:58
إلى متى نبقى مكتوف الأيدي وغيرنا يبدع ويبتكر في المادة لماذا لا نعالج الأسباب بصدق وأمانة حتى نحقق التقدم المنشود.
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2
14 - محلل فوق العادة السبت 01 شتنبر 2018 - 23:13
لا حول ولا قوة الا بالله والله خطاء..لماذا لانه
لن يفيد في شئ
ولن يتخذ اي قرار
ولن يناقش اي مقترح
ولن يساهم باي فكرة
ولن يساند اي موقف
ولن يدلي باي تصريح
ولن ياخذ اي مبادرة
وبالتالي اقول حسبي الله ونعم الوكيل....
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1
15 - السوسي السبت 01 شتنبر 2018 - 23:14
الى الاخ سؤال .
يمكنه التكلم باللغة العربية .كما يفعل الرئيس الفرنسي بلغته الفرنسية و التركي بلغته التركية و الاسباني بلغته الاسبانية
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16 - مغربي السبت 01 شتنبر 2018 - 23:16
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الإفراح و المسرات على ملكنا المفدى أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات وعلى الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
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