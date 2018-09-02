الملك ينشد توطيد العلاقات مع فيتنام الاشتراكية

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى تران داي كوانج، رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية الملك "يطيب لي، وجمهورية الفيتنام الاشتراكية تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الشعب الفيتنامي، بأحر تهانئي وأجمل متمنياتي".

وأضاف الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيدها، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".