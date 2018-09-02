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الرئيسية | سياسة | الملك ينشد توطيد العلاقات مع فيتنام الاشتراكية

الملك ينشد توطيد العلاقات مع فيتنام الاشتراكية

الملك ينشد توطيد العلاقات مع فيتنام الاشتراكية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 02 شتنبر 2018 - 16:10

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى تران داي كوانج، رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية الملك "يطيب لي، وجمهورية الفيتنام الاشتراكية تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الشعب الفيتنامي، بأحر تهانئي وأجمل متمنياتي".

وأضاف الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيدها، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".

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1 - سعيد الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:01
الشعب الفيتنامي رمز المقاومة و الشموخ له علاقات قديمة مع المغاربة الذين فروا من الجيش الفرنسي و انضموا الي المقاومة و تزوجوا هناك و انجبوا و رجع بعضهم في السبعينيات و نبدوا من طرف الدولة ( هناك دوار يسمى دوار الشينوة ) ابحثوا في يوتوب، يسكنه الكتير من مغاربة فيتنام مع عائلاتهم، و أشهر مغربي في الفيتنام هو عضو الحزب الشيوعي المغربي الذي أصبح جنرالا في جيشهم و لقبوه ( ءان ما) اسمه عمر على ما أذكر ،و كذالك الزعيم هوشي منه و الجنرال جياب درسوا استراتيجية الخطابي في حرب العصابات و كانوا يراسلونه في مصر
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