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كُتّاب وآراء
الاتحاديون يدعون إلى برنامج نضالي مستعجل
عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا بجدول أعمال يتضمن محاور تتعلق بالدخول السياسي والاجتماعي، وبقضايا تنظيمية؛ وقدم الكاتب الأول، إدريس لشكر، في بدايته عرضا شاملاً حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش.
الاجتماع، وفق ما ورد في بلاغ للحزب، تضمن مناقشات ومساهمات لأعضاء المكتب السياسي تمحورت حول الأهمية القصوى التي يوليها الحزب للوضع الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء الخطابين الملكيين لعيد العرش وثورة الملك والشعب، وكذا كل ما يهم تدبير الشأن العام وإشكالية الحكامة في العديد من القطاعات، استحضارا لتقارير مؤسسات وطنية دستورية، وغيرها من التقارير التي وقفت على مكامن الخلل.
كما ناقش المكتب السياسي ذاته تحضير ميزانية السنة المقبلة، وجدّدَ بهذا الخصوص تطلعه إلى أن تستجيب للمتطلبات الاجتماعية، خاصة ما يهم مجالات التشغيل والتجاوب مع مطالب النقابات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على القدرة الشرائية للجماهير، وكذا إصلاح ظروف وشروط الاستثمار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم في إرساء عدالة ضريبية، وغيرها من القرارات والإجراءات التي من شأنها مراجعة المنهجية التي سادت إلى حد الآن في تهييء قانون المالية.
وقرر المكتب السياسي تعميق النقاش في مختلف هذه المحاور، وفي قضايا أخرى مطروحة كالتعليم واللاتمركز الإداري والجهوية وإشكاليات الحكامة والإصلاح السياسي، بهدف إعداد برنامج نضالي مستعجل، يستحضر أدبيات الحزب ومقررات مؤتمره العاشر وقرارات اجتماع المجلس الوطني، لعرضه على الهيئة التقريرية، ومناقشته مع مختلف التنظيمات الإقليمية والقطاعية.
وفي هذا الإطار قرّرٓ المكتب السياسي عقد اجتماعات مع كتاب الجهات والأقاليم، وتنظيم لقاءات مع عدة قطاعات، والتحضير لاجتماع يوم 29 شتنبر للمجلس الوطني.