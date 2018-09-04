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الرئيسية | سياسة | رئيس مجلس النواب المغربي يتوصل باستدعاء من محكمة فرنسية

رئيس مجلس النواب المغربي يتوصل باستدعاء من محكمة فرنسية

رئيس مجلس النواب المغربي يتوصل باستدعاء من محكمة فرنسية
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:00

شملت لائحة الاستدعاءات التي قام بها القضاء الفرنسي لصحفيين مغاربة بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، باعتباره مديرا لنشر جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون" التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

مصدر مقرب من الحبيب المالكي قال لهسبريس إن الاستدعاء، الذي توصل به رئيس مجلس النواب، تزامنت مع الاستدعاء الذي توصل به صحفيان مغربيان في علاقة بملف أديب، الأسبوع الماضي للمثول في إطار تحقيق أولي بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 8 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بصفته كمدير نشر لجريدتي حزب "الوردة" بعدما نشرت المقال موضوع الشكاية.

وفِي هذا الصدد، استغرب مصدر هسبريس استدعاء الحبيب المالكي للمثول أمام القضاء الفرنسي، بالرغم من أنه لم يكن مسؤولا عن جريدتي الحزب إبان نشر المقال المذكور والذي تمت في منتصف سنة 2014.

وربط المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، الاستدعاء بالجانب السياسي؛ لأن رئيس مجلس النواب لا علاقة له بموضوع المقال، مبرزا أن صاحب الدعوى الذي عرف عنه استخدام القضاء لأغراض سياسية ويريد ربط رئيس الغرفة الأولى بموضوع لا علاقة له به.

وكان القضاء الفرنسي قد استدعى الصحافييْن المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، مشيرا في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق إلى أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق السيد مصطفى أديب.

وردا على الاستدعاء القضائي، استدعت وزارة العدل المغربية قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمواطنين مغربيين بشكل مباشر إلى المحاكمة.

وقال مصدر مطلع من وزارة العدل المغربية لهسبريس إن الرباط عبّرت عن استغرابها من الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، مسجلا أن هذا الاستدعاء يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

وأوضح المصدر أن الاتفاقية بين الرباط وباريس تنص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن الطريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل، مشددا على ضرورة احترام القضاء الفرنسي للاتفاقيات التي تجمع المغرب وفرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ben hamou الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:14
الله اعلم يمكن هاد الناس عندهم الجنسية الفرنسية
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2 - هارون الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:24
هذا منتهى الاستهتار . يجب وضع حد لهذه التصرفات بشكل قوي يرد للمغرب اعتباره .
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3 - سعيد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:24
شيء غريب ، و مريب نفس الفيلم ديال المومني يعاد مع أديب ،تازيم العلاقات مع المغرب. من أجل شكايات أشخاص معروفين بعداءهم الشديد للنظام المغربي ، يجب على المغرب بدوره أن يوجه استدعاءات لالعشرات من الفرنسيين و على رأسهم الصحافيان الذين ابتزوا القصر وثم إلقاء القبض عليهم متلبسين فرنسوا هي أكبر بلد منافق في أوروبا
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4 - مغربي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:24
طبيعي لأنه حامل للجنسية الفرنسية ويعتبر مواطنا فرنسيا تجري عليه القوانين الفرنسية. معظم المسؤولين المغاربة فرنسيون للأسف.
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5 - aziz الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:24
علاش لا ونحن نعيش في حكمهم وسياستهم لست مستغربا ولحد الآن لم تكن أي ردت فعل من الحكومة لأنهم لا يقدرون على فعل أي شيئ كما وقع للوزير الأسبق في الخارجية مزوار بهدلوه في المطار ومكاين والو ومزال نشوفو
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