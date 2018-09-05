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الرئيسية | سياسة | غياب اجتماع الأغلبية وأزمة "وزارة أفيلال" يُعمقان جراح الحكومة

غياب اجتماع الأغلبية وأزمة "وزارة أفيلال" يُعمقان جراح الحكومة

غياب اجتماع الأغلبية وأزمة "وزارة أفيلال" يُعمقان جراح الحكومة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:40

أزمة حكومية جديدة تلوح في الأفق بعدما تجاهل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالب حزب التقدم والاشتراكية بتقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها مناضلة الحزب شرفات أفيلال.

ورغم محاولات قيادات في حزب العدالة والتنمية التوسط لعقد اجتماع ثان بين العثماني وبنعبد الله لرأب الصدع بين الحزبين، قبل الذهاب إلى المجلس الوطني الاستثنائي "للبيجيدي" المقرر يوم 15 شتنبر، وقبل الدورة الخاصة للجنة المركزية لـ"البي بي إس" في 22 شتنبر، فقد استبعد "رفيق" قيادي أن يقدم رئيس الحكومة أي مبررات جديدة حول حذف وزارة الماء، قائلا إن "المعطيات المتوفرة تؤكد أن العثماني عاجز عن تقديم مبررات في الأزمة لأن الأمر يتجاوزه".

ويبدو أن العثماني يرفض نقل مشاكله مع حزب التقدم والاشتراكية إلى الأغلبية الحكومية؛ إذ لم يحدد بعدُ موعدا لعقد اجتماع مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية الذي كان مقرراً أن يلتئم بعد تداعيات حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء.

ورفضت الحكومة كشف حيثيات حذف هذه الحقيبة بمبرر أن "القرار تم عرضه في إطار بلاغ للديوان الملكي، كما صدر مرسوم على المستوى القانوني ينظم عملية إعفاء كاتبة الدولة".

وينتظر حزب "الكتاب" الضوء الأخضر من أعضاء اللجنة المركزية لاتخاذ قرار يحسم الجدل السياسي القائم بين التنظيمين السياسيين؛ أي مواصلة العمل بمقعدين حكوميين يتيمين أو الخروج إلى المعارضة تجاوبا مع عدد من الأصوات "التقدمية" المطالبة بإنهاء التحالف مع الحزب "الإسلامي".

ويرتقب أن تخيم تداعيات "أزمة الماء" على تجانس العمل الحكومي، خصوصا وأن العثماني يُواجه سنة مصيرية بالنظر إلى الأوراش الكبرى المطروحة على طاولته التي تتطلب تعبئة جميع الفاعلين الحكوميين، من قبيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، والملف المرتبط بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكان قرار العثماني حذف وزارة الماء قد فجر غضب حزب التقدم والاشتراكية، الذي عقد اجتماعا خاصا لمكتبه السياسي عبّر عقبه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح رسمي، عن استغرابه "الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر؛ إذ لم يتم إخبار الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - السلام عليكم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:57
في الغرب عندما يختلف حزب مع حليفه بالاغلبية ينسحب من الحكومة لاسقاطها .دون أن ينتظر من الحليف تقديم مبررات أو توضيحات مثل ما يفعل الان البي بي اس
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2 - سوسن حاربيل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:03
هذا ما يسمى "التخرميز" بالمفهوم الدارج المغربي او العبث بالعربية...اذ جميعنا يعلم ان ما يسمى عندن الحكومة لا سلطة بيدها بل هي معينة من طرف اطراف في الظل لا نراها و لا تعلن عن نفسها صراحة و للعلن و للشعب...مثلا تعيين وزير الاقتصاد و المالية و وزير التعليم و غيرهما مؤخرا...الحكومة ليس بيده اي قرار بل هي مجرد موظفين و اقصى ما تقوم به هو تشغيل بعض المعارف يوم الخميس مقترحة من طرف "الدكاكين السياسية" المشاركة في مهزلة "حكومة البلد"...لا قرارات بيده و المغرب يسوده الاستبداد اكثر من اي بلد اخر لاسباب معروفة لدرجة ان الشوارع و الازقة و المؤسسات صغيرة او كبيرة و في كافة ارجاء البلد تحمل اسماء معينة و كأن المغرب ملكية لها (مثل اسم المملكة العربية السعودية = اي ان بلدا اصبح في ملكية عائلة و هذا عيب و اقصى درجات الاستبداد التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا)...الاستبداد و الحكومة و الاحزاب و التعليم و الاقتصاد لايلتقون مطلقا...
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1
3 - المعلق الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:10
السلام عليكم على أي حكومة تتكلمون الغائبة عن شؤون الشعب والحاضرة حين توزيع الثروة إلى الله المشتكى وحين العرض عليه لن يسامحكم حتى الجماد فما بالكم بالبشر حسبنا الله ونعم الوكيل
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4 - Abdelghani الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:10
نعرف جيدا من يريد ان يخدم بلاده بكل ثقة ومسؤولية وبدون بوتوكولات وتكبر لكن لم يحن الوقتالذي سوف يرئ فيه المغرب هؤلاء الرجال والنساء الذين سيكرسون حياتهم لخدمة وطنهم وبكل مصداقية والمغرب العزيز ينتظرهم وبشغف لانه سئم من رؤية وجوه شغلها الشاغل هو العراك والفوضئ بين الاحزاب من اجل الضفر بحقيبة زارية او مقعد او مقاعد ذاخل البرلمان هذا هو شغلهم وتدبير مستقبلهم.هم في غنئ عن خدمة الشعب,الشعب فقط ورقة عبور ولا تسوي شيئا بعد عبورهم..وزراء وبرلمانيو المغرب كمامارهم بحال بحال او مفاتنين غير بيناتهوم..كون جو علي كون غير اعتاونا التيساع وخليو الوزارات و البرلمان خاويين علئ الاقل خزنة الولة ستوفر ملايين الدراهم هي في حاجة ماسة اليها.
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5 - reda الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:11
الأوراش الكبرى كالتعليم الذي تم إصلاحه بالبريوات والبغرير والغريبة والتي غابت عنها دكة أتاي المشحرة على الفاخر
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