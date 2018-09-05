سفيرة أستراليا تشيد بدور المغرب في مكافحة الإرهاب‎

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، BERENICE OWEN JONES، سفيرة أستراليا بالمملكة المغربية.

خلال هذا اللقاء أكدت السفيرة، وفق ما ورد في بلاغ للمجلس توصلت به هسبريس، أن المغرب يعتبر شريكا متميزا لأستراليا، وهو بمثابة بوابة على إفريقيا كما تعتبر أستراليا بوابة لمنطقة المحيط الهادي، وأضافت أن العلاقات المغربية-الأسترالية عرفت انطلاقة جديدة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى افتتاح السفارة الأسترالية بالرباط السنة الماضية، وإلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين.

وأبرزت السفيرة تطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا والملفات الدولية، وعملهما المشترك في الهيئات الدولية، مشيدة بدور المغرب في مكافحة الإرهاب، ومساهمته المتميزة في إطار رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

كما أعربت الدبلوماسية الأسترالية عن الإرادة السياسية القوية لبلدها في تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في شتى المجالات، وتابعت بأن زيارة العمل التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب إلى أستراليا ستساهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين بصفة عامة وبين المؤسستين التشريعيتين بصفة خاصة.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب أن أستراليا تعتبر نموذجا للاستقرار والتنمية، مشيرا إلى مكانتها ودورها الهام على الصعيد الإقليمي والدولي، ومشددا على حرص المملكة المغربية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة؛ كما أبرز على الخصوص الآفاق الواعدة للتعاون المغربي-الأسترالي في المجال الاقتصادي والفلاحي.

وأعرب لحبيب المالكي عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، لافتا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر الصداقة والتقارب بين البلدين والشعبين.