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كُتّاب وآراء
"التقدم والاشتراكية" يعمّق تدارس "إعفاء أفيلال"
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه قرر تعميق تدارس مسألة حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، في شموليته، "انطلاقا من التحاليل والمواقف المبدئية المعبر عنها في البلاغ الصحافي الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 غشت المنصرم، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب".
وأورد الحزب، في بلاغ صادر عنه خلال اجتماعه الدوري، أن المكتب السياسي "استمع إلى تقرير أولي حول الملتقى السنوي: للقاء اليساري العربي، الذي سيحتضنه حزبنا خلال شهر أكتوبر المقبل بمساهمة قوى وأحزاب وفعاليات يسارية من مختلف دول المنطقة العربية، واتخذ ما يستلزمه حسن تنظيمه من تدابير".
كما شكل المكتب السياسي "وفد القيادة الوطنية الذي سيشرف على المهرجان التأبيني للرفيق الراحل أحمد لبيض، يوم الجمعة المقبل (بثلاثاء لولاد) بإقليم سطات، وتابع التحضيرات المتعلقة بتنظيم حفل تأبين الرفيق الفقيد محمد بن الصديق الذي ستحتضنه قاعة علي يعته بالمقر الوطني للحزب بالرباط يوم الخميس 13 شتنبر 2018".
وأفاد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن المكتب السياسي عيّن الوفد الذي سيمثله في افتتاح ومواكبة أشغال الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة الاشتراكية حول موضوع: "الانتقال الطاقي والتغير المناخي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
تفقير.الشعب.ومن.كان.وراء افلاس.صندوق
التقاعد يدققون.في اسباب اعفاء كتابة الدولة
في المء العاكر الدي يصب في ابيرقراق وفي
نقصان المء في زاكورة واغلاق الصنابى في ليلة العيد
في كل مدن المغرب وخاصتا القصر الكبير
هاداكله كافي في حل الحكومة باكملها
المغرب كله ينتظر منجزات والأحزاب المجهرية تعرقل العمل وتنفخ في ريشها وفي الرماد
ياك ما لينين بعث في شخص بن عبد الله
راه بعض البسطاء يقدرو يكتفيو لا بالموستاش ويقولوا هو هاذا
التنمية معطلة وبن عبد الله لا يهمه إلا الغنيمة
بن عبد الله تزاد فيه الدم من نهار نجح فولاية جديدة على رأس الحزب وسقط فيها بن زيدان