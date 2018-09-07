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الرئيسية | سياسة | السلطات الفرنسية تتفهم احتجاج المغرب بعد استدعاء الحبيب المالكي

السلطات الفرنسية تتفهم احتجاج المغرب بعد استدعاء الحبيب المالكي

السلطات الفرنسية تتفهم احتجاج المغرب بعد استدعاء الحبيب المالكي
هسبريس - محمد بلقاسم
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:00

كشف مصدر رسمي مغربي مأذون تفهم السلطات الفرنسية للاحتجاج الذي عبر عنه المغرب، وذلك بعد سلسلة الاستدعاءات المباشرة التي قام بها القضاء الفرنسي لمجموعة من الصحافيين المغاربة، وضمنهم رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر رسمي مغربي أكدت أن التواصل بين السلطات المغربية والفرنسية استمر لأيام، للبحث عن حل للمأزق الذي وضع فيه القضاء الفرنسي العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا أن لائحة الاستدعاءات شملت مسؤولا كبيرا في الدولة المغربية.

وشملت لائحة الاستدعاءات التي أرسلها القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق، ضمنهم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، باعتباره مديرا لنشر جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون" التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

كما استدعى القضاء الفرنسي الصحافييْن المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق مصطفى أديب. وجاء في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق السيد مصطفى أديب.

وفي هذا الصدد أبلغ الجانب الفرنسي، وفقا للمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة من المصدر المشار إليه، نظيره المغربي نيته تصحيح هذا الوضع الذي يعتبر خرقا لاتفاق التعاون القضائي الفرنسي المغربي، مشيرا على لسان مسؤولين فرنسيين إلى أن هناك خطأ في الاستدعاء المباشر الذي تم لمواطنين مغاربة.

وفي مقابل تعبير الرباط عن استغرابها الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، مسجلة أن هذا الاستدعاء يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وعد المسؤولون الفرنسيون بفتح تحقيق في الاستدعاء، وبعدم تكرار الأمر إلا بالمساطر التي ينص عليها اتفاق التعاون الفرنسي المغربي.

يذكر أن وزارة العدل المغربية استدعت قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمواطنين مغربيين بشكل مباشر إلى المحاكمة؛ في حين أوضح المصدر أن الاتفاقية بين الرباط وباريس تنص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن الطريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل، مشددا على ضرورة احترام القضاء الفرنسي للاتفاقيات التي تجمع المغرب وفرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - DR Najib الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:08
regardez moi ces 2 énergumènes on dirait qu'ils descendent tous les Deux de l'enfer, lui un vrai BOUÔU et elle une vraie Sorcière, faites diffuser hahahahah
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2 - حسن الغنيمي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:12
لا وجود للقضاء بالمغرب اذ كيف يعقل ان القضاء من اغنى اغنياء المغرب...و استحالة القضاء راجع الى عدم الفصل بين السياسة و الاقتصاد..كيف محاكمة من هو في السلطة اذ هو الخصم و الحكم و له القوانين و يصدر القوانين التي تلائمه هو و ليس مجموع الشعب...و من هنا نهب الثروات و تهريب الاموال...على الاقل في فرنسا يحاكم الوزراء و لا يقدر الرئيس فعل اي شيئ يضر بوطنه و مصالحه الوطنية. و هناك من له قصور كبيرة خارج البلاد...كيف تمول و من جيوب من ؟
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6
3 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:15
لم اسمع على الإطلاق استدعاء المقبور ع . المراكشي ولا ابراهيم الرخيص ولا من تسبب في تشريد 45000 مغربي ومغربية في غرة عيد الضحى من منتصف السبعينات من القرن الماضي . فرنسا تتفهم وانا ايضا اتفهم .

- عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
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4
4 - كريم رمضان الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:15
فرنسا نستدعي الحبيب المالكي وهي نفس فرنسا الإسعمارية الاستكبارية. هذا العمل مشين ومدان وهو من الصلافة بمكان يعبر عن عنترية تجاوزها التاريخ . . فهل مثلا ستترجل بريطانيا حليفة ترامب باستدعاء بوتين الذي اتهمته في قضية الجاسوس سكريبال أم أن روسيا القيصرية دب سيبيري لن تتجرأ علية الثعالب والخرفان..
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5 - سعيد بوعلام الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:16
أمر عاد فالمواطن الذي لا يحضى بتقدير في بلده ولا يقام له وزن من شأن كل الدول مهما كان شأهنا أن تهينه فالمغربي يتعرض للتحقير أينما حل وارتحل سواء من طرف المسؤولين في بلده وكذلك في القنصليات والسفارات وخارج أرض فهو مهان دوفيس لانه ببساطة مخلوق ليهان.
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6
6 - laaaahsen الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:23
Les hommes politique marocains et les conseillers du palais ont tous une double nationalité Franco-Marocaine, espano -Marocaine ...ils ont un billet d'avion ouvert ...des biens immobiliers, des comptes bancaires , de l'argent en suisse...y a un ministre marocain qui réside en Espagne et chaque jour avec son avion privé fait l'aller-retour...cet individu avec sa nationalité Française il doit se présenter à la justice Française
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7 - محمد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:24
و مدا عن قضائنا و عدالتنا فهناك الاف الاستدعائات لاشخاص يعتبرون انفسهم هم القانون و هم من يحكمون و لا يحاكمون
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8 - حرية التعبير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:31
هاته رسالة لكن يحسبون ان حرية التعبير بطاقة بيضاء يمكنك ان تكتب ونقذف من تريد تتنتهي حرية الشخص عندما تبدا حرية الشخث الأخر ،هناك بعض المعلقيين في هذا المنبر يتكلمون دائماً بمنطق المؤامرة واصدار احكام وسب وشتم بدون ادلة كفاكم كفاكم انشري يا هيسبريس
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9 - chrif tiznit الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:33
من الاحسن اتحاكم في الدولة لي فيها القانون و العدل اما في المغرب القضاء فيه فاسد
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