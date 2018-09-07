السلطات الفرنسية تتفهم احتجاج المغرب بعد استدعاء الحبيب المالكي

هسبريس - محمد بلقاسم

كشف مصدر رسمي مغربي مأذون تفهم السلطات الفرنسية للاحتجاج الذي عبر عنه المغرب، وذلك بعد سلسلة الاستدعاءات المباشرة التي قام بها القضاء الفرنسي لمجموعة من الصحافيين المغاربة، وضمنهم رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر رسمي مغربي أكدت أن التواصل بين السلطات المغربية والفرنسية استمر لأيام، للبحث عن حل للمأزق الذي وضع فيه القضاء الفرنسي العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا أن لائحة الاستدعاءات شملت مسؤولا كبيرا في الدولة المغربية.

وشملت لائحة الاستدعاءات التي أرسلها القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق، ضمنهم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، باعتباره مديرا لنشر جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون" التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

كما استدعى القضاء الفرنسي الصحافييْن المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق مصطفى أديب. وجاء في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق السيد مصطفى أديب.

وفي هذا الصدد أبلغ الجانب الفرنسي، وفقا للمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة من المصدر المشار إليه، نظيره المغربي نيته تصحيح هذا الوضع الذي يعتبر خرقا لاتفاق التعاون القضائي الفرنسي المغربي، مشيرا على لسان مسؤولين فرنسيين إلى أن هناك خطأ في الاستدعاء المباشر الذي تم لمواطنين مغاربة.

وفي مقابل تعبير الرباط عن استغرابها الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، مسجلة أن هذا الاستدعاء يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وعد المسؤولون الفرنسيون بفتح تحقيق في الاستدعاء، وبعدم تكرار الأمر إلا بالمساطر التي ينص عليها اتفاق التعاون الفرنسي المغربي.

يذكر أن وزارة العدل المغربية استدعت قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمواطنين مغربيين بشكل مباشر إلى المحاكمة؛ في حين أوضح المصدر أن الاتفاقية بين الرباط وباريس تنص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن الطريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل، مشددا على ضرورة احترام القضاء الفرنسي للاتفاقيات التي تجمع المغرب وفرنسا.