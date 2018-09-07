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الرئيسية | سياسة | الملك يمد يد التعاون والتضامن إلى رئيس باكستان

الملك يمد يد التعاون والتضامن إلى رئيس باكستان

الملك يمد يد التعاون والتضامن إلى رئيس باكستان
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:05

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عارف ألفي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الباكستانية.

وأعرب الملك بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات لعارف ألفي، بكامل التوفيق في مهامه السامية، خدمة لتقدم وازدهار الشعب الباكستاني الشقيق.

وجاء في البرقية "وانطلاقا مما يجمع بين شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، فإني أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، وتوسيعها لتشمل كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".

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1 - كرزاي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:37
كنت معاهم جلهم صناع شعب ذكي لغة الإنجليزية
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