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مصــطفى غَــلْمَـان*
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الإيسيسكو تندد بتدخل هولندا في شؤون المغرب‎

الإيسيسكو تندد بتدخل هولندا في شؤون المغرب‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:15

ندّدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعروفة اختصارا باسم "إيسيسكو"، بالبيان الذي أدلى به ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، أمام برلمان بلاده حول شؤون داخلية تقع ضمن سيادة المملكة المغربية ونظامها القضائي.

وقال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، "إنه لا يحق لهولندا أو لغيرها من الدول التدخّل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية أو أي دولة عضو في الإيسيسكو، والتعرّض لسيادتها واستقلالها وأنظمتها الوطنية".

واعتبر المدير العام لهذه المنظمة، التي تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي والتي تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية ويوجد مقرها الرباط، هذا التصرف الصادر عن المسؤول الحكومي الهولندي تطاولا مرفوضا يتعارض مع القانون الدولي ومع الأعراف الدبلوماسية.

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