24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن (5.00)

  2. عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)

  3. أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)

  4. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  5. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يستقبل أعضاء سابقين بالكونغرس الأمريكي

العثماني يستقبل أعضاء سابقين بالكونغرس الأمريكي

العثماني يستقبل أعضاء سابقين بالكونغرس الأمريكي
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:04

استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة، وفدا من الأعضاء السابقين في الكونغرس الأمريكي المنتمين إلى الجمعية الأمريكية للأعضاء السابقين في الكونغرس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المغربية الأمريكية.

وخلال هذا اللقاء، أعرب الجانبان، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين، وكذا لمستوى الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، التي تشمل العديد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا لتعاون البلدين الصديقين في إطار عدد من الملفات الحيوية من قبيل محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز ظروف السلم والأمن الدوليين.

وأعرب رئيس الحكومة، في هذا الإطار، عن امتنان المغرب للثقة التي يحظى بها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما يكرس ذلك حجم ومستوى مشاريع التنمية المسجلة في إطار حساب تحدي الألفية المغرب، الذي يعرف حاليا تنفيذ ميثاقه الثاني بعد النجاح الذي عرفه الميثاق الأول.

وأشاد العثماني بنوعية البرامج المسطرة في إطار هذا الميثاق والتي تتكيف مع أولويات المملكة المغربية في قطاعات حيوية من قبيل التعليم والتكوين المهني ورفع مستوى القدرات، وكذا في المجالات الصناعية والفلاحية.

كما استعرض رئيس الحكومة، من جهة أخرى، مجموعة من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام خاص للحكومة وتوفر إمكانات مهمة للاستثمار بالمغرب، من قبيل تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز البنيات التحتية وتحلية مياه البحر.

ومن جهتهم، أعرب الأعضاء السابقون في الكونغرس الأمريكي عن ارتياحهم لمستوى الشراكة الأمريكية المغربية، باعتبار المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يربطه اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة. كما عبروا عن رغبتهم في العمل على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في المغرب في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرق الجانبان للدينامية التي تعرفها التنمية بالقارة الإفريقية، حيث ذكر رئيس الحكومة بمبادرات المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، الرامية إلى خلق شروط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مجموعة من دول القارة؛ وهو ما يجعل من المغرب بوابة متميزة على القارة وشريكا مهما للولايات المتحدة الأمريكية في إطار برامج ثلاثية للتعاون في مختلف المجالات لفائدة الدول الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - من امريكا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:40
نريد من السيد العثماني ان يستقبل أعضاء االكونجريس الحاليين ليس السابقين
لان أعضاء السابقين ليس لهم اي دور يذكر في السياسة الأمريكية للانهم احيلوا إلى التقاعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - لللسف الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:56
نريد ان نعرف هل الاقامة في الفناظق على حساب الحكومة او بالاحرى الشعب ام على حساب الامريكين رغم ان سابقين ???????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - مغربي وأفتخر الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:09
التأكيد على اﻹنبطاح اﻻمشروط بطبيعة الحال وصيانة مصالح أميركا في المغرب وفي المنطقة وللتأكد بأننا ما زلنا متخلفين وﻻ خوف يذكر منا...!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.