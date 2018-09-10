لقاء في "قصر البحر" يجمع الملك محمد السادس بولي عهد أبو ظبي

هسبريس من الرباط

تباحث الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورحب ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في قصر البحر، بزيارة الملك محمد السادس للإمارات مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تطرقا إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب جلالة الملك محمد السادس عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترتبط مع بلاده بعلاقات أخوية أصيلة وراسخة، مشيدا بمواقف دولة الإمارات تجاه تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع المملكة المغربية بما يحقق مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على استمرار دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها الى آفاق جديدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما والشعوب العربية، كما شددا على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وشعوبها.

وأكد الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار العمل العربي المشترك وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.

وحضر اللقاء من الجانب المغربي ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، ومن الجانب الإماراتي حضر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي سياق متصل استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم في مجلس قصر البحر، بحضور الملك محمد السادس، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو الذين حصدوا تسع ميداليات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها إندونيسيا مؤخرا في العاصمة جاكرتا.

وهنأ الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حميد بن راشد النعيمي أبطال الجوجيتسو، معربين عن سعادتهم بما حققوه من نتائج مشرفة في بطولة آسيا.